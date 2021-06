VACCIN COVID TUEUR : UNE ARME BIOLOGIQUE GÉNOCIDAIRE ET LA NANOTECHNOLOGIE FUNVAX

Juste parce que le SARS-CoV-2 n’existe pas, ne signifie PAS qu’une ou plusieurs armes biologiques COVID-19 n’ont pas été libérées.

En fait, les bioterroristes du NOM (NWO) ont lancé une série d’armes biologiques COVID-19 dans le monde entier, ainsi que plusieurs variantes de chaque arme biologique originale, chacune avec son propre taux de mutation bio-ingénierie qui peut produire une version mutante différente du processus de la maladie dans chaque individu. Chaque arme biologique COVID-19 est armée d’un mélange différent de micro-organismes pathogènes, pour inclure des composants bactériens, parasitaires, viraux, fongiques et mycoplasmiques. Par exemple, une arme biologique peut avoir principalement une composante parasitaire, c’est pourquoi l’ivermectine et l’hydroxychloroquine sont si efficaces, car les deux sont de puissants médicaments antiparasitaires après des décennies d’utilisation.

La SOTN a tenté à plusieurs reprises de remettre les pendules à l’heure sur le soi-disant coronavirus de Wuhan, officiellement connu sous le nom de SARS-CoV-2.

Premièrement, qu’aucun coronavirus de ce type n’a jamais été isolé ou dont l’existence a été prouvée via les postulats de Koch ; ou par toute autre méthode scientifique de haute intégrité dans le domaine de l’épidémiologie ou des disciplines médicales connexes. En termes simples, le SRAS-CoV-2 était entièrement composé d’un complot criminel complexe qui comprenait l’OMS, les CDC, les NIH, la FDA et Big Pharma, ainsi que plusieurs autres institutions gouvernementales (américaines et étrangères) et des sociétés transnationales ayant des intérêts particuliers.

Deuxièmement, il existe plusieurs versions de l’arme biologique COVID-19 qui a été minutieusement conçue pour produire différents processus pathologiques, chacun avec son propre ensemble de symptômes. Chacune de ces armes biologiques a ensuite été suivie par la libération stratégique de différentes variantes, toutes deux programmées biotechnologiquement pour muter à des vitesses différentes dans différentes lignées, lieux et environnements ambiants.

Troisièmement, toutes ces armes biologiques originales COVID-19, leurs variantes et les versions mutantes sont hautement coordonnées dans le contexte d’un système d’armes quaternaire hautement sophistiqué qui permet aux bioterroristes furtifs d’amplifier considérablement les effets de e de ces « trois générations ». Par exemple, les taux d’infection et les taux de mortalité peuvent être considérablement augmentés dans une grande région métropolitaine en intensifiant le réseau électrique 5G.

Il n’y a pas de meilleur exemple de ce système d’arme quaternaire que les soi-disant explosions de grappes de coronavirus qui se sont multipliées partout à Wuhan, Milan, Téhéran et New York au cours du premier semestre 2020. Comme suit :

Donc, quand quelqu’un dit que le SARS-CoV-2 n’existe pas, il a tout à fait raison. Ou, que la pandémie de coronavirus 2020/2021 était un canular complet, ils ont encore raison. Cependant, il existe très certainement une arme biologique COVID-19 lancée à travers la planète qui est à la fois extrêmement dangereuse et mortelle en fonction de votre âge, de votre groupe sanguin, de vos comorbidités, de votre mode de vie, de votre régime alimentaire, de vos expositions quotidiennes, entre autres facteurs de risque clés. Chacun de ces co-facteurs de risque a été délibérément bio-ingénierie dans les armes biologiques COVID-19 afin d’exploiter des vulnérabilités sélectionnées de populations ciblées à travers le monde. (Par exemple, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, celles présentant de multiples comorbidités et certaines lignées ont toutes été ciblées par cette arme biologique.)

