WUHAN-GATES 39. « SRAS-2 fabriqué par l’homme dans des laboratoires biologiques avec gain de fonction ». Deux nouvelles recherches scientifiques accusent la Chine et Fauci. Mais ont oublié les intrigues de Gates-Biden

En couverture, les recherches du scientifique argentin Ariel Fernandez (sur la photo de gauche) et Anthony Fauci

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Covid-19 n’est pas seulement le plus grand crime de masse de l’histoire de l’humanité, mais aussi le plus sournois, car il a été perpétré avec tromperie, et le plus rentable pour l’entreprise louche créée par Big Pharma contrôlée par Bill Gates comme Pfizer (via GSK), l’un des principaux sponsors du président américain Joseph Biden.

«Enfin, une lettre formelle dans la revue scientifique montre comment le SRAS-CoV-2 est une chimère (virus manipulé). Notre deuxième manuscrit mettant en évidence le même a été rejeté par de nombreux éditeurs. Finalement, quelqu’un avec un grand nom a réussi à le publier».

C’est le déchaînement sur Twitter d’Ashutosh Kumar Pandey, l’un des 9 chercheurs de la Kusuma School of Biological Sciences de l’Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), qui a le premier révélé au monde l’origine artificielle du virus responsable de la pandémie Covid -19 dans une étude publiée le 30 janvier 2020 et retirée après seulement 24 heures (mais réimprimée exclusivement en Occident par Gospa News et Veterans Today en avril 2020 dans le rapport WuhanGates – 2).

Finally, one formal letter in the scientific journal shows how SARS-CoV-2 is a chimera ( manipulated virus ). Our second manuscript highlighting the same was rejected by many publishers. Finally, someone with a big-name managed to publish it.https://t.co/rjjAtEd5xh — Ashutosh Kumar Pandey (@asrayagiriraj) June 4, 2021

Ashutosh Kumar Pandey@asrayagirirajFinally, one formal letter in the scientific journal shows how SARS-CoV-2 is a chimera ( manipulated virus ). Our second manuscript highlighting the same was rejected by many publishers. Finally, someone with a big-name managed to publish it.Molecular Biology Clues Portray SARS-CoV-2 as a Gain-of-Function Laboratory Manipulation of Bat CoV…pubs.acs.org9:31 PM · Jun 4, 2021127See the latest COVID-19 information on Twitter

Tweet du chercheur indien Ashutosh Kumar Pandey

«En 3 semaines, 7 publications, 3 lettres et des dizaines d’articles dans les médias, tous soutenant l’origine naturelle, ont été publiés, alors qu’il a fallu 7 mois pour publier UN SEUL article pour soutenir la théorie des fuites de laboratoire. C’est ainsi que fonctionne la censure en science» ajoute, dans un autre tweet du 6 juin, Pandey qui, avec ses collègues, a également rapporté les traces de séquences du virus VIH-SIDA dans le SRAS-Cov-2, également confirmées par deux autres recherches, menées par le virologue français Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine précisément pour la découverte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et par son compatriote bio-ingénieur Pierre Bricage, expert en génétique moléculaire et en armes bactériologiques en tant qu’ancien consultant de l’OTAN.

Aujourd’hui le scientifique indien de la Kusuma School of Biological Sciences peut enfin se réjouir car son collègue argentin Ariel Fernandez qui travaille également aux Etats-Unis (Daruma Institute for AI in Pharmaceutical Research en Caroline du Nord) vient de publier (le 27 mai) son étude en la revue spécialisée ACS Medicinal Chemistry Letters dans laquelle il confirme l’origine artificielle du virus tout comme les recherches menées par Angus Dalgleish d’Angleterre et Birger Sørensen de Norvège. Le mystère du SARS-Cov-2 peut-il donc être considéré comme résolu ?

Malheureusement non. Car les deux publications pointent du doigt la Chine et le laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan faisant une référence très marginale à Anthony Fauci (directeur du NIAID, le National Institute of Infectious Diseases aux USA) qui, selon l’avocat Robert F. Kennedy jr (militant dans la bataille pour des médicaments et des vaccins sûrs), aurait planifié la pandémie de Covid-19 pendant des décennies avec Gates.

