Avertissement urgent d’Israël alors que le nombre de morts par vaccins augmente

Le gouvernement israélien « a dirigé le monde » avec le déploiement de son vaccin Pfizer pour « les protéger » d’un virus qui ne met pas la vie de la grande majorité en danger.

Il devrait maintenant alerter le monde sur les conséquences car il dirige actuellement le monde dans le massacre de ses propres citoyens qui en résulte.

Aucun vaccin dans l’histoire ne se rapproche de l’ampleur des décès et des effets indésirables associés aux vaccins Covid expérimentaux et beaucoup dans le passé ont été retirés pour beaucoup moins.

Cela devrait au moins inciter à la prudence et à la suspension du programme jusqu’à ce que l’affaire fasse l’objet d’une enquête complète, impartiale et responsable. Il y a beaucoup à faire pour protéger le petit pourcentage de personnes (principalement très âgées) vraiment à risque.

On doit alors soupçonner qu’à la lumière du fait que la poussée vaccinale continue malgré tout, alors que tous les efforts sont faits pour garder le public en uniforme quant au mal qui leur est fait et à leurs concitoyens, les effets que ces vaccins ont été souhaités.

Dans le cas du gouvernement israélien, le massacre des Juifs israéliens est intentionnel ou à tout le moins acceptable pour les architectes de cette atteinte à la liberté. Si ce n’était pas le cas, ils cesseraient et cesseraient immédiatement d’injecter des personnes qui courent peu ou pas de risque d’être infectées par le virus présumé.

En effet, le gouvernement israélien a déjà tué bien plus d’Israéliens en 2021 grâce à des vaccins qu’il n’en a été tué par des roquettes du Hamas (ces dernières à peine 10, selon Google).

Nous avons apparemment atteint le point, prédit par beaucoup, où les vaccins tuent également plus de personnes que le virus COVID. Comme le nombre réel de décès de Covid peut être bien inférieur à ce que les gouvernements font dans leurs efforts pour commercialiser leurs vaccins tueurs, l’écart peut être encore plus grand qu’il n’y paraît.

Considérant que le virus présumé n’a pas un mais plusieurs remèdes connus (tous supprimés pour créer un « besoin urgent » illusoire pour les vaccins) et, même selon les statistiques gonflées du gouvernement, n’est pas plus mortel que la grippe (et beaucoup moins mortel pour les jeunes), nous devons vraiment commencer à remettre en question les véritables raisons de cette obsession du vaccin et de la volonté obsessionnelle d’injecter à chaque citoyen des produits biochimiques expérimentaux.

Pendant ce temps, le gouvernement israélien continue de parrainer et de pousser le massacre de ses propres citoyens tandis que ces citoyens sont commodément distraits par le massacre des Palestiniens à Gaza.

L’article suivant est disponible ici. Nous avons pris la liberté d‘ajouter quelques accents.

MW

Ordres de magnitude plus élevés Décès chez les vaccinés :

Les données israéliennes sur les vaccins révèlent une image effrayante

Republié à partir de Nakim.org

Dans l’article republié à partir de Nakim.org, des recherches sont présentées indiquant des augmentations d’ordres de grandeur des taux de mortalité au cours du processus de vaccination de 5 semaines analysé en Israël, par rapport aux non vaccinés et à ceux après avoir terminé le processus de vaccination.

Le 11 février 2021, Ynet (le site d’information israélien le plus connu) a publié un article confus et déroutant intitulé « Données sur l’efficacité de la vaccination en Israël et ses effets rapides sur les jeunes ».