Le mélange de micro-organismes pathogènes que contient chaque arme biologique COVID-19 a été formulé sur une base expérimentale et est encore peaufiné à chaque lancement ultérieur. Chaque génération successive de variantes et de mutants de Covid reflète le processus de bio-ingénierie en cours qui est utilisé pour augmenter leurs taux d’infection et/ou de mortalité. De même, le système d’arme quaternaire est perfectionné à jamais pour augmenter la létalité et/ou la transmissibilité de l’arme biologique COVID-19. De cette façon, les bioterroristes cachés de Covid ont l’intention de maintenir cette pandémie fabriquée aussi longtemps qu’ils le peuvent.

Armes biologiques vaccinales contre la Covid

Il a toujours été clair pour cette plate-forme Alt Media que ce génocide mondial concernait l’imposition d’un régime mondial de vaccination obligatoire dès le départ. En fait, SOTN a publié l’article suivant le jour même où l’épidémie de Wuhan faisait l’actualité en janvier 2020. Comme suit :

WUHAN CORONAVIRUS PANDEMIC BIOENGINEERED : Qui est derrière, pourquoi maintenant et pourquoi la Chine ? | SOTN : nouvelles alternatives, analyse et commentaires

Le programme de super vaccination contre la Covid est le pilier central du programme du Nouvel Ordre Mondial mis en œuvre par la cabale mondialiste pour établir un Gouvernement mondial unique.

En ce qui concerne la campagne de guerre biologique pour commettre un génocide mondial, il n’y a rien de plus efficace que les injections mortelles de Covid administrées imprudemment dans le monde entier, d’autant plus que ces « Vaccins Vaccins Tueurs (Kill Shots) » ne sont même pas des vaccins.

À ce jour, beaucoup de vérités ont été révélées sur la militarisation des différents vaccins Covid. De même, des faits ont été écrits sur les véritables objectifs de ces armes biologiques d’extermination de masse et d’incapacité. Par exemple, il y a l’exposé critique suivant, dont très peu de gens n’ont pas encore saisi la gravité.

Maintenant, pourquoi exactement cette compréhension cruciale des armes biologiques du vaccin COVID-19 est-elle si essentielle pour une compréhension correcte ? L’exposé précédent sur la Covid FUNVAX explique tout. Veuillez lire et diffuser à la famille, aux amis et à d’autres connaissances dès que possible, sinon plus tôt.

Il y a un autre angle très important sur l’Agenda de Super Vaccination Covid qui doit également être compris. Il devrait être clair maintenant que les différents vaccins Covid, leurs variantes et leurs formes mutantes ne sont pas seulement des versions différentes des armes biologiques génocidaires et de la nanotechnologie FunVax. En fait, chaque type de vaccin est conçu pour atteindre un objectif beaucoup plus néfaste, comme décrit dans le lien suivant.

Conclusion

Avouons-le : le Covid Super Vaccination Agenda est en préparation depuis des décennies. Même les preuves tangibles prouvant les taux de mortalité extraordinaires associés aux injections de Covid indiquent un complot hautement organisé qui a été planifié sur de nombreuses années : Voir : LES DONNÉES DURABLES PROUVENT QUE BIG PHARMA SAVAIT QUE LES VACCINS CONTRE LA COVID AGIRAIT ET PROLONGERONT LA PANDÉMIE.

Ce qui est également évident, plus le monde est plongé dans cette matrice COVID-1984 en évolution rapide, c’est que toute cette entreprise ELE* a été conçue par pur désespoir et mise en œuvre avec une audace sans précédent. Par conséquent, la question à 64 000 $ qui doit être posée est la suivante : pourquoi les bioterroristes de Covid, qui résident au sommet de la chaîne alimentaire mondiale, ne se soucient-ils pas de l’exposition de leurs vagues de criminalité en cours qui déferlent sur la planète AU GRAND JOUR ?

*ELE = événement de niveau d’extinction

De toute évidence, les criminels du NOM (NWO) ont créé un scénario final et irréversible «faire ou mourir» pour eux-mêmes et le reste de l’humanité. En d’autres termes, quel que soit le camp qui perd cette bataille finale de cette dernière guerre entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres périra. Et, celui qui gagne dictera l’avenir de la race humaine comme jamais auparavant.