Quiconque a lu les 38 enquêtes précédentes de WuhanGates ou le livre du même nom (actuellement publié uniquement en italien) sait très bien que les expériences sur les supervirus chimériques «à double usage», les armes biologiques et les vaccins, avec le gain de fonction, ou l’augmentation de la charge virale avec un concept similaire à celui de l’enrichissement d’uranium dans les ogives nucléaires, ont été menées non seulement à Wuhan mais aussi dans les laboratoires de biosécurité 3 et 4 de Chapel Hill, à l’Université de Caroline du Nord (USA), dans le Centre scientifique canadien de santé humaine et animale (CSCHAH) à Winnipeg, au Manitoba, où le principal scientifique du SRAS et du VIH est décédé prématurément, et, selon toute vraisemblance, également au Lugar Centre à Tbilissi, en Géorgie (l’un des 25 laboratoires biologiques gérés par le Pentagone, via l’agence DTRA sous couverture diplomatique du contre-espionnage américain CIA – Central Intelligence Agency), soupçonné d’avoir causé la mort de cobayes humains lors d’expériences bactériologiques.

LA SCOOP RETARDÉE DU COURRIER QUOTIDIEN

« Les dirigeants du G7, qui se réunissent demain (vendredi 11 juin 2021) à Cornwall, vont demander une nouvelle enquête transparente de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines du coronavirus, selon un projet de communiqué divulgué avant la réunion. Une demande initiée par l’administration de Joe Biden et qui fait suite à la décision du président américain d’élargir l’enquête américaine sur les origines de la pandémie, après que tous les doutes sur la possible fuite du virus d’un laboratoire de Wuhan n’ont pas été dissipés ». C’est ce qu’écrit le site Internet du réseau national italien RAI News.

La nouvelle enquête voulue par les pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis), risque toutefois d’être une autre « erreur de direction » du renseignement occidental, considérée par un officier du renseignement militaire israélien parfaitement au courant du virus d’origine artificielle, en raison, comme l’ont révélé Gospa News et Veterans Today, des premières expériences dangereuses à Wuhan ont été financées par la Commission européenne en 2004 (détails dans la dernière partie de l’article).

Cela se produit quelques jours après le scoop avec lequel le Daily Mail (28 mai dernier) anticipait la publication imminente des recherches de Dalgleish-Sorensen, qui arrive avec exactement un an de retard. Gospa News était en effet parmi les rares médias italiens à rapporter, le 4 juin 2020, les déclarations de l’ancien directeur du contre-espionnage britannique MI6 Richard Dearlove, en référence à l’étude réalisée par le professeur Angus Dalgleish du St. George. Hôpital de l’Université de Londres et du virologue norvégien Birger Sorensen, mais restait jusqu’ici dans le tiroir.

«DailyMail.com a obtenu en exclusivité le papier de 22 pages. Dans ce document, les chercheurs décrivent leur « analyse médico-légale » de plusieurs mois sur des expériences menées au laboratoire de Wuhan entre 2002 et 2019. Un tableau « GenBank » inclus dans l’article répertorie diverses souches de coronavirus, avec les dates de leur collecte, puis leur date de collecte soumise à la banque de gènes, montrant un retard de plusieurs années pour certains. Un deuxième diagramme a montré comment une rangée de quatre acides aminés trouvés sur le pic SARS-Cov-2 a une charge positive qui s’accroche aux cellules humaines comme un aimant, rendant le virus extrêmement infectieux »

Le journal britannique s’arrête alors pour analyser le mécanisme utilisé : « Le Gain of Function Research (GOF) est une pratique controversée qui consiste à altérer un virus ou un agent pathogène afin d’étudier le développement de nouvelles maladies et leur transmission. Les scientifiques qui mènent des recherches sur le GOF modifient les virus naturels pour les rendre plus infectieux afin qu’ils puissent se répliquer dans les cellules humaines d’un laboratoire. Cela permet d’étudier et de mieux comprendre les effets potentiels du virus sur l’homme. Le GOF a été considéré comme controversé en raison de ses risques inhérents en matière de biosécurité. En 2014, l’administration Obama a imposé un moratoire sur le GOF qui comprenait l’arrêt du financement des projets, mais cette décision a été annulée trois ans plus tard par le National Institute of Health (NIH) ».

