Comment les meilleurs scientifiques britanniques ont dissimulé la recherche sur les armes biologiques COVID-19 pour colporter la théorie de l’origine naturelle

Deux des meilleurs scientifiques à la tête de la réponse de la Grande-Bretagne à la pandémie de Covid-19 se sont entendus avec le Dr Fauci dans une dissimulation de la recherche sur les armes biologiques COVID-19, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction pour colporter la théorie de l’origine naturelle du coronavirus.

Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, et Sir Patrick Vallance, ancien président de la recherche et du développement chez le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) et conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique depuis mars 2018, tous deux figurent dans les « Fichiers Fauci », un lot explosif d’e-mails publiés en vertu de la législation sur la liberté d’information en Amérique.

Le Wellcome Trust est une fondation immensément riche qui distribue 1 milliard de livres sterling par an pour la recherche en santé mondiale. Il a été formé en 1936 après la mort de Sir Henry Wellcome, qui a fondé la société qui est devenue GlaxoSmithKline.

Farrar occupe également un poste au sein du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) du Royaume-Uni et siège au conseil d’administration de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui a donné 1 milliard de dollars au développement du vaccin Covid-19.

Vallance, qui préside le groupe consultatif d’experts du gouvernement sur les vaccins, a été révélé par le Telegraph l’année dernière avoir une participation de 600 000 £ dans GSK, ce qui a suscité des allégations de conflit d’intérêts. Il avait déjà encaissé plus de 5 millions de livres sterling d’actions qu’il avait reçues de la société pendant son mandat là-bas.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, le Wellcome Trust a des liens non divulgués avec le British Eugenics Movement.

Dès le début de la pandémie, le Dr Anthony Fauci craignait que le public ne conclue que Covid était originaire de l’Institut de virologie de Wuhan et qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête pénale pour avoir financé la recherche sur les armes biologiques, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction.

Les fichiers Fauci montrent comment les meilleurs scientifiques britanniques se sont entendus avec le Dr Fauci pour dissimuler l’origine humaine du virus.

L’animateur et commentateur de Fox News, Tucker Carlson, soulève ces préoccupations dans son segment d’information (voir ci-dessous) :

«Pourquoi Tony Fauci serait-il si inquiet que les Américains en concluent cela? Peut-être parce que Tony Fauci savait parfaitement qu’il avait financé des expériences de gain de fonction dans ce même laboratoire. Les e-mails prouvent que Fauci a menti à ce sujet sous serment.

Le premier e-mail que Carlson a montré aux téléspectateurs était daté du 31 janvier 2020 – le jour où l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que Covid représentait une urgence sanitaire mondiale.

Il a été envoyé à Fauci tard dans la soirée par l’immunologiste Kristian Anderson, du Scripps Research Institute en Californie, considéré comme le plus influent au monde pour son rôle dans les avancées scientifiques. Il a été copié à une seule autre personne – Jeremy Farrar.

Anderson a averti que le virus avait des caractéristiques qui pourraient donner l’impression qu’il pourrait provenir d’un laboratoire.

Son courrier électronique disait: « Les caractéristiques inhabituelles du virus ne représentent qu’une très petite partie du génome (moins de 0,1 %), il faut donc examiner de très près toutes les séquences pour voir que certaines des caractéristiques (potentiellement) semblent conçues. »

Le lendemain, Fauci a répondu: «Merci, Kristian. Parlez bientôt à l’appel.

Il a ensuite envoyé un mail urgent à son adjoint, Hugh Auchincloss, marqué IMPORTANT :

« Hugh – il est essentiel que nous parlions ce matin. Gardez votre téléphone portable allumé. . . Lisez cet article ainsi que l’e-mail que je vais vous faire parvenir maintenant. Vous aurez des tâches aujourd’hui qui doivent être faites. »

L’article était décrit dans l’e-mail comme suit : « Baric, Shi et al – Nature Medicine – SARS gain of function ».

L’article concerné, publié en novembre 2015, a été écrit par Ralph Baric, un immunologiste basé aux États-Unis et bénéficiaire à long terme des fonds de l’institut de Fauci.

