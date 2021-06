Ce n’était pas une « fuite »…

LC Vincent – ​​6 juin 2021

Quand j’étais un jeune enfant, je me souviens d’avoir regardé une émission de télévision fascinante produite par l’armée américaine intitulée : « The Big Picture ». Cette émission télévisée, à tour de rôle histoire et propagande, mettait en vedette diverses stars qui racontaient des aspects des événements mondiaux et les plaçaient dans un contexte historique.

L’idée derrière « relier les points » du récit était pour le spectateur de formuler une vision plus précise et mieux informée du monde en comprenant comment des éléments apparemment disparates de l’actualité pouvaient en réalité se fondre autour d’un sujet beaucoup plus vaste et plus important, presque toujours traitant de la sécurité nationale.

Au cours de la même période, de nombreux journaux locaux publiaient un puzzle « relier les points » dans leur section de bandes dessinées, l’idée étant qu’en suivant les points et en reliant les lignes entre eux, une « image » émergerait progressivement qui était reconnaissable et distincte, plutôt qu’un simple motif aléatoire de points apparemment non connecté.

Alors que ni « The Big Picture » ni « Connect the Dots » n’étaient thématiquement liés, leur essence était la même: prendre des événements et des « points » d’information apparemment aléatoires et déconnectés et – en reliant les points – on pourrait finalement discerner « The Big Picture » qui se cachaient derrière des phénomènes apparemment sans rapport.

L’émission de télévision et le puzzle du journal me rappellent des événements actuels qui semblent être déconnectés, n’attendant qu’une âme entreprenante pour « remplir les blancs » et révéler The Big Picture traitant de notre crise politique actuelle et du rôle décroissant de l’Amérique dans la géopolitique, grâce à Joe Biden et aux politiques « America Last » de son régime.

Le scandale des e-mails incriminants de Fauci

À l’heure actuelle, rien ne peut rivaliser avec le scandale qui émerge lentement mais sans surprise autour de St. Anthony Fauci, le hack politique le mieux payé de The Deep State. Les e-mails récemment révélés de Fauci révèlent qu’il savait que « … les masques ne fonctionnent pas… » mais il nous les a infligés, ainsi qu’une « distanciation sociale » insignifiante en tant que forme de théâtre Kabuki, offrant « le réveil » et le paranoïaque parmi nous d’innombrables possibilités de signalisation de vertu inutile.

Beaucoup plus révélateur, ces e-mails révèlent que le Dr Fauci était personnellement responsable de veiller à ce que le NIH (Institut national de la santé) fournisse une subvention de 3 millions de dollars au laboratoire de virologie de Wuhan pour effectuer des recherches extrêmement dangereuses sur le « gain de fonction » sur divers virus Corona. Soit dit en passant, « gain de fonction » est simplement un euphémisme poli désignant le processus d’apprentissage et d’ingénierie pour rendre un virus plus mortel et mortel.

Anthony Fauci, sans surprise, a nié, dissimulé et menti sur le financement et l’autorisation de cette recherche à Wuhan. Utilisant son meilleur style et ses meilleures astuces bureaucratiques, ne fournissant jamais de réponse directe et sans équivoque aux questions directes, Fauci a fait de son mieux pour détourner et diffuser une situation toxique qui l’implique directement dans le financement et la création de l’« épidémie » COVID-19.

Fauci : Création d’un virus Corona mortel « … vaut le risque … » !

Bien sûr, la seule chose que le Dr Fauci, le bureaucrate gouvernemental le mieux payé d’Amérique, a fait de son mieux pour cacher, c’est qu’il a personnellement autorisé le paiement du laboratoire de virologie de Wuhan pour effectuer cette recherche extrêmement dangereuse de « gain de fonction ». Néanmoins, les e-mails incriminés sont désormais disponibles gratuitement, grâce au Freedom of Information Act, qui le prouve. En fait, comme Fauci lui-même l’a une fois admis dans une vidéo de 2012, les risques de perdre une pandémie virulente dans le monde entier pour apprendre à rendre ces virus Corona plus mortels étaient, je cite: « … valait le risque d’une pandémie. » Je me demande si cela valait le risque pour les 600 000 Américains et plus et les millions qui sont morts et meurent dans le monde en ce moment même de COVID-19. On pourrait à juste titre spéculer que leurs opinions seraient différentes.

