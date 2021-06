L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Après que GreatGameIndia a publié les résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques au point que les auteurs ont été contraints de rétracter leur article. Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude liant COVID-19 au virus du sida.

L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. L’étude a conclu qu’il était peu probable qu’un virus ait acquis naturellement de telles insertions uniques dans un court laps de temps.

Les lecteurs de GreatGameIndia se souviendront qu’après la publication des résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques de la part des experts des médias sociaux à un point tel que même les auteurs ont été contraints de rétracter leur article.

Plus tard, nul autre que le prix Nobel français Luc Montagnier lui-même a confirmé les conclusions de l’étude.

Le Dr Anthony Fauci a menacé des scientifiques indiens de retirer une étude liant la COVID-19 au virus du sida

C’est dans ce contexte que la Batwoman de Chine, Shi Zhengli, a déclaré : « Je conseille à ceux qui croient… l’analyse académique des savants indiens, de fermer leur gueule puante ».

Des inquiétudes concernant l’origine humaine du virus et les implications des résultats de l’étude ont également été soulevées avec le Dr Anthony Fauci, mais il a choisi de garder le silence et de l’ignorer.

Le Dr Anthony Fauci a menacé des scientifiques indiens de retirer une étude liant la COVID-19 au virus du sida

Le chercheur Adam Gaertner a expliqué au Dr Fauci comment le virus a été créé dans un e-mail intitulé « Méthode de production d’armes biologiques contre le coronavirus ».

Maintenant, les courriels de Fauci montrent que lorsqu’il a été interrogé sur ce document de recherche par les scientifiques indiens, il l’avait rejeté en disant qu’il était « vraiment bizarre ». Plusieurs autres courriels ont également montré que le Dr Fauci avait été averti que COVID-19 pouvait avoir été «conçu», mais il les avait tous rejetés.

Le Dr Anthony Fauci a menacé des scientifiques indiens de retirer une étude liant la COVID-19 au virus du sida

Un éminent expert en maladies infectieuses, Kristian Andersen, a envoyé un courrier électronique au Dr Fauci se référant à l’étude indienne en disant que certaines des caractéristiques du virus semblaient conçues. Mais il ne l’a pas annoncé en public. Cela révèle que le Dr Fauci était déjà conscient de la nature artificielle du virus, mais il n’en a pas informé le public.

En outre, le professeur Madhav Nalpat, directeur du département de géopolitique et des relations internationales de l’Université de Manipal, a affirmé à la télévision indienne que le Dr Fauci avait menacé de ternir la réputation et de détruire les carrières des scientifiques.

«Ce qui est encore plus dégoûtant, c’est la dissimulation. Tout scientifique qui s’exprimait était strictement averti que sa carrière serait détruite s’il parlait contre le Dr Fauci», a déclaré le professeur Nalapat.

Ce fait a également été révélé par Josh Rogin, un chroniqueur du Washington Post qui affirme que les scientifiques ne parlent pas des problèmes liés aux recherches du Dr Anthony Fauci. Rogin affirme également que Fauci est le «parrain» de la recherche sur le gain de fonction qui se déroulait au laboratoire de Wuhan qui a ensuite été désigné comme le site de l’épidémie de coronavirus.

Josh Rogin est apparu sur le podcast de Megyn Kelly, où il a déclaré : ‘Je parle souvent à des scientifiques qui disent la même chose, qui disent : « Écoutez, nous voulons vraiment en parler, mais nous ne pouvons pas le faire ».

« Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? Eh bien, nous obtenons tout notre financement du NIH, ou NIAID, qui est dirigé par le Dr Fauci. Donc, nous ne pouvons pas dire quelque chose comme « Oh, la recherche sur le gain de fonction peut être dangereuse, ou elle peut provenir d’un laboratoire, parce que nous allons perdre notre carrière, nous allons perdre notre financement, nous Je ne pourrai pas faire le travail.

Ashutosh Kumar Pandey, l’un des chercheurs de l’étude, avait précédemment déclaré qu’ils maintenaient leur conclusion selon laquelle le SRAS-CoV-2 n’est pas naturel. « Nous l’avons dit en janvier 2020, nous le répétons », avait-il tweeté.

S'il est publié, ce sera une gifle serrée sur le cartel des virologues qui sont déterminés à rendre ce virus naturel. Le SRAS-CoV-2 n'est pas naturel. Nous l'avons dit en janvier 2020, nous le répétons.

