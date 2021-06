Le Dr David Martin expose la fausse fondation de l’eugénisme : « Vous n’avez pas d’ADN »

Commentaires de Brian Shilhavy

Hier, nous avons publié une session de questions-réponses donnée par le Dr David Martin et le Dr Judy Mikovits lors de la conférence « Free & Brave » qui s’est tenue à l’église de Glad Tidings en mai 2021. Voir :

Plandemic Film Stars Dr. David Martin et Dr. Judy Mikovits ensemble en public pour la première fois lors d’une séance de questions-réponses

Je veux consulter le site Web de l’Église de Glad Tidings pour voir si certaines des autres sessions de la conférence étaient là. Il semble que certains le soient, mais peut-être pas tous.

Étant donné que je connaissais beaucoup moins le Dr David Martin que certains des autres participants à cette conférence et que certaines des choses qu’il a partagées lors de la séance de questions-réponses avec le Dr Mikovits étaient si fascinantes, j’ai décidé de regarder ses 90 + présentation d’une minute du lendemain de la conférence, « How Did We Get Here ? »

Le Dr David Martin a une très longue biographie avec des années d’expérience, et si je devais tout copier ici, cela doublerait probablement la longueur de cet article, vous pouvez donc le lire sur son site Web.

Je n’ai jamais lu une biographie aussi diversifiée que la sienne, et il est probable que vous ne l’ayez pas non plus.

Sa présentation de 90 minutes a mis au défi ma réflexion sur plusieurs sujets, et je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce qu’il dit dans sa présentation, mais c’est une bonne chose.

L’un des problèmes de la culture américaine moderne est que nous sommes conditionnés à rechercher uniquement des personnes qui croient et sont d’accord avec les mêmes choses que nous pensons ou croyons, et par conséquent nous perdons des opportunités de développer nos connaissances et de bénéficier de l’expérience et de la sagesse de autres.

Donc, quand j’ai appris quelle était la prémisse principale du Dr Martin, à savoir que ce ne sont pas la Réserve fédérale et les banques centrales qui contrôlent le système financier américain, mais plutôt l’industrie de l’assurance-vie, j’étais sceptique. Et honnêtement, je n’ai pas encore eu le temps de faire des recherches sur ce sujet et de vérifier ce qu’il prétend.

Mais l’autre partie de sa prémisse principale, qui est que les mondialistes utilisent la «science» pour armer la nature, et qu’à la base, cela a toujours été un système eugéniste, c’est certainement un sujet avec lequel je peux résonner depuis les années de publication que nous avons ont fait ici à Health Impact News, exposant le domaine moderne de la «génétique» comme étant simplement «l’eugénisme» à la base, qui est la base de la médecine moderne et de l’industrie pharmaceutique. Voir par exemple (et des liens dans ces articles vers d’autres articles sur ce sujet) :

L’histoire américaine de la vaccination obligatoire et ses liens avec l’eugénisme

Mais il est allé plus loin que tout ce que nous avons publié et a affirmé audacieusement que nous n’avons pas d’ADN, seulement des chromosomes, et que l’ADN n’est qu’un modèle, développé pour armer la nature et la science.

J’ai donc supprimé cette section sous la forme d’un clip de 8 minutes, car je pense que c’est un point très important à démystifier pour tout le monde, et c’est une autre partie de l’élimination des faux dieux que notre société a construits pour nous instiller la peur.

Si vous trouvez ce clip de 8 minutes éducatif, alors regardez l’intégralité de la présentation de 90 minutes, même si vous n’êtes pas d’accord avec tout ce qu’il dit, car il présente beaucoup de choses que vous n’entendrez probablement pas ailleurs.

J’ai également fourni une transcription partielle de la section de 8 minutes sur l’ADN.

Dr David Martin :

Je vais offenser à peu près tout le monde dans la salle à propos de ce que je vais dire à propos de la science.

Il décrit ensuite ce qu’est une « tapisserie ».

Eh bien, il s’avère que vous n’avez pas d’ADN. Vous avez des chromosomes. La nature a fait des chromosomes. Il s’avère qu’une mauvaise photographie, et ce n’était pas vraiment une photographie, c’était une photographie aux rayons X, planche 51, prise en 1952. L’ADN n’est pas un produit de la nature. C’est un modèle de manipulation humaine. L’ADN n’est pas un produit de la nature, c’est une caractéristique, c’est un modèle de manipulation humaine. Cette première image, 1952, Raymond Gosling et Rosalind Franklin, les premières personnes qui ont effectivement caractérisé la double hélice appelée acide désoxyribonucléique, ils ont été les premiers à découvrir qu’il y avait une orientation intéressante de la molécule acide désoxyribonucléique. Et c’est alors un an plus tard que Watson et Crick ont ​​été célébrés pour avoir réellement inventé «l’invention» de l’ADN.