LES PISTES DE MANIPULATION EN LABORATOIRE

«Maintenant, Dalgleish et Sørensen ont rédigé une nouvelle étude, qui conclut que » le SRAS-Coronavirus-2 n’a pas d’ancêtre naturel crédible « et qu’il est « au-delà de tout doute raisonnable » que le virus a été créé par « manipulation en laboratoire ». Dans l’article de 22 pages qui a été soumis pour publication dans la revue scientifique Quarterly Review of Biophysics Discovery, les scientifiques décrivent leur « analyse médico-légale » de plusieurs mois, revenant sur les expériences menées au laboratoire de Wuhan entre 2002 et 2019. En fouillant dans les archives de revues et de bases de données, Dalgleish et Sørensen ont reconstitué comment des scientifiques chinois, certains travaillant de concert avec des universités américaines, auraient construit les outils pour créer le coronavirus. Une grande partie du travail était centrée sur la recherche controversée sur le « gain de fonction » – temporairement interdite aux États-Unis sous l’administration Obama. Le gain de fonction consiste à modifier les virus naturels pour les rendre plus infectieux, afin qu’ils puissent se répliquer dans les cellules humaines en laboratoire, ce qui permet d’étudier et de mieux comprendre l’effet potentiel du virus sur les humains ».

Voici la première inexactitude très grave écrite par le Daily Mail qui semble vouloir déplacer le viseur sur la Chine bien que, comme le répète à plusieurs reprises le virologue Montagnier et mis en évidence par les enquêtes Gospa News et Veterans Today, le SRAS-2 est « une affaire entre la Chine et les États-Unis ». Comme résumé dans les enquêtes WuhanGates 36 et 26, en effet, les expérimentations sur les supervirus chimériques du SRAS (infectés par des plasmides du VIH) ont été menées par l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill entre 2014 et 2015 en vertu d’une dérogation accordée par l’administration Obama, à 6 recherches sur les coronavirus au sein du projet Predict-2 développé entre les USA, la Chine et le Canada grâce au financement de l’USAID, l’agence gouvernementale américaine considérée comme un instrument financier de la CIA dans le monde, la Fondation Bill & Melinda Gates et l’EcoHealhAlliance (EHA) à New York (dont les partenaires incluent le géant pharmaceutique Johnson & Johnson).

«Dalgleish et Sørensen affirment que les scientifiques travaillant sur des projets de gain de fonction ont pris une «épine dorsale» de coronavirus naturel trouvée dans des chauves-souris des cavernes chinoises et y ont épissé un nouveau« pic », le transformant en le SRAS-Cov-2 mortel et hautement transmissible. Un signe révélateur d’une prétendue manipulation que les deux hommes ont mis en évidence était une rangée de quatre acides aminés qu’ils ont trouvés sur le pic SARS-Cov-2. Dans une interview exclusive avec DailyMail.com, Sørensen a déclaré que les acides aminés ont tous une charge positive, ce qui fait que le virus s’accroche étroitement aux parties chargées négativement des cellules humaines comme un aimant, et devient ainsi plus infectieux », a écrit Josh Boswell pour DailyMail .com.

Les scientifiques Angus Dalgleish (à gauche) et Birger Sorensen (à droite) avec la trace des inserts dans le virus SARS-Cov-2

Les scientifiques Angus Dalgleish (à gauche) et Birger Sorensen (à droite) avec la trace des inserts dans le virus SARS-Cov-2

Leur nouvel article indique que ces caractéristiques du SRAS-Cov-2 sont des «empreintes digitales uniques» qui «indiquent une manipulation intentionnelle» et que «la probabilité que cela soit le résultat de processus naturels est très faible». « On s’attendrait à ce qu’une pandémie de virus naturel mute progressivement et devienne plus infectieuse mais moins pathogène, ce à quoi beaucoup s’attendaient avec la pandémie de COVID-19 mais qui ne semble pas s’être produite », ont écrit les scientifiques, confirmant pleinement la théorie des Français. virologue Montagnier.

