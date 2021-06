Le représentant McCaul qualifie la pandémie de COVID-19 de « pire dissimulation de l’histoire de l’humanité »

Le représentant du Texas Michael McCaul, l’un des principaux républicains de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré dimanche 30 mai qu’il était « plus probable qu’improbable » que le SRAS-CoV-2 se soit échappé d’un laboratoire à Wuhan, en Chine.

Dans une interview avec Jake Tapper sur « L’état de l’Union », McCaul a déclaré que la pandémie de COVID-19 était la « pire dissimulation de l’histoire de l’humanité », ajoutant que les États-Unis devraient retirer leurs chaînes d’approvisionnement de Chine en représailles à la rétention par Pékin d’informations cruciales sur la pandémie de coronavirus.

[Il est probable que des torts reviennent à Pékin, mais il est aussi probable que les Etats-Unis et d’autres parties y aient participé d’une manière ou d’une autre, car des faisceaux d’éléments convergent vers eux (Anthony Fauci, Bill Gates, Fort Dietrick, Université de Caroline du Nord, brevets, DARPA, NIAID…).

Vouloir diriger l’enquête vers un seul endroit est une manière de diriger vers une piste qui pourrait s’avérer juste, biaisée ou fausse. Il faudrait donc une enquête internationale réellement indépendante composée d’enquêteurs à expertises multidisciplinaires pour faire émerger la vérité. JDDM – MIRASTNEWS].

Selon McCaul, retirer les chaînes d’approvisionnement de Chine leur nuira économiquement. « Et ce serait de nature très punitive. »

Les commentaires de McCaul sont intervenus à la suite d’une directive du président Joe Biden ordonnant à la communauté du renseignement américain de redoubler d’efforts pour enquêter sur l’origine de la pandémie et de lui faire rapport dans 90 jours. Biden a également demandé aux laboratoires nationaux américains de participer à l’enquête et a demandé à la Chine de participer à une enquête internationale fondée sur des preuves en donnant accès à toutes les données pertinentes.

[Or certains laboratoires aux Etats-Unis pourraient être impliqués selon certains experts, ce qui les placerait dans une position de juges et parties. Ce serait la meilleure façon de tronquer ou fausser les résultats de l’enquête et de leur donner l’occasion d’effacer toutes les preuves de leurs bases de données. En l’état, nous ne pourrons pas considérer justes, corrects et honnêtes de tels résultats. JDDM – MIRASTNEWS].

Un rapport de renseignement soulève des questions sur l’origine de la pandémie

La directive est intervenue après qu’un rapport de renseignement a révélé que trois scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) sont tombés malades en novembre 2019 avec une maladie non identifiée qui a provoqué des symptômes pseudo-grippaux et a dû être hospitalisé. Le rapport a fait pression sur Biden pour qu’il approfondisse l’origine de la pandémie de COVID-19. (Connexes: Fauci s’est entendu avec la Chine communiste pour mentir sur la « pandémie » de coronavirus.)

Le rapport récemment déclassifié ajoute également un nouveau niveau de détail aux preuves incluses dans la fiche d’information du département d’État américain (DOS) publiée l’année dernière. Selon cette fiche d’information, les États-Unis ont confirmé que certains chercheurs du WIV sont tombés malades quelques semaines seulement avant que les pays ne commencent à signaler des cas de COVID-19.

Cité pour la première fois par le Wall Street Journal, le rapport a alimenté le débat sur l’origine de la pandémie. Depuis que la pandémie a frappé les États-Unis en mars dernier, l’ancien président Donald Trump et un certain nombre de responsables de son administration ont entretenu la théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 s’était échappé d’un laboratoire de Wuhan.

Selon la théorie, le virus était véhiculé par une chauve-souris infectée. Les scientifiques du WIV ont prélevé des échantillons de la chauve-souris dans le but de travailler sur un vaccin potentiel contre les coronavirus. Le virus aurait pu s’échapper du laboratoire ou infecter les scientifiques qui y travaillaient. Fait intéressant, les scientifiques du WIV qui sont tombés malades en novembre 2019 ont présenté des symptômes « cohérents avec la COVID-19 et une maladie saisonnière courante ».

Ainsi, même si le premier cas connu de COVID-19 a été signalé en décembre 2019, les partisans de la théorie soupçonnent que le virus aurait pu circuler à Wuhan dès novembre 2019.

