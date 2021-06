Des documents censurés sur des virus mortels volés du laboratoire de Winnipeg à Wuhan publiés par les autorités canadiennes + LE CDC SUPPRIME 150 000 MORTS DU SYSTÈME VAERS

Des documents censurés sur des virus mortels volés du laboratoire de Winnipeg à Wuhan publiés par les autorités canadiennes

Après plus d’un an, les autorités canadiennes ont publié des documents censurés sur des virus mortels volés de Winnipeg au laboratoire de Wuhan. GreatGameIndia a été le premier à rapporter l’histoire d’espionnage chinois en janvier 2020, pour laquelle nous sommes activement ciblés par le bras de propagande de guerre de l’OTAN – l’Atlantic Council.

En mars de cette année, GreatGameIndia a rapporté comment le Parlement canadien a éclaté au cours d’un débat houleux concernant la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire BSL-4 basé à Winnipeg à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Le président de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) avait jusqu’à la fin de la semaine pour expliquer pourquoi deux scientifiques du gouvernement canadien ont été licenciés 18 mois après avoir été escortés du seul laboratoire de niveau 4 du Canada et remis les documents non caviardés.

Pendant plus d’un an, GreatGameIndia a été traqué par les soi-disant vérificateurs de faits exploités par le bras de propagande de guerre de l’OTAN – le Conseil atlantique pour avoir révélé que le coronavirus est en fait une arme biologique.

Maintenant, lorsque le Comité spécial sur les relations Canada-Chine a grillé Iain Stewart, le président de l’ASPC en direct au Parlement canadien et a exigé des explications sur l’affaire, les médias ont silencieusement changé de ton.

Citant deux experts en sécurité nationale dans un article intitulé « Wake-up call for Canada » : Les experts en sécurité disent que le cas de 2 scientifiques licenciés pourrait indiquer de l’espionnage, le CBS a rapporté :

« Il semble que ce que vous pourriez bien appeler des agents chinois aient infiltré l’un des éléments de sécurité nationale les plus prisés en matière de biosécurité et de biodéfense », a déclaré Christian Leuprecht, expert en sécurité et professeur au Collège militaire royal et à l’Université Queen’s.

Depuis des mois, le comité parlementaire spécial sur les relations Canada-Chine exige que l’ASPC fournisse des réponses concernant cet envoi de virus, la raison pour laquelle les scientifiques ont été licenciés et s’ils sont citoyens canadiens.

L’ASPC a déclaré que l’affaire impliquait une éventuelle violation de la politique, une question administrative et que le public n’avait jamais été en danger.

Cependant, les documents d’enquête non classifiés publiés par GreatGameIndia montrent le contraire. Les documents de l’AIPRP fournissent des détails sur les préoccupations exprimées par le directeur général du LNM, Matthew Gilmour, à Winnipeg, et ses supérieurs à Ottawa.

La communication par e-mail mentionne Qiu par son nom, la remerciant d’avoir envoyé les virus mortels.

Cliquez sur l’image pour en savoir plus sur les documents classifiés

L’envoi a été acheminé de Winnipeg à Toronto puis à Pékin sur un vol commercial d’Air Canada le 31 mars 2019. Dès le lendemain, les destinataires (tenus secrets) ont répondu que le colis était bien arrivé.

Curieusement, pour une simple « question administrative », des documents importants concernant l’affaire sont expurgés par les autorités canadiennes invoquant la sécurité nationale.

La semaine dernière, le Parlement canadien a adopté une motion conservatrice exigeant que l’ASPC remette des centaines de pages de documents non censurés.

Les documents ont maintenant été partagés avec le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP), qui est composé de députés nommés par le Premier ministre et disposant d’une habilitation de sécurité nationale.

Leuprecht pense que les documents pourraient révéler des problèmes de sécurité plus importants au laboratoire – et pourraient révéler le rôle des alliés du Canada dans l’enquête.

«Cela expliquerait également pourquoi vous ne les avez pas inculpés, car une fois que vous les avez inculpés, vous devez éventuellement traduire les gens en justice. Et quand vous mettez des gens en procès, alors vous devez divulguer les preuves que vous avez. Donc, le gouvernement pourrait tout à fait intentionnellement essayer de garder ce genre de choses relativement sous le radar autant qu’il le peut», a-t-il déclaré.