Nos ré-analyses de ces données expliquent pourquoi lors du projet de vaccination massive initié mi-décembre 2020 pendant un confinement, les nouveaux cas confirmés de COVID-19 quotidiens n’ont pas diminué comme ils le font pendant les confinements, et, surtout, pourquoi le nombre de cas graves, critiques et les cas de décès ont augmenté au cours de cette période qui couvrait au moins un mois. De la mi-décembre à la mi-février (deux mois), 2337 parmi les 5351 décès officiels israéliens dus à la COVID se sont produits. Nos analyses indiquent des augmentations de plusieurs ordres de grandeur des taux de décès au cours du processus de vaccination de 5 semaines, par rapport aux non vaccinés et à ceux après la fin du processus de vaccination. Vraisemblablement, les cas asymptomatiques avant la vaccination, et ceux infectés peu de temps après la première dose, ont tendance à développer des symptômes plus graves que ceux non vaccinés.

L’article d’Ynet est organisé de manière passionnante et utilise des données fournies de manière erronée par le ministère de la Santé. On ne sait pas si cela était intentionnel pour prouver l’efficacité du vaccin ou si cela a été fait par erreur parce que les données fournies ont été mal comprises. Notez qu’en Israël, tous les vaccins proviennent de Pfizer.

Nous apportons un exemple très important de l’article, en relation avec le tableau fourni par le ministère de la Santé. Selon le texte « Cependant, 546 parmi les morts étaient tels qu’ils n’avaient pas du tout été vaccinés ou avaient reçu la première dose de vaccination dans les deux semaines précédant leur mort » diffère du tableau. Ceci est clairement infondé car toutes les données présentées dans le tableau et fournies ci-dessous décrivent uniquement les patients COVID-19 qui ont reçu au moins la première dose de vaccination. Cela ressort clairement de l’examen du tableau. Le total général est de 43 781 patients COVID qui ont reçu la première ou la deuxième dose de vaccin. Sur un total de 660 décès, 546 n’ont reçu que la première dose.

Les données du tableau, plutôt que d’indiquer l’efficacité du vaccin, indiquent les effets indésirables du vaccin.

Pour cela, nous devons d’abord comprendre que le tableau fourni décrit l’état des patients COVID-19 qui ont reçu la première ou la deuxième dose de vaccin à des dates données, comme cela a commencé dans l’article « … émerge des données que parmi 856 patients au-dessus de 60 ans en état grave hospitalisé en ce moment… » nous supposons que l’article publié le 11 février reflète la situation dans les hôpitaux la veille, donc le 10 février 2021, ou le 11 février 2021.

Le 10 février, le nombre de cas actifs graves était de 1056 selon le panneau de contrôle du ministère de la Santé, voir photo ci-dessous.

Cela montre étonnamment que les cas les plus graves hospitalisés le 10 février ou à une date proche ont en fait été vaccinés avec la première dose ou jusqu’à deux semaines après la deuxième dose. Voir le tableau des patients vaccinés montrant 1031 cas graves et 220 cas critiques au moment où le tableau a été réalisé. Cela correspond à l’article en hébreu du 1er février 2021 « Peut-on montrer que le vaccin de Pfizer est aujourd’hui la principale cause des taux de mortalité élevés en Israël et dans le monde ? ».

Cependant, ce n’est pas la dernière surprise que nous obtenons en examinant les données du ministère de la Santé. On peut soustraire le nombre de personnes ayant reçu la première dose de vaccin le 19 janvier 2021 de celui du 10 février 2021. Pendant ces 21 jours, 1 331 881 citoyens israéliens ont reçu la première dose. Le tableau montre que 568 d’entre eux sont décédés, soit 0,042% et que 39 047 d’entre eux sont devenus un cas COVID-19, soit 2,9%. Pour la 2e dose nous nous concentrons sur les données spécifiques à deux semaines après la 2e vaccination selon le tableau.