De nombreux sceptiques ont rejeté à plusieurs reprises cette soi-disant théorie des fuites de laboratoire en raison d’un manque de preuves. Cependant, les partisans de la théorie soutiennent que l’hypothèse alternative, qui postule que le virus provient d’une chauve-souris infectée, manque également de preuves. Néanmoins, cela reste l’hypothèse généralement acceptée sur l’origine de la pandémie.

De nombreux médias mainstream (grand public) ont tenté à plusieurs reprises de démystifier la théorie des fuites de laboratoire. Cependant, des responsables de l’administration Biden ont montré leur volonté d’examiner la tristement célèbre théorie ces dernières semaines. Ce changement d’attitude envers la théorie semble suggérer un consensus croissant parmi les responsables du renseignement sur le fait que le virus ne s’est pas réellement propagé des animaux aux humains, contrairement à ce que la Chine insiste sur ce qui s’est passé.

Pékin a été critiqué depuis l’année dernière pour avoir tenté de dissimuler l’origine du virus et avoir bloqué ou refusé de coopérer aux tentatives de sonder son origine.

En décembre dernier, un médecin du nom de Li Wenliang avait publié sur la populaire application de messagerie chinoise WeChat environ sept patients qui avaient reçu un diagnostic de « maladie semblable au SRAS ». Les patients venaient tous d’un marché de fruits de mer local et ont été mis en quarantaine à l’hôpital central de Wuhan, où Wenliang travaillait comme ophtalmologiste.

[Or la même chose a été constatée en certains endroits aux Etats-Unis ou en France par exemple. JDDM – MIRASTNEWS]

La publication est devenue virale. Wenliang a déclaré que lorsqu’il l’avait vu circuler en ligne, il savait qu’il serait puni. Deux mois plus tard, Wenliang a été infecté par le SRAS-CoV-2 et a dû être hospitalisé. Il est décédé de la COVID-19 [Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirs Desease 2019 – MIRASTNEWS] quelques jours plus tard. Il n’était que l’un des nombreux médecins ciblés par la police de Wuhan pour avoir tenté de dénoncer le nouveau virus se propageant à Wuhan des semaines avant que COVID-19 ne soit déclaré urgence de santé publique.

Apprenez-en plus sur la façon dont la Chine a tenté de dissimuler la pandémie de COVID-19 sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

TheEpochTimes.com 1

TheEpochTimes.com 2

TheGuardian.com

WSJ.com

Divina Ramirez

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’ancien commissaire de la FDA a déclaré que « les fuites de laboratoire se produisent tout le temps »

Le Dr Chris Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), a récemment déclaré à CBS que les fuites de laboratoire se produisent assez fréquemment.

«Ce genre de fuites de laboratoire se produisent tout le temps, en fait. Même ici aux États-Unis, nous avons eu des mésaventures», a déclaré Gottlieb. « Et en Chine, les six dernières épidémies connues de SRAS-1 sont sorties de laboratoires, y compris la dernière épidémie connue, qui était une épidémie assez étendue que la Chine n’avait initialement pas révélée qu’elle sortait d’un laboratoire. »

Selon Gottlieb, découvrir les véritables origines du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] est essentiel pour aider à identifier les lacunes potentielles dans les protocoles de sécurité et à réduire le risque de futures pandémies.

La théorie selon laquelle le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, aurait fui d’un laboratoire a fait de la vapeur. (Connexe: les meilleurs chercheurs insistent sur le fait que la théorie de l’évasion du laboratoire du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] est toujours viable, demandent plus d’enquêtes.)

« Nous avons effectué une recherche exhaustive de l’hôte dit intermédiaire, l’animal qui aurait pu être l’hôte de ce virus avant qu’il ne se propage à l’homme. Nous n’avons pas trouvé un tel animal », a déclaré Gottlieb.

Des problèmes connus à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), l’installation au cœur de la controverse, ont encore renforcé les arguments en faveur de la théorie des fuites de laboratoire.

« Nous savons que ce laboratoire était mal construit et avait de mauvais contrôles. Nous savons que le laboratoire se livrait à des recherches à très haut risque, notamment en infectant des animaux transgéniques, des animaux dotés d’un système immunitaire entièrement humain », a déclaré Gottlieb.

