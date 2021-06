Que diriez-vous de faire payer aux grandes entreprises des «réparations» pour les «dommages» à la santé, à la santé et à la vie humaine pour toutes leurs années à assiéger les Américains avec des produits et des traitements toxiques, y compris des vaccins, de la chimiothérapie et des milliers de produits de soins personnels ? Commençons par les gros canons, comme J&J. Johnson & Johnson a déjà dû payer 2,2 milliards de dollars pour résoudre des enquêtes pénales et civiles, qui, selon des documents judiciaires, comprenaient des amendes pour avoir payé des pots-de-vin aux médecins et aux pharmaciens pour avoir poussé les médicaments toxiques de J&J sur des patients.

C’est ce qu’on appelle le règlement de la fraude en matière de soins de santé, mais cela devrait être appelé la mise en danger préméditée de la santé et de la vie et la coercition furtive des patients via les médecins et les pharmaciens. Tous ceux qui sont reconnus coupables devraient purger une peine de prison fédérale.

De nombreux produits J&J ne sont pas « sûrs et efficaces » mais plutôt dangereux et nocifs

La sécurité des patients a été menacée et les dommages causés à la confiance du public par J&J ont été décimés. Cette société monopolistique doit être tenue responsable, et pas seulement par ses finances. Ces amendes et pénalités ne sont qu’un pet dans le vent par rapport à l’argent qu’elles déboursent pour vendre et vendre des produits, des médicaments, des traitements et des vaccins mortels. Que représentent 2,2 milliards de dollars de dommages, ou 4,7 milliards de dollars en réalité, dans le grand schéma des choses, alors que la valeur nette du conglomérat américain de J&J est de 435 milliards de dollars ?

Par exemple, à une échelle similaire mais plus petite : si vous étiez un gourou d’entreprise diabolique valant 435 millions de dollars et que vous ne vous souciiez pas du tout des humains, une amende de 6 millions de dollars endommagerait-elle vraiment votre poche ? Non, ça ne le ferait pas. C’est pourquoi J&J continuera à vaquer à ses activités de fabrication, de commercialisation, de vente et de vente illégale de ses produits toxiques et de ses vaccins mortels, sales et coagulants au public, via des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des publicités, de fausses recherches et des scientifiques astucieux.

L’entreprise pharmaceutique de J&J qui a développé le vaccin Covid-19 « à injection unique » a déjà réalisé 12 milliards de dollars de revenus

J&J est coupable de faire passer le profit au détriment des patients, maintes et maintes fois. Ce sont des récidivistes qui, si jamais quelqu’un était vraiment mis en prison, obtiendraient la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ou ils obtiendraient la peine de mort. Il n’y aura aucun changement dans le comportement des entreprises. Ils continueront à blesser et à mutiler les patients parce que les bénéfices sont 100 fois supérieurs aux amendes. Avec ZÉRO menace de prison pour quiconque chez J&J, ils continueront leurs tactiques de style mafieux dans le plus dangereux de tous les domaines du commerce – la médecine.

Et maintenant, ils fabriquent des vaccins.

Devinez quoi? La filiale de J&J « Janssen » a plaidé COUPABLE d’avoir mal étiqueté un médicament antipsychotique qu’ils ont fabriqué et vendu de 2002 à 2003. Oui, Janssen Pharmaceuticals Inc, les mêmes escrocs et monstres qui viennent de fabriquer le vaccin Covid-19, ont introduit Risperdal pour une utilisation non approuvée, au lieu de simplement traiter la schizophrénie ou l’autisme, comme ils ont été approuvés (d’une manière ou d’une autre). Ils ont fait des aides aux ventes écrites pour la force de vente afin de commercialiser les personnes âgées qui n’étaient PAS schizophrènes et qui n’avaient pas d’autisme.

