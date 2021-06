Qu’est-ce qu’ont en commun les vaccins Covid-19, l’huile de canola et la margarine ? Ils obstruent tous ton sang

En ce qui concerne les caillots sanguins et la coagulation, les facteurs de coagulation sont des protéines présentes dans le sang qui agissent ensemble pour former un caillot sanguin, pour vous empêcher de saigner. Mais qu’arrive-t-il aux humains lorsque leur sang coagule de manière anormale, où il n’y a pas de coupure, à l’intérieur de leurs vaisseaux sanguins qui fournissent de l’oxygène et des nutriments aux organes vitaux, y compris le cerveau ? Presque tous les médecins américains comprennent que lorsque des plaques et des enchevêtrements dans les tissus du cerveau s’accumulent entre les cellules nerveuses, le résultat est neurodégénératif. La science prouve que ces amas anormaux de protéines chimiques collantes et ces « protéines de pointe » peuvent rapidement s’accumuler et bloquer les signaux de votre cerveau, et empêcher votre cœur de faire son travail, entraînant souvent une inflammation cardiaque, comme nous le voyons partout aux États-Unis. Les États comme une épidémie en soi, depuis le début des sales vaccins Covid.

Nous avons maintenant des montagnes de preuves scientifiques que les vaccins Covid-19, l’huile de canola et la margarine provoquent tous la formation et la coagulation de plaques et de protéines dans les artères, les veines et les capillaires, provoquant des blocages (pensez à l’athérosclérose) dans le sang, entraînant des accidents vasculaires cérébraux, une apparition précoce démence, et toutes sortes d’autres dommages chroniques au corps.

Pour aggraver les choses, le sang circulant sur ces plaques et les protéines de pointe, au-dessus des blocages, ce sang peut également coaguler. Ensuite, il y a le résultat le plus dangereux des blocages sanguins qui se produisent lorsque la plaque se rompt ou se décompose enfin et que des morceaux sont transportés «en aval» dans le sang, provoquant une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, tout comme les «victimes» du vaccin vivent partout dans le monde, qui étaient en parfaite santé jusqu’à ce qu’ils soient poignardés avec le vaccin contre la grippe chinoise.

La margarine et l’huile de canola coagulent et provoquent des blocages dans le sang

La margarine contient des gras trans qui coagulent et provoquent des blocages dans le sang. La margarine contient également des produits chimiques et d’autres ingrédients artificiels qui sont dangereux pour la santé et augmentent les niveaux de cholestérol LDL. Big Food a poussé la margarine si fort pendant si longtemps en sachant tout cela. Puis vint l’huile de colza, l’article « non alimentaire » le plus insidieux offert comme nourriture. L’huile de colza a été utilisée comme insecticide pendant des siècles, puis un scientifique canadien a abaissé la teneur en acide mortel juste assez bas pour que la méchante FDA dise d’accord. Aujourd’hui, 200 millions d’Américains aspirent l’huile de canola qui obstrue le sang avec presque tous les repas et collations transformés. C’est partout, et peu importe si c’est « bio ».

Si vous laissez un bol d’huile de canola dehors pendant un mois, aucun insecte ne s’en approchera et il coagulera comme du ciment de caoutchouc, épais et gluant, tout comme il le fait à l’intérieur de votre corps. C’est pourquoi tant d’entreprises alimentaires le mélangent et le transforment avec des aliments, pour prolonger la durée de conservation, tout en raccourcissant la vie humaine. Il ne se gâte jamais, mais il coagule.

Pour cette raison, la margarine et l’huile de canola provoquent une prise de poids rapide, une perte de mémoire, de la confusion et une hypertension artérielle. Cela a été étudié scientifiquement et prouvé. C’est pourquoi l’huile de canola a été présentée comme « saine pour le cœur » pendant des décennies, pour dissimuler le fait contraire qu’elle détruit le cœur en le stressant toute la journée, tous les jours.

Alerte de danger de falsification génétique: le vaccin Covid-19 J&J peut provoquer de rares caillots sanguins dans les poumons, la gorge, l’estomac et le cerveau

Combien de personnes doivent mourir des vaccins Covid-19 avant qu’elles ne soient TOUTES RAPPELÉES et soumises à des tests rigoureux d’innocuité et d’efficacité ? C’est une folie totale d’inoculer à chaque être humain sur Terre (c’est leur objectif) des gènes génétiquement modifiés provenant d’un laboratoire qui ordonnent aux cellules humaines de produire de manière incontrôlable des protéines de pointe et des prions obstruant le sang. Le virus a un taux de mortalité inférieur à la moitié d’un pour cent, et le monde saute sur l’occasion de boucher le sang qui mène au cerveau et aux organes de nettoyage.

Une femme de l’Oregon a développé de rares caillots sanguins dans son cerveau, son estomac, sa gorge et ses poumons seulement 6 JOURS après avoir été injectée avec le vaccin Johnson & Johnson altérant le gène. Est-ce ainsi que vous « arrêtez la propagation » de Covid, en arrêtant la propagation de votre sang dans tout votre corps et votre cerveau ? Les médecins du centre médical Providence St. Vincent dans l’Oregon ont effectué un scanner sur son cerveau et le médecin-chef a déclaré qu’il avait vu une grave coagulation du sang (avec un faible nombre de plaquettes) dans tout son corps.

Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un vaccin Covid toxique et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins, des événements indésirables, la cécité, la surdité ou la démence (puis demandez à vos proches de vous aider). Réglez maintenant votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination. De plus, apprenez comment vous préparer au mieux pour le prochain effacement induit par la vaccination.

Franz Walker

Traduction : MIRASTNEWS

