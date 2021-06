Des experts fournissent des preuves clés à l’appui de la théorie des fuites de laboratoire sur les coronavirus

Une paire d’experts a fourni des éléments de preuve clés soutenant la possibilité que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ait commencé avec un virus s’échappant de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Steven Quay, titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université du Michigan, et Richard Muller, professeur émérite de physique à l’Université de Californie à Berkeley, ont écrit dans un éditorial publié par le Wall Street Journal le dimanche 6 juin, qu’il existe deux facteurs suggérant fortement une origine de laboratoire de l’épidémie qui a infecté plus de 174 millions de personnes dans le monde.

« La présence de la double séquence CGG est une preuve solide de l’épissage des gènes, et l’absence de diversité dans l’épidémie publique suggère une accélération du gain de fonction. Les preuves scientifiques suggèrent que le virus a été développé en laboratoire », a écrit le couple.

La séquence de choix des chercheurs en gain de fonction apparaît dans le SARS-CoV-2

Dans la recherche sur le gain de fonction, un microbiologiste peut augmenter considérablement la létalité d’un coronavirus en épissant une séquence spéciale dans son génome à un emplacement privilégié. Cela ne laisse aucune trace de manipulation mais modifie la protéine de pointe du virus, ce qui permet au virus d’injecter plus facilement du matériel génétique dans la cellule victime.

Selon la paire, il y a eu au moins 11 expériences distinctes ajoutant une séquence spéciale au même endroit depuis 1992. Le résultat final a toujours été des virus suralimentés.

Un génome est un modèle pour l’usine d’une cellule à fabriquer des protéines. La langue est composée de « mots » de trois lettres qui représentent les 20 acides aminés différents.

Quay et Muller ont noté que dans toute la classe de coronavirus qui comprend le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19 [Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS], la combinaison CGG-CGG n’a jamais été trouvée naturellement.

Mais dans les travaux de laboratoire, la séquence d’insertion de choix est le double CGG. Il est facilement disponible et pratique, et les scientifiques ont une grande expérience de son insertion. La double séquence CGG crée également une balise utile qui permet aux scientifiques de suivre l’insertion en laboratoire.

La séquence double CGG est la séquence exacte qui apparaît dans le virus SARS-CoV-2.

« Les partisans de l’origine zoonotique doivent expliquer pourquoi le nouveau coronavirus, lorsqu’il a muté ou recombiné, a choisi sa combinaison la moins préférée, le double CGG. Pourquoi a-t-il reproduit le choix qu’auraient fait les chercheurs en gain de fonction du laboratoire ? » a écrit le couple, faisant référence à ceux qui pensent que le virus est passé de l’animal à l’homme.

« Au minimum, ce fait – que le coronavirus, avec toutes ses possibilités aléatoires, a pris la combinaison rare et non naturelle utilisée par les chercheurs humains – implique que la principale théorie de l’origine du coronavirus doit être l’évasion en laboratoire. » [Evasion (fait du hasard) ou extraction (fait intentionnel) en laboratoire – MIRASTNEWS]

Le manque de diversité génétique indique l’origine du gain de fonction du SRAS-CoV-2

La différence de diversité génétique du SRAS-CoV-2 par rapport aux coronavirus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une autre preuve scientifique qui indique le gain de fonction du SRAS-CoV-2 d’origine.

Il a été confirmé que le SRAS et le MERS ont une origine naturelle – les virus ont évolué au fur et à mesure qu’ils se propageaient dans la population humaine jusqu’à ce que les formes les plus contagieuses dominent.

En revanche, COVID-19 est apparu chez l’homme déjà adapté en une version extrêmement contagieuse. Aucune amélioration virale sérieuse n’a eu lieu jusqu’à ce qu’une variation mineure se produise plusieurs mois plus tard en Angleterre.

Quay et Muller ont déclaré qu’une telle optimisation précoce était sans précédent et qu’elle suggère une longue période d’adaptation qui a précédé sa diffusion publique.

« La science ne connaît qu’un seul moyen d’y parvenir et c’est par l’évolution naturelle simulée, la croissance du virus sur des cellules humaines jusqu’à ce que l’optimum soit atteint », ont-ils écrit. « C’est précisément ce qui est fait dans la recherche sur le gain de fonction. »

Les scientifiques parlent maintenant de la possibilité d’une théorie des fuites en laboratoire

La théorie des fuites de laboratoire a attiré une nouvelle attention après que le président Joe Biden a demandé à la communauté nationale du renseignement d’examiner de plus près cette possibilité. Jusqu’à présent, les éléments de preuve sont pour la plupart circonstanciels.