CENSURE SUR LES ORIGINES ARTIFICIELLES DU SRAS-2

«Le 25 mai 2021, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a défendu le financement de l’Institut de virologie de Wuhan grâce à une subvention de 600 000 $ accordée à l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, pour étudier si les coronavirus de chauve-souris pouvaient être transmis à l’homme. Il a déclaré que la recherche était essentielle, soulignant que l’épidémie de SRAS au début des années 2000 avait finalement été attribuée aux chauves-souris. Cependant, Fauci a affirmé qu’aux termes du financement, les scientifiques ne devaient pas utiliser l’argent pour la recherche sur le gain de fonction. Maintenant, Dalgleish et Sørensen ont écrit une nouvelle étude, qui conclut que « le SRAS-Coronavirus-2 n’a pas d’ancêtre naturel crédible » et qu’il est « au-delà de tout doute raisonnable » que le virus a été créé par « manipulation de laboratoire » ». en surbrillance DailyMail.com.

Cela s’est produit en septembre 2019 lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a décidé de ne pas renouveler le financement de l’EHA, gagnant les objections non seulement de Fauci mais aussi de son rival en lice pour la Maison Blanche, le démocrate Joseph Biden, qui a prophétisé le risque. d’une pandémie comme l’avaient fait Gates (2015) et l’ancienne directrice adjointe de la CIA, Avril Haines (2018), une experte en armes biologiques promue directrice nationale du renseignement américain par Biden lui-même dès qu’il est devenu président.

«Cette semaine, le président Joe Biden a ordonné à la communauté du renseignement de réexaminer l’origine du virus, y compris la théorie des accidents de laboratoire. L’annonce fait suite à la révélation qu’un rapport de renseignement non divulgué auparavant avait été fait à la Maison Blanche, affirmant que plusieurs chercheurs de l’institut de Wuhan avaient été hospitalisés pour cause de maladie en novembre 2019. Le document a été découvert cette semaine par le Wall Street Journal. Les responsables américains de la santé ont également été critiqués pour avoir prétendument financé des expériences controversées et risquées de chercheurs au laboratoire de Wuhan» écrit le Daily Mail qui semble ignorer l’intrigue entre l’administration Obama-Biden, Gates, le principal financier du Parti démocrate, Fauci et Paul Daszak, président d’EcoHealthAlliance, objet des derniers tweets controversés du chercheur indien qui a découvert le premier l’origine artificielle.

«Pour être honnête, les intentions sont bonnes mais le problème est le déni et la responsabilité des erreurs. Rappelez-leur que « Cacher le lien de financement du Dr Peter Daszak était une grave violation du code des conflits d’intérêts lorsque Lancet a publié la première lettre de solidarité et a déclaré que toute théorie autre que l’origine naturelle est un complot », a tweeté le biologiste Ashutosh Kumar Pandey de l’IIT à Delhi.

« Il est grand temps que la communauté scientifique se rassemble et veille à ce que les revues comme Lancet restent toujours à l’abri de toute influence politique et ne soient pas détournées par des personnes ayant des intérêts particuliers », a ajouté le scientifique indien se joignant à la polémique soulevée ces dernières semaines par Gospa News et par le Daily Mail concernant les multiples rôles de Daszak en tant que collaborateur du chercheur Zheng-li Shi de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), financeur de la recherche via l’EHA, instigateur de la lettre de 27 scientifiques de The Lancet, et enfin membre du groupe de travail appelé pour enquêter sur l’origine du virus par le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considéré comme un homme de confiance par Gates.

LES PREUVES GÉNOMIQUES TROUVÉES PAR LE CHERCHEUR ARGENTIN

« Les analyses génomiques montrent que le SARS-CoV-2 est une chimère, avec la majeure partie de sa séquence identique à celle de la chauve-souris CoV RaTG13, à l’exception du domaine de liaison au récepteur (RBD), qui est presque identique à celui d’un pangolin (Manis javanica ) CoV et a été optimisé pour lier le récepteur ACE2 dans les cellules humaines. De telles chimères à gain de fonction peuvent en principe apparaître par recombinaison naturelle, mais cela serait peu probable dans ce cas. La recombinaison naturelle nécessiterait que les virus de chauve-souris et de pangolin infectent simultanément la même cellule dans le même organisme, un événement plutôt improbable compte tenu de la faible densité de population de pangolins, de la pénurie de spécimens infectés par le CoV dans leurs populations naturelles, et du fait que Le CoV RATG13 n’a pas d’affinité significative pour le pangolin ACE2, et il est donc peu probable qu’il pénètre dans la cellule de pangolin infectée ».