«Nous savons qu’ils travaillaient avec des virus de type SRAS qui n’avaient jamais été divulgués auparavant. Et maintenant, nous avons de nouvelles preuves que certains travailleurs de laboratoire ont été infectés juste au moment où ce virus aurait été introduit pour la première fois.»

Des chercheurs du WIV hospitalisés pour des symptômes de type COVID en novembre 2019

À la fin du mois dernier, le Wall Street Journal a cité des sources anonymes familières avec un rapport du renseignement américain non divulgué précédemment indiquant que trois chercheurs du WIV ont été hospitalisés en novembre 2019 avec des symptômes compatibles avec la grippe saisonnière et la COVID-19.

C’est à peu près à cette époque que de nombreux épidémiologistes et virologues pensent que le SRAS-CoV-2 a commencé à circuler autour de la ville centrale de Wuhan en Chine. Le premier cas confirmé de COVID-19 était un homme qui est tombé malade le 8 décembre 2019.

La Chine a nié tout lien entre les origines du virus et le laboratoire de Wuhan, affirmant que le virus a très probablement été transmis à l’homme par un animal hôte. Cependant, aucun hôte intermédiaire n’a été trouvé comme l’a souligné Gottlieb.

Au milieu des questions sur les origines du virus, WIV a refusé de partager ses données brutes, ses journaux de sécurité et ses enregistrements de laboratoire sur ses travaux sur les coronavirus chez les chauves-souris.

« La Chine pourrait fournir des preuves qui seraient à décharge ici », a déclaré Gottlieb.

Ces preuves incluraient des dossiers de laboratoire, y compris certaines des souches de source virale d’origine, ainsi que des échantillons de sang du personnel du laboratoire de Wuhan. « Ils ont refusé de le faire », a déclaré Gottlieb.

Au lieu de cela, les autorités chinoises ont affirmé que le virus était originaire de l’extérieur de la Chine. Lors d’un point de presse le 24 mai, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a accusé les États-Unis d’avoir libéré le virus de la base militaire de Fort Detrick dans le Maryland.

Shi Zhengli, le meilleur expert en coronavirus de chauve-souris au WIV, a déclaré à l’équipe dirigée par l’OMS qui s’est rendue à Wuhan plus tôt cette année pour enquêter sur les origines du virus que tout le personnel avait été testé négatif pour les anticorps COVID-19 et qu’il n’y avait eu aucun roulement de personnel dans l’équipe du coronavirus.

La communauté du renseignement sera davantage impliquée dans l’enquête sur les origines du [virus de la – MIRASTNEWS] COVID-19

Gottlieb a exhorté les services de renseignement américains à s’impliquer davantage, affirmant que l’épidémie de COVID-19 témoigne de la nécessité de considérer «la santé publique à travers le prisme de la sécurité nationale».

«Traditionnellement, nous nous sommes appuyés sur des conventions internationales et des scientifiques travaillant ensemble, des accords multilatéraux pour essayer d’évaluer les risques et essayer de découvrir ce genre d’épidémies. Je pense que nous devons également mettre en place une meilleure surveillance et utiliser nos outils de sécurité nationale pour nous aider à nous engager également dans cette mission», a déclaré Gottlieb.

Le président Joe Biden a annoncé le 26 mai qu’il avait ordonné aux agences de renseignement d’examiner de plus près deux scénarios également plausibles concernant les origines de la COVID-19 – l’un par contact humain avec un animal infecté, l’autre par une fuite de laboratoire.

« J’ai maintenant demandé à la communauté du renseignement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser des informations qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive et de me faire rapport dans 90 jours. Dans le cadre de ce rapport, j’ai demandé des domaines d’enquête supplémentaires qui pourraient être nécessaires, y compris des questions spécifiques pour la Chine », a déclaré Biden dans un communiqué. (Connexe: le diffuseur national australien adopte la théorie des fuites de laboratoire Covid alors que l’administration Biden examine de plus près la possibilité.)

Biden a également demandé aux laboratoires nationaux du pays d’aider à l’enquête et a appelé la Chine à coopérer avec les enquêtes internationales sur les origines de la pandémie.

Suivez Pandemic.news pour plus d’actualités et d’informations sur la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent :

TheEpochTimes.com

WSJ.com

TheGuardian.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News