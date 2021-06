ANALYSE: Les décès dus au vaccin Covid devraient frapper 2 démocrates pour 1 républicain… Les démocrates pourraient perdre des dizaines de millions d’électeurs avant les élections de 2024

Autant nous avons tenté de tirer la sonnette d’alarme et de sauver la vie des démocrates et des républicains (et de tous les autres) à travers l’Amérique, des sondages et enquêtes récents révèlent qu’environ 95% des démocrates ont déjà pris le vaccin contre la Covid ou prévoient de le faire. Mais près de la moitié des républicains prévoient d’éviter de se faire vacciner. (Voir la source Gallup ici.)

Cela signifie qu’environ 19 démocrates sur 20 se font vacciner, tandis que seulement 1 républicain sur 2 se fait vacciner. Quiconque sait faire des maths peut facilement calculer l’impact de cela si les avertissements concernant les décès de masse dus au vaccin Covid s’avèrent vrais. Bien plus de démocrates seraient impactés (blessés, hospitalisés voire tués) par le vaccin, par rapport aux républicains voire aux indépendants.

En plus de l’analyse, cette histoire de MSN.com révèle que les taux de vaccination les plus élevés sont enregistrés dans les villes bleues et les États bleus tels que la Californie et New York. Dans la plupart des États côtiers (bleus), les taux de vaccination ont déjà dépassé 70 %, tandis que dans les États rouges, ils sont étonnamment plus bas et devraient le rester.

Selon Gallup, environ 1 Américain sur 4 refuse catégoriquement de se faire vacciner et ne changera probablement pas d’avis. Presque tous sont républicains, avec quelques indépendants.

Selon le traqueur de données sur les vaccins du CDC, à l’heure actuelle, environ 64% des adultes américains ont pris des vaccins contre la Covid (au moins une dose). Bien que le prétendu président Joe Biden fasse pression pour atteindre un objectif de vaccination de 70 % chez les adultes américains, il semble que presque tous ceux qui souhaitent se faire vacciner l’aient déjà été. « Les petites armées d’agents de santé et de bénévoles sont souvent plus nombreuses que les personnes qui se présentent pour se faire vacciner dans les cliniques du pays, d’un site de service au volant à Chattanooga, Tenn., à un gymnase à Provo, Utah, ou un parc à Raleigh, Caroline du Nord », déplore MSN.com.

Presque tous les vaccins ont été administrés avant que la vérité sur les origines de ses armes biologiques ne soit reconnue par les médias complices

Cela ne devrait pas avoir besoin d’être déclaré, mais il n’y a pas d’« annulation » du vaccin contre la Covid. Une fois que vous avez reçu une injection de protéines de pointe présentes dans le vaccin, vous ne pouvez pas simplement les supprimer ou inverser leurs effets.

La plupart des personnes (crédules) qui ont pris des vaccins contre la Covid ont cru aux mensonges des médias qui prétendaient que le virus était d’origine «naturelle». Ainsi, s’ils y pensaient, ils pensaient probablement que la protéine de pointe était également une particule «naturelle» dérivée de créatures vivant dans la nature. Ce qu’ils n’ont pas compris, bien sûr, c’est que le SRAS-CoV-2 a été développé comme une arme biologique et que la protéine de pointe a été spécifiquement conçue pour attaquer les tissus humains via les récepteurs ACE-2.

Ainsi, en s’injectant des protéines de pointe sous la forme d’un « vaccin », ils s’injectent en réalité une arme biologique développée par l’armée communiste chinoise, avec l’aide de fonds illicites initiés par Fauci et blanchis par le biais de l’association EcoHealth [rien ne prouve qu’il n’y ait pas complicité ou participation des armées occidentales, notamment américaine, française et britannique, au contraire des faisceaux d’éléments convergent vers cette hypothèse – MIRASTNEWS], en dirigeant finalement les fonds vers la recherche chinoise sur les « femelles chauves-souris » sur les souris humanisées (génétiquement modifiées pour avoir un tissu pulmonaire semblable à celui de l’homme afin de maximiser l’attaque des armes biologiques contre les humains).