Cependant, quel que soit le résultat, le nuage sombre de Covid a une doublure argentée. En réalité, c’est une doublure argentée très brillante et chatoyante si seulement les gens peuvent la percevoir. Voir: Une grande sagesse pour l’ère Covid et ce que l’humanité doit faire pour survivre

3 juin 2021

Un jeune de 15 ans décède 2 jours après le vaccin expérimental de thérapie génique par ARNm de Pfizer

Son meurtre. Écoutez le bâtard menteur du CDC « Les avantages de ce vaccin dépassent de loin les risques » … votre enfant de 15 ans n’est pas mort.

Source : SayNoWayToTheMRNA

RUPTURE – EN CE MOMENT avec Gareth Icke – La journaliste Jacqui Deevoy a découvert l’euthanasie d’État

C’EST UN A VOIR ! La journaliste Jacqui Deevoy a une histoire explosive, une histoire d’euthanasie d’état qu’elle a portée à 28 rédacteurs en chef, lesquels n’ont pas eu le courage de la publier !! Regardez l’épisode complet GRATUITEMENT où nous discutons avec Jacqui Deevoy, le politicien Michael Elston et 5 dénonciateurs à 19h exclusivement sur Ickonic http://bit.ly/rightnowseries..

Soupe de chauve-souris – Fuites de laboratoire et Recherche de gain de fonction sur les virus

La grande arnaque des « maladies émergentes » et sa relation avec l’histoire de Lab Leak, Gain of Function sur les virus. S’IL VOUS PLAÎT ENVISAGER DE SOUTENIR MON TRAVAIL: https://amazingpolly.net/contact-support.php

MERCI!

Je couvre Peter Daszak, Fauci et d’autres dans le domaine de la santé mondiale. COVID unit tous ces acteurs et sert de prétexte aux objectifs de durabilité de l’ONU ainsi qu’à la grande réinitialisation / reconstruire en mieux.

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (6/4/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

« Covid-19 : la toxine à pointes inoculée par le biais de vaccins ». Alerte effrayante par un immunologiste canadien

Publié pour la première fois par LifeSiteNews

Article de Celeste McGovern

Version en italien

Note de l’éditeur : Cet article a été modifié pour noter que 11 des 13 sujets vaccinés dans une étude récente d’Ogata avaient une protéine détectable du coronavirus du SRAS dans leur circulation sanguine, y compris trois personnes qui avaient une protéine de pointe mesurable. Alors que l’article faisait référence à une déclaration du groupe du professeur Bridle indiquant que la protéine de pointe était présente pendant 29 jours chez une personne, l’étude en question indique que la protéine de pointe a été trouvée chez la personne au jour 29, un jour après une deuxième injection de vaccin avec et a été indétectable deux jours plus tard.

31 mai 2021 (LifeSiteNews) – De nouvelles recherches montrent que la protéine de pointe du coronavirus de la vaccination COVID-19 pénètre de manière inattendue dans la circulation sanguine, ce qui est une explication plausible pour des milliers d’effets secondaires signalés, des caillots sanguins et des maladies cardiaques aux lésions cérébrales et aux problèmes de reproduction, a déclaré la semaine dernière un chercheur canadien sur les vaccins contre le cancer.

« Nous avons fait une grosse erreur. Nous ne l’avions pas réalisé jusqu’à présent », a déclaré Byram Bridle, immunologiste viral et professeur agrégé à l’Université de Guelph, en Ontario, dans une interview avec Alex Pierson jeudi dernier, dans laquelle il a averti les auditeurs que son message était « effrayant ».

Le professeur professeur Byram Bridle à l’Université de Guelph, Ontario, Canadaté de Guelph, Ontario, Canada

Le professeur Byram Bridle à l’Université de Guelph, Ontario, Canada

« Nous pensions que la protéine de pointe était un excellent antigène cible, nous n’avons jamais su que la protéine de pointe elle-même était une toxine et était une protéine pathogène. Donc, en vaccinant les gens, nous leur inoculons par inadvertance une toxine », a déclaré Bridle dans l’émission, qui n’est pas facile à trouver dans une recherche Google mais est devenue virale sur Internet ce week-end.