Bien sûr, ces révélations surviennent bien après le fait d’une campagne massive, concertée et coordonnée du gouvernement et des médias pour convaincre tous les niais naïfs qu’un virus de chauve-souris Corona a en quelque sorte «sauté» de son hôte animal à un humain, puis s’est propagé parmi les populations Chinoises vers le reste du monde. Mois après mois, tous ceux qui pensaient que l’explication la plus logique de l’émergence du virus Corona était qu’il provenait du laboratoire de virologie de Wuhan – où de telles recherches virales sur les chauves-souris étaient réellement menées – a été ridiculisé, moqué, persécuté, dé-platformé, et censuré sur Google, Facebook, Twitter, YouTube, et essentiellement fait un paria dans la communauté scientifique.

Le complexe du gouvernement/des médias a résisté à la théorie de la libération du laboratoire viral

Le chef du NIH, le Dr Francis Collins, qui a insisté sur le fait que la théorie selon laquelle ce virus était d’origine humaine

était absurde malgré toutes les preuves du contraire, a même recueilli les signatures de 27 « scientifiques » achetés et payés pour prêter leur poids et leur autorité morale à la théorie de la transmission accidentelle des animaux qui « a dû se produire » dans un « marché humide » voisin de Wuhan, qui, nous a-t-on dit, était spécialisé dans la vente d’animaux exotiques comme les chauves-souris et les pangolins pour la consommation humaine chinoise. Malheureusement, ces « points » méchants sont toujours assis sur la page, attendant que quelqu’un les connecte. Et maintenant, plus que quelques âmes entreprenantes ont souligné ce qui suit :

—Le virus est apparu pour la première fois à Wuhan

– Il n’y a pas de chauves-souris infectées par le virus Corona à moins de 100 miles de Wuhan, à l’exception du laboratoire de virologie de Wuhan

— Trois chercheurs sont tombés gravement malades au laboratoire de Wuhan à la suite d’une mystérieuse « maladie » en novembre 2019 ; ils ont disparu depuis, pour ne plus jamais refaire surface ;

— La Thaïlande a alerté les États-Unis en novembre qu’ils avaient des lectures de capteurs autour du laboratoire de Wuhan qui indiquaient la libération d’un agent pathogène ;

— L’Australie, quelques jours plus tard, a fourni les mêmes informations aux États-Unis ;

– Le laboratoire de virologie de Wuhan effectuait en fait des recherches sur le « gain de fonction » sur les virus des chauves-souris, et la scientifique qui effectuait cette recherche, Shi Zhengli, était connue sous le nom de « la chauve-souris ».

—Le laboratoire de virologie de Wuhan est un laboratoire de classe 4 (expériences les plus dangereuses) avec uniquement un système de confinement de classe 2 ;

Compte tenu de ces «faits» indiscutables, l’histoire de la transmission accidentelle du virus Corona d’un «marché humide» de Wuhan à une «fuite de laboratoire» de Wuhan a progressivement et finalement été acceptée comme la source la plus probable du virus Corona dans la population chinoise. Alors maintenant, le Dr Fauci et d’autres qui ont fait le tour des wagons autour de lui admettent à contrecœur la « possibilité » que peut-être, d’une manière ou d’une autre, le virus Corona aurait pu « fuir » du laboratoire de virologie de Wuhan dans la population en général, puis dans le reste du monde. C’est un MENSONGE pur et simple.

La réalité est que le virus Corona – COVID 19 – n’a pas seulement été conçu dans le laboratoire de virologie de Wuhan et payé par les contribuables américains sous la direction du chéri de Deep State, le Dr Anthony Fauci, mais sa sortie a été DÉLIBÉRÉE ​​et orchestrée par un faction du Parti communiste chinois, une partie de l’État profond mondial. Reliez simplement ces points et tirez vos propres conclusions :

Délibérément publié par L’État Profond ? Relier les points…

— Le gouvernement communiste chinois (PCC) a poursuivi, persécuté et « disparu » tous les scientifiques qui ont tenté d’avertir le monde de la libération de ce virus par le laboratoire de virologie de Wuhan à partir de novembre 2019 ;

— Le gouvernement communiste chinois refuse à ce jour de coopérer pour enquêter sur la façon dont ce virus a été diffusé dans la population générale à partir du laboratoire de virologie de Wuhan ;