Du 26 janvier au 10 février 2021, 909 102 citoyens israéliens ont reçu la 2e dose de vaccin. Parmi ceux-ci selon le tableau, 92 sont décédés, 0,01 %. Ainsi, au cours des 5 semaines depuis la première dose, au moins 0,05 % des receveurs de la première dose sont décédés. Ce taux de mortalité concerne principalement une population relativement jeune dont la vaccination a été déclarée le 19 janvier, période au cours de laquelle la plupart des vaccinés avaient moins de 65 ans. Afin d’estimer le taux de mortalité des plus de 65 ans qui ont été pour la plupart vaccinés avant cette période, nous utilisons les données rapportées par le VAERS basé aux États-Unis,

Nous y avons trouvé, voir article en anglais, que le ratio de décès des plus de 65 ans par rapport aux moins de 65 ans est d’environ 4,42 (155/35). Ainsi, le taux de mortalité des plus de 65 ans entre la première et la deuxième dose vaccinale devrait être jusqu’au 19 janvier de 0,042 (le taux de mortalité des moins de 65 ans) multiplié par 4,42, soit 0,186 %, ce qui est proche des 0,2 % rapportés par le Ministère de la Santé le 21 janvier 2021. Cette valeur de 0,2 % de décès a été mystérieusement modifiée par la suite par le Ministère de la Santé et a été basculée à 0,005 sans aucune explication, voir article en hébreu. Les considérations ci-dessus montrent que les données sur le taux de mortalité fournies en premier étaient correctes.

Les expositions ne s’arrêtent pas là.

Le nombre de décès dus à la COVID-19 parmi les vaccinés depuis le début de l’action de vaccination semble expliquer l’augmentation des taux de mortalité dus à la COVID-19 observée depuis décembre 2020. Pour cela, nous calculons les produits du nombre de personnes vaccinées de plus de 65 ans de 0,2 et le nombre de personnes vaccinées de moins de 65 ans de 0,04. Cela montre que la plupart des décès dus à la COVID-19 au cours de cette période concernent des personnes vaccinées, comme le montre le tableau fourni par le ministère de la Santé début février.

Au cours de l’action de vaccination de la mi-décembre à la mi-février, 2337 sur les 5351 décès dus à la COVID-19 signalés pour Israël se sont produits, 43,7%. Parmi ceux-ci, depuis le 19 janvier, 1271 décès dus à la COVID-19 ont été signalés pour Israël. Le tableau fourni par le ministère de la Santé le 10 février fait état de 660 décès dus à la COVID-19 parmi les vaccinés, soit 51,9% des décès pour cette période. Seuls 1,3 million d’Israéliens, sur 8 millions (environ 1 sur 8, 12,5 %), ont été vaccinés au cours de cette période. En conséquence, la vaccination favorise les décès car 51,9% des décès durant cette période concernent les 12,5% vaccinés durant cette période. De plus, le nombre de cas graves et critiques au cours de cette période est supérieur aux cas graves signalés, l’effet indésirable du processus de vaccination est très probablement pire que ce qui ressort des données disponibles.

L’horreur continue.

Les décès parmi les vaccinés doivent être ajoutés aux nombreux AVC et événements cardiaques signalés juste après la vaccination qui ne sont pas inclus parmi les décès COVID-19 qui doublent environ les décès parmi les vaccinés, dont le nombre reste inconnu et que nous essaierons de retrouver dans le les jours à venir.

À ce stade, nous déclarons que les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n’en aurait fait au cours de la même période. Parmi les vaccinés et au-dessus de 65 ans, 0,2 % des vaccinés sont décédés dans l’intervalle de 3 semaines entre les doses, soit environ 200 sur 100 000 vaccinés. Ceci est à comparer aux 4,91 morts parmi les 100 000 morts de la COVID-19 sans vaccination, voir ci-dessous. Cela ne doit pas être confondu avec le 0,279 décès de la COVID-19 parmi 100 000 signalés pour ceux qui ont terminé le processus de vaccination, soit 2 semaines après la deuxième dose, voir le tableau ci-dessous de l’article Ynet.

