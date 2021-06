La pandémie de COVID-19 et la corruption de la science véritable

La science médicale a fait des progrès si énormes qu’il ne reste pratiquement plus d’humain en bonne santé. – Aldous Huxley

Pendant un demi-siècle, l’industrie pharmaceutique a fait preuve d’une tolérance quasi nulle envers les critiques contre ses échecs sans équivoque et ses catastrophes médicales.

Les incapacités permanentes et les décès dus à des médicaments dangereux, tels que le médicament anti-inflammatoire de Merck Vioxx, le Bextra de Pfizer, l’hormonothérapie de substitution synthétique, la thalidomide et les vaccins anticoquelucheux cellulaires et antigrippaux de 1976, sont considérés comme les dommages collatéraux de l’obtention de produits médicaux dangereux. sur le marché.

Au cours des deux dernières décennies, une relation étroite et collaborative s’est développée entre l’industrie pharmaceutique, les agences fédérales de santé, le Congrès, la Silicon Valley et la nouvelle culture de philanthropes milliardaires tels que Bill Gates.

En raison du vaste réseau de bailleurs de fonds favorisant les intérêts financiers des entreprises et des programmes éducatifs parrainés par le CDC, les médias grand public sont désormais l’annonceur à succès des ambitions pharmaceutiques. En conséquence, les risques désastreux de la médecine moderne pour la santé publique sont compromis.

L’image plus large et les acteurs les plus sombres opérant derrière l’héritage tragique des échecs iatrogènes médicaux restent largement cachés au public. Ces dernières années, les médecins, les chercheurs et les défenseurs de la santé qui s’opposent au récit pharmaceutique sont souvent confrontés à un formidable retour de bâton entraînant une censure et des réputations détruites.

Il y a plus de quarante ans, le sociologue et philosophe Ivan Illich a observé de manière prophétique un déploiement remarquable de la médecine moderne se séparant d’elle-même et de la base éthique du traitement des maladies. Il a écrit : « L’establishment médical est devenu une menace majeure pour la santé ».

Illich a été l’un des premiers critiques poignants de la corporatisation de la médecine à aborder les problèmes de « médicalisation », le processus par lequel des conditions non médicales très humaines sont redéfinies comme des maladies médicales, puis diagnostiquées et traitées pharmaceutiquement comme telles. Cela a été le résultat de l’ascendant du matérialisme scientifique durci en tant que juge final sur les soins de santé nationaux.

De plus en plus de chercheurs, le plus souvent financés par des sociétés pharmaceutiques privées et soutenus par une armée de lobbyistes, découvrent des moyens de réévaluer les conditions de santé avec seulement des preuves cliniques fragiles sur l’étiologie réelle de la maladie – même des pandémies infectieuses.

La pratique psychiatrique, qui repose aujourd’hui presque exclusivement sur un modèle basé sur la drogue, est le plus grand délinquant en série. Pourtant, la corruption systémique dans nos soins de santé nationaux a été une aubaine pour les fabricants de médicaments qui peuvent ensuite développer de nouveaux médicaments pour des maladies qui pourraient autrement être traitées par des thérapies sans médicament moins coûteuses et plus sûres.

« La médecine moderne est une négation de la santé », a écrit Illich dans son livre acclamé Medical Nemesis : The Expropriation of Health. « Il n’est pas organisé pour servir la santé humaine, mais seulement lui-même, en tant qu’institution. Cela rend plus de gens malades qu’il n’en guérit. »

C’est un système qui dépend aujourd’hui de volumes d’essais cliniques médicaux défectueux, d’incitations financières, de bureaucratie institutionnelle, de portes tournantes entre le gouvernement et l’industrie privée, de conflits d’intérêts endémiques et d’une machine de propagande agressive qui a eu un énorme succès en marginalisant et en ridiculisant les critiques à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du complexe médical.

