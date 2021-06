Timing intéressant – L’administration Obama a levé le bloc sur la « recherche sur le gain de fonction » juste onze jours avant l’entrée en fonction du président Trump, le 9 janvier 2017

D’accord, parler franchement. Cette découverte rend les soupçons d’un virus pandémique intentionnellement libéré, avec une intention politique, pour « STOP TRUMP » semblent exponentiellement plus plausibles. SRAS = Severe Acute Respiratory Syndrome, la conséquence mortelle de la COVID-19.

Avec des gens commençant à reconnaître que les responsables du gouvernement américain et la communauté du renseignement ont été moins qu’honnêtes, et dans certains cas carrément menteurs, concernant l’origine du virus SARS-CoV-2 ; et lorsque nous superposons les motifs politiques à l’arrière-plan d’une déviation narrative de masse des médias et d’autres institutions ; et quand nous considérons les efforts connus que les gens au sein du gouvernement américain étaient prêts à aller dans leurs efforts pour éliminer le président Trump ; découvrir que l’administration du président Obama a techniquement autorisé le redémarrage de la recherche sur le « gain de fonction » (militarisation biologique du virus du SRAS) quelques jours seulement avant l’entrée en fonction du président Trump… est bien plus qu’alarmant. Mon intuition est que ce lien pourrait même disparaître [VOIR ICI]

9 janvier 2017 – « la levée du moratoire actuel sur certaines recherches en sciences de la vie qui pourraient améliorer la virulence et/ou la transmissibilité d’un agent pathogène pour produire un agent pathogène pandémique potentiel (un PPP amélioré). » (relier)

Une trame de fond encore plus vaste. Onze jours avant de quitter ses fonctions, l’administration du président Obama a réautorisé le financement de la création d’armes biologiques utilisant les virus du SRAS. Cependant, cette réautorisation ne faisait essentiellement que relancer le financement aux États-Unis, car le financement de la militarisation du SRAS-CoV-2 ne s’est jamais arrêté en 2014. Les médias qui en parlent sont trompeurs, voire carrément faux.

Dans le guide pdf original pour la pause de recherche de 2014 sur la militarisation des virus du SRAS, il y avait une note de bas de page que tout le monde semble avoir manquée [LIEN] :

[NOUS. Processus délibératif de gain de fonction du gouvernement et pause du financement de la recherche sur une recherche sélectionnée de gain de fonction impliquant les virus de la grippe, du MERS et du SRAS – pdf, page 2 – 17 octobre 2014]

Cette exception a essentiellement permis au Pentagone de continuer à financer la création du SRAS en tant qu’arme biologique à Wuhan, en Chine, sous les auspices de la sécurité nationale. C’est exactement ce que le ministère de la Défense a fait : « Les subventions du Pentagone comprenaient 6 491 025 $ de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) de 2017 à 2020 » (lien).

Chronologie:

♦ 17 octobre 2014 – Le financement américain du SRAS pour créer une arme biologique a été suspendu en raison du risque extrême de pandémie. Cependant, la pause a permis aux agences du gouvernement américain de continuer à financer s’ils déterminaient que «la recherche est nécessaire de toute urgence pour protéger la santé publique ou la sécurité nationale».

♦ De 2014 à 2020, le Pentagone a continué à financer la recherche à Wuhan, en Chine. La peur de la découverte expliquerait pourquoi de nombreux hauts responsables du département américain de la Défense étaient contre l’administration Trump [avec une sévérité accrue après le début de la pandémie de COVID].

♦ Mai 2016 – [An Election Year] « après des délibérations approfondies et de nombreuses contributions des parties prenantes nationales et internationales, le NSABB [National Science Advisory Board for Biosecurity] a émis ses recommandations. La principale conclusion du NSABB était que les études qui devraient améliorer les PPP présentent des avantages potentiels pour la santé publique, mais comportent également des risques importants. Le NSABB a recommandé que de telles études justifient un examen plus approfondi avant d’être financées. » Anthony Fauci est sur le NSABB.

♦ 9 janvier 2017 – [Quatre jours après la réunion du bureau ovale de Susan Rice avec Obama, Biden, Comey, et al] L’administration Obama autorise à nouveau le financement de la création d’armes biologiques contre le SRAS. « L’adoption de ces recommandations satisfera aux exigences de levée du moratoire actuel sur certaines recherches en sciences de la vie qui pourraient améliorer la virulence et/ou la transmissibilité d’un agent pathogène pour produire un agent pathogène pandémique potentiel (un PPP amélioré). »

Compte tenu des solutions de contournement, des exceptions et du déni plausible des conséquences, intégrés dans les directives originales du moratoire en 2014, le ministère de la Défense a été autorisé sur le plan opérationnel à continuer à financer la recherche sur les armes biologiques à Wuhan, en Chine. L’interdiction de 2014 n’était un moratoire de financement que de nom ; cependant, il semble que le financement de la recherche américaine en Caroline du Nord ait été interrompu.

Ce qui a été réautorisé en 2017, c’est la nécessité d’utiliser la « sécurité nationale » comme excuse pour poursuivre la recherche. Il semble également que le financement du SRAS en tant qu’arme biologique aux États-Unis (Caroline du Nord) soit à nouveau autorisé.

REFERENCES:

2017 – Policy Guidelines from Obama Administration

2014 – pdf link of Research Funding Pause

National Science Advisory Board (Wiki)

Pentagon Funding for SARS research 2013 through 2020.

RÉSUMÉ : Le président Obama (pas Trump) a commencé la réautorisation de l’expérimentation du virus SARS-CoV-2 en 2017. Le financement du laboratoire de Wuhan pour la création du SARS-CoV-2 a été lancé sous l’administration Obama et s’est poursuivi sous l’administration Trump. La communauté scientifique, la Maison Blanche d’Obama et l’équipe de sécurité nationale et le Pentagone connaissaient les dangers de financer la militarisation d’une arme biologique à partir du SRAS. La pandémie de COVID-19 est le résultat de ces décisions originales.

…. et oui, il y a des avantages politiques et idéologiques du point de vue du groupe idéologique d’Obama pour déclencher la pandémie de SRAS-CoV-2 en tant que « crise » opportuniste pour créer des solutions gouvernementales totalitaires, quel que soit le responsable. Cependant, le moment de la libération biologique ultérieure est très suspect par rapport à l’élection présidentielle de 2020 et aux avantages en aval de la manipulation de l’élection via des bulletins de vote postal.

Peut-être pas un pistolet fumant d’intention, mais des empreintes de pas sanglantes qui sortent de la porte – à la taille d’Obama.

Notez la date :

