Comment Peter Daszak a financé des scientifiques chinois pour insérer des protéines de pointe dans le virus du SRAS afin de créer un « coronavirus tueur »

Le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak – qui a collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur des recherches financées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Dr Anthony Fauci dans une vidéo surprenante a admis en 2016 comment ses collègues chinois ont inséré des protéines de pointe dans le virus du SRAS pour créer « Killer Coronavirus » qui pourrait infecter les humains.

Daszak a fait l’admission (voir ci-dessous) lors d’un forum de 2016 sur les « maladies infectieuses émergentes et la prochaine pandémie », expliquant comment leur financement de la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan a créé un « Coronavirus tueur ».

Tout en décrivant comment son organisation séquence les virus mortels, Daszak décrit le processus d’« insertion de protéines de pointe » dans les virus pour voir s’ils peuvent « se lier aux cellules humaines » comme étant effectué par ses « collègues en Chine » :

« Ensuite, lorsque vous obtenez une séquence de virus, cela ressemble à un parent d’un agent pathogène connu, tout comme nous l’avons fait avec le SRAS. Nous avons trouvé d’autres coronavirus chez les chauves-souris, une multitude d’entre eux, certains d’entre eux ressemblaient beaucoup au SRAS.

Nous avons donc séquencé la protéine de pointe : la protéine qui se fixe aux cellules. Ensuite, nous… Eh bien, je n’ai pas fait ce travail, mais mes collègues en Chine ont fait le travail.

Vous créez des pseudo-particules, vous insérez les protéines de pointe de ces virus, voyez si elles se lient aux cellules humaines. À chaque étape, vous vous rapprochez de plus en plus de ce virus qui pourrait vraiment devenir pathogène chez l’homme.

« Vous vous retrouvez avec un petit nombre de virus qui ressemblent vraiment à des tueurs. »

Regardez la vidéo ci-dessous :

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, les dollars fiscaux américains ont été utilisés pour financer des recherches controversées en Chine à l’Institut de virologie de Wuhan sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains.

Leur recherche a été financée par un programme international de 200 millions de dollars sur dix ans nommé PREDICT.

Ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID-19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

Il a été financé dans le cadre d’expériences de gain de fonction par Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance par le gouvernement américain.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article « scientifique » dans Lancet affirmant que le virus a fait sauter naturellement les espèces croisées.

En tant que membre de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enquêtant sur les origines du COVID-19 à Wuhan, Peter Daszak est également en conflit d’intérêts, en raison de ses liens avec le laboratoire de Wuhan au centre de l’enquête.

Il a été récemment révélé dans les fichiers Fauci comment Peter Daszak a collaboré avec le Dr Fauci et les meilleurs scientifiques britanniques pour dissimuler la recherche sur les armes biologiques financée en Chine.

Source : GeatGameIndia

L’Inde remet un avis juridique au scientifique en chef de l’OMS pour avoir supprimé des données sur l’ivermectine pour traiter la COVID-19

L’Association du barreau indien a intenté une action en justice contre la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan pour son rôle dans la diffusion de la désinformation et la suppression des données sur l’utilisation de l’ivermectine pour traiter la COVID-19.

L’association (IBA) a signifié un avis juridique (lire ci-dessous) à Swaminathan le 25 mai, affirmant qu’elle « répandait de la désinformation et induisait en erreur le peuple indien, afin de remplir son programme » et cherchait à l’empêcher de « causer d’autres dommages. »

Ils ont en outre déclaré que Swaminathan, dans ses déclarations contre l’utilisation de l’ivermectine, a ignoré les recherches et les essais cliniques de deux organisations – la Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC) Alliance et le British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) – qui ont présenté de solides données montrant que l’ivermectine prévient et traite COVID-19.

« Dr. Soumya Swaminathan a ignoré ces études/rapports et a délibérément supprimé les données concernant l’efficacité du médicament Ivermectine, dans le but de dissuader la population indienne d’utiliser l’Ivermectine », a déclaré l’IBA dans un communiqué (lire ci-dessous).

Dans un message Twitter du 10 mai qui a été supprimé après que Swaminathan a reçu l’avis, elle a écrit : « La sécurité et l’efficacité sont importantes lors de l’utilisation de tout médicament pour une nouvelle indication. L’OMS déconseille l’utilisation de l’ivermectine pour la COVID-19, sauf dans le cadre d’essais cliniques. »

Swaminathan a publié ce message peu de temps après que le ministre de la Santé de Goa a annoncé que chaque résident de Goa de 18 ans et plus recevrait de l’ivermectine à titre préventif, quel que soit son statut COVID-19, dans le cadre des efforts de l’État indien pour arrêter la transmission du virus.