Maintenant que les origines du SRAS-CoV-2 en laboratoire sont rapidement confirmées par des preuves de « fugue fumante » – maintenant même admises par le Wall Street Journal – ceux qui ont reçu des injections de protéines de pointe (c’est-à-dire des « vaccins ») doivent arriver lentement à la conclusion qu’ils ont été injectés avec des nanoparticules d’armes biologiques chinoises [et/ou américaines, françaises, britanniques et alliés – MIRASTNEWS]. Et ces nanoparticules de protéines de pointe, il s’avère, ne sont pas du tout sûres. En fait, ils provoquent des caillots sanguins et attaquent les tissus sains du cerveau, du cœur, des poumons, de la rate, des glandes surrénales, des ovaires, des testicules et d’autres organes.

Alors la question devient évidente : qui a subi un lavage de cerveau assez pour prendre une arme biologique développée par l’armée chinoise communiste qui a été mal étiquetée un « vaccin ? Les démocrates, bien sûr, qui se caractérisent par leur crédulité et leur degré choquant d’obéissance à une fausse autorité. C’est pourquoi près de 19 démocrates sur 20 ont déjà pris des injections de protéines de pointe ou prévoient de le faire.

[Pfizer, Moderna, AstraZenaca ou Johnson & Johnson sont-ils des laboratoires chinois ? Il ne faudrait pas face à un problème, occulter certaines autres réalités si l’on veut cerner la réalité et faire et émerger la vérité. – MIRASTNEWS].

Il s’avère que seulement environ la moitié des républicains sont assez crédules pour se laisser injecter des armes biologiques communistes expérimentales.

Si ces vaccins tuent des millions de personnes, l’impact sera de 2 démocrates pour 1 républicain

Même au-delà des ramifications humanitaires de tout cela – et pour mémoire, j’ai travaillé sans relâche pour sauver la vie des démocrates et de tous les autres – il y a d’énormes effets géopolitiques qui modifieraient à jamais le paysage de l’Amérique si les vaccins contre la Covid s’avéraient causer la mort de millions de personnes.

Le Dr Judy Mikovits, dans une récente interview, m’a averti que les vaccins contre la Covid pourraient tuer 50 millions d’Américains au cours des prochaines années. Plus encore, elle a déclaré que Fauci et les virologues du gouvernement le savent déjà et ont travaillé pour le dissimuler. Les décès peuvent être réduits en traitant les victimes du vaccin avec des interventions médicales qui inhibent l’expression des régions de type prion des nanoparticules du SRAS-CoV-2, mais cette information est censurée par Big Tech et Big Media.

Si Mikovits a raison, alors très peu de démocrates apprendront la vérité sur tout cela jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Et en faisant quelques calculs approximatifs, nous pouvons arriver à la conclusion alarmante que si 50 millions d’Américains sont tués par ces vaccins, presque certainement plus de 30 millions de ces personnes seront des démocrates vivant dans des villes bleues, dans des États bleus.

Cela signifie que la conformité et la censure des vaccins – toutes poussées par les démocrates – entraîneraient leur propre destruction. Ils voulaient la censure, bien sûr. Ils soutiennent le silence de Big Tech contre les médecins et les scientifiques qui se sont prononcés contre les vaccins précipités et risqués. Ils obéissent à toutes les fausses figures d’autorité comme Fauci, car les démocrates aiment l’obéissance. Pourtant, cette obéissance même est ce qui les a tous injectés avec un système d’arme biologique chinois communiste étiqueté comme un « vaccin ». Et il n’y a pas d’annulation.

(C’est peut-être une perte de souffle, mais il vaut la peine de mentionner que nous ne devrions avoir qu’obéissance à Dieu, pas obéissance à la « science » ou au gouvernement ou à tout parti politique.)

Les implications pour les sièges à la Chambre (qui sont basés sur la population), les élections locales, les élections nationales, les recettes fiscales locales et les prix de l’immobilier ne peuvent être surestimées. Si Mikovits a raison et que plus de 30 millions de démocrates finissent par mourir du vaccin contre la Covid, cela dévasterait les villes bleues et les États bleus de trop de façons pour pouvoir les compter. Pourtant, les démocrates n’auraient qu’eux-mêmes à blâmer, puisqu’ils se sont volontairement laissé injecter une nanoparticule expérimentale d’arme biologique, tout en affirmant qu’ils « croient en la science ».

Pourquoi les décès dus au vaccin contre la Covid pourraient prendre plusieurs années à se produire

Mikovits prévient qu’environ 15% de l’ensemble de la population américaine pourrait être tué par ces vaccins au cours des prochaines années. Mais si tel est le cas, pourquoi des millions de décès ne sont-ils pas déjà enregistrés ? La réponse réside dans Antibody Dependent Enhancement ou ADE. Ce phénomène commence lorsque le système immunitaire humain est « amorcé » par un agent pathogène tel que la protéine de pointe.

C’est ce qu’on appelle « l’amorçage pathogène », et cela signifie que lorsqu’une personne est exposée à d’autres virus dans la nature – comme pendant la saison de la grippe – son système immunitaire réagit de manière excessive parce que les composants anti-inflammatoires du système immunitaire ont été annulés ou détruits par le vaccin. Cette « réaction hyperinflammatoire » peut être mortelle, et les études animales sur les vaccins contre le SRAS-CoV-1 ont montré de nombreux décès chez les sujets animaux qui ont été vaccinés.

Sherri Tenpenny explique :

Parce que la FDA a été poussée par le président Trump (et Big Pharma) à accélérer l’approbation des vaccins, les essais cliniques à long terme ont été ignorés. Comme le rapporte également Children’s Health Defence, Pfizer est maintenant connu pour avoir ignoré les tests critiques et les normes de qualité dans sa propre production de vaccins, et Big Tech et les médias ont déployé des efforts extraordinaires pour supprimer tout signalement de blessures ou de décès liés au vaccin, le tout dans le nom de la lutte contre la « désinformation » (mais vraiment pour protéger les profits des Big Pharma).

Ainsi, au moment où les essais cliniques du vaccin seront terminés et montreront de graves risques à long terme de blessures et de décès, 70 % des adultes américains auront déjà été vaccinés. Essentiellement, ils ont servi de cobayes, et parfois les expériences médicales tournent horriblement mal et les sujets de test ne survivent pas.

Personne qui pousse actuellement les vaccins n’a eu l’honnêteté ou l’éthique de dire aux personnes recevant les vaccins : « Hé, saviez-vous qu’il s’agit d’injections expérimentales qui n’ont été soumises à aucun test à long terme ou à des essais cliniques ? » Au lieu de cela, Big Tech, Big Media, Big Science et apparemment tout le monde ment carrément au public et prétendent que les vaccins sont sûrs, efficaces et éprouvés. Les lemmings ayant subi un lavage de cerveau répètent la phrase « Je crois en la science » lorsqu’on leur injecte des nanoparticules d’armes biologiques, comme si proférer une croyance semblable à une secte dans l’institution même qui essaie de les tuer suspendrait en quelque sorte les lois de cause à effet biochimique.

Au-delà des décès, l’infertilité peut aussi frapper ceux qui ont pris les vaccins

Même pour ceux qui survivent à l’injection d’armes biologiques à protéines de pointe, il s’avère que la protéine de pointe attaque également les ovaires et les testicules. Selon deux études de biodistribution – une publiée dans Nature – la protéine de pointe traverse la barrière hémato-encéphalique et est « absorbée par les poumons, la rate, les reins et le foie ».

Cela signifie que la protéine de pointe – qui se compose de régions de type prion – est susceptible de déclencher au moins trois énormes problèmes de santé chez ceux qui ont été vaccinés :

1) Détérioration neurologique accélérée de type Alzheimer.

2) Infertilité.

3) Dommages vasculaires dus à des caillots sanguins.

Étant donné que 19 démocrates sur 20 prennent le vaccin, si ces effets d’infertilité et neurologiques se manifestent, cela signifie une forte réduction des taux de natalité parmi les démocrates en Amérique. Ceci, bien sûr, a des implications à long terme pour la géopolitique et même la viabilité financière des villes et des États bleus.

Je couvre tout cela plus en détail dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui. Les sections sur les vaccins commencent à environ 55 minutes :

L’expert en gain de fonction, le Dr Peter Daszak, a intimidé les meilleurs scientifiques pour qu’ils dissimulent les origines de laboratoire du SRAS-CoV-2

L’un des hommes qui a tenté de dissimuler les origines de laboratoire du SRAS-CoV-2 depuis le tout début de la pandémie est le Dr Peter Daszak. L’écologiste britannique est un expert en ingénierie des coronavirus à gain de fonction. Il a travaillé avec la « femme chauve-souris » Shi Zhengli et d’autres scientifiques chinois de l’Institut de virologie de Wuhan. Il a même utilisé son organisation à but non lucratif basée à New York, l’EcoHealth Alliance, pour obtenir des subventions des National Institutes of Health (NIH), afin de pouvoir transférer plusieurs versements au laboratoire chinois. Dans des interviews, le Dr Daszak se vante d’avoir créé des super virus qui exploitent le système immunitaire humain. Il dit que les coronavirus sont particulièrement faciles à manipuler et que leurs « protéines de pointe déterminent beaucoup ce qui se passe ». L’expert en gain de fonction a même intimidé les meilleurs scientifiques pour qu’ils dissimulent ses expériences sur les coronavirus et a menacé tous ceux qui étaient dissidents en les qualifiant de « théoricien du complot ».

Le Dr Daszak est responsable de la coordination de la dissimulation de l’origine du laboratoire et de l’intimidation de 26 scientifiques pour les soumettre

Même avec ces conflits d’intérêts, le Dr Daszak faisait partie de l’équipe d’enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé sur la Covid-19. Au tout début de l’épidémie, il a utilisé sa position d’autorité pour écarter rapidement les origines de laboratoire du SRAS-CoV-2. Moins de trois heures après avoir visité le WIV en février 2021, Daszak a déclaré qu’il n’y avait « rien à voir ici ».

Même si la Chine n’a pas réussi à produire un réservoir animal naturel pour le virus, le Dr Daszak en était certain. Même si le personnel de l’ambassade des États-Unis a visité le laboratoire en 2018 et « avait de graves problèmes de sécurité » concernant les protocoles utilisés dans l’établissement, Daszak était catégorique qu’aucun acte criminel n’était impliqué. Même avec des preuves que les employés du laboratoire de Wuhan tombaient malades, Daszak s’est empressé de dissiper toute idée selon laquelle le SRAS-CoV-2 était d’origine humaine. L’expert en gain de fonction a même intimidé les meilleurs scientifiques pour qu’ils dissimulent les origines potentielles en laboratoire du SRAS-CoV-2 et les a socialement ostracisés en tant que « théoricien du complot » s’ils osaient avoir une hypothèse différente.

Pour parvenir à ses fins, le Dr Daszak a intimidé vingt-six scientifiques de haut niveau et les a contraints à signer une lettre déclarant que l’Institut de virologie de Wuhan n’est pas coupable du SRAS-Cov-2. Cette lettre a été publiée dans The Lancet. La lettre a en fait félicité les Chinois qui auraient «continué à sauver des vies et à protéger la santé mondiale pendant le défi de l’épidémie de Covid-19». Pendant plus d’un an, cette lettre a servi de base à la censure sur une question d’importance mondiale. Son ton autoritaire a supprimé de nouvelles enquêtes sur les origines du laboratoire du SRAS-CoV-2 et a fait honte à tout professionnel qui pensait différemment de Daszak. La lettre indique que le virus pourrait UNIQUEMENT être d’origine naturelle. Toute autre affirmation a été rejetée en tant que « théorie du complot ». Selon Daszak, quiconque n’est pas d’accord crée « de la peur, des rumeurs et des préjugés ».

Jamie Metzl, membre du comité consultatif de l’OMS sur l’édition du génome humain, a déclaré que la lettre du Dr Daszak était une « propagande scientifique » et une « forme de brutalité et d’intimidation ». « En qualifiant toute personne ayant des opinions différentes de théoricien du complot, la lettre du Lancet était la pire forme d’intimidation en violation totale de la méthode scientifique. » dit M. Metzl. (Connexes : les ORIGINES de Covid-19 ont été révélées : les protéines de pointe du vaccin sont des armes biologiques militaires chinoises conçues pour tuer.)

Cet e-mail du Dr Daszak au Dr Fauci dit tout

Selon le communiqué de presse électronique de Fauci, le Dr Daszak a remercié le Dr Anthony Fauci en avril 2020 pour avoir obscurci la véritable origine du SRAS-CoV-2.

« En tant que PI de la subvention ROI publiquement ciblé par les journalistes de Fox News lors de la conférence de presse présidentielle hier soir, je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être publiquement levé et déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, pas une libération de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan », a écrit Daszak dans l’e-mail à Fauci.

« De mon point de vue, vos commentaires sont courageux et, venant de votre voix de confiance, aideront à dissiper les mythes qui circulent autour des origines du virus. Une fois cette pandémie terminée, j’ai hâte de vous remercier en personne et de vous faire savoir à quel point vos commentaires sont importants pour nous tous. »

Le Dr Fauci a répondu : « Merci beaucoup pour votre aimable note. »

Le Pentagone exposé pour avoir canalisé 39 millions de dollars vers Peter Daszak, EcoHealth Alliance pour produire de nouvelles armes biologiques contre les coronavirus

Si vous aviez besoin de plus de preuves que les « organismes de bienfaisance » servent souvent de couverture aux opérations de blanchiment d’argent de l’État en profondeur, ne cherchez pas plus loin que le Pentagone, qui aurait canalisé 39 millions de dollars vers l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) via le « sans but lucratif » EcoHealth Alliance, dirigée par le scientifique britannique Peter Daszak.