Notre édifice médical a violé tous les principes fondamentaux de la recherche scientifique qui devraient accorder une valeur intransigeante à une recherche objective et impartiale et à une conversation et un débat ouverts sur des points de vue contradictoires. Invoquer le principe de précaution est un aveu personnel d’hérésie.

Au fil des ans, l’augmentation constante du nombre de recours collectifs et de poursuites pénales contre les sociétés pharmaceutiques, les soumissions à la Freedom of Information Act et les faux témoignages de responsables fédéraux de la santé devant les sous-comités du Congrès ont confirmé les avertissements d’Illich.

Pour Illich, la conséquence dangereuse est que la médecine conventionnelle est devenue dépersonnalisée. Alors que dans le passé, les fautes professionnelles étaient traitées comme un grave problème éthique – et que la mort iatrogène, ou les décès dus à une erreur médicale, est désormais la troisième cause de mortalité aux États-Unis – elle est simplement perçue comme un problème technique qui peut être corrigé par d’autres solutions techniques.

En raison de l’abnégation persistante face aux échecs inhérents à la médecine conventionnelle, le paradigme médical dominant qui régit désormais la santé de la nation a réussi à se barricader derrière une machine de propagande monolithique et des médias complaisants capables de marginaliser la critique et se sceller hermétiquement d’être appelé à rendre des comptes.

Pire encore, il a usurpé la souveraineté que nous avons sur nos corps et transféré ce pouvoir à une technocratie qui croit profondément qu’elle défend l’intégrité de la science. Cependant, c’est une science uniquement modelée à l’image des bureaucrates médicaux et de leurs puissants alliés qui ont été baptisés experts.

Et tous ces échecs médicaux passés, les 90 pour cent estimés d’essais cliniques pharmaceutiques indésirables publiés dans des revues médicales indésirables, l’orgueil institutionnalisé et la capture par les fabricants de médicaments de nos agences de santé sont ouvertement mis en scène dans la gestion de la pandémie de Covid-19 sur le théâtre mondial.

Quand on nous enseigne de réciter le mantra de la pandémie à l’unisson avec Joe Biden, le gouverneur Andrew Cuomo, le britannique Boris Johnson et l’un des prêtres en chef de l’église du scientisme Neil DeGrasse Tyson – « Follow the Science » – dont la science est mentionnée ?

Est-ce la science mécaniste du XIXe siècle, qui continue d’être le fondement de la biologie évolutive moderne, des neurosciences, de la psychiatrie et de la vaccinologie ? Est-ce la pseudo-science promulguée par le culte du scepticisme qui pollue des centaines d’entrées sur la santé de Wikipédia ? S’agit-il d’une science pharmaceutique d’entreprise ? Recherche et découverte médicales motivées par des incitations commerciales astronomiques pour apaiser les appétits financiers hédonistes des actionnaires ?

Pour Anthony Fauci, il s’est imaginé comme l’incarnation de la science. Répondant à Chuck Todd de MSNBC, Fauci a proclamé: « Ce que vous voyez comme des attaques contre moi, ce sont très franchement des attaques contre la science ».

Ou s’agit-il d’une science méticuleusement contrôlée par un éventail de professionnels indépendants qui aspirent à découvrir la vérité sur un problème médical ou à trouver une solution médicale ? C’est ce dernier groupe qui est le plus enclin à examiner de manière impartiale les avantages et les inconvénients des articles scientifiques, des essais cliniques d’un médicament, d’un vaccin, d’un dispositif médical et d’un outil de diagnostic ; puis, sur la base des preuves empiriques, la valeur, l’efficacité et la sécurité d’une intervention médicale sont correctement déterminées.

Malheureusement, ce dernier groupe est rarement, voire jamais, invité à s’asseoir à la table de la réglementation ou à conseiller la politique nationale de santé. Au contraire, la recherche de faits médicaux sur les maladies et les pandémies a cessé d’être une méthodologie d’enquête objective fondée sur des preuves et est devenue un moyen d’instituer une autorité et un contrôle sur une population.

