Une sur un million (menteurs) : une femme de la région dans le coma depuis près d’un mois après le vaccin Johnson & Johnson

SOURCE DU MIROIR :

KOAA News5 : https://www.koaa.com/news/coronavirus/one-in-a-million-local-woman-in-coma-for-nearly-a-month-following-jj-vaccine-fighting-for-juste-compensation

Une sur un million : une femme de la région dans le coma depuis près d’un mois après le vaccin J&J, se battant pour une « indemnisation équitable »

Kendra Lippy a survécu à de graves caillots sanguins qui ont changé sa vie à jamais

Publié à 02:55, le 04 juin 2021

et dernière mise à jour à 16 h 54, le 4 juin 2021

COLORADO SPRINGS – Depuis que le premier vaccin COVID-19 a été mis à la disposition des Américains à la fin de l’année dernière, près de 300 millions de doses ont été administrées.

Parmi ceux-ci, plus de dix millions étaient le vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 32 personnes ont subi des complications graves et indésirables pour la santé impliquant des caillots sanguins. La majorité des rapports concernant l’état grave concernaient des femmes adultes de moins de 50 ans. Le CDC a déclaré que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques.

Une femme de Colorado Springs est celle sur un million lorsqu’il s’agit de complications de santé graves après un vaccin Johnson & Johnson.

Kendra Lippy était une coloradienne de 38 ans en bonne santé, qui a décidé de se faire vacciner pour protéger les gens qu’elle aime et aider le pays à retrouver un sentiment de normalité. Elle a reçu un vaccin Johnson & Johnson le 7 mars. « Je me souviens d’être rentrée à la maison après avoir levé la main et d’avoir dit à mes parents que je me faisais vacciner, ce qui était excitant », a déclaré Lippy.

Lippy a déclaré qu’une semaine s’était écoulée et que le 15 mars, elle avait eu un mal de tête pas comme les autres. « C’était si grave que j’avais l’impression que des aiguilles transperçaient mon cerveau », a déclaré Lippy.

Lippy a déclaré qu’à la fin de cette semaine, elle souffrait également de douleurs abdominales. Vendredi soir, « je suis rentré à la maison, je me suis endormi, puis je me suis réveillé à 11h30 en vomissant. Et c’était mauvais, et je suis sorti de la salle de bain à quatre pattes, et j’ai demandé à mon père d’aller chercher ma mère, et j’ai dit que quelque chose ne va pas », a expliqué Lippy.

Elle est allée à l’hôpital le 19 mars et le 20 mars, est tombée dans le coma. « La prochaine chose dont je me souviens, c’est de me réveiller 22 jours plus tard aux soins intensifs. Je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé, aucune idée de ce qui se passait, rien de tout cela », a déclaré Lippy, qui attribue sa maladie soudaine au vaccin.

Lippy a déclaré à News5 qu’elle s’était réveillée de son coma le 11 avril, deux jours avant l’arrêt temporaire du vaccin Johnson & Johnson le 13 avril pour enquêter sur les rapports de caillots sanguins dangereux. Lippy est finalement rentré de l’hôpital le 21 avril. « J’ai eu des caillots de sang qui ont finalement tué mon intestin grêle, ne me laissant que 90 centimètres. J’en avais aussi dans mes jambes, puis dans mes poumons. .. Je n’ai pas la petite partie de mon intestin grêle, donc j’ai le début et la fin. Donc, il y a des choses que je ne peux pas traiter, des choses que je ne peux pas manger correctement », a déclaré Lippy.

90 centimètres mesurent un peu moins de trois pieds de long et l’intestin grêle moyen mesure 22 pieds de long.

Lorsque Lippy s’est finalement réveillée, sa mère a dit qu’elle ne savait pas immédiatement ce qui se passait. Il a fallu quelques jours pour bien comprendre à quel point elle était malade, qu’elle avait été opérée et depuis combien de temps elle était à l’hôpital.

« L’une des premières questions qu’elle a posées était : ‘Est-ce que la maman de Pâques m’a manqué ?’ Et j’ai dit oui, Pâques vous a manqué », a déclaré Debbie Lippy.