Cette image effrayante s’étend également aux moins de 65 ans, parmi lesquels, pendant les 5 semaines pendant le processus de vaccination complet, 0,05 %, soit 50 sur 100 000, sont décédés. Ceci est à comparer aux 0,19 pour 100 000 morts de la COVID-19 et qui ne sont pas vaccinés dans ce groupe d’âge, selon le tableau ci-dessus. Par conséquent, le taux de mortalité de ce groupe d’âge a augmenté de 260 au cours de cette période de 5 semaines du processus de vaccination, par rapport à leur taux de mortalité naturel COVID-19.

Un moyen simple de transmettre ces points concerne les taux mensuels de décès dus à la COVID-19 depuis le début de la pandémie et jusqu’à la mi-décembre, 3014 décès, soit 3014/9 = 334,9 décès par mois. Les taux de mortalité mensuels depuis la mi-décembre sont de 2337/2 = 1168,5 décès par mois, soit 3,5 fois plus.

Nous concluons que les vaccins Pfizer, pour les personnes âgées, ont tué au cours de la période de vaccination de 5 semaines environ 40 fois plus de personnes que la maladie elle-même n’aurait tué, et environ 260 fois plus de personnes que la maladie parmi la classe d’âge plus jeune. Nous soulignons que c’est dans le but de produire un passeport vert valable au plus 6 mois, et de promouvoir les ventes de Pfizer.

Ces nombres estimés de décès dus au vaccin sont probablement bien inférieurs aux nombres réels car ils ne représentent que ceux définis comme des décès dus à la COVID-19 pour cette courte période et n’incluent pas les événements AVC et cardiaques (et autres) résultant des réactions inflammatoires dans des dizaines de rapports documentés sur le site NAKIM, qui eux-mêmes ne sont que la pointe de l’iceberg, voir ici.

Cela ne tient pas compte des complications à long terme décrites dans une plainte pénale déposée en décembre 2020 en France et qui a été traduite en anglais, voir ici.

Avec le recul, cela explique pourquoi les cas graves de COVID-19 ont augmenté avec le début de la vaccination, et pourquoi les cas ont commencé à diminuer lorsque la vaccination a été ouverte aux jeunes et continuent de baisser alors que la campagne nationale de vaccination perd de son élan.

Nous espérons que ce massacre n’inclura pas les moins de 13 ans, car ceux-ci ont un taux accru de réactions indésirables, y compris la mort, aux vaccins, comme le montrent les données multidécennales des rapports VAERS aux États-Unis.

Nous résumons que la pandémie peut être prédite pour les semaines à venir. La diminution des vaccinations et de l’âge vaccinal entraînera une diminution des cas graves, principalement non pas en raison de la protection offerte par le vaccin, mais parce que moins de personnes mourront des suites du vaccin et d’autres effets indésirables du vaccin.

Ce sera temporaire car dans quelques mois nous nous attendons à faire face à des effets indésirables à moyen et long terme de la vaccination comme l’ADE (Antibody-dependent Enhancement) et les mutants résistants à la vaccination sélectionnés par les vaccins. Mais cela devrait se produire après les prochaines élections et les électeurs (survivants) n’auront pas une autre occasion d’exprimer leur déception lors du scrutin.

Merci au Dr Hervé Seligmann pour son énorme soutien sur l’analyse des données.

Haïm Yativ

Surprise, Surprise – UK Medicine Regulator est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates

Le vendredi 4 juin 2021, le UK Medicine Regulator – MHRA, a autorisé l’utilisation d’urgence uniquement pour le «vaccin» à ARNm Pfizer / BioNTech à utiliser chez les enfants âgés de 12 ans et plus. Ceci malgré le fait que 86% des enfants ont subi une réaction indésirable allant de légère à grave dans l’étude clinique extrêmement courte et petite.

Appeler cela choquant serait un euphémisme, mais devrions-nous vraiment être si surpris compte tenu du fait que la MHRA est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates ?

Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Organisation mondiale de la santé qui vise à améliorer considérablement la surveillance de la sécurité des médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).

