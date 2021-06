Le génocide mondial se poursuit : 13 867 DÉCÈS et 1 354 336 blessures dans la base de données européenne des effets indésirables médicamenteux pour les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux « vaccins » expérimentaux contre la COVID-19.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données :

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également appelés effets indésirables suspectés de médicaments). Ces rapports sont soumis électroniquement à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques qui détiennent des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter des rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports sont utilisés pour évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et surveiller leur sécurité après leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès à EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant la surveillance de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 en matière de pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments de l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour établir la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant d’accès à l’information parmi les intervenants, y compris le grand public. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 5 juin 2021 répertorie 13 867 décès et 1 354 336 blessures suite aux injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

Sur le total des blessures enregistrées, il y a 683 688 blessures graves, ce qui équivaut à plus de 50 %.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre clichés COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui totalise tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 5 juin 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 6 732 décès et 502 162 blessures au 05/06/2021

14 819 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 74 décès

11 018 Troubles cardiaques incl. 843 décès

90 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 5 décès

6 146 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

216 Troubles endocriniens

7 119 Troubles oculaires incl. 17 décès

45 616 Troubles gastro-intestinaux incl. 332 décès

140 516 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 079 décès

387 Troubles hépatobiliaires incl. 28 décès

5 436 Troubles du système immunitaire incl. 32 décès

15 632 Infections et infestations incl. 711 décès

5 552 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 94 décès

11 782 Enquêtes incl. 260 décès

3 730 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 129 décès

71 816 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 84 décès

295 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 21 décès

90 427 Troubles du système nerveux incl. 692 décès

330 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 11 décès

100 problèmes de produit

8 902 Troubles psychiatriques incl. 99 décès

1 547 Troubles rénaux et urinaires incl. 103 décès

2 052 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

21 055 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 777 décès

23 678 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 60 décès

750 Circonstances sociales incl. 9 décès

222 Interventions chirurgicales et médicales incl. 15 décès

12 929 Troubles vasculaires incl. 251 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 3 821 décès et 101 767 blessures au 06/05/2021

1 826 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 27 décès

2 822 Troubles cardiaques incl. 409 décès

31 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 décès

1 171 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

64 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 575 Troubles oculaires incl. 5 décès

8 770 Troubles gastro-intestinaux incl. 124 décès

28 047 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 646 décès

180 Troubles hépatobiliaires incl. 10 décès

936 Troubles du système immunitaire incl. 5 décès

3 333 Infections et infestations incl. 219 décès

2 013 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 71 décès

2 292 enquêtes dont 85 décès

1 137 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 77 décès

12 483 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 69 décès

113 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 14 décès

17 861 Troubles du système nerveux incl. 382 décès

171 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

18 Problèmes liés au produit

2 071 Troubles psychiatriques incl. 61 décès

670 Troubles rénaux et urinaires incl. 46 décès

352 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 1 décès

4 831 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 365 décès

5 412 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 25 décès

427 Circonstances sociales incl. 12 décès

311 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 33 décès

2 850 Troubles vasculaires incl. 131 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 2 848 décès et 724 457 blessés au 05/06/2021

8 125 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 117 décès

10 935 Troubles cardiaques incl. 351 décès

97 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 décès

7 746 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

263 Troubles endocriniens incl. 2 décès

11 998 Troubles oculaires incl. 10 décès

75 897 Troubles gastro-intestinaux incl. 129 décès

195 671 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 769 décès

450 Troubles hépatobiliaires incl. 24 décès

2 765 Troubles du système immunitaire incl. 11 décès

15 657 Infections et infestations incl. 188 décès

6 783 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 57 décès

15 030 Enquêtes incl. 62 décès

9 083 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 42 décès

113 983 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 30 décès

275 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 8 décès

155 571 Troubles du système nerveux incl. 438 décès

190 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 3 décès

88 Problèmes liés au produit

13 563 Troubles psychiatriques incl. 25 décès

2 518 Troubles rénaux et urinaires incl. 23 décès

4 578 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

23 942 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 322 décès

33 090 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 18 décès

678 Circonstances sociales incl. 4 décès

571 Interventions chirurgicales et médicales incl. 16 décès

14 910 Troubles vasculaires incl. 197 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 466 décès et 25 950 blessés au 06/05/2021

240 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 13 décès

392 Troubles cardiaques incl. 48 décès

12 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

125 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

6 Troubles endocriniens incl. 1 décès

305 Troubles oculaires incl. 3 décès

2 389 Troubles gastro-intestinaux incl. 18 décès

6 643 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 120 décès

44 Troubles hépatobiliaires incl. 3 décès

66 Troubles du système immunitaire

322 Infections et infestations incl. 11 décès

267 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 7 décès

1 683 Enquêtes dont 32 décès

140 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 10 décès

4 429 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 14 décès

14 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes)

5 457 Troubles du système nerveux incl. 57 décès

9 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

8 Problèmes liés au produit

275 Troubles psychiatriques incl. 3 décès

102 Troubles rénaux et urinaires incl. 7 décès

85 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

907 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 37 décès

556 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 1 décès

62 Circonstances sociales incl. 3 décès

293 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 23 décès

1 119 Troubles vasculaires incl. 54 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News