Mais, il s’avère qu’ils n’ont rien inventé, ils ont en fait construit un modèle. Mais le modèle était analogue à dénouer la tapisserie de la vie sous la forme de chromosomes, et à mettre les ficelles déliées sur le sol et à dire « décrivez l’humanité ». Financé par des fondations financées par des compagnies d’assurance-vie. Pourquoi pensez-vous que le prix Nobel a été décerné à des personnes qui n’ont même pas découvert la chose ? Watson et Crick n’avaient rien à voir avec la découverte de quoi que ce soit. Il s’agissait d’eugénistes, qui avaient soutenu une histoire de couverture qui dirait à la science : « ne regardez nulle part ailleurs, regardez seulement la double hélice ». Je vais prendre des risques ici pour vous. Les chromosomes, étant paramagnétiques, les hélices enroulées de matériau conducteur, sont très probablement des antennes. Ils ne sont peut-être pas du tout de la chimie. Et il s’avère que je l’ai prouvé en laboratoire. Si vous vous demandez pourquoi l’expérience magnétique dont vous allez entendre parler par le Dr Carrie est si intéressante, ce n’est PAS à cause de l’ADN, ce n’est PAS à cause de l’ARN, c’est parce qu’ils mettent une antenne dans votre corps pour bousiller les transmissions de toute la sagesse du cosmos afin que vous soyez détaché de l’être humain. Et si vous saviez ce que c’était vraiment, c’est une antenne héliocol enroulée, c’était une antenne qui a été faite pour que nous restions en contact avec notre création et notre créateur. C’est ce que c’était. Et en 1953, nous l’avons souillé. Et nous avons dépensé des milliards de dollars pour décrire la vie à travers les cordes déliées d’une tapisserie, puis nous sommes mystérieusement arrivés à la conclusion que 95% de l’ADN n’est que de l’ADN indésirable. Ah bon? Il s’avère que la raison pour laquelle nous ne comprenons pas la vie est que nous avons délié la majesté de la tapisserie de la vie, puis avons essayé de décrire la vie à travers le tas de ficelles que nous avons mis sur le sol. Il n’existe pas de relation ADN-ARN. C’est un modèle. Et d’ailleurs je ne critique pas les gens qui utilisent des modèles pour décrire les choses. Ce n’est pas le propos. Je parle de la vie ! C’est de cela que je parle. Je ne parle pas de science.

Continuez jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Parlez d’ADN, parlez d’ARN, parlez de transfection et de traduction et de chaînes polymères et de toutes sortes d’autres choses – faites toute votre magie que vous voulez et ne me dites jamais que vous avez décrit un seul phénomène de la vie. Parce que vous avez délié le tissu même de la nature de la réalité et ensuite vous essayez de jouer à Dieu avec. Nous, les gens, avons été eus. Nous ne sommes pas une expérience d’élevage sélectif pour une boîte de Pétri. Et j’en ai marre d’avoir cette conversation pour savoir s’il y a un virus ou pas un virus, un ARN ou pas un ARN… Les gens, si nous ne pouvons pas définir la vie, nous ne comprendrons jamais la santé. As-tu entendu ce que je viens de dire ? Si nous ne comprenons pas la vie, nous ne pourrons jamais définir la santé. Parce que nous avons décidé que nous sommes maintenant ce brin bizarre de ficelle déliée sur le sol, et nous essayons de lui donner un sens. Ce n’est pas un accident. C’était une conception. Et c’était un dessein pour déclencher la maturité de l’une des expériences les plus horribles qui soit sur le point de nous arriver. Et d’ailleurs, cela n’a presque rien à voir avec la COVID ou le SRAS ou quoi que ce soit d’autre.

Voici le clip de notre chaîne Rumble, et il devrait également être disponible prochainement sur notre chaîne Bitchute.

Nous devrions également avoir la présentation complète de 90 minutes sous peu, mais vous pouvez également la regarder sur le site Web de l’église de Glad Tidings.