L’Inde a été durement touchée par la deuxième vague de la pandémie de virus qui a débuté en mars 2021.

L’Inde a connu une augmentation de près de 750% des cas de COVID-19 en moins d’un mois. De nombreux experts de la santé ont suggéré que c’était la campagne de vaccination de masse dans les villes métropolitaines qui avait provoqué la deuxième vague de COVID-19 en Inde.

L’avis juridique appelle à une réponse claire de Swaminathan sur un certain nombre de points clés, et l’association a déclaré qu’en cas d’absence de réponse claire, elle se réserve le droit d’engager des poursuites en vertu des articles du Code pénal indien et des catastrophes. Loi sur la gestion, 2005.

L’Association du barreau indien a cité le cas de Judith Smentkiewicz, 80 ans, qui s’est complètement rétablie après avoir été sous respirateur et a déclaré qu’elle n’avait que 20% de chances de survie.

Sa famille a obtenu une ordonnance du tribunal qui lui a permis de recevoir des doses supplémentaires d’ivermectine après que les médecins aient hésité à lui donner plus d’une dose, selon Buffalo News.

La famille et les avocats de Smentkiewic disent qu’ils croient que l’ivermectine lui a sauvé la vie.

L’OMS a été accusée de supprimer tous les autres traitements alternatifs pour COVID-19 qui ne font pas partie de ses recommandations, qu’ils fonctionnent ou non.

Plus tôt, il a été révélé dans une enquête choquante que l’OMS a interdit l’hydroxychloroquine sur la base d’une fausse étude réalisée par une star du porno et un écrivain de science-fiction. Plus tard, dans une enquête en cours, un médecin français a déclaré au Parlement que Gilead lui avait envoyé des menaces de mort après avoir commencé à parler du HCQ comme remède contre la COVID-19.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, même le président de Madagascar lui-même a fait une déclaration sensationnelle selon laquelle l’OMS lui a offert un pot-de-vin de 20 millions de dollars pour empoisonner le remède COVID-19. Le remède à base de plantes appelé COVID-19 Organics à base d’Artemisia peut guérir les patients COVID-19 en dix jours, a déclaré le président. Il a également posé la question que si c’était un pays européen qui avait effectivement découvert ce remède, y aurait-il autant de doutes ?

Lire le communiqué de presse ci-dessous :

Lisez les mentions légales ci-dessous :

Source : GeatGameIndia

Pistolet fumant: Peter Daszak, collaborateur de Wuhan, admet avoir développé des coronavirus «tueurs» avec des Chinois communistes

Nous savons maintenant que Peter Daszak d’EcoHealth Alliance, qui a versé des millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan qui a mené des expériences de militarisation de gain de fonction, s’est vanté de la création de ses collègues chinois (qu’il a aidé à financer) à créer des coronavirus « tueurs ».

Une vidéo dénichée par The National Pulse et largement diffusée hier montre Daszak se vanter de ses recherches :

Ensuite, lorsque vous obtenez une séquence de virus, et qu’il ressemble à un parent d’un agent pathogène connu, comme nous l’avons fait avec le SRAS. Nous avons trouvé d’autres coronavirus chez les chauves-souris, une multitude d’entre eux, certains d’entre eux ressemblaient beaucoup au SRAS. Nous avons donc séquencé la protéine de pointe : la protéine qui se fixe aux cellules. Ensuite, nous… Eh bien, je n’ai pas fait ce travail, mais mes collègues en Chine ont fait le travail. Vous créez des pseudo-particules, vous insérez les protéines de pointe de ces virus, voyez si elles se lient aux cellules humaines. À chaque étape, vous vous rapprochez de plus en plus de ce virus qui pourrait vraiment devenir pathogène chez les humains… Vous vous retrouvez avec un petit nombre de virus qui ressemblent vraiment à des tueurs.

Daszak décrivait essentiellement la militarisation de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 qui est maintenant connue pour causer des lésions vasculaires, des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres lésions tissulaires tout en attaquant les ovaires, les testicules, les glandes surrénales et les tissus neurologiques.