« Vous ne pouvez pas vraiment suivre la science », déclare le philosophe des sciences Matthew Crawford, « car la science ne mène nulle part. Il peut éclairer divers cours d’action; par exemple en quantifiant les risques qui accompagnent chacun. Cela peut aider à préciser les compromis… mais cela ne peut pas faire les choix à notre place.«

L’échec de la médecine moderne à reconnaître cela a, selon Crawford, conduit à « la victimologie s’alliant au scientisme ». C’est-à-dire que la médecine est une idéologie et non une science. La conséquence est que ceux qui remettent en question ou défient l’idéologie médicale dominante sont censurés, annulés et leur réputation détruite.

Nous devons arriver à la conclusion que la médecine conventionnelle moderne a manqué d’enthousiasme pour découvrir des vérités scientifiques pendant de nombreuses décennies. Le mantra de la pandémie, « suivez la science », a été transformé en une banalité dénuée de sens. C’est une platitude amorale vide pour les bureaucrates et les experts des médias avec MD et PHD décorant leurs noms.

Contrairement aux « sciences dures », telles que les mathématiques et la physique, la pratique médicale est « douce ». La certitude médicale, comme dans les sciences dures sérieuses, devrait avoir pour objectif une « vérité sans valeur ». La médecine et la découverte médicale sont également une forme d’art. Il est censé être fondé sur des preuves scientifiques afin de prendre des décisions raisonnables.

Le débat sur la question de savoir si la pratique de la médecine est un art ou une science empirique fait rage depuis des décennies. Il y a plus de deux décennies, le British Medical Journal a publié un article intitulé « La pratique de la médecine clinique en tant qu’art et en tant que science ». Les auteurs ont étalé sur la table le principe premier qui régit la recherche médicale comme facteur déterminant de la publication.

« … la pensée scientifique devrait, doit, être isolée de toutes sortes de facteurs psychologiques, sociologiques, économiques, politiques, moraux et idéologiques qui tendent à influencer la pensée dans la vie et la société. Sans ces interdictions, la connaissance objective de la vérité dégénérera en préjugés et en idéologie. »

Malheureusement, aucun des capitaines autoproclamés qui dirigent maintenant nos agences de santé mondiales et gouvernementales pour faire face à la pandémie de SRAS-CoV-2 et à l’escalade profondément inquiétante des blessures et des décès dus au vaccin Covid-19, ne s’est jamais soucié de donner à cet axiome scientifique fondamental un un moment de réflexion.

Les blessures et les décès liés au vaccin Covid-19 signalés dans le système de notification des événements indésirables des vaccins du CDC éclipsent désormais ceux de tous les autres vaccins au cours des deux dernières décennies combinées.

Les «experts», tels qu’Anthony Fauci et la nouvelle commissaire de la FDA, Janet Woodcock – une carrière de 35 ans dans l’un de nos organismes de réglementation les plus discrédités, occupent leur rang élevé dans la hiérarchie médicale parce qu’ils sont séduits par le sacrifice de la « connaissance objective de la vérité » en échange de prestige, de pouvoir et de richesse.

Ils servent de protecteurs préjugés et idéologiques de l’antithèse de la science authentique : le complexe industriel pharmaceutique

Nous n’avons pas besoin d’aller trop loin dans l’histoire de la médecine occidentale – à l’époque des sangsues, des saignées et des troubles neurologiques exorcisants – pour trouver des exemples de consensus médical et de traitements démontrant la pure stupidité de l’humanité. Nous avons continué à hériter de cette folie jusqu’au 21e siècle, et pendant la pandémie, elle flamboie sous nos yeux.

Malheureusement, trop d’Américains et de citoyens d’autres pays sont aveuglément disposés à abandonner leur foi et leur confiance aux experts médicaux, au dernier médicament ou vaccin sur le marché, et les régulateurs fédéraux qui sont mandatés pour s’assurer que ces médicaments et vaccins ont été scrupuleusement examinés pour évaluer leurs profils d’innocuité et d’efficacité.