Il a reconnu que Zhengli-Li Shi, de l’Institut de virologie de Wuhan, avait fourni des séquences génétiques de chauves-souris chinoises qui ont été utilisées pour construire un virus chimère – une création de laboratoire génétiquement modifiée que les chercheurs ont ensuite montrée capable d’infecter et d’endommager les tissus humains.

L’article concluait : « Sur la base de ces résultats, les comités d’examen scientifique peuvent considérer que des études similaires construisant des virus chimériques basés sur des souches en circulation sont trop risquées pour être poursuivies. . . Ensemble, ces données et restrictions représentent un carrefour des préoccupations de recherche GOF (gain de fonction) : le potentiel de préparation et d’atténuation des futures épidémies doit être mis en balance avec le risque de créer des agents pathogènes plus dangereux. »

À ce sujet, Carlson a commenté :

«Nous savons qu’à partir du début de l’année dernière, de nombreuses personnes aux National Institutes of Health craignaient que Covid ne se soit pas produit naturellement. Ils craignaient qu’il n’ait été manipulé dans un laboratoire en Chine. Et pourtant, ils semblaient déterminés à cacher ces faits au public. Pourquoi?»

L’après-midi du 1er février de l’année dernière, Fauci a tenu une conférence téléphonique avec plusieurs virologues de premier plan. La plupart des détails de cet appel restent cachés au public – ils ont été expurgés. Nous savons que l’appel était lié à un document intitulé «Comparaison de séquences de coronavirus».

‘Jeremy Farrar, un médecin britannique qui dirige un important organisme de recherche à but non lucratif, a rappelé à tout le monde lors de l’appel que ce qu’ils avaient dit était top secret.‘

Un e-mail concernant la téléconférence a été envoyé par Farrar le même après-midi à Fauci et Patrick Vallance, avec en copie conforme à six autres, dont Paul Schreier, directeur de l’exploitation chez Wellcome; le virologue allemand Christian Drosten ; La virologue néerlandaise Marion Koopmans et Kristian Anderson.

Il portait l’avertissement: ‘Les informations et les discussions sont partagées en toute confiance et ne doivent pas être partagées avant un accord sur les prochaines étapes.’

Dans d’autres e-mails, Farrar, qui a publiquement promu la théorie selon laquelle le virus a évolué naturellement, a transmis un article suggérant que le virus aurait pu être créé comme une arme biologique.

Cet article était lié à une recherche menée par des scientifiques indiens concluant que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA.

Comme GreatGameIndia l’a signalé plus tôt, Fauci Emails a révélé que c’était le Dr Anthony Fauci lui-même qui avait menacé les scientifiques indiens et les avait forcés à retirer leur étude liant COVID-19 au virus du sida.

Et pourtant, pour le crime de dire cela à voix haute, GreatGameIndia a été qualifié de publication de «guerre de l’information clandestine» par l’Atlantic Council et traqué par ses vérificateurs des faits.

Comme le dit Carlson : jusqu’à récemment, vous n’étiez pas autorisé à suggérer que Covid pourrait être d’origine humaine. Pourquoi ne pouviez-vous pas suggérer cela? Les factcheckers ne le permettraient pas. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Parce que Tony Fauci a assuré aux monopoles technologiques que le coronavirus ne pouvait pas avoir été créé par l’homme. Et donc les monopoles technologiques ont fermé le sujet.

Carlson a ensuite rejoué un extrait d’une conférence de presse de la Maison Blanche datée du 17 avril 2020 dans laquelle Fauci a déclaré :

‘Un groupe de biologistes évolutionnistes hautement qualifiés a examiné les séquences là-bas, et les séquences chez les chauves-souris au fur et à mesure de leur évolution, et la mutation qu’il a fallu pour arriver au point où elle est maintenant est totalement cohérente avec un saut d’une espèce d’un animal à un humain.’

Deux jours plus tard, le scientifique britannique Peter Daszak, l’un de ceux que Fauci avait financés pour mener les expériences à Wuhan, a écrit pour le remercier de son aide en «déclarant que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour Covid-19 d’une chauve-souris à -des retombées humaines, pas une sortie de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan».

Daszak, président de l’alliance EcoHealth, qui a reçu des dizaines de millions de dollars des contribuables américains pour enquêter sur les coronavirus, est un membre dirigeant d’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé dont l’enquête sur les origines de la pandémie a été largement considérée comme un blanchiment lors de sa publication le 30 mars. Il dirige un comité du Lancet avec le même mandat.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article « scientifique » dans Lancet affirmant que le virus a fait sauter naturellement les espèces croisées.