Le scientifique argentin Ariel Fernandez et son étude publiée dans ACS Medicinal Chemistry Letters – lien vers la recherche dans les sources au bas de l’article

Le scientifique argentin Ariel Fernandez et son étude publiée dans ACS Medicinal Chemistry Letters – lien vers la recherche dans les sources au bas de l’article

Ce sont les conclusions publiées dans ACS Medicinal Chemistry Letters par Ariel Fernández, scientifique du Daruma Institute for AI in Pharmaceutical Research, AF Innovation Pharma Consultancy de Winston-Salem, Caroline du Nord (États-Unis) et du CONICET, National Research Council for Science and Technology de Buenos Aires (Argentine). Ses recherches reposent justement sur ce génotype CoV RaTG13 également considéré comme chimérique par le professeur Pierre Bricage dans son étude du printemps 2020 ignorée de toute la communauté scientifique et publiée en exclusivité par Gospa News.

«Des recombinaisons à gain de fonction des coronavirus sont en cours en laboratoire depuis plus d’une décennie. Dès 2007, le groupe dirigé par Zheng-li Shi de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a créé une série de protéines à pointes chimériques CoV « homme chauve-souris » pour permettre aux CoV de passer d’une espèce à l’autre et de modéliser les « effets de débordement » « qui pourrait déclencher une pandémie. L’objectif de Shi était de transformer les CoV de chauve-souris en molécules se liant à huACE2, c’est-à-dire de concevoir des promoteurs d’infection humaine. En ce qui concerne l’histoire récente de ces manipulations de gain de fonction des coronavirus, une subvention de 3,7 millions de dollars financée par le NIH américain a été approuvée par le conseiller COVID-19 de Trump, Anthony Fauci, en 2015. La recherche sur le gain de fonction a été sous-traitée au WIV, qui reste au centre de l’attention en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 ».

L’universitaire d’origine argentine fait référence aux recherches menées par la dite « batwoman » de Wuhan non seulement sur les virus du SRAS et du MERS mais aussi sur les recombinants qu’elle a créés avec le greffage de séquences du VIH depuis 2004 dans le projet EPISARS, supervisé par l’Institut Pasteur de Paris pour le compte de la Commission européenne présidée par Romano Prodi qui a financé les expériences dangereuses. Fernandez, comme l’Anglais Dalgleish et le Norvégien Sørensen, met également en avant la manipulation mais sans faire référence aux traces du virus VIH découvertes par les Indiens, Montagnier et Bricage, faisant preuve d’une prudence scientifique même exagérée un an plus tard.

« Un indicateur que la recherche financée par le NIH était allée trop loin est apparu lorsque le CoV-RaTG13 bricolé a été doté au niveau de la protéine de pointe d’un « détonateur », c’est-à-dire d’un site de clivage reconnu et activé par l’enzyme furine de la cellule hôte (Figure 1). Ce site n’a pas été identifié dans d’autres CoV de la même lignée. La manière dont ce site de clivage est incorporé atteste de l’origine artificielle du SARS-CoV-2» écrit le scientifique de l’American Daruma Institute qui rentre ensuite dans les détails.

«Le site de clivage associé à la furine a été créé par incorporation de l’insert de 12 nucléotides TCCTCGGGCGGGC codant pour la séquence d’acides aminés PRRA à la jonction S1/S2 dans le monomère de pointe. De manière frappante, les deux arginines adjacentes sont codées par deux codons CGG consécutifs. Seulement environ 5 % des arginines dans le SARS-CoV-2 ou le RaTG13 sont codées par CGG. (3) Cela implique que le CGGCGG dans l’encart aurait une probabilité estimée à 0,25 % de se produire « naturellement » en tant qu’encodeur du motif RR. D’autres aspects suspects concernent la manière dont la cassette codante a été insérée pour créer le site de clivage. L’insertion provoque une scission dans le codon d’origine de la sérine (TCA) dans RaTG13, (3) de sorte que la partie TC fait désormais partie d’un nouveau codon de la sérine (TCT), tandis que l’adénosine terminale (A) fait partie d’un codon pour alanine (GCA), donnant la séquence suivante : TC[TCCTCGGCGGGC]A. C’est très étrange, indiquant clairement une origine artificielle ».