Sa mère n’aurait jamais pu penser que cela arriverait à sa fille. « Je ne sais tout simplement pas comment j’ai survécu tous ces jours, parce que je ne savais tout simplement pas, et je disais juste, Seigneur, s’il te plaît, ne la prends pas… Je lui chuchotais à l’oreille, tu sais, Kendra tu dois te battre, et je t’aime », a déclaré Debbie Lippy, qui a reçu le vaccin Moderna sans aucune complication.

Lippy a déclaré que les médecins lui avaient administré un anticoagulant appelé héparine pour traiter ses caillots sanguins. Cependant, le CDC dit maintenant que l’héparine pourrait être dangereuse à administrer à un patient dans la situation de Lippy. « L’héparine met en fait du poison dans mon corps », a déclaré Lippy, à qui on a depuis prescrit un autre anticoagulant.

Lippy a déclaré qu’elle avait encore des caillots de sang dans le foie, que les médecins surveillent.

L’avocat de Lippy, Stephen Justino, a déclaré qu’il avait déjà traité des plaintes pour négligence contre le gouvernement des États-Unis. « Si le gouvernement nous demande de participer à cette grande étude test et que quelqu’un comme Kendra est grièvement blessé et souffre de complications qui changent sa vie, le gouvernement devrait intervenir et la dédommager pleinement et équitablement pour avoir fait la bonne chose », a déclaré Justine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

L’administration Obama a levé le blocage de la recherche sur le « gain de fonction » 11 jours avant la prise de fonction de Trump

Comment ceci aurait-il pu passer inaperçu à Trump ? – MIRASTNEWS

Cette découverte rend les soupçons d’un virus pandémique libéré intentionnellement, avec une intention politique, pour « STOP TRUMP » semblent exponentiellement plus plausibles. SRAS = Severe Acute Respiratory Syndrome, la conséquence mortelle de la COVID-19.

Avec des gens commençant à reconnaître que les responsables du gouvernement américain et la communauté du renseignement ont été moins qu’honnêtes, et dans certains cas carrément menteurs, concernant l’origine du virus SARS-CoV-2 ; et lorsque nous superposons les motifs politiques à l’arrière-plan d’une déviation narrative de masse des médias et d’autres institutions ; et quand nous considérons les efforts connus que les gens au sein du gouvernement américain étaient prêts à aller dans leurs efforts pour éliminer le président Trump ; découvrir que l’administration du président Obama a techniquement autorisé le redémarrage de la recherche sur le « gain de fonction » (militarisation biologique du virus du SRAS) quelques jours seulement avant l’entrée en fonction du président Trump… est bien plus qu’alarmant.

Article complet :

https://theconservativetreehouse.com/2021/06/05/interesting-timing-obama-administration-lifted-block-on-gain-of-function-research-just-eleven-days-before-president-trump-took- bureau-9-janvier-2017/

Les mêmes professionnels de la santé et médecins du gouvernement dont les signatures ont soutenu la réautorisation du financement d’Obama pour la création d’armes biologiques contre le SRAS ont été ceux au début de 2020 à faire tout leur possible pour repousser le mensonge selon lequel le coronavirus chinois est arrivé dans la nature et était lié à la soupe de chauve-souris servi dans un marché humide de Wuhan, en Chine.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/individuals-behind-obamas-jan-2017-memo-re-authorizing-funding-gain-function-rd-individuals-lied-claimed-covid-wasnt-created- laboratoire/

Téléchargez la vidéo :

https://dlsharefile.com/file/M2U3ZDI0OWUt

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Bill Gates et Warren Buffett vont lancer une centrale nucléaire ; Le comté du Texas sur la crise frontalière 6-3-21 NTD

Des individus vont-ils bientôt produire des armes de destruction massives nucléaires en cachette ?

Partage de clips vidéo que les faux médias ne montrent pas.

Droit d’auteur détenu par NTD

SUIVI DE LA DISCUSSION DES 5 MÉDECINS SUR LES TIRAGES COVID COMME ARMES BIOLOGIQUES

Source: BIT CHUTE