«Cela doit être un signal d’alarme pour le Canada sur l’agressivité des Chinois à infiltrer les institutions occidentales pour leurs avantages politiques, économiques et de sécurité nationale», a-t-il déclaré, soulignant les préoccupations concernant l’espionnage chinois dans les récents rapports annuels du SCRS et NSICOP.

Dans les documents récemment publiés, l’ASPC souligne qu’une autorisation de niveau secret est requise pour travailler au LNM et que toute personne travaillant avec des agents pathogènes humains et des toxines doit avoir une autorisation en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT).

Le Dr Xiangguo Qiu est un agent de guerre biologique chinois qui a été surpris en train de faire passer en contrebande des virus mortels du Laboratoire national de microbiologie du Canada à l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine.

Plus d’un an après l’expulsion de Qiu et de son mari du LNM, il n’y a toujours aucune mise à jour sur l’affaire de la GRC ou de l’ASPC, gardant le rôle exact de Qiu et de ses associés encore un mystère pour la population.

En 2017 et 2018, Qiu a effectué au moins cinq voyages en Chine, dont un pour former des scientifiques et des techniciens au laboratoire chinois de niveau 4 nouvellement certifié dans la ville de Wuhan.

Selon des documents obtenus par CBC News dans le cadre de demandes d’accès à l’information, les déplacements ont été financés par un tiers, dont l’identité a été caviardée.

Un courriel envoyé par Qiu le 4 juillet 2018 est vu des documents caviardés récemment publiés par l’Agence de la santé publique du Canada. (Agence de la santé publique du Canada)

Qiu avait également fait venir des étudiants chinois diplômés et de troisième cycle pour travailler dans son laboratoire.

Le Globe and Mail a récemment rapporté que l’un de ces scientifiques était Feihu Yan, de l’Académie des sciences médicales militaires de l’Armée populaire de libération (APL).

Le porte-parole de l’ASPC, Eric Morrissette, a refusé de répondre aux questions sur le travail de Yan à Winnipeg, affirmant que « la personne n’était pas un employé » du laboratoire.

« La Chine a un programme d’armes biologiques très actif, très agressif et extrêmement dangereux », a déclaré Leuprecht. « Donc, toutes les recherches qui sont générées ici pourraient facilement être réappropriées par les autorités chinoises pour faire avancer des causes plutôt néfastes. »

Avec les antécédents de la Chine en matière d’espionnage de propriété intellectuelle, un autre expert déclare qu’il est préoccupant que les instituts de recherche chinois aient aidé à financer une partie du travail effectué en collaboration avec les scientifiques du NML.

« Pourquoi nos procédures de sécurité n’ont-elles pas identifié que ce n’était pas une bonne idée, que ces personnes, compte tenu de leurs antécédents, ne devraient pas recevoir d’habilitations de sécurité ? » a déclaré Scott Newark, ancien procureur de la Couronne de l’Alberta, cadre supérieur de l’Association canadienne des policiers et conseiller politique auprès des gouvernements ontarien et fédéral.

Qiu et Cheng ont été vus publiquement pour la dernière fois lors d’un service commémoratif pour le Dr Frank Plummer, l’ancien chef du laboratoire national décédé en février 2020.

Le scientifique canadien Frank Plummer, qui dirigeait le NML, est mort une semaine après la publication du rapport de GreatGameIndia sur l’enquête de la GRC.

Plummer est associé à une autre personne clé de notre enquête : le virologue néerlandais Ron Fouchier.

Connu comme le créateur du virus le plus meurtrier au monde, Fouchier a isolé le coronavirus du SRAS et l’a fait sortir clandestinement d’Arabie saoudite, qui a ensuite été envoyé à Frank Plummer.

Ces expériences chinoises secrètes ont été exposées par les Italiens en 2015. Il y a cinq ans, la société de médias d’État italienne, Rai – Radiotelevisione Italiana, a exposé comment des scientifiques chinois faisaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS.

On pensait que le virus était un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, se demandant si cela valait le risque afin de pouvoir modifier le virus pour qu’il soit compatible avec les organismes humains.

Source : GreatGameIndia