Peter Daszak est également le même type que l’OMS a envoyé en Chine pour enquêter sur les allégations selon lesquelles le virus a évolué naturellement ou a été conçu par un coronavirus.

Regardez l’émission de Tucker Carlson ci-dessous :

Les ORIGINES de Covid-19 révélées : les protéines de pointe du vaccin sont des armes biologiques militaires chinoises conçues pour tuer

La dissimulation a implosé. Covid-19 a été conçu dans un laboratoire, et les tentatives désespérées de cacher ses véritables origines s’effondrent rapidement.

Au cours du week-end, même le Wall Street Journal rattrape maintenant ce que Natural News a rapporté il y a un an, admettant que la Covid-19 provenait d’un laboratoire. L’article est intitulé « La science suggère une fuite de laboratoire de Wuhan » et porte le sous-titre : « Le pathogène Covid-19 a une empreinte génétique qui n’a jamais été observée dans un coronavirus naturel. »

Rédigé par Steven Quay et Richard Muller, l’article traite de l’empreinte génétique de la combinaison « double CGG » qui apparaît dans le virus :

Bien que le double CGG soit supprimé naturellement, l’inverse est vrai dans le travail de laboratoire. La séquence d’insertion de choix est le double CGG. C’est parce qu’il est facilement disponible et pratique, et que les scientifiques ont une grande expérience de son insertion. Un avantage supplémentaire de la double séquence CGG par rapport aux 35 autres choix possibles : elle crée une balise utile qui permet aux scientifiques de suivre l’insertion en laboratoire. Maintenant, le fait accablant. C’est cette séquence exacte qui apparaît dans le CoV-2.

Malgré cela, les virologues impliqués dans la recherche de gain de fonction sur le coronavirus ont cherché à cacher l’existence de cette double empreinte CGG :

Lorsque Shi Zhengli et ses collègues du laboratoire ont publié un article en février 2020 avec le génome partiel du virus, ils ont omis toute mention de la séquence spéciale qui suralimente le virus ou de la rare double section CGG. Pourtant, l’empreinte digitale est facilement identifiable dans les données qui accompagnaient le document. A-t-il été omis dans l’espoir que personne ne remarquerait cette preuve de l’origine du gain de fonction ?

Mais en quelques semaines, les virologues Bruno Coutard et ses collègues ont publié leur découverte de la séquence dans le CoV-2 et son nouveau site suralimenté. Double CGG est là ; vous n’avez qu’à regarder. Ils commentent dans leur article que la protéine qui le contient « peut fournir une capacité de gain de fonction » au virus, « pour une propagation efficace » aux humains.

Ce n’est donc pas seulement que le SARS-CoV-2 a été conçu dans un laboratoire ; les scientifiques impliqués dans cet effort ont également essayé de brouiller les pistes et de tromper le monde alors que des millions de personnes sont mortes.

« Les preuves scientifiques permettent de conclure que le virus a été développé en laboratoire », écrivent Quay et Muller. Oui, nous le savions il y a un an. Maintenant, les médias grand public commencent enfin à admettre la réalité que ceux d’entre nous dans les médias indépendants connaissent depuis toujours.

Noms à connaître : Peter Daszak (EcoHealth Alliance), Anthony Fauci, Ralph Baric

Quelques bonnes sources d’informations sur le programme d’armes biologiques chinoises communistes financé par Daszak, Fauci et même le Pentagone :

RedState.com : EXCLUSIF : un transfuge chinois de haut rang a une « connaissance directe » de plusieurs programmes d’armes spéciales chinois

Wall Street Journal : La science suggère une fuite de laboratoire à Wuhan

UK Daily Mail: Le Pentagone a secrètement versé 39 $ à Peter Daszak, son organisme de bienfaisance a financé le laboratoire de Wuhan

The National Pulse: le patron de Fauci admet avoir financé le laboratoire de Wuhan: « Nous n’avions aucun contrôle sur ce qu’ils faisaient. »

LifeSiteNews : Découverte d’un « fusil fumant » du virus chinois

The Bulletin of the Atomic Scientists : L’origine du COVID : les humains ou la nature ont-ils ouvert la boîte de Pandore à Wuhan ?