De plus, J&J a incité les médecins et les pharmaciens à recommander cette prescription illégale de Risperdal, tout comme ils le font maintenant avec le vaccin mortel Janssen Covid. Voir le modèle ? Il y a un modèle ici. Les récidivistes commettent des actes criminels et sont reconnus coupables par les tribunaux, mais personne qui travaille pour J&J ne va en prison, jamais, pour quoi que ce soit.

Quelle blague notre système judiciaire américain s’avère être lorsque cette société insidieuse se fait arrêter pour mutiler et tuer des Américains avec leurs produits. Incroyable.

La feuille de couverture de J&J sur le crime et les abus par la fabrication, la commercialisation et la vente de produits médicaux et de soins personnels défectueux et toxiques, y compris les produits pour bébés

Il existe de nombreux crimes qui entraînent une personne en prison ou en prison pendant des années, dont certains sont considérés comme des crimes « non violents », et ils comprennent la possession de drogue, la fraude, les voies de fait, les accusations d’armes, le vol à main armée, l’extorsion, l’enlèvement, le viol, la trahison et le meurtre. Certes, certains des crimes de J&J tombent sous ces parapluies, mais est-ce que quelqu’un purgera une peine pour le crime ? Ou s’agit-il simplement de poursuites et de rappels, car cela n’empêche pas les criminels J&J de poursuivre leur tyrannie.

1995 : J&J encourt une amende de 7,5 millions de dollars pour avoir détruit des documents afin de dissimuler une enquête sur la commercialisation illicite de sa crème anti-acné Retin-A pour éliminer les rides.

1996 : J&J verse un règlement non divulgué sur de fausses réclamations sur de fausses réclamations de protection de préservatifs pour se protéger contre le VIH et d’autres MST.

2001 : J&J verse 860 millions de dollars dans un recours collectif pour avoir induit les clients en erreur en leur faisant jeter prématurément sa lentille de contact souple 1-Day Acuvue. J&J a recommandé de ne les porter qu’une seule fois, mais il a ensuite été découvert que les lentilles n’étaient pas différentes des lentilles Acuvue ordinaires qui durent deux semaines.

2010 : J&J verse un règlement de 81 millions de dollars pour avoir mal étiqueté son médicament antiépileptique Topamax pour traiter les troubles psychiatriques, et ils ont embauché des médecins externes pour rejoindre leur force de vente afin de promouvoir le médicament pour des conditions non approuvées. Un an plus tard, J&J a payé 85 millions de dollars pour des accusations similaires contre son Natrecor, un médicament mortel pour le cœur.

2011 : Plusieurs produits BABY de J&J ont été découverts comme contenant des ingrédients cancérigènes.

2013 : Le ministère américain de la Justice a accusé J&J de 2,2 milliards de dollars d’amendes pénales pour la commercialisation de son médicament contre l’autisme et l’antipsychotique Risperdal pour des utilisations non approuvées.

Et maintenant, le vaccin Covid-19 de J&J cause des blessures et la mort en provoquant des caillots sanguins, mais le CDC dit de les poursuivre quand même ! Qui se soucie du nombre de personnes qui meurent à cause du vaccin, n’est-ce pas ? La FDA oblige J&J à mettre une étiquette d’avertissement sur la notice du vaccin car ils savent que personne ne le lira. De cette façon, J&J peut poursuivre le programme de réduction de la population en utilisant ses vaccins toxiques et ne verser qu’un centième de ses bénéfices pour les blessures et les décès par la suite.

Réglez votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert d’inoculation. De plus, apprenez comment vous préparer au mieux pour le prochain effacement induit par la vaccination.

Les entreprises reculent devant les mandats de vaccin contre le Covid alors que les blessures et les décès augmentent

Une récente enquête sur le pouls du cabinet d’avocats Fisher Phillips a révélé qu’au moins 83 % des employeurs n’envisagent même pas d’essayer de mettre en œuvre un mandat d’employé pour les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

Alors que des sociétés comme Delta Airlines et le Houston Methodist Hospital affichent fièrement leur sottise en tentant d’interdire l’autonomie corporelle, la plupart des autres sociétés prennent sagement du recul, si ce n’est pour d’autres raisons que d’éviter les inévitables poursuites judiciaires.

