Un grand virologue indien affirme que la Chine était prête avec le vaccin COVID-19 avant même la pandémie

Un grand virologue indien a fait une déclaration sensationnelle selon laquelle la Chine était prête avec le vaccin COVID-19 avant même le début officiel de la pandémie.

Un éminent virologue indien a levé le drapeau sur la possibilité que la Chine ait développé le vaccin à l’avance pour être préparé en cas d’épidémie de virus ou de fuite – un indicateur du virus mortel conçu en laboratoire.

Cela aurait pu aider la Chine à réduire la propagation dès les premiers jours. La Chine, avec la plus grande population au monde à 140 crore, n’a enregistré que 91 300 cas positifs pour Covid et 4 636 décès depuis décembre 2019. Elle est classée 98e sur la liste des pays dans l’ordre des cas enregistrés, a-t-il déclaré.

Le virologue, le Dr T Jacob John, ancien professeur et chef du département de virologie clinique, Christian Medical College, Vellore, a déclaré comme rapporté par Indian Express :

« Il y a quelques mystères sur l’épisode chinois (la fuite présumée de l’Institut de virologie de Wuhan). La pandémie de Covid-19 en Chine était unique au monde. Cela signifie qu’ils cachent quelque chose… ou qu’ils sont différents… ou que la Chine s’y était préparée à l’avance. Tout n’est pas ce qui saute aux yeux.

Il a cité l’exemple d’un jeune scientifique chinois demandant une licence pour le vaccin contre le SRAS-CoV-2 « dès le 24 février 2020 », deux mois seulement après le déclenchement de la pandémie.

« Il est beaucoup trop tôt pour travailler sur un vaccin en seulement deux mois. Ils doivent avoir commencé au moins un an plus tôt », a déclaré le Dr John.

« Ce jeune homme (le scientifique) est mort. Il y a trop de bouts libres. La Chine semble dissimuler quelque chose, comme n’importe quel criminel le ferait. »

Le Dr T Jacob John a déclaré: « Il existe des preuves d’armes fumantes en biologie moléculaire qui suggèrent la possibilité qu’il s’agisse d’un virus manipulé en laboratoire. »

Au cours de nos recherches, nous avons compilé une longue liste de personnes engagées dans la recherche sur les coronavirus assassinées ou tout simplement mortes dans des circonstances mystérieuses.

Fait intéressant, comme l’a rapporté GreatGameIndia, des biologistes indiens de la Kusuma School of Biological Sciences, Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, avaient détecté quatre insertions de gènes du virus du SIDA dans la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 qui est son arme pour s’attacher à la cellules humaines et pénètrent dans le corps.

« L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude » !https://t.co/4fF7T6zotr

– Prashant Bhushan (@pbhushan1) 7 juin 2021

Après que GreatGameIndia a publié les résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques au point que les auteurs ont été contraints de rétracter leur article. Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude liant COVID-19 au virus du sida.

Pendant ce temps, deux des meilleurs scientifiques à la tête de la réponse de la Grande-Bretagne à la pandémie de Covid-19 se sont entendus avec le Dr Fauci dans une dissimulation de la recherche sur les armes biologiques COVID-19, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction pour colporter la théorie de l’origine naturelle du coronavirus.

Les courriels de Fauci nous ont apporté une autre bombe sur la façon dont «America’s Doctor» a été impliqué dans la conduite d’expériences odieuses hybrides homme-animal utilisant des parties de bébé humain avortées.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de Tony Fauci a acheminé de l’argent vers l’Université de Pittsburgh, où des scientifiques fous ont utilisé l’argent des contribuables américains qui leur a été donné par Fauci pour créer des rats abominables recouverts du cuir chevelu de bébés à naître assassinés.

Soit dit en passant, l’Université de Pittsburgh est l’endroit où Bing Liu, l’un des scientifiques assassinés de Covid, a travaillé. Bing, comme vous vous en souvenez peut-être, était sur le point de révéler quelque chose de majeur sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) avant de se retrouver soudainement mort.

La complicité de Fauci dans les expériences du bébé «Frankenstein» avorté par un rat a incité Students for Life à demander sa démission immédiate ou son licenciement des National Institutes of Health (NIH).

« Une nouvelle vidéo de la recherche détaillée du Center for Medical Progress (CMP) dans laquelle les restes de nourrissons sont récoltés lors d’avortements lors d’un planning familial », a rapporté Students for Life. « Cela s’est produit aux frais des contribuables, grâce au financement du bureau NIAID de Fauci aux National Institutes of Health. »

David Daleiden, le fondateur du CMP, a récemment témoigné devant le Pennsylvania Health Committee, révélant les détails choquants de ce que Fauci a fait à l’Université de Pittsburgh.

« Il est de notoriété publique qu’il y a des abus horribles de nourrissons avortés en Pennsylvanie dans le cadre des vastes programmes d’expérimentation fœtale à l’Université de Pittsburgh, financée par les contribuables », a déclaré Daleiden.

« Dans une étude récente, des scientifiques de Pitt décrivent le scalpage de bébés avortés de 5 mois et la greffe de leur cuir chevelu sur le dos de rats de laboratoire pour les faire pousser… dos de rats de laboratoire et de souris de laboratoire. Chacun de ces scalps… représente un petit bébé de Pennsylvanie qui aurait poussé ces petits cheveux sur la tête s’ils n’avaient pas été tués par avortement pour des expériences avec des rongeurs.

Fauci a dépensé des millions pour transformer l’Université de Pittsburgh en un «centre de distribution» pour les parties du corps des bébés avortés

À partir de 2016, l’Université de Pittsburgh a reçu 1,4 million de dollars de Fauci pour devenir un «centre de distribution» pour les parties du corps des bébés avortés telles que les reins et la vessie. Ces parties du corps ont été utilisées dans le cadre du programme d’atlas de cartographie du développement génito-urinaire du NIH.

Dans sa demande de subvention, l’Université de Pittsburgh a admis qu’elle disposait d’un «accès unique» à un grand nombre de «fœtus avortés de haute qualité» et pouvait «accélérer» la livraison de pièces de bébé avortées dans tout le pays – et tout cela grâce à Fauci.

Bien que l’on sache depuis un certain temps déjà que Planned Parenthood trafique illégalement des parties du corps de bébé avorté contre de l’argent, le lien direct de Fauci avec le programme est une nouvelle révélation dont les Américains doivent être conscients.

Cette supposée « autorité de confiance » pour tout ce qui concerne le virus chinois est en fait un diable corrompu qui a financé et profité du meurtre de bébés et de toutes sortes d’autres abominations qui se produisent au nom de la « science » et de la « médecine ».

« Dans une étude publiée l’année dernière, des scientifiques de Pitt ont décrit le scalpage de bébés avortés de 5 mois pour les coudre sur le dos de rats de laboratoire », a écrit Daleiden dans un éditorial pour Newsweek.

«Ils ont écrit sur la façon dont ils ont coupé le cuir chevelu de la tête et du dos des bébés, en grattant l’excès de graisse sous la peau du bébé avant de le coudre sur les rats. Ils ont même inclus des photos des cheveux des bébés poussant sur le cuir chevelu. Chaque cuir chevelu appartenait à un petit bébé de Pennsylvanie dont la tête pousserait ces mêmes cheveux s’il n’était pas avorté pour des expériences avec des rats de laboratoire.

Vous trouverez plus d’informations sur Fauci sur Evil.news.