Bridle, un chercheur en vaccins qui a reçu une subvention gouvernementale de 230 000 $ l’année dernière pour la recherche sur le développement de vaccins COVID, a déclaré que lui et un groupe de scientifiques internationaux avaient déposé une demande d’informations auprès de l’agence de réglementation japonaise pour avoir accès à ce qu’on appelle «l’étude de biodistribution».

« C’est la première fois que les scientifiques sont au courant de la destination de ces vaccins à ARN messager [ARNm] après la vaccination », a déclaré Bridle. « Est-ce une hypothèse sûre qu’il reste dans le muscle de l’épaule ? La réponse courte est : absolument pas. C’est très déconcertant. »

Les chercheurs en vaccins avaient supposé que les nouveaux vaccins COVID à ARNm se comporteraient comme des vaccins «traditionnels» et que la protéine de pointe du vaccin – responsable de l’infection et de ses symptômes les plus graves – resterait principalement dans le site de vaccination au niveau du muscle de l’épaule. Au lieu de cela, les données japonaises ont montré que la tristement célèbre protéine de pointe du coronavirus pénètre dans le sang où elle circule pendant plusieurs jours après la vaccination, puis s’accumule dans les organes et les tissus, y compris la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et dans » concentrations assez élevées » dans les ovaires.

« Nous savons depuis longtemps que la protéine de pointe est une protéine pathogène. C’est une toxine. Il peut causer des dommages à notre corps s’il entre en circulation », a déclaré Bridle.

La protéine de pointe SARS-CoV-2 est ce qui lui permet d’infecter les cellules humaines. Les fabricants de vaccins ont choisi de cibler la protéine unique, en obligeant les cellules de la personne vaccinée à fabriquer la protéine qui, en théorie, déclencherait alors une réponse immunitaire à la protéine, l’empêchant d’infecter les cellules.

Un grand nombre d’études ont montré que les effets les plus graves du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, tels que la coagulation du sang et les saignements, sont dus aux effets de la protéine de pointe du virus lui-même.

« Ce qui a été découvert par la communauté scientifique, c’est que la protéine de pointe à elle seule est presque entièrement responsable des dommages causés au système cardiovasculaire, si elle entre en circulation », a déclaré Bridle aux auditeurs.

Les animaux de laboratoire injectés avec la protéine de pointe purifiée dans leur circulation sanguine ont développé des problèmes cardiovasculaires, et il a également été démontré que la protéine de pointe traverse la barrière hémato-encéphalique et cause des dommages au cerveau.

Une grave erreur, selon Bridle, était de croire que la protéine de pointe ne s’échapperait pas dans la circulation sanguine. « Maintenant, nous avons des preuves claires que les vaccins qui fabriquent les cellules de nos muscles deltoïdes fabriquent cette protéine – que le vaccin lui-même, plus la protéine – pénètre dans la circulation sanguine », a-t-il déclaré.

Bridle a cité l’étude récente qui a détecté la protéine SARS-CoV-2 dans le plasma sanguin de 11 des 13 jeunes travailleurs de la santé qui avaient reçu le vaccin COVID-19 de Moderna, dont trois avec des niveaux détectables de protéine de pointe. Une protéine « sous-unité » appelée S1, faisant partie de la protéine de pointe, a également été détectée. La protéine de pointe a été détectée en moyenne 15 jours après la première injection. Un patient avait une protéine de pointe détectable au jour 29, un jour après une injection, qui a disparu deux jours plus tard.

Effets sur le cœur et le cerveau

Une fois en circulation, la protéine de pointe peut se fixer à des récepteurs ACE2 spécifiques qui se trouvent sur les plaquettes sanguines et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. « Lorsque cela se produit, cela peut faire l’une des deux choses suivantes : cela peut soit provoquer l’agglutination des plaquettes, soit entraîner une coagulation. C’est exactement pourquoi nous avons vu des troubles de la coagulation associés à ces vaccins. Cela peut aussi entraîner des saignements. Bridle a également déclaré que la protéine de pointe en circulation expliquerait les problèmes cardiaques récemment signalés chez les jeunes qui avaient reçu les injections.