Quelques jours avant que Biden ne prête serment, le Département d’État a publié une fiche d’information indiquant que plusieurs chercheurs de WIV étaient tombés malades avec des symptômes de type COVID avant le premier cas connu du public. Il a également indiqué que l’institut avait travaillé secrètement avec l’armée chinoise. (Connexe: un nouveau livre détaille l’implication du Dr Fauci dans Wuhan et la dangereuse recherche sur les coronavirus de gain de fonction de l’armée chinoise.)

«Nous avons supposé que la fiche d’information n’allait pas faire les gros titres immédiatement. Mais nous voulions consigner les informations dans le dossier afin que les gens puissent tenir compte de ces faits lorsque les tensions et les fièvres étaient tombées », a déclaré David Feith, un ancien responsable du département d’État.

Selon les rapports, le facteur déterminant de la résurgence de la théorie des fuites de laboratoire était un changement parmi les scientifiques.

Un groupe de 18 scientifiques éminents a récemment écrit une lettre à la revue Science, affirmant que l’origine zoonotique et les théories des fuites en laboratoire étaient « viables » et devraient être prises « au sérieux » jusqu’à ce que des données suffisantes soient obtenues. Ils ont déclaré que la récente enquête menée par l’Organisation mondiale de la santé avec la Chine n’avait pas pris en compte de manière équilibrée les deux scénarios.

« La chose la plus importante qui s’est produite est que d’éminents virologues se sont depuis exprimés », a déclaré une personne proche du dossier.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a également semblé changer sa position. L’année dernière, il a déclaré que la science « indiquait fortement » que le virus avait émergé naturellement, mais il a récemment déclaré qu’il n’était « pas convaincu » et a soutenu une enquête.

Feith a remarqué la différence, notant que sous l’administration précédente, même ceux qui travaillaient sur la question au sein du gouvernement ne savaient pas à quel point l’opinion scientifique était de leur côté « parce que les scientifiques ne parlaient généralement pas ».

Suivez Pandemic.news pour plus d’actualités et d’informations sur la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent :

TheEpochTimes.com

WSJ.com

FT.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LE PENTAGONE A FINANCE LE LABORATOIRE DE WUHAN

Podcast complet + Liens: https://www.lotuseaters.com/the-podcast-of-the-lotus-eaters-150-09-06-21

Contenu vidéo/écrit exclusif pour aussi peu que 5 £ par mois :https://www.lotuseaters.com/register

Des responsables du département d’État ont averti les employés de ne pas ouvrir la « boîte de Pandore » en enquêtant les origines du laboratoire de coronavirus

Les employés du département d’État ont été avertis par leurs supérieurs de ne pas enquêter sur la théorie selon laquelle le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] a été conçu dans un laboratoire de Wuhan et s’est échappé car il « ouvrirait la boîte de Pandore ».

« Cela sentait la dissimulation », a déclaré Thomas DiNanno, ancien secrétaire adjoint par intérim du Bureau du contrôle des armements, de la vérification et de la conformité (AVC) du département d’État. La tentative de DiNanno d’enquêter sur la théorie des fuites de laboratoire a été contrecarrée à chaque instant par le personnel du gouvernement fédéral hostile et antagoniste.

DiNanno était l’un des quatre responsables du département d’État interrogés par le magazine Vanity Fair. Les trois autres personnes étaient David Asher, un ancien enquêteur principal sous contrat qui a dirigé l’enquête quotidienne du département d’État sur les origines du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19, David Feith, ancien sous-secrétaire d’État adjoint au Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique et Miles Yu , le principal stratège chinois du département.

Ces quatre personnes voulaient mener une enquête complète et approfondie sur la possibilité que COVID-19 ait été conçu par des chercheurs chinois et qu’il se soit propagé après s’être échappé accidentellement d’un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV). Mais leurs efforts pour découvrir la vérité ont été muselés par de hauts responsables du département d’État, y compris des membres du Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération (ISN).

Matthew Pottinger, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, a rappelé qu’il y aurait une « réponse aux anticorps » au sein de l’ensemble du gouvernement fédéral chaque fois que des personnes tenteraient d’évoquer la discussion sur l’origine potentielle du laboratoire de COVID-19. Miles Yu a déclaré que ce « silence exaspérant » s’étendait à la communauté scientifique internationale.