Voici la vidéo de Daszak :

Fauci, Daszak, Baric et le complot international pour fabriquer des armes biologiques avec l’armée communiste chinoise

Alors que de plus en plus de vidéos et d’e-mails continuent d’émerger, ils décrivent une opération mondiale de blanchiment d’argent et un complot criminel apparent pour échapper aux lois américaines qui interdisent la recherche sur le gain de fonction en canalisant l’argent du NIH vers la Chine communiste où l’armée du PCC a supervisé les expériences d’armement.

Qu’il soit délibéré ou non, ce virus armé s’est échappé du laboratoire de Wuhan et a commencé à dévaster le monde en raison de la toxicité de sa « charge utile » de nanoparticules de protéines de pointe. Alors que le moteur de réplication du virus lui-même semble presque inoffensif, la charge utile de la protéine de pointe est toxique et mortelle, et c’est la nanoparticule qui est placée dans les vaccins contre la Covid.

Ainsi, ce que Peter Daszak admet essentiellement est un complot international visant à donner à la Chine communiste le financement et le savoir-faire pour créer des nanoparticules militarisées (la protéine de pointe) qui sont ensuite placées dans des soi-disant « vaccins » et injectées à des personnes à travers l’Amérique et partout dans le monde, ce qui pourrait entraîner une dépopulation mondiale et l’infertilité.

Le Dr Byram Bridle est l’un des nombreux médecins qui tirent la sonnette d’alarme au sujet de cette protéine de pointe, car de nouvelles études de biodistribution montrent qu’elle circule dans tout le corps, attaquant le cerveau, le cœur, les glandes surrénales, la rate, le gros intestin, le foie, les ovaires et testicules, entre autres organes :

Fauci et Daszak semblent avoir aidé la Chine communiste à construire une arme biologique pour décimer l’Occident dans une attaque mondiale de guerre biologique qui a peut-être déjà été déclenchée

Ce n’est pas un hasard si la Chine communiste cherche depuis longtemps à développer des armes biologiques contre les coronavirus pour attaquer l’Occident. Tel que rapporté par LifeSiteNews :

Des documents révèlent que des scientifiques chinois ont discuté de l’armement du coronavirus 5 ans avant la pandémie

Intitulé « L’origine non naturelle du SRAS et les nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu’armes biologiques génétiques », l’article aurait suggéré que la troisième guerre mondiale se déroulerait avec des armes biologiques, révélant comment les scientifiques chinois discutaient de la militarisation des coronavirus du SRAS cinq ans avant le début de la pandémie de COVID-19.

Le directeur exécutif de l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Peter Jennings, a déclaré que le document était aussi proche d’un « fusil fumant que nous l’avons fait ». « Je pense que c’est important car cela montre clairement que les scientifiques chinois réfléchissaient à une application militaire pour différentes souches du coronavirus et réfléchissaient à la façon dont il pourrait être déployé », a déclaré Jennings, cité par news.com.au.

Et puis, du UK Daily Mail :

La Chine se préparait à une troisième guerre mondiale avec des armes biologiques – dont le coronavirus – il y a SIX ans, selon un dossier produit par l’Armée populaire de libération en 2015 et découvert par le département d’État américain.

Pékin considère le potentiel militaire des coronavirus du SRAS depuis 2015

Le document explosif a été consulté par les enquêteurs du département d’État américain

Les scientifiques ont examiné la manipulation des maladies « d’une manière jamais vue auparavant »

Tom Tugendhat, de la commission des affaires étrangères, déclare que les preuves sont une « préoccupation majeure »

Il semble maintenant que Fauci et Daszak ont ​​contribué au financement et au soutien virologique des efforts de la Chine pour construire une arme biologique qui pourrait être déployée contre l’Amérique et l’Occident.

Tous ceux qui promeuvent les vaccins contre le covid travaillent, en substance, pour aider la Chine communiste à mener son attaque contre l’Occident en encourageant l’injection aux Américains d’armes biologiques à protéines de pointe développées par des chercheurs d’armes biologiques militaires chinois communistes.

Le vaccin contient l’arme biologique qui a été développée en Chine, en d’autres termes.

Tous les détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui de Brighteon.com :

Source : Natural News

Steve Hilton dénonce Fauci pour avoir menti sur la recherche de gain de fonction à la suite d’une nouvelle vidéo refaisant surface

Steve Hilton de Fox News a critiqué le Dr Anthony Fauci pour avoir menti sur son rôle dans la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV). L’animateur de « Next Revolution » a fait ses critiques suite à la résurgence d’une vidéo montrant Fauci prônant les expérimentations.