« Les résultats de cette étude Pfizer divulguée retraçant la biodistribution de l’ARNm du vaccin ne sont pas surprenants, mais les implications sont terrifiantes », a déclaré à LifeSiteNews Stephanie Seneff, chercheuse principale au Massachusetts Institute of Technology. « Il est maintenant clair » que le contenu du vaccin est délivré à la rate et aux glandes, y compris les ovaires et les glandes surrénales. « La protéine de pointe libérée est rejetée dans le milieu, puis atteint finalement la circulation sanguine, provoquant des dommages systémiques. Les récepteurs ACE2 sont courants dans le cœur et le cerveau, et c’est ainsi que la protéine de pointe provoque des problèmes cardiovasculaires et cognitifs », a déclaré Seneff.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment annoncé qu’ils étudiaient des rapports de maladies cardiaques «légères» après la vaccination contre la COVID-19, et la semaine dernière, 18 adolescents dans le seul État du Connecticut ont été hospitalisés pour des problèmes cardiaques qui se sont développés peu de temps après avoir pris Vaccins contre la Covid19.

Le vaccin d’AstraZeneca a été interrompu dans un certain nombre de pays et n’est plus recommandé pour les jeunes en raison de son lien avec des caillots sanguins potentiellement mortels et mortels, mais les vaccins COVID à ARNm ont également été liés à des centaines de rapports d’événements de coagulation sanguine.

La FDA a mis en garde contre le danger des protéines de pointe

Le rhumatologue pédiatrique J. Patrick Whelan avait averti un comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration du potentiel de la protéine de pointe dans les vaccins COVID à causer des dommages microvasculaires causant des dommages au foie, au cœur et au cerveau de « manières qui n’ont pas été évaluées dans les essais de sécurité.

Alors que Whelan n’a pas contesté la valeur d’un vaccin contre le coronavirus qui a fonctionné pour arrêter la transmission de la maladie (ce qu’aucun vaccin COVID en circulation n’a été démontré), a-t-il déclaré, « ce serait bien pire si des centaines de millions de personnes devaient souffrir de dommages durables ou même permanents à leur microvascularisation cérébrale ou cardiaque en raison de l’incapacité à apprécier à court terme un effet involontaire des vaccins à base de protéines de pointe complètes sur d’autres organes. »

La protéine de pointe associée au vaccin dans la circulation sanguine pourrait expliquer la myriade d’événements indésirables signalés par les vaccins COVID, y compris les 4 000 décès à ce jour et près de 15 000 hospitalisations, signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement américain au 21 mai 2021. Étant donné qu’il s’agit d’un système de signalement passif, ces signalements ne sont probablement que la pointe d’un iceberg d’événements indésirables puisqu’une étude de Harvard Pilgrim Healthcare a révélé que moins d’un pour cent des effets secondaires que les médecins devraient signaler chez les patients après la vaccination sont en fait signalés à VAERS.

Bridle a déclaré que la découverte de la protéine de pointe induite par le vaccin dans la circulation sanguine aurait des implications pour les programmes de don de sang. « Nous ne voulons pas que ces protéines de pointe pathogènes soient transférées à des patients fragiles qui sont transfusés avec ce sang », a-t-il déclaré.

Le scientifique du vaccin a également déclaré que les résultats suggéraient que les bébés allaités dont les mères avaient été vaccinées risquaient d’obtenir des protéines de pointe COVID de son lait maternel. Bridle a déclaré que « toutes les protéines dans le sang se concentreront dans le lait maternel » et « nous avons trouvé des preuves de nourrissons allaités souffrant de troubles de la coagulation dans le tractus gastro-intestinal » dans le VAERS.