Du Daily Mail britannique :

Le Pentagone a donné 39 millions de dollars à EcoHealth Alliance du Dr Peter Daszak – l’organisme de bienfaisance qui a financé la recherche sur les coronavirus au laboratoire de Wuhan accusé d’être à l’origine de l’épidémie, révèlent les données fédérales… Les données fédérales vues par DailyMail.com révèlent que le Pentagone a donné 39 millions de dollars à EcoHealth Alliance, qui a financé un laboratoire à Wuhan, en Chine, entre 2013 et 2020. L’Institut de virologie de Wuhan est accusé d’être à l’origine du Covid-19.

De LifeSiteNews :

L’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) vient de découvrir un livre chinois qui prouve que les scientifiques militaires chinois ont travaillé au développement d’une « nouvelle ère d’armes génétiques ». Ces armes, ont promis les scientifiques chinois, pourraient être « artificiellement manipulées en un virus de maladie humaine émergent, puis transformées en armes et déclenchées ».

Dans le volume de 2015, intitulé The Unnatural Origin of SRAS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons, les scientifiques militaires chinois commencent par suggérer que la Troisième Guerre mondiale serait combattue avec des armes biologiques.

Et pas n’importe quelles armes biologiques.

Les coronavirus, dont un certain nombre provoquent des maladies respiratoires chez les humains, ont été mentionnés comme une classe de virus qui pourraient être facilement militarisés. En effet, les scientifiques chinois ont été encore plus explicites, soulignant dans leur article que le coronavirus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, était un candidat idéal pour une arme biologique.

Extrait du Bulletin :

Il s’est avéré plus tard que la lettre du Lancet avait été organisée et rédigée par Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance de New York. L’organisation de Daszak a financé la recherche sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan. Si le virus du SRAS-2 s’était effectivement échappé des recherches qu’il a financées, Daszak serait potentiellement coupable. Ce conflit d’intérêts aigu n’a pas été déclaré aux lecteurs du Lancet. Au contraire, la lettre concluait : « Nous ne déclarons aucun intérêt concurrent.

Des virologues comme Daszak avaient beaucoup à gagner dans l’attribution de la responsabilité de la pandémie. Pendant 20 ans, la plupart du temps sous l’attention du public, ils jouaient un jeu dangereux. Dans leurs laboratoires, ils créaient régulièrement des virus plus dangereux que ceux qui existent dans la nature. Ils ont fait valoir qu’ils pouvaient le faire en toute sécurité et qu’en devançant la nature, ils pouvaient prédire et empêcher les « débordements … » naturels.

Des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan, dirigés par le principal expert chinois sur les virus des chauves-souris, Shi Zheng-li ou « Bat Lady », ont organisé de fréquentes expéditions dans les grottes infestées de chauves-souris du Yunnan dans le sud de la Chine et ont collecté une centaine de coronavirus de chauve-souris différents.

Shi a ensuite fait équipe avec Ralph S. Baric, un éminent chercheur sur les coronavirus à l’Université de Caroline du Nord. Leurs travaux se sont concentrés sur l’amélioration de la capacité des virus des chauves-souris à attaquer les humains afin « d’examiner le potentiel d’émergence (c’est-à-dire le potentiel d’infecter les humains) des CoV de chauves-souris en circulation [coronavirus] ». Dans la poursuite de cet objectif, en novembre 2015, ils ont créé un nouveau virus en prenant l’épine dorsale du virus SARS-1 et en remplaçant sa protéine de pointe par celle d’un virus de chauve-souris (connu sous le nom de SHC014-CoV). Ce virus fabriqué était capable d’infecter les cellules des voies respiratoires humaines, du moins lorsqu’il était testé contre une culture de laboratoire de ces cellules.

Baric avait développé et enseigné à Shi une méthode générale pour concevoir des coronavirus de chauve-souris afin d‘attaquer d’autres espèces. Les cibles spécifiques étaient des cellules humaines cultivées dans des cultures et des souris humanisées.