De nouveaux médicaments et vaccins, contre des maladies telles que le paludisme et le VIH, peuvent être introduits pour la première fois dans les PRFI où les systèmes réglementaires sont faibles ou inexistants pour une surveillance efficace de la sécurité. Ces nouveaux traitements ont été développés en tenant compte des besoins urgents de santé publique et, par conséquent, la nécessité de recueillir et d’analyser rapidement des informations sur leur sécurité et leur efficacité est importante. Les systèmes de santé et de réglementation dans ces milieux peuvent souvent manquer d’outils, de formation et de capacité pour exploiter un système de surveillance de la sécurité robuste. Bien que de grands progrès aient été réalisés avec de nombreux PRFI maintenant impliqués en tant que membres du Programme de l’Organisation mondiale de la santé pour la surveillance internationale des médicaments, l’expérience dans la collecte, l’évaluation et l’action sur les données d’effets indésirables et la planification de la gestion des risques est limitée.

Sans un système efficace, les programmes de santé publique sont menacés et les patients peuvent être touchés s’ils souffrent d’effets indésirables médicamenteux (EIM) qui ne sont pas identifiés et traités rapidement. Cela peut par conséquent saper le programme et entraîner une perte de confiance dans le produit ou un vaccin. En fin de compte, cela peut entraîner une diminution de l’absorption et par conséquent, la maladie n’est pas traitée efficacement.

L’OMS et la Fondation Gates ont lancé le « Projet Smart Safety Surveillance » (également connu sous le nom de Projet 3-S) pour aider les LMIC à identifier, évaluer et gérer de manière adéquate les risques associés aux nouveaux produits. La MHRA se joindra à cette initiative pour apporter une expertise réglementaire au projet. Il s’agira d’une période de 3 ans au cours de laquelle il est prévu de réaliser trois exercices pilotes dans différents contextes LMIC.

Le Dr Ian Hudson, directeur général de la MHRA, a déclaré :

Nous sommes ravis de participer à une initiative mondiale aussi importante. De nouveaux médicaments et vaccins sont mis sur le marché pour la première fois dans le cadre de programmes de santé publique dans des contextes où les systèmes de surveillance de la sécurité et de réglementation doivent être renforcés. L’expertise que nous pouvons apporter au projet aidera les centres nationaux de surveillance de la sécurité à identifier rapidement les risques et les avantages et à prendre les mesures réglementaires appropriées pour soutenir la santé mondiale.

Le Dr Dan Hartman de la Fondation Bill et Melinda Gates a déclaré :

Le projet Triple S est d’une importance vitale pour le succès des programmes de santé publique visant à lutter contre certaines des principales maladies du monde. Lorsqu’un nouveau médicament ou vaccin est utilisé, il est essentiel que les risques potentiels soient identifiés tôt et bien compris. L’implication de la MHRA dans ce projet garantira le développement d’une expertise scientifique et réglementaire au sein des centres nationaux.

L’horrible scandale des vaccins. Avec l’aimable autorisation d’ihunt, merci.

Courriels de Fauci: Comment les meilleurs responsables de la santé publique ont tissé un réseau de mensonges enchevêtrés autour de l’origine du COVID et des traitements

Quatre responsables clés de la santé publique auraient-ils pu être intimement impliqués dans la création de la pandémie, ainsi que dans la prolongation et les traitements inappropriés utilisés pendant la pandémie?

Par Meryl Nass, MD

Au début de 2020, il y a eu beaucoup de discussions sur la provenance réelle du virus, plus tard nommé SARS-CoV-2.

Dans un excellent article détaillé écrit plus tôt ce mois-ci pour le Bulletin of the Atomic Scientists, l’ancien écrivain scientifique du New York Times Nicholas Wade a décrit comment deux courts articles publiés en mars 2020 – un dans The Lancet et un dans Nature Medicine – ont déterminé comment ce bavardage serait transmis au public.