Bien que Bridle ne l’ait pas cité, un rapport du VAERS décrit un nourrisson de cinq mois allaité dont la mère a reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer en mars. Le lendemain, le bébé a développé une éruption cutanée et est devenu « inconsolable », a refusé de téter et a développé de la fièvre. Le rapport indique que le bébé a été hospitalisé avec un diagnostic de purpura thrombotique thrombocytopénique, une maladie sanguine rare dans laquelle des caillots sanguins se forment dans les petits vaisseaux sanguins dans tout le corps. Le bébé est décédé. La nouvelle recherche a également « de sérieuses implications pour les personnes pour lesquelles le coronavirus 2 du SRAS n’est pas un agent pathogène à haut risque, et cela inclut tous nos enfants ».

Effet sur la fertilité et la grossesse ?

La forte concentration de protéines de pointe trouvée dans les testicules et les ovaires dans les données secrètes de Pfizer publiées par l’agence japonaise soulève également des questions. « Allons-nous rendre les jeunes stériles ? » Bride a demandé. Il y a eu des milliers de rapports de troubles menstruels par des femmes qui avaient reçu une injection de COVID-19, et des centaines de rapports de fausses couches chez les femmes enceintes vaccinées, ainsi que des troubles des organes reproducteurs chez les hommes.

En réponse à une demande, Bridle a envoyé une déclaration par courrier électronique à LifeSiteNews lundi matin, déclarant que depuis l’interview à la radio, il avait reçu des centaines de courriers électroniques positifs. Il a également ajouté qu’« une campagne de diffamation vicieuse a été lancée contre moi. Cela comprenait la création d’un site Web diffamatoire utilisant mon nom de domaine.

« Ce sont les moments où un fonctionnaire universitaire ne peut plus répondre aux questions légitimes des gens avec honnêteté et sur la base de la science sans craindre d’être harcelé et intimidé », a écrit Brindle. « Cependant, il n’est pas dans ma nature de permettre que des faits scientifiques soient cachés au public. »

Il a joint un bref rapport décrivant les principales preuves scientifiques à l’appui de ce qu’il a dit dans l’interview. Il a été écrit avec ses collègues de la Canadian COVID Care Alliance (CCCA) – un groupe de médecins, de scientifiques et de professionnels canadiens indépendants dont l’objectif déclaré est de « fournir des informations de qualité supérieure et fondées sur des preuves sur COVID-19, dans l’intention de réduire les hospitalisations. et sauver plus de vies.

La déclaration était axée sur le risque pour les enfants et les adolescents qui sont la cible des dernières stratégies de commercialisation des vaccins, y compris au Canada.

Au 28 mai 2021, il y avait eu 259 308 cas confirmés d’infections au SRAS-CoV-2 chez les Canadiens de 19 ans et moins. Parmi ceux-ci, 0,048% ont été hospitalisés, mais seulement 0,004% sont décédés, selon le communiqué du CCCA. « La grippe saisonnière est associée à une maladie plus grave que COVID-19. »

Compte tenu du petit nombre de jeunes sujets de recherche dans les essais vaccinaux de Pfizer et de la durée limitée des essais cliniques, le CCCA a déclaré que les questions sur la protéine de pointe et une autre protéine vaccinale doivent être répondues avant que les enfants et les adolescents ne soient vaccinés, y compris si la protéine de pointe du vaccin traverse le barrière hémato-encéphalique, si la protéine de pointe du vaccin interfère avec la production de sperme ou l’ovulation, et si la protéine de pointe du vaccin traverse le placenta et a un impact sur un bébé en développement ou est dans le lait maternel.

LifeSiteNews a envoyé à l’Agence de la santé publique du Canada la déclaration du CCCA et a demandé une réponse aux préoccupations de Bridle. L’agence a répondu qu’elle travaillait sur les questions mais qu’elle n’avait pas envoyé de réponses avant la date de publication.

Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson n’ont pas répondu aux questions sur les préoccupations de Bridle. Pfizer n’a pas répondu aux questions sur la durée pendant laquelle la société était au courant de ses données de recherche publiées par l’agence japonaise, montrant des protéines de pointe dans les organes et les tissus des individus vaccinés.

Mis à jour le 1 juin à 12h15 d’inclure un commentaire supplémentaire de Stéphanie Seneff.

Source : GOSPA NEWS