— Le gouvernement communiste chinois a interdit à tous les citoyens de Wuhan de voyager en dehors de la ville ; MAIS – le gouvernement communiste chinois a librement autorisé tout voyageur de Wuhan à se rendre et à partir de l’aéroport international de Wuhan, permettant au virus Corona de se propager dans le reste du monde, permettant ainsi aux vecteurs de contamination de proliférer dans le monde entier ;

— Le gouvernement communiste chinois avait stocké des masques faciaux et des kits de test COVID bien avant l’émergence de la COVID-19 pour les vendre au reste du monde ;

-Dr. Li-Meng Yan s’est échappé de Chine sous la menace d’une exécution pour avertir le reste du monde en mars 2020 (via le bulletin d’information FOX de Tucker Carlson) que COVID-19 n’a pas seulement été délibérément conçu par le PCC, mais a été LIBÉRÉ A DESSEIN comme arme biologique sur le reste du monde.

Pour sa bravoure et son courage, le Dr Yan a été sauvagement moquée et ridiculisée par les médias occidentaux, malgré le fait qu’elle ait des références irréprochables en tant que virologue ; et maintenant, à contrecœur, six mois plus tard, la théorie selon laquelle COVID-19 a en quelque sorte «fui» du laboratoire de virologie de Wuhan est en concurrence avec une autre théorie, plus sombre, mais beaucoup plus probable : que COVID-19 a non seulement été créé délibérément, mais qu’il a également été DÉLIBÉRÉMENT LIBÉRÉ comme arme biologique sur le reste du monde, principalement contre les États-Unis !

Pourquoi libérer délibérément COVID-19 ?

Bien sûr, si l’ingénierie et la libération du virus COVID-19 du laboratoire de virologie de Wuhan étaient délibérées, comme je le prétends, alors la question immédiate qui vient à l’esprit est pourquoi ? Pourquoi la Chine ferait-elle de la bio-ingénierie un virus qui est mortel non seulement pour ses propres citoyens, mais pour tous les citoyens du monde ? Qu’est-ce que la Chine pourrait bien avoir à gagner du fléau de la mort qui enveloppe notre globe depuis que nous avons pris conscience pour la première fois du virus Corona chinois, COVID-19 ?

La portée limitée de cette question même révèle le manque d’imagination dans lequel travaillent tant de nos médias et de nos gouvernements. Seule une personne atteinte d’œillères mentales serait incapable de voir les avantages et les avantages à multiples facettes d’une telle pandémie – ou plus précisément d’une « démie planifiée » – pourraient effectivement engendrer sur notre civilisation mondiale pour un pourcentage très restreint mais minuscule de notre population correctement positionnés pour récolter et récolter ces avantages.

Tout comme les démocrates américains aiment répéter le vieux credo communiste de Saul Alinsky – « Laissez aucune crise se perdre » – il deviendra clair que la crise du virus corona chinois a créé une myriade d’opportunités de vol, de corruption, de subversion et de chaos pour ceux qui se mettent sur la voie du profit. La devise des Illuminati : « Order from Chaos » permet à ces personnes et à leurs serviteurs d’arranger les pièces sur l’échiquier cosmique à leur avantage ultime. Considérez les résultats suivants de la crise de la COVID-19 du point de vue et de la perspective d’un habitant bien nanti du Nouvel Ordre Mondial économique mondialiste :

La « crise » COVID-19 – malgré le fait que le taux de survie de ceux qui l’ont réellement contracté ait atteint en moyenne un taux de survie de 99,98 % – a permis ce qui suit :

1. A empêché la réélection de Donald Trump et, en corollaire, a empêché Trump d’organiser des rassemblements massifs sous prétexte que de tels rassemblements propageraient le virus Corona.

Bien que, comme nous le verrons, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles le virus Corona s’est déchaîné dans le monde, la destitution de Donald Trump des leviers du pouvoir en tant que président des États-Unis a été primordiale dans les efforts des mondialistes du Nouvel Ordre Mondial. , car Donald Trump s’est opposé à leur « vision » et à l’imposition d’un collectif de ruches socialistes au monde par le biais des diktats d’un gouvernement mondial.