Ces deux pièces extraordinairement influentes, chacune publiée sous le titre « correspondance », ont été répétées par les médias grand public pendant un an. Les deux visaient clairement à mettre fin à toute discussion sur la possibilité que le virus provienne d’un laboratoire.

Écoutez ici Robert F. Kennedy, Jr. et moi-même discutons de ces problèmes :

En lisant à la fois les articles du Lancet et de Nature en mars 2020, il est devenu immédiatement évident que chacun était conçu comme un outil de propagande. Ni l’un ni l’autre n’était fondé sur la science.

J’étais tellement intriguée par ces articles que j’ai cherché sur le web pour mieux les comprendre. C’est alors que j’ai découvert Francis Collins, directeur des National Institutes of Health (NIH), qui avait blogué le 26 mars 2020 sur l’article de Nature, suggérant que l’article devrait mettre fin aux théories du complot sur l’origine des laboratoires.

Collins a écrit :

« Dans tous les cas, cette étude laisse peu de place pour réfuter une origine naturelle de la COVID-19. Et c’est une bonne chose car cela nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment : observer une bonne hygiène, pratiquer la distanciation sociale et soutenir les efforts de tous les professionnels de la santé et chercheurs dévoués qui travaillent si dur pour relever ce défi majeur de santé publique. »

Je me suis demandé pourquoi cinq scientifiques par ailleurs crédibles signeraient leur nom dans l’article de Nature – et pourquoi Collins approuverait la conclusion de l’article – alors que les arguments avancés dans l’article étaient absurdes, à mon avis.

J’ai finalement conclu que les auteurs avaient été amenés à écrire l’article par une « main cachée ».

Comment étais-je arrivé à cette conclusion, avant même que les courriels du Dr Anthony Fauci ne soient découverts mercredi ?

Il y a des mois, dans un autre courrier électronique obtenu par U.S. Right to Know, nous avons appris que Peter Daszac, PDG de l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, était l’auteur principal mais caché de l’article du Lancet.

Daszac a également été le principal bénéficiaire de la conclusion de l’article – que le virus a évolué dans la nature – car son organisation avait été utilisée comme intermédiaire pour envoyer de l’argent de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par Fauci, à l’Institut de virologie de Wuhan, à Wuhan, en Chine. (Certains pourraient considérer cette méthode d’octroi de subventions comme un moyen sophistiqué de blanchiment d’argent.)

Daszac, comme Fauci, gagnait plus de 400 000 $/an. Il était également membre de l’équipe d’enquête sur les origines COVID de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et avait été choisi comme chef de l’équipe d’enquête sur les origines COVID du Lancet, qui semble maintenant être mort dans l’eau.

L’OMS et le Lancet semblent ainsi co-conspirateurs, choisissant le renard (Daszac) pour garder le poulailler (théorie selon laquelle le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID a évolué dans la nature).

La publication mercredi des e-mails de Fauci, obtenus par BuzzFeed News via la loi sur la liberté d’information, aide à élucider une partie du mystère qui se cache derrière les raisons pour lesquelles cinq scientifiques bien connus ont co-écrit le radotage – que le vénérable journal Nature a publié, et qui a ensuite été utilisé comme base pour soutenir la théorie de l’origine naturelle.

L’un des e-mails indique fortement qu’Andersen, auteur principal de l’article sur Nature, savait qu’il participait à une escroquerie. Dans un e-mail du 1er février 2020 à Fauci, Andersen a exprimé ses propres inquiétudes concernant certaines des « caractéristiques inhabituelles du virus ». Andersen semble s’inquiéter que ces caractéristiques suggèrent une falsification du laboratoire.

Mais Andersen rassure ensuite Fauci que «les caractéristiques inhabituelles du virus représentent une très petite partie du génome (<0,1%) donc il faut regarder de très près toutes les séquences pour voir que certaines des caractéristiques (potentiellement) semblent conçues.»