« Quiconque oserait s’exprimer serait ostracisé », a déclaré Yu. (Connexe: l’ancien directeur du CDC dit qu’il a reçu des MENACES DE MORT de collègues scientifiques pour avoir suggéré que le coronavirus provenait d’une fuite de laboratoire.)

« L’histoire de pourquoi certaines parties du gouvernement américain n’étaient pas aussi curieuses que beaucoup d’entre nous le pensent qu’elles auraient dû l’être est extrêmement importante », a déclaré Feith. « Vous aviez la coercition et la répression chinoises [du gouvernement]. Nous étions très inquiets qu’ils couvrent [le coronavirus] et que les informations transmises à l’Organisation mondiale de la santé soient fiables. »

Le département d’État craignait que l’enquête ne révèle des subventions américaines soutenant la recherche sur le gain de fonction

L’opération de dissimulation a atteint son paroxysme lors d’une réunion le 8 décembre 2020. Ce jour-là, une douzaine d’employés du département d’État de quatre bureaux différents se sont réunis dans une salle de conférence pour discuter de la supposée mission d’enquête de l’Organisation mondiale de la santé pour Wuhan.

Le groupe a convenu qu’il était nécessaire de faire pression sur Pékin pour qu’il donne à l’équipe d’enquête un accès complet et sans entrave à tous les marchés, hôpitaux et laboratoires gouvernementaux qu’il souhaite. Mais les employés du Département d’État se sont retrouvés dans une impasse lorsque la discussion a porté sur ce que le gouvernement devrait dire publiquement concernant le WIV.

Un groupe de l’AVC disposait d’informations détaillées sur les recherches du WIV. Ce groupe avait même récemment acquis des renseignements classifiés suggérant que trois chercheurs du WIV menant des expériences de gain de fonction sur les coronavirus sont tombés malades à l’automne 2019. C’était des mois avant que le monde ne prenne conscience de la COVID-19.

La recherche sur le gain de fonction est un terme utilisé dans la recherche médicale qui implique des expériences qui modifient les agents pathogènes pour les rendre plus infectieux ou transmissibles pour un plus large éventail d’hôtes. Les partisans de la recherche sur le gain de fonction soutiennent qu’elle aide les scientifiques à comprendre les caractéristiques d’un agent pathogène, permettant aux gens de mieux comprendre quels traitements peuvent combattre ces agents pathogènes. Les critiques soutiennent que le risque de déclencher accidentellement des menaces qui ne se trouvent pas dans la nature est trop grand.

Alors que les responsables de la réunion ont discuté des informations qu’ils pourraient partager, ils ont été empêchés de poursuivre l’idée. Christopher Park, directeur du personnel de la politique biologique du département d’État à l’ISN, a conseillé aux responsables de ne rien dire qui mettrait en lumière le fait que les subventions américaines ont soutenu la recherche sur le gain de fonction du WIV.

Un autre responsable du département d’État a averti que toute concentration sur la recherche sur le gain de fonction « ouvrirait une boîte de pandore vers » l’implication américaine dans cette affaire.

L’une de ces subventions a été accordée à l’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif censée protéger les personnes contre les maladies émergentes. Une partie de cette subvention a été acheminée vers le WIV. La Maison Blanche de l’ancien président Donald Trump a révoqué la subvention d’EcoHealth, mais les National Institutes of Health (NIH) l’ont rétablie.

Le directeur du NIH, Francis Collins, a affirmé que les fonds de subvention qui ont été versés au WIV étaient destinés à catégoriser les virus transmis par les chauves-souris. Il a justifié l’octroi de ces fonds au WIV parce que les virus du SRAS et du MERS proviendraient des chauves-souris. Mais, lors d’une interview à la radio, Collins a admis que le laboratoire n’était pas totalement transparent sur la façon dont il utilisait l’argent de la subvention.

« Nous n’avions aucun contrôle sur ce qu’ils faisaient d’autre avec ces fonds », a déclaré Collins.

Asher a déclaré que, pendant qu’il dirigeait l’enquête sur les origines des coronavirus, il est devenu clair qu’il y avait « une énorme bureaucratie de gain de fonction » au sein du gouvernement fédéral.

Apprenez-en plus sur la dissimulation massive entourant les véritables origines artificielles du coronavirus en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

DailyMail.co.uk

VanityFair.com

WashingtonTimes.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News