Le virus Corona a favorisé l’apparente «nécessité» d’une campagne nationale massive de «vote postal» qui offrait des possibilités illimitées de fraude électorale massive, une fraude qui est lentement découverte par des détectives dans les États swing de l’Arizona, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et autres.

2. Faire s’effondrer l’économie mondiale, en particulier les États-Unis (encore une fois, pour empêcher la réélection de Trump), et utiliser le krach économique comme excuse et justification pour une réinitialisation monétaire mondiale, pour cacher les quadrillions de « swaps de crédit par défaut » et d’énormes dette mondiale (8X toute la monnaie sur Terre !) qui ne pourra jamais être remboursée ;

3. Imposer le besoin de vaccins obligatoires à l’échelle mondiale – pour récolter de vastes profits pour les sociétés pharmaceutiques comme Phizer, Astra-Zeneca et Johnson & Johnson ;

4. Coordonner ID2020 — étiqueter les identifiants et les dispositifs de suivi par satellite insérés dans les vaccins COVID afin que tout le monde sur la planète puisse être suivi par l’élite gouvernementale ;

5. Réduction de la population mondiale – directement par la COVID-19 et les vaccins associés, et indirectement par les retards dans les tests et le traitement du cancer, les opérations nécessaires et les suicides dus à la destruction économique et au désespoir financier ;

6. Permettre une poussée pour un gouvernement mondial « interdépendant » et un régime fiscal mondial pour lutter contre la « démie planifiée »…

7. Étudier la réaction des gens aux restrictions de verrouillage pour une manipulation sociétale ultérieure et plus extrême ;

8. Affiner la censure des médias sociaux et l’alarme des médias de masse ;

9. Adapter les nouveaux protocoles et restrictions de l’« État policier ». Promouvoir le mantra de « sécurité » et, en échange, renoncer au droit à la liberté d’expression, de réunion et de déplacement pour affiner davantage la panoplie d’outils du contrôle total : imposer des quarantaines et des couvre-feux. Enfermer et mettre en quarantaine les personnes en bonne santé, détruire la prospérité des entreprises par la faillite financière et rendre les gens dépendants du gouvernement ;

10. Utiliser le virus comme excuse pour éliminer le papier-monnaie comme vecteur de propagation de la transmission de maladies afin que toutes les transactions financières puissent être suivies, surveillées et contrôlées électroniquement ;

11. Mettre fin aux manifestations des chemises jaunes en France et aux manifestations pour la liberté à Hong Kong

12. Promouvoir la dissonance cognitive, la peur et la schizophrénie (les « directives » du CDC et de l’OMS Corona sont constamment modifiées et contredites); voici quelques exemples : les blocages sont bons, nécessaires et obligatoires par rapport aux blocages sont mauvais, inutiles et diaboliques ; les masques sont bons et nécessaires; les masques sont mauvais et inutiles; restez à 6 pieds l’un de l’autre – la distance n’a pas d’importance, car elle est contre-productive et n’aide pas l’immunité collective ; les germes vivent sur les surfaces pendant une journée alors qu’il est presque impossible pour les germes CV de vivre sur les surfaces ; CV est mortel vs : CV pas aussi mauvais que la grippe ordinaire pour la plupart des gens ; L’hydroxychloroquine (HCQ) vous tuera contre l’HCQ vous sauvera.

13. Offrir une excuse pour organiser une « convention démocrate virtuelle » pour protéger la hiérarchie des dirigeants démocrates de la colère des partisans de Bernie Sanders et organiser la nomination de Joe Biden ;

14. Acclimater la population à plus de restrictions gouvernementales, à plus d’intrusions gouvernementales dans la vie privée, à moins d’intimité et à rendre plus difficile pour les personnes de se rassembler et de voyager ;

15. Promouvoir la peur (peur de peur) en menaçant la sécurité financière, la santé, l’espérance de vie et la disponibilité de l’approvisionnement alimentaire ; exiger le port obligatoire de masques faciaux et de contrôles de la température corporelle, et éventuellement des « passeports vaccinaux » comme exigence pour accéder aux événements sociaux, culturels, commerciaux et de divertissement ;

16. Promouvoir de nouveaux mots à la mode : « la nouvelle normalité », « distanciation sociale », « nous sommes tous dans le même bateau », « travail essentiel » ou personne versus « »non essentiel » pour diviser davantage et contrôler l’esprit de la population ;

17. Justifiez la censure des médias sociaux (qui reflète les déclarations du gouvernement communiste chinois) à travers les tyrans de la technologie Google, Facebook, YouTube, Twitter et d’autres sites, car ils censurent de manière flagrante tout ce qui va à l’encontre de ce que l’élite considère comme « officiel » narratif, qualifiant tout le reste de « discours de haine » subversif ou de violation de leurs « normes communautaires » tacites et non écrites qu’ils interprètent comme ils le souhaitent et imposent à qui ils veulent, quand ils le souhaitent.