Dans un autre e-mail à Fauci, Andersen remercie trois personnes incroyablement importantes – Fauci, Collins et Sir Jeremy Farrar – pour leurs « conseils et leur leadership » concernant le papier. Tous les trois sont des chercheurs en médecine qui consacrent plus d’argent à la recherche médicale que quiconque dans le monde, à l’exception peut-être de Bill Gates.

Courriel de Fauci

Fauci dirige le NIAID, Collins est le directeur du NIH (nominalement le patron de Fauci) et Farrar est le directeur du Wellcome Trust. Farrar a également signé la lettre du Lancet. Et il est président du R&D Blueprint Scientific Advisory Group de l’OMS, qui l’a placé aux commandes de l’essai Solidarity de l’OMS, dans lequel 1 000 sujets involontaires ont été surdosés avec de l’hydroxychloroquine afin de couler l’utilisation de ce médicament pour COVID.

Farrar avait travaillé au Vietnam, où il y avait beaucoup de paludisme, et il avait également été impliqué dans le SRAS-1 là-bas. Il a également joué un rôle central dans la mise en place de l’essai UK Recovery, où 1 600 sujets ont subi une surdose d’hydroxychloroquine.

Même si Farrar n’avait pas une idée de la dose appropriée de médicaments à base de chloroquine de son expérience au Vietnam, lui, Fauci et Collins auraient entendu parler de telles surdoses après que le Brésil eut expliqué au monde comment ils avaient surdosé par erreur des patients lors d’un essai de chloroquine pour COVID. La révélation a été faite dans un article publié dans le JAMA à la mi-avril 2020. Trente-neuf pour cent des sujets au Brésil qui ont reçu de fortes doses de chloroquine sont décédés, âgés en moyenne de 50 ans.

Pourtant, les essais d’hydroxychloroquine Solidarité et Récupération se sont poursuivis jusqu’en juin, ne s’arrêtant qu’après l’exposition de leurs doses extrêmes.

Fauci s’est assuré de contrôler les directives de traitement pour COVID qui sont sorties du NIAID, déconseillant à la fois les médicaments à base de chloroquine et l’ivermectine. Le NIAID de Fauci a également annulé le premier essai à grande échelle de traitement à l’hydroxychloroquine au début de la maladie, après que seulement 20 des 2 000 sujets attendus aient été inscrits.

Qu’est-ce que tout cela signifie?

Il y a eu un complot entre les cinq auteurs de l’article de Nature et les chefs du NIH, du NIAID et du Wellcome Trust pour dissimuler l’origine du COVID en laboratoire.

Il y avait un complot impliquant Daszac, Fauci et d’autres pour faire avancer la théorie de l’origine naturelle. (Voir les autres e-mails dans la baisse récente.)

Il y avait un complot impliquant Daszac pour écrire la lettre du Lancet et cacher sa provenance, pour pousser la théorie de l’origine naturelle et peindre toute autre idée comme théorie du complot. Le billet de blog de Collin est un autre élément de cette histoire.

Farrar a été intimement impliqué dans les deux grands essais de surdosage d’hydroxychloroquine, au cours desquels environ 500 sujets sont décédés au total.

Farrar, Fauci et Collins ont retenu des fonds de recherche qui auraient pu soutenir des essais de qualité sur l’utilisation de médicaments à base de chloroquine et d’ivermectine et d’autres médicaments réutilisés qui auraient pu renverser la pandémie.

Les quatre personnes nommées ici – Fauci, Daszak, Collins et Farrar – sont-elles intimement impliquées dans la création de la pandémie, ainsi que dans la prolongation et les traitements inappropriés utilisés pendant la pandémie ?

Pour plus d’informations, lisez deux articles précédents sur ce sujet de mars et avril 2020. Je ne veux pas m’attribuer le mérite de ces découvertes à tort – Dan Sirotkin a remarqué et écrit sur l’article de Nature avant moi, et a écrit lucidement à ce sujet. Je n’ai vu son écriture que bien plus tard.

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Children’s Health Defence.