Nous supposons que les interventions médicales sont fondées sur des preuves. Nous pensons qu’ils sont fondés sur une observation, une collecte et une analyse de données scientifiquement solides et fiables. Pourtant, il suffit de regarder l’histoire moderne pour trouver de nombreux exemples de médecine occidentale qui sont catégoriquement fausses.

Dans les années 1940 et tout au long des années 1970, des millions d’Américains ont fumé. Dans certains ménages, chaque adulte fumait. Même les médecins, considérés comme des modèles de santé et de savoir, fumaient régulièrement. Les médecins seraient présentés sur des publicités approuvant différentes marques de cigarettes.

Après qu’un fumeur ait atteint 40 ans, être diabétique, en surpoids ou avoir une maladie cardiovasculaire et un emphysème était considéré comme un vieillissement normal. Les chefs de file médicaux nous ont assuré que cela ne pouvait pas être associé au tabagisme. Leurs paroles étaient dignes de confiance car ils étaient bien sûr les « experts ».

Dénoncer les cigarettes en tant que coupables de ces conditions évitables était tabou. Par conséquent, plusieurs générations d’Américains ont souffert et sont mortes prématurément et inutilement parce que la science acceptée par les responsables de la santé du pays était inconditionnellement fausse.

Bioéthicien de l’Université d’État de Californie et auteur de The Illusion of Evidence Based Medicine, le professeur Leemon McHenry considère l’épidémie de mauvaise recherche médicale comme similaire au blanchiment d’argent sale.

Après avoir examiné des milliers de documents d’essais cliniques, il a observé les moyens par lesquels les sociétés pharmaceutiques conçoivent intentionnellement des essais cliniques défectueux favorisant leurs médicaments et vaccins, génèrent des données douteuses, puis les nettoient à l’aide d’une méthodologie corrompue pour rendre le produit propre à l’autre extrémité.

Au cours d’une interview, le professeur McHenry a déclaré que c’était comme lancer des fléchettes sur une porte, puis dessiner plus tard une cible sur la porte de sorte que les fléchettes semblent avoir atteint un objectif. Les fabricants de médicaments ont maîtrisé ces astuces et nos responsables de la réglementation sont systématiquement dupés et n’en sont pas informés.

Pour ceux qui ont grandi dans les générations Great et Baby-Boom, la réduction du stress était pratiquement inconnue. L’exercice était perçu comme inutile après le lycée et le collège. Un régime à base de plantes ou végétarien était considéré comme extrême.

Les différentes itérations de la pyramide alimentaire américaine, à commencer par le guide Food for Young Children en 1916 et jusqu’au Daily Food Guide de 1979, ont souffert d’un grave manque de connaissances et d’une incompréhension sur la nutrition.

Il y avait peu de compréhension bimoléculaire des dangers du sucre et de l’excès de sel. Les aliments transformés, les conservateurs et les colorants chimiques étaient complètement ignorés. Le seul complément alimentaire largement recommandé était le fer et dans une moindre mesure la vitamine C.

Aujourd’hui, nous pouvons considérer ces normes alimentaires nationales comme médiévales ; pourtant, l’horrible manque de science qui soutenait notre mode de vie américain malsain faisait partie d’un plan pour endoctriner les gens. Et les entreprises privées ont tiré un profit exorbitant de ces illusions.

Rien qu’au 20e siècle, les principales revues médicales et agences gouvernementales promouvaient la thérapie par électrochocs, la chirurgie bariatrique, les amalgames au mercure et le fluorure dentaire, le diéthylstilbestrol, le remplacement des hormones synthétiques, les édulcorants artificiels tels que la saccharine et l’aspartame de Monsanto et l’éthylmercure vaccinal.

Cependant, aujourd’hui, les chercheurs publient fréquemment des articles de recherche identifiant les risques très graves pour la santé de ces produits, qui étaient auparavant soutenus par des rames de recherches frauduleuses parrainées par les entreprises aux régulateurs des tribunaux.