Il a déclaré, se référant clairement au Dr Fauci, que le document était étrange pour ceux qui voulaient prouver la théorie de «l’origine naturelle» du virus. Il a déclaré que leur étude avait correctement identifié les sections du génome qui donnent à ce virus sa spécialité.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient retiré le document, il a répondu qu’il avait été retiré en raison de la pression des personnes ayant des intérêts particuliers.

Pandey a également déclaré que cet article n’était qu’une partie des différentes études qu’ils avaient menées et qu’ils voulaient inclure l’intégralité des résultats dans la version mise à jour. Mais les manuscrits révisés ont été bloqués par les éditeurs.

Il a déclaré que dans le manuscrit révisé, ils ont fourni des informations sur les raisons pour lesquelles l’infection virale reste asymptomatique et pourquoi elle infecte si facilement les êtres humains. Mais il n’a jamais été autorisé à sortir, a-t-il déclaré.

Commentant la manière dont un article scientifique est bloqué pour favoriser un programme particulier, il a déclaré : « La science est la nouvelle église médiévale, ceux qui en sont les papes la censurent à leur guise ».

Pendant ce temps, le Dr Fauci a lui-même financé des expériences de gain de fonction au laboratoire de Wuhan par l’intermédiaire de Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance par le gouvernement américain.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article « scientifique » dans Lancet affirmant que le virus a fait sauter naturellement les espèces croisées.

Comment le même gars qui a financé les expériences pour faire sauter le virus entre les espèces peut-il prétendre qu’il a évolué naturellement ?

Si vous pensez que c’est scandaleux, eh bien, attendez.

Président d’EcoHealth Alliance, Peter Daszak

Peter Daszak est également le même type que l’OMS a envoyé en Chine pour enquêter sur les allégations selon lesquelles le virus a évolué naturellement ou a été conçu par un coronavirus.

Fauci a menti, des millions de morts: le complot derrière la suppression de l’hydroxychloroquine

Une autre bombe e-mail des archives d’Anthony Fauci a été larguée, celle-ci montrant que « le médecin de l’Amérique » savait très bien que l’hydroxychloroquine (HCQ) était un remède efficace contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), et a pourtant choisi de mentir au public en prétendant le contraire.

Non seulement cela, mais Fauci s’est entendu avec d’autres entités de l’État profond pour interdire même au HCQ d’être autorisé en tant que traitement « approuvé » pour le virus chinois, même si de nombreuses études prouvent qu’il s’agit d’un remède efficace contre toutes sortes de coronavirus.

Il y a quinze ans, Fauci lui-même était un fervent partisan du HCQ, ayant indiqué auparavant qu’il était politiquement incorrect de le faire que le HCQ travaillait contre le SRAS, un cousin de la grippe de Wuhan.

La chloroquine, a admis Fauci en 2005, « a complètement aboli l’infection par le SRAS-CoV ». Pour une raison quelconque, l’histoire a changé en 2020 lorsque le SRAS-CoV-2 (covid) est apparu lorsque Fauci a soudainement décidé que l’HCQ et ses dérivés ne pouvaient pas être utilisés dans le traitement de la maladie chinoise.

En réponse à une enquête du 24 février 2020, Fauci a dédaigné les avantages potentiels de l’HCQ dans le traitement précoce de la grippe de Wuhan.

« Y a-t-il des indications/données pour étayer cette affirmation de la Chine (publication ci-jointe) selon laquelle la chloroquine/hydroxychloroquine peut réduire les infections à la COVID-19 et les maladies pulmonaires ? a écrit le pharmacologue du Maryland Philip Gatti dans un e-mail à Fauci.

« Il n’y a pas de données dans ce bref rapport et je n’ai donc aucun moyen d’évaluer leur réclamation », a répondu Fauci. « Il y a beaucoup de ces types de réclamations qui circulent. J’aimerais voir leurs données.

Fauci a doublé la tromperie en affirmant que l’hydroxychloroquine est « dangereuse »

Après avoir reçu les données, Fauci a poursuivi son affirmation selon laquelle le HCQ était inefficace contre le virus chinois, allant même jusqu’à affirmer que son utilisation était «dangereuse».

Lors d’une apparition sur CNN au printemps dernier, Fauci a averti la poignée de téléspectateurs du réseau que l’utilisation prophylactique de HCQ comme l’avait fait le président de l’époque, Donald Trump, était dangereuse, malgré le fait que le médicament a été utilisé pendant des décennies sans problème.