18. Créez HR 6666 (oui… un supplément de 6 juste pour être sûr que vous l’avez compris !) qui a été introduit au Congrès des États-Unis par le démocrate Bobby Rush pour payer des « traceurs » et des « traqueurs » sociétaux pour faire du porte-à-porte -porte pour soi-disant trouver les personnes exposées au virus, ainsi que tester, mettre en quarantaine et/ou RETIRER des foyers américains toute personne atteinte du virus Corona.

19. Attaquer et transformer l’économie du monde (« The Great Re-Set » prôné par la foule de Davos et Bilderberger) en attaquant et en éviscérant la classe moyenne ; éviscérer autant d’entreprises privées et causer autant de destruction économique que possible pour aider à inaugurer une ère qui rappelle les âges féodaux et une société à deux niveaux de serfs et de dirigeants, avec rien entre les deux mais un gouffre économique infranchissable qui protège et isole l’élite de la concurrence, consolidant son pouvoir et ses privilèges.

Comme vous pouvez le voir, pour toutes ces raisons et d’autres, le virus Corona a été le premier moteur dans la réorganisation de l’ordre économique, social et politique mondial, tout en commençant le processus d’abattage imposé au «troupeau» actuel de «mangeurs inutiles». «

Ne faites jamais l’erreur de penser que The Deep State est un phénomène américain. La réalité est bien différente ; L’État profond est de nature mondiale, ne reconnaissant aucune frontière nationale. Il opère à travers et autour de notre globe, non seulement à travers les Nations Unies et diverses ONG, mais aussi à travers la couverture de groupes de réflexion, de factions de diverses agences de renseignement et même de sociétés secrètes occultes. Il englobe notre globe à tous les niveaux.

Un panneau occulte en Géorgie…

Les inscriptions sur les mystérieuses pierres guides de Géorgie font également allusion à une réduction massive de la population mondiale.

Si vous connaissez les Georgia Guide Stones – financés et érigés par un groupe mystérieux et obscur qui reste sans nom – leur objectif final ultime (éliminer 87% de la population actuelle du globe) indique leur préférence pour une réduction massive, voire catastrophique de la population; dans le même temps, de riches entrepreneurs comme Bill Gates préconisent joyeusement de plus en plus de vaccins pour atteindre cet objectif. Cela peut être une autre raison pour laquelle Gates possède actuellement au moins la moitié des terres agricoles productives en Amérique. Comme Henry Kissinger l’a fait remarquer un jour avec pudeur :

« Contrôlez l’approvisionnement alimentaire et vous contrôlez le peuple. »

Ces points que j’ai mentionnés ont maintenant été connectés, mais il reste sans aucun doute ceux qui ne peuvent tout simplement pas comprendre ni admettre qu’un programme génocidaire visant à « l’excès » d’humanité serait créé et lancé sur notre monde par ceux qui n’ont ni conscience morale ni boussole. Si c’est le cas, permettez-moi de vous rappeler ce qui suit :

L’élite et la « crémation des soins » annuelle

Chaque année à Bohemian Grove, au nord de San Francisco, l’élite mondiale de la politique, de la culture, de l’art, de l’éducation, du gouvernement, de l’information et du divertissement se rassemble dans les séquoias pour une semaine de bacchanale et de célébration, culminant avec le feu de joie rituel de la Crémation de soins.

Cela signifie, dans les termes les plus simplistes qu’on puisse comprendre, que ceux qui allument ce feu de joie et regardent l’effigie du Soin consumé par les flammes nettoient et éliminent rituellement leur conscience, leur lien, avec le reste de l’Humanité, afin qu’ils puissent réaliser et accomplir leur Volonté sur cette Terre sans les soins et les contraintes d’une conscience ou d’une boussole morale.