Ce chiffre de 83% est en hausse par rapport à 64% en janvier, montrant que beaucoup plus d’employeurs sont conscients du fait que c’est une très mauvaise idée d’essayer de forcer les injections de virus chinois sur leurs employés.

Alors que la plupart des employeurs, environ 75 pour cent, disent qu’ils encouragent les travailleurs à se faire vacciner, seul un très petit pourcentage essaie même d’essayer de l’imposer comme condition d’emploi.

Trente-deux pour cent des personnes interrogées déclarent qu’elles préféreraient éviter d’enfreindre les lois anti-discrimination, tandis que 54 pour cent ont déclaré qu’elles pensaient que tous les employés prêts à se faire injecter sans mandat l’ont déjà fait.

Fisher Phillips a constaté que la plupart des employeurs sont plus désireux d’encourager la vaccination que d’essayer de l’exiger. Il s’agit d’une approche judicieuse car toute entreprise qui tente de forcer la vaccination est susceptible de finir par disparaître de tous les litiges qui en résultent.

Les entreprises qui tentent de forcer les employés à se faire vacciner contre la grippe de Wuhan demandent simplement à fermer leurs portes

Au moment où l’enquête a été menée, la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) avait déjà publié ses propres directives affirmant que les employeurs peuvent exiger de leurs employés qu’ils se fassent vacciner contre la grippe de Wuhan.

C’est, bien sûr, une mauvaise orientation car elle ne fera que conduire les employeurs qui tentent de le faire dans le piège d’un litige sans fin. Pour cette raison, les plus intelligents ont déjà décidé de ne même pas tenter d’y aller.

Les plus stupides, comme Delta et Houston Methodist, se sont fait des cibles pour des paiements potentiellement de plusieurs millions de dollars une fois que les inévitables poursuites judiciaires auront suivi leur cours.

C’est presque comme si certaines entreprises voulaient être chassées des affaires en raison de leur insistance à être des fascistes médicaux. Delta et Houston Methodist ont clairement besoin d’un rappel qu’ils ne sont pas les médecins de leurs employés, et n’ont donc pas le droit d’imposer une intervention médicale qui pourrait finir par les tuer.

Il est important de noter que l’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a déjà clairement indiqué que les employés qui se blessent ou meurent des vaccins obligatoires contre la grippe de Wuhan sur leur lieu de travail sont libres de poursuivre leurs employeurs pour un maximum de dommages.

Cela pourrait entraîner de graves pertes financières pour toute entreprise suffisamment stupide pour tenter une telle chose, ce qui est le cas pour quelques-unes. La plupart, heureusement, restent dans leur voie et laissent leurs employés prendre leurs propres décisions en matière de santé par le biais d’un consentement éclairé.

Bien que l’OSHA ait abandonné l’exigence selon laquelle les employeurs signalent les blessures causées par le vaccin Covid, les employeurs peuvent toujours être tenus responsables de toute blessure liée au vaccin résultant des mandats de l’entreprise.

« Windex dans votre bureau exige, selon l’OSHA, d’avoir une fiche de données sur les matériaux, mais les réactions aux « vaccinations » expérimentales, c’est-à-dire les décès sur le lieu de travail, ne sont plus à signaler. Wow! » a noté un commentateur de Natural News.

« À mon avis, toute personne qui injecte à une autre personne une drogue expérimentale sans son plein consentement éclairé, ce qui entraîne la mort, est un complice de meurtre. Mais je suis sûr que cela a également été supprimé.

« C’est incroyable les « protections » requises par osha, et pourtant, les médicaments expérimentaux à usage d’urgence ont simplement sauté une page ou deux des règles », a répondu un autre.

Plus d’articles sur les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] peuvent être trouvés sur ChemicalViolence.com.