Il semblerait que Fauci veuille seulement contredire Trump plutôt que d’informer les Américains d’un remède sûr et efficace contre la grippe chinoise. Parce que Trump était pour HCQ, Fauci s’y est opposé, prouvant sa loyauté envers la politique plutôt que la médecine.

Des millions de personnes sont maintenant mortes, grâce aux mauvais conseils de Fauci. Big Tech a emboîté le pas en censurant davantage toutes les informations sur HCQ provenant des médias sociaux, et une grande partie du monde a été plongée dans des blocages, des mandats de masque et des fermetures d’entreprises – tout cela à cause des mensonges de Fauci.

Gardez à l’esprit qu’en 2013, Fauci a promu l’utilisation de l’HCQ dans le traitement du MERS, un autre type de coronavirus similaire au SRAS et à la grippe de Wuhan. Qu’est-ce qui a changé depuis ce temps-là ? Trump est devenu président, c’est la réponse la plus simple.

« Lorsque les livres d’histoire seront écrits, le Dr Tony Fauci deviendra l’un des plus grands meurtriers de masse de notre époque », écrit Jim Hoft pour The Gateway Pundit.

« Il a financé la recherche sur le coronavirus aux États-Unis, puis il l’a financée en Chine après son interdiction ici. Puis il a minimisé la gravité de la maladie. Puis il a menti au sujet d’un traitement efficace contre le dangereux agent pathogène artificiel. Fauci est un tueur. Arrêtez Fauci.

On se demande où se cache Fauci ces jours-ci alors que le couvercle est soufflé sur tout ce scandale. Fauci devient rapidement la figure la plus détestée de la planète, encore plus peut-être que l’eugéniste milliardaire Bill Gates. La bonne nouvelle, c’est que la justice finira par arriver pour tous.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant les e-mails de Fauci sur Conspiracy.news.

Le Portugal accuse le gouvernement britannique d’avoir menti à propos de la mutation au Népal créant la panique face à la « variante super indienne »

Le Portugal a accusé le gouvernement britannique d’avoir menti sur les cas de mutation népalaise et de semer la panique face à ce que les autorités ont tenté de présenter comme une « super variante indienne ».

Un microbiologiste de premier plan, João Paulo Gomes, a déclaré que le gouvernement britannique «mentait» sur le nombre de cas de mutation népalaise de la variante trouvée en Inde.

Travaillant à l’INSA – l’institut de santé publique Dr Ricardo Jorge, et l’un des principaux « experts » alimentant la réponse du gouvernement portugais à la pandémie – M. Gomes a déclaré à la télévision SIC que seuls 12 cas de mutation ont été identifiés par le biais de tests à l’échelle nationale – pas 68 comme annoncé par le ministre britannique des Transports Grant Shapps.

Quels que soient les chiffres, rien n’indique que la mutation est plus virulente que la variante elle-même.

Il s’agit bien plus d’un cas où la Grande-Bretagne essaie de faire une « montagne à partir d’une taupinière » – ou, selon les propres mots de M. Gomes, « créant une tempête dans un verre d’eau ».

La réalité, a-t-il expliqué, est que la mutation est une « sous-lignée » parfaitement normale de la variante trouvée en Inde.

Les variantes virales « ont un processus d’évolution », a-t-il déclaré. En d’autres termes, il s’agit toujours de la variante trouvée en Inde – et non d’une « super variante indienne », comme les autorités britanniques semblent avoir tenté de le laisser entendre.

Le PDG d’EasyJet, le ministre portugais des Affaires étrangères, la Confédération portugaise du tourisme et, naturellement, les vacanciers eux-mêmes, ont émis des soupçons selon lesquels la décision du Royaume-Uni ne repose sur aucun raisonnement scientifique conséquent – qui voient la «réalité sur le terrain» d’un pays qui revient lentement mais sûrement à la normale avec très peu de maladies graves liées à Covid à signaler.

Comme signalé plus tôt par GreatGameIndia, l’Inde a connu une augmentation de près de 750% des cas de COVID-19 en moins d’un mois.

Ce pic était-il logique ? L’État ou la ville de Mumbai ont-ils fait quelque chose de différent pour inviter cette soudaine augmentation ?

La campagne de vaccination de masse dans les villes métropolitaines a-t-elle provoqué la deuxième vague de COVID-19 en Inde ? Ou y a-t-il autre chose ?