Mais malgré toutes les données scientifiques fiables, il n’a pas réussi à freiner les politiques nationales de santé et la conduite du CDC, du NIAID et de la FDA pour réduire les risques pour la santé auxquels les Américains sont exposés quotidiennement.

Cela fait maintenant 15 mois que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie le 11 mars de l’année dernière. Les médias grand public ont suivi au même rythme le récit de relations publiques du gouvernement.

Il a menti sur la fiabilité des tests PCR en tant qu’étalon-or ; les blessures et les décès dus aux vaccins J&J, Moderna et Pfizer sont soit rejetés, soit recadrés comme des anomalies malheureuses.

Nous pouvons entendre parler de la rare étude non prometteuse contre l’utilisation de traitements Covid-19 peu coûteux tels que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine; mais les dizaines d’études recommandant ces médicaments sont carrément ignorées.

Nos responsables de la santé ne nous disent pas non plus la vérité sur les effets néfastes du port prolongé du masque, de l’isolement social et des quarantaines, les profils de sécurité des vaccins, le nombre gonflé de cas et de mortalité de Covid-19, et l’approbation de nouveaux médicaments coûteux avérés douteux efficace.

Alors que beaucoup critiquent les abus de Big Pharma envers les sociétés de relations publiques pour blanchir leur image publique nocive, en 2015, The Hill a rapporté que le gouvernement fédéral avait dépensé plus de 4 milliards de dollars en services de relations publiques et que plus de la moitié de cette somme était allée aux plus grandes entreprises du monde.

En septembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) de Trump a accordé 250 millions de dollars au cabinet de relations publiques Fors Marsh Group pour détourner la gestion de la pandémie en sa faveur. En 2012, le HHS d’Obama a donné 20 millions de dollars à la société de relations publiques Porter Novelli et 26 millions de dollars à Ogilvy Public Relations pour le contrôle des dommages publicitaires liés aux controverses dans son Affordable Care Act.

Les grandes entreprises de relations publiques ont certainement un rôle énorme au sein du cartel des ministères de la Santé des gouvernements, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’industrie des médicaments et des vaccins et des donateurs milliardaires qui dirigent maintenant la pandémie.

Heureusement, le faux artifice scientifique sur lequel les autoritaires au pouvoir ont défini la pandémie s’effondre. Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, des dizaines de milliers de médecins et de professionnels de la santé interpellent nos fonctionnaires et les sociétés pharmaceutiques pour des actes de corruption et de tromperie.

Le contrôle d’Anthony Fauci sur le récit de la pandémie est menacé. La théorie derrière une origine naturelle du virus est probablement une imposture ; La recherche en laboratoire sur le « gain de fonction » pour concevoir des coronavirus pathogènes a été couverte de mensonges.

Nous découvrons que les responsables de la santé ont intentionnellement exagéré la gravité du SRAS-CoV-2 et ont saboté des alternatives médicales viables pour freiner la progression de l’infection d’une manière scientifiquement fondée, compatissante et non compromise par des intérêts pharmaceutiques.

« Le péché le plus profond contre l’esprit humain », a averti Huxley, « est de croire des choses sans preuves. » Face aux millions de décès inutiles et évitables de Covid-19 en raison de l’autorité irresponsable confiée aux Fauci-s, Gates-s, Tedros-s et Matt Handcock-s du monde, un grave péché moral a été commis par permettant au scientisme technocratique de passer outre les preuves médicales.

Richard Gale est le producteur exécutif du Progressive Radio Network et un ancien analyste de recherche principal dans les industries de la biotechnologie et de la génomique.

Le Dr Gary Null est l’animateur de l’émission de radio publique la plus ancienne du pays sur la santé alternative et nutritionnelle et un réalisateur de documentaires multi-primés, dont Poverty Inc et Deadly Deception.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia