ESCOUADE TERRIFIANTE DE VACCIN: Le bilan d’AstraZeneca d’actes criminels et de fraude médicale, y compris leur vaccin COVID-19 expérimental(op-ed)

Les fanatiques pro-vaccins décrivent quiconque s’oppose au fait d’être piqué avec des concoctions expérimentales de laboratoire artificielles comme éprouvant une « hésitation vaccinale », mais en réalité, c’est la terreur vaccinale, compte tenu du fait que les 4 fabricants de vaccins Covid-19 ont des fiches de rap criminelles plus long que le fleuve Mississippi, y compris AstraZeneca. La communauté « anti-vaccin » des États-Unis est en fait pro-science, et c’est pourquoi nous sommes tous terrifiés à l’idée de recevoir un vaccin dont il a été prouvé qu’il provoque des caillots sanguins dans les poumons, le cerveau et d’autres organes vitaux.

Le géant pharmaceutique AstraZeneca a déjà déboursé des centaines de millions de dollars en règlements de procès pour des programmes de commercialisation de médicaments hors AMM et de pots-de-vin, et maintenant ils ont créé cet horrible échec d’un vaccin Covid-19 appelé Vaxzevria, un vaccin à vecteur viral, comme le vaccin toxique et coagulant fabriqué par Johnson & Johnson.

Les scientifiques d’AstraZeneca utilisent l’adénovirus d’un chimpanzé pour transporter des protéines de pointe et des fragments d’un virus de chauve-souris à « gain de fonction » dans des cellules humaines, tout en obstruant le sang avec des protéines et des prions qui sont maintenant fabriqués de manière incontrôlable par le corps humain injecté. C’est comme le cancer, mais en pire, et vous tue beaucoup plus tôt.

Tous les vaccins qui provoquent des caillots sanguins et la mort sont fortement recommandés par l’Organisation mondiale de la haine (OMS) et les Centers for Disease Continuation (CDC), tout comme le vaccin mortel Astra-Z SARS-CoV-2.

Aucun des vaccins Covid-19 n’a d’approbation aux États-Unis pour l’injection aux humains, seulement «EUA», ce qui signifie qu’ils sont tous des «expériences médicales» humaines

Le vaccin mortel d’AstraZeneca provoque des caillots sanguins dans des zones très inhabituelles du corps, comme le cerveau et l’abdomen, prouvant que ce n’est pas une coïncidence si ces victimes ont reçu le vaccin contre la grippe chinoise et ont eu de nouveaux caillots de sang quelques jours plus tard.

Les médecins aux États-Unis se démènent pour expliquer le phénomène mortel de caillot sanguin, et beaucoup le qualifient de HIT (thrombocytopénie induite par l’héparine), mais cela peut être une distraction afin de blâmer la génétique ou d’autres facteurs de santé, au lieu de mettre la responsabilité sur aux fabricants de vaccins de prouver qu’il est sûr et efficace, ce qu’aucune entreprise n’a encore fait (ils sont tous uniquement « approuvés » par la FDA pour l’autorisation d’utilisation d’urgence, ce qui signifie qu’il s’agit tous d’expériences médicales).

Tous ces coups de couteau sur des humains avec des seringues de thérapie génique expérimentales doivent cesser et bientôt, ou nous allons voir la moitié de la population mondiale tomber de la surface de la terre. Les plus grands escrocs et monstres du monde créent et commercialisent ces vaccins toxiques, et ils ont tous une longue et sordide histoire d’activités criminelles pour le prouver.

Les doses de vaccin AstraZeneca Covid-19 sont corrompues et provoquent une coagulation sanguine massive, ils les expédient donc en Inde, où personne ne le sait encore

Étant donné que le vaccin toxique fabriqué par les criminels géants de la pharmacie n’a pas été autorisé aux États-Unis par la FDA, le régime Biden a décidé d’expédier des millions de doses corrompues vers d’autres pays, y compris l’Inde. Pourquoi? Ils ne veulent pas gaspiller de l’argent et les autres pays ne le savent pas, de plus, le complexe industriel américain des vaccins essaie toujours d’éliminer les minorités, donc l’Inde et l’Afrique sont des cibles faciles… les doses d’AstraZeneca avec d’autres pays au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.

Une fois que les Italiens ont commencé à mourir du vaccin d’AstraZeneca contre la grippe chinoise, ils ont saisi un lot de 400 000 doses et suspendu leur utilisation. La même chose se passe en Australie, où ils refusent désormais d’offrir les vaccins Covid d’AstraZeneca. Même les scientifiques pro-vaccins et les chercheurs en virus qui ont littéralement travaillé sur ces vaccins Covid dénoncent la fraude à la recherche et les dangers des injections. Ecoutez :

https://www.brighteon.com/3d683a15-fc3d-432d-a057-3313969eb075

AstraZeneca a changé le nom de son vaccin Covid après qu’une série de décès et de cas de coagulation sanguine soient devenus largement connus

Si vous êtes une société pharmaceutique riche et sale et que vous fabriquez un produit toxique qui tue les gens si vite qu’ils vous poursuivent et que le mot se répand, alors vous changez simplement le nom du produit et continuez à vendre. Problème résolu! C’est ainsi que fonctionne le complexe médical industriel, et c’est pourquoi, si vous êtes pro-science, alors vous devriez être anti-vaccin.

Après une série de décès et de controverses autour du vaccin Covid AstraZeneca les géants pharmaceutiques ont changé le nom du vaccin de « vaccin COVID-19 AstraZeneca » à Vaxzevria, de cette façon, si les patients ne posent pas de questions, ils ne le sauront pas que les risques l’emportent de loin sur les avantages potentiels. Le changement de nom a été immédiatement approuvé par l’EMA, l’Agence européenne des médicaments, à la demande d’AstraZeneca, sans même donner de raison pour vouloir ou avoir besoin du changement de nom. Les médias grand public en Amérique sont silencieux.

AstraZeneca a la main dans tout Covid. Des masques faciaux générant des bactéries aux vaccins mortels, ce n’est qu’un moyen pour parvenir à une fin – et cette fin est la réduction de la population mondiale, le contrôle et l’argent. La société pharmaceutique et biotechnologique multinationale anglo-suédoise possède des laboratoires de préparation dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Leur portefeuille de produits toxiques comprend des produits d’escroquerie en oncologie et respiratoire. La valeur nette d’AstraZeneca est actuellement de 150 milliards de dollars. Covid-19 est un modèle commercial insidieux et ces gangsters ont un bilan plein d’infractions contre les humains à travers le monde.

Visitez CovidVaccineReactions.com si vous ou un être cher avez déjà reçu un vaccin Covid toxique et ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins, des événements indésirables, la cécité, la surdité ou la démence (alors vous pourriez demander à vos proches de vous aider avec l’appareil intelligent). Réglez maintenant votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination. De plus, apprenez comment vous préparer au mieux pour le prochain effacement induit par la vaccination.

TRICHERIE? Un scientifique militaire financé par Fauci est décédé mystérieusement après avoir déposé un brevet de vaccin contre la Covid

Un scientifique militaire chinois du nom de Zhou Yusen qui a été payé par Anthony Fauci et les National Institutes of Health (NIH) pour mener des recherches dangereuses sur le gain de fonction sur le coronavirus des chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan serait mort quelques mois seulement après avoir déposé un brevet pour un « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] en février 2020.

Zhou, 54 ans, travaillait avec la « femme chauve-souris » Zhengli Shi pour manipuler génétiquement les coronavirus au WIV en utilisant des subventions de Fauci. Sharri Markson de The Weekend Australian a tout écrit à ce sujet dans son prochain livre, Ce qui s’est réellement passé à Wuhan.

EcoHealth Alliance et plusieurs universités américaines ont également acheminé de l’argent vers Zhou et ses collègues, qui serait sous enquête par le régime Biden. Nous savons maintenant que des dizaines de millions de dollars des impôts américains ont été utilisés pour modifier génétiquement (OGM) le coronavirus de chauve-souris dans le but de développer des armes biologiques.

« La révélation montre que l’argent américain finançait des recherches risquées sur les coronavirus avec des scientifiques de l’Armée populaire de libération – y compris le scientifique militaire décoré Zhou Yusen et la ‘Bat Woman’ de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli », rapporte Zero Hedge.

Zhou travaillait sur de nouveaux vaccins contre le coronavirus depuis au moins 2006

Pendant toute l’année dernière, la mort mystérieuse de Zhou a été entourée de secret, n’ayant été révélée que récemment grâce au travail diligent d’enquêteurs indépendants. Soit dit en passant, Zhou était un scientifique primé au Laboratoire d’infection et d’immunité de l’APL à l’Institut de microbiologie et d’épidémiologie de Pékin.

Malgré son rang élevé et sa longue carrière, Zhou n’a reçu aucun hommage après son décès, et cela n’a même jamais été mentionné dans les médias. Ce n’est que dans un reportage des médias chinois de juillet dernier que la mort de Zhou a été mentionnée de manière fortuite, ainsi qu’à nouveau fin décembre dans un article scientifique.

« Les deux avaient le mot » décédé « entre parenthèses après son nom », explique Zero Hedge à propos du peu d’attention accordée à la vie de Zhou.

Le moment suspect de la mort de Zhou associé au fait que ni la Chine ni les États-Unis ne semblent avoir voulu que quiconque le sache est pour le moins préoccupant. Il y avait clairement une tentative des pouvoirs en place de couvrir le tout indéfiniment.

Peut-être que Zhou en savait tellement sur la criminalité de Fauci qu’il a dû être «suicidé» à la manière d’Hillary Clinton pour l’empêcher de répandre la mèche. Cela semble être un scénario plus probable que Zhou qui se passe juste alors qu’il prévoyait de dévoiler une injection pour le virus chinois qu’il avait été payé par Fauci pour créer.

Zhou aurait également pu révéler au monde très tôt que le récit plandémique d’origine naturelle était une farce et devait donc être réduit au silence. Quoi qu’il en soit, il est clair que sa bouche a été fermée de force pour maintenir la ruse.

Compte tenu de la chronologie et de ses implications, Zhou est décédé trois mois après avoir déposé un brevet pour une injection de virus chinois le 24 février 2020. Cela suggérerait qu’il travaillait déjà sur ce vaccin avant même que la plandémie ne soit annoncée publiquement.

« … gardez à l’esprit que Moderna a pu concevoir la séquence de son vaccin COVID-19 deux jours seulement après que les autorités chinoises ont publié sa séquence génétique le 11 janvier 2020 – en déposant leur premier brevet connexe en mars, deux mois plus tard », Zero hedge ajoute encore.

« Notez également que Zhou travaillait sur des vaccins contre les coronavirus depuis au moins 2006 en réponse à l’épidémie initiale de SRAS-CoV – en écrivant une étude qui a révélé que » les vaccins contenant le (domaine de liaison au récepteur) de la protéine SRAS-CoV S peuvent induire suffisamment des anticorps neutralisants et une immunité protectrice à long terme contre le défi du SRAS-CoV dans le modèle murin établi.’ »

Plus des dernières nouvelles sur la tromperie du coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