Peter Daszak célèbre (se vante) d’avoir conçu le coronavirus du SRAS pour attaquer les cellules humaines

Aussi de TheBulletin.org :

Shi a entrepris de créer de nouveaux coronavirus avec le pouvoir infectieux le plus élevé possible pour les cellules humaines. Son plan était de prendre des gènes codant pour des protéines de pointe possédant une variété d’affinités mesurées pour les cellules humaines, allant de haute à faible. Elle insérerait ces gènes de pointe un par un dans l’épine dorsale d’un certain nombre de génomes viraux (« génétique inverse » et « technologie des clones infectieux »), créant une série de virus chimériques. Ces virus chimériques seraient ensuite testés pour leur capacité à attaquer des cultures cellulaires humaines (« in vitro ») et des souris humanisées (« in vivo »).

Le 9 décembre 2019, avant que le déclenchement de la pandémie ne soit généralement connu, Daszak a donné une interview dans laquelle il a expliqué en termes élogieux comment les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient reprogrammé la protéine de pointe et généré des coronavirus chimériques capables d’infecter des souris humanisées.

« Et nous avons maintenant trouvé, vous savez, après 6 ou 7 ans de travail, plus de 100 nouveaux coronavirus liés au SRAS, très proches du SRAS », a déclaré Daszak vers la 28e minute de l’entretien. «Certains d’entre eux pénètrent dans les cellules humaines en laboratoire, certains d’entre eux peuvent provoquer la maladie du SRAS chez des modèles de souris humanisés et sont incurables avec des monoclonaux thérapeutiques et vous ne pouvez pas les vacciner contre eux avec un vaccin. Il s’agit donc d’un danger clair et présent….

« Daszak : Eh bien, je pense que… des coronavirus ?— ? Vous pouvez les manipuler assez facilement en laboratoire. La protéine de pointe est à l’origine de beaucoup de ce qui se passe avec le coronavirus, dans le risque zoonotique. Vous pouvez donc obtenir la séquence, vous pouvez construire la protéine, et nous travaillons beaucoup avec Ralph Baric à l’UNC pour le faire. Insérez-le dans l’épine dorsale d’un autre virus et travaillez en laboratoire.

Dans un style décousu, Daszak fait référence au fait qu’une fois que vous avez généré un nouveau coronavirus capable d’attaquer les cellules humaines, vous pouvez prendre la protéine de pointe et en faire la base d’un vaccin.

Tous les détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui

Le podcast d’aujourd’hui fournit tous les détails, couvrant les origines de Covid, la tentative de dissimulation et l’effondrement de la dissimulation. Nous savons maintenant que la protéine de pointe utilisée dans les vaccins contre la Covid est en fait une arme biologique militaire chinoise communiste.

Nous savons donc également que les vaccins contre la Covid-19 sont des armes biologiques conçues pour exterminer l’humanité, car ils contiennent la protéine de pointe armée qui a été spécialement conçue pour attaquer les récepteurs ACE2 humains, qui existent dans tout le corps (pas seulement les poumons).

N’oubliez pas que Fauci et Daszak ont aidé à financer le développement de « souris humanisées » génétiquement modifiées – des souris avec du tissu pulmonaire humain – afin de maximiser la capacité du virus à infecter les êtres humains. Tout cela est désormais admis.

Écoutez le podcast complet sur Brighteon.com :

WOW! Ils suppriment les preuves maintenant !

Ce rapport décompose Fauci et un scientifique qui était en communication avec lui cachant des preuves. Il couvre également de nouvelles recherches reconnaissant les caractéristiques inhabituelles de la maladie et comment cela pointe vers le laboratoire de Wuhan.

EN SOUVENIR : VICTIMES DU VACCIN COVID !

Vidéo prise de Thehighwire. – De POTUS à Fauci en passant par Gates, les dirigeants de notre pays nous disent que CHAQUE Américain doit se faire vacciner contre la #Covid19. Mais qu’en est-il de ceux qui ont vécu et n’ont pas vécu un autre jour, ou de ceux qui se battent pour leur vie après avoir eu une réaction sévère ? Voici un douloureux voyage à travers ceux qui ont été laissés pour compte lors de cette tentative de vaccination du monde. Source: https://thehighwire.com/videos/in-remembrance-victims-of-the-covid-vaccine/

LE CAUCHEMAR QUOTIDIEN DU VACCIN COVID…