Selon des données fédérales récemment publiées, le Pentagone a envoyé l’argent des contribuables américains à Daszak, qui l’a ensuite utilisé pour mener des recherches illégales sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris. On pense maintenant que cette recherche est la façon dont le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 – Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] a vu le jour.

Daszak, comme vous vous en souvenez peut-être, était l’une des voix les plus agressives décriant la théorie des fuites de laboratoire au début de la plandémie. Avec Anthony Fauci et d’autres criminels de carrière, Daszak a presque violemment poussé le récit selon lequel le virus chinois est sorti de nulle part sur un marché humide de Wuhan.

Cette théorie du complot a depuis été démystifiée, et maintenant Daszak, Fauci et d’autres sont sur la sellette alors qu’ils luttent pour expliquer leur implication dans les programmes d’armes biologiques qui étaient, et sont probablement encore, en cours sur le sol chinois avec un financement du États Unis.

Fauci a aidé à faciliter l’octroi de subventions gouvernementales spéciales qui ont été utilisées par Daszak pour modifier génétiquement les coronavirus de chauve-souris dans le but de les armer. C’est ainsi que le monde s’est retrouvé avec la grippe de Wuhan, qui continue d’être injectée dans le corps des gens par le biais des « vaccins ».

Le marais du gouvernement fédéral est plus profond et plus putride que nous n’aurions jamais pu l’imaginer

Des rapports suggèrent que le président de l’époque, Donald Trump, après avoir appris ce que Fauci préparait, a annulé l’année dernière une subvention de 3,7 millions de dollars qui était censée avoir été remise à EcoHealth Alliance. Cela s’est produit à peu près au moment où Trump a commencé à parler de la théorie de l’origine en laboratoire du coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 – Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS].

Cependant, il ne s’agit que d’une goutte dans le seau des plus de 123 millions de dollars envoyés par le gouvernement américain à la Chine entre 2017 et 2020 – le tout pendant la présidence de Trump, pour être clair. Le Pentagone finance également discrètement l’opération depuis au moins 2013.

L’étendue totale du financement américain au WIV reste inconnue, mais davantage est révélé quotidiennement pour suggérer que des criminels au sein du gouvernement de notre pays – cela inclut Fauci – se livrent à ce comportement de trahison depuis des années, voire des décennies.

« Les subventions du Pentagone comprenaient 6 491 025 $ de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) de 2017 à 2020 avec la description: « Comprendre le risque d’émergence de zoonoses transmises par les chauves-souris en Asie occidentale » », rapporte le DailyMail Online (Royaume-Uni).

« La subvention a été classée dans la catégorie ‘recherche scientifique – lutte contre les armes de destruction massive’. »

Le ministère de la Défense (DoD) a contribué à la majeure partie de son financement à cette opération par le biais du DTRA, une branche militaire dont la mission déclarée est de « contrer et dissuader les armes de destruction massive et les réseaux de menaces improvisés ».

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a contribué 64,7 millions de dollars supplémentaires au programme, tandis que le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a contribué 13 millions de dollars. Le Department of Homeland Security (DHS) a également contribué 2,3 millions de dollars, ainsi que la National Science Foundation, qui a contribué 2,6 millions de dollars.

Fauci a menti à de nombreuses reprises à ce sujet, affirmant sous serment devant le Congrès que ni lui ni aucun des départements relevant de sa compétence n’avaient donné d’argent pour le gain illégal de la recherche fonctionnelle en Chine.

« Obama a autorisé le redémarrage de la recherche sur le gain de fonction (militarisation biologique du virus du SRAS) le 9 janvier 2017, quelques jours seulement avant l’inauguration de Trump, levant le moratoire actuel sur certaines recherches en sciences de la vie qui pourraient améliorer la virulence et / ou la transmissibilité d’un agent pathogène à produire un agent pathogène pandémique potentiel (un PPP amélioré) », a noté un commentateur de DailyMail Online.

Plus d’articles sur le virus chinois et l’implication de Fauci dans sa création peuvent être trouvés sur Treason.news.