Bref, ils ne « se soucient » plus des conséquences de leur acte ; ils considèrent seulement comment de telles actions servent leur avantage.

Précurseurs de pandémie

Considérez maintenant les précurseurs de COVID-19 et voyez si vous pouvez « relier les points » et « remplir les blancs » vous-même !

« Event 201 », s’est tenu à Baltimore, dans le Maryland, en octobre 2019, un mois avant les mystérieuses maladies du laboratoire de virologie de Wuhan. Les panélistes comprenaient Bill Gates, le Dr Birx et le Dr Fauci du gouvernement fédéral, des représentants de la CIA, de la NBC, de l’Université Johns Hopkins, du Forum économique mondial, de la Fondation des Nations Unies, de la Banque mondiale et du Center for Disease Control. Curieusement, le sujet principal de l’événement était une discussion sur ce qui se passerait si un « virus corona » s’échappait dans la population générale !

Les pourparlers ne se sont pas concentrés sur la façon dont le virus devrait être traité ou sur la manière de s’assurer qu’il y avait suffisamment de fournitures médicales, de personnel, de lits d’hôpitaux et d’équipements pour faire face à un tel virus. Non, l’objectif principal de cette réunion était de savoir comment gérer les médias pour façonner et orienter leurs enquêtes et faire avancer leur programme pour les vaccins et les étiquettes d’identification injectables, si un tel virus apparaît et s’échappe dans la population mondiale, ce qu’il a fait, par coïncidence,… juste un mois plus tard.

L’apparition de Corona a été préfigurée par le TED Talk de Bill Gates en 2015, où il a prédit l’émergence d’un virus de type Corona, et a vanté que le seul moyen efficace de faire face à une telle pandémie était d’avoir un vaccin qui serait injecté dans l’attente. armes de l’ensemble de la population mondiale. Le Dr Anthony Fauci a prédit dans une conférence en 2017 qu’un virus pandémique apparaîtrait bientôt sur la scène mondiale. Les détails de cette « démie planifiée » ont été révélés à l’origine en 2010, lorsqu’un rapport de la Fondation Rockefeller a résumé tous les détails de ce scénario dont nous avons été témoins dans les rues de notre pays.

L’économiste et analyste géopolitique Peter Koenig a fait remarquer : « Cela ressemble à une étrange coïncidence qu’en octobre 2019, une simulation avec précisément le coronavirus ait été réalisée à l’Institut John Hopkins aux États-Unis, financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, le WEF (Forum économique mondial), ainsi que le Pirbright Institute du Royaume-Uni, l’un des rares laboratoires de guerre biologique de niveau 4 (niveau de sécurité le plus élevé) au monde.

« Deuxièmement, il y a eu l’événement 201, le 18 octobre 2019, au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore, Maryland, parrainé par la Fondation Bill et Melinda Gates, le Forum économique mondial (WEF – la corporatocratie représentant Big Weapons, Big Pharma et Big Money) et l’Institut John Hopkins. Le thème simulait un exercice de pandémie de haut niveau – et oui, la simulation a fait 65 millions de morts quelques semaines seulement avant que les premières victimes de COVID-19 ne soient identifiées. »

On pourrait aller plus loin dans la révélation de la façon dont la scène mondiale a été mise en place pour accueillir la corruption, la subversion, la mort et la destruction provoquées par COVID-19, mais même les plus sceptiques et naïfs d’entre nous, ceux qui portent encore des vêtements totalement inutiles et malades et causant des masques faciaux, peut être forcé d’admettre que le virus Corona n’est pas simplement sorti de la nature et n’a pas attaqué l’humanité.

Relier les points! Ce virus a été conçu, et sa sortie a été planifiée, pour provoquer des changements sociaux, politiques, culturels et économiques massifs à travers le monde ; et les élites mondiales, les milliardaires, les banquiers, les financiers et leurs laquais et sbires ont fait de leur mieux pour changer l’échiquier mondial à leur avantage permanent à nos dépens.

Pour le dire en termes simples, rappelez-vous toujours :

Le vaccin n’a pas été créé pour le virus ; Le virus a été créé pour le vaccin.

Maintenant vous comprenez!

LCVincent 6/6/21

Copyright 2021, LCVincent, Tous droits réservés

lcvincent888@protonmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News