La vidéo refait surface, prise lors d’une conférence sur le gain de fonction en 2012, montrant Fauci disant que la recherche était «intégrale» pour comprendre les gènes des virus.

Hilton affirme que Fauci, directeur de l‘Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a menti sur sa connaissance des origines du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] et le prétendu financement américain de la recherche sur le gain de fonction au WIV.

Il a également affirmé que la vidéo « mettra fin à toute question » que Fauci et le NIAID ont commandé des recherches sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à l’institut.

WATCH: @SteveHiltonx shares new proof that Dr. Fauci lied to congress about the NIAID-funded gain-of-function research at the Wuhan lab #NextRevFNC #PandemicOrigins pic.twitter.com/uqsRECZeiK — The Next Revolution (@NextRevFNC) June 7, 2021

Malgré les affirmations de Fauci, le NIAID a envoyé de l’argent à WIV pour le gain de la recherche fonctionnelle

La recherche sur le gain de fonction consiste à collecter des virus dangereux et à les modifier génétiquement pour devenir encore plus mortels. Ceci est censé être fait pour étudier les risques de futures épidémies.

« Il existe plusieurs façons d’examiner la recherche sur le gain de fonction », a déclaré Fauci dans la vidéo. « Il existe des mutations naturelles qui donnent naturellement un gain de fonction et les chercheurs étudient ces effets sur les phénotypes d’intérêt. »

« Cette mutation rend-elle quelque chose de plus transmissible, plus pathogène ou s’adapte-t-elle mieux aux hôtes ?

Fauci a précédemment déclaré au Congrès que les National Institutes of Health (NIH) et le NIAID n’avaient « catégoriquement » pas financé la recherche sur le gain de fonction menée au WIV.

Mais après que la vidéo ait refait surface, Hilton a critiqué Fauci, déclarant que la technique de génétique inverse utilisée dans la recherche sur le gain de fonction avait été utilisée dans un certain nombre de projets partiellement financés par le NIAID.

Hilton a déclaré que le NIAID avait lancé un projet en 2014 intitulé « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris ». Dans ce cadre, a-t-il affirmé, plus de 3 millions de dollars ont été envoyés à l’Eco Health Alliance et plus de 500 000 $ au WIV. Il a également affirmé que le premier avait acheminé de l’argent du NIAID vers le WIV dans le cadre du projet.

L’animateur de Fox News a également déclaré que, selon des sources scientifiques, le travail demandé impliqué dans le projet impliquait la recherche sur le gain de fonction. (Connexe: Fauci Virus: de nouvelles preuves choquantes prouvent que Covid-19 a commencé avec le Dr Anthony Fauci et le NIAID.)

« Ils ont ensuite construit diverses chimères, de nouveaux virus génétiquement modifiés qu’ils ont fabriqués en laboratoire, ils ont infecté des cellules humaines avec elles en laboratoire », a déclaré Hilton, décrivant le projet.

« Ils ont ensuite montré que leurs virus artificiels pouvaient se répliquer en tant que virus fonctionnels », a-t-il ajouté.

Quant à Fauci niant « catégoriquement » le financement américain du gain ou de la recherche au WIV, Hilton a déclaré que Facui avait menti au Congrès, ce qui, selon lui, était un crime.

La Maison Blanche de Biden soutient toujours Fauci

Les affirmations de Hilton interviennent après que le sénateur républicain Rand Paul a demandé que Fauci soit licencié, affirmant que le directeur du NIAID lui avait menti au sujet des recherches sur le gain de fonction menées au WIV.

Mais l’administration Biden est venue à la défense de Fauci. Lors d’un point de presse quotidien le jeudi 3 juin, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié Fauci d' »atout indéniable ». [Rien n’exclut que Biden fasse partie des membres de l’Etat profond et les mondialistes – MIRASTNEWS]

« Le président et l’administration estiment que le Dr Fauci a joué un rôle incroyable dans la maîtrise de la pandémie, en étant une voix auprès du public tout au long de cette pandémie », a-t-elle déclaré.

En outre, le président Joe Biden a également réitéré son soutien au Fauci après avoir prononcé un discours vendredi, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait toujours confiance dans le directeur du NIAID.

« Je suis très confiant dans le Dr Fauci », a déclaré le président.

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur les dernières histoires sur les origines de COVID-19.

Source : Natural News