Le processus de manipulation du Cov RATG13 reconstitué par le scientifique Ariel Fernandez

Le processus de manipulation du Cov RATG13 reconstitué par le scientifique Ariel Fernandez

« Des indices de la biologie moléculaire confirment l’origine artificielle du SRAS-CoV-2, renforçant la récente enquête du journaliste Nicholas Wade. Les insertions de gain de fonction du pangolin CoV RBD adapté à l’homme et du site de clivage associé à la furine sont probablement le résultat de manipulations génétiques menées en laboratoire. De telles manipulations peuvent avoir été effectuées sans laisser de trace. Une enquête approfondie sur les dossiers de recherche de WIV est nécessaire, malgré la suppression récente de leur base de données Internet », a conclu Fernandez.

Son étude balaie les derniers vestiges de la théorie sur l’origine naturelle du Covid-19, légitimant tout soupçon du complot du Nouvel Ordre Mondial qui non seulement l’a créé mais a tenté de le cacher dans un complot sino-américain Deep State déjà décrit à WuhanGates 38. Prochainement nous publierons le dossier sur les nombreuses recherches sur les coronavirus chimériques menées en Amérique du Nord dans l’ombre du Pentagone parmi lesquelles on soupçonne que le SRAS de 2003 a également été créé en laboratoire. (Abonnez-vous à Gospa News pour toutes les mises à jour).

en savoir plus… sur la puce sous-cutanée du Pentagone pour Covid

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

pas de reproduction sans autorisation – Version Originale en Italien

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – DOSSIER WUHAN-GATES

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LE CORONAVIRUS

COURRIER QUOTIDIEN – DES SCIENTIFIQUES CHINOIS CRÉENT UN LABORATOIRE COVID-19

ACS CHIMIE MÉDICINALE – RECHERCHE ARIEL FERNANDEZ

LE BULLETIN – L’ORIGINE DU COVID

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS

Kennedy Alert : réunion d’urgence du CDC sur 226 rapports d’inflammation cardiaque après le vaccin contre l’ARNm COVID chez les jeunes

Par Megan Redshaw

Version en italien

Source : Le Défenseur de Robert F. Kennedy Jr.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé jeudi qu’ils convoqueraient une réunion d’urgence de leurs conseillers le 18 juin pour discuter des rapports plus élevés que prévu d’inflammation cardiaque à la suite de doses de vaccins COVID Pfizer et Moderna, a rapporté CBS News.

Selon le CDC, un total de 475 cas de myocardite ou de péricardite ont été enregistrés chez des patients de 30 ans et moins. Le CDC a identifié 226 rapports qui pourraient répondre à la « définition de cas de travail » de l’agence concernant la myocardite et la péricardite à la suite des injections, a révélé l’agence jeudi lors d’une audience de la FDA.

La majorité des personnes touchées se sont rétablies, mais 41 présentaient des symptômes persistants, 15 sont toujours hospitalisées et trois sont en unité de soins intensifs. Le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC, a déclaré lors de la réunion de jeudi qu’il y avait eu un nombre plus élevé que prévu de cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes récemment vaccinés avec leur deuxième dose de vaccin à ARNm.

Les données du CDC ont montré 196 rapports de myocardite et de péricardite chez les 18 à 24 ans jusqu’au 31 mai, contre un taux attendu compris entre huit et 83 cas. Parmi les 16 à 17 ans, 79 cas de myocardite et de péricardite ont été signalés jusqu’au 31 mai. Le taux attendu parmi les personnes de ce groupe d’âge se situe entre deux et 19 cas, a déclaré Shimabukuro lors de sa présentation.

Shimabukuro a déclaré que les conclusions du CDC étaient « pour la plupart cohérentes » avec les rapports de rares cas d’inflammation cardiaque qui avaient été étudiés en Israël et rapportés par le département américain de la Défense plus tôt cette année. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque pouvant entraîner une arythmie cardiaque et la mort. Selon des chercheurs de l’Organisation nationale pour les maladies rares, la myocardite peut résulter d’infections, mais « le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire du corps aux lésions cardiaques initiales ».

La péricardite est souvent utilisée de manière interchangeable avec la myocardite et fait référence à l’inflammation du péricarde, le sac mince entourant le cœur. Une recherche dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) du CDC a révélé 900 cas de péricardite et de myocardite signalés aux États-Unis, parmi tous les groupes d’âge, après la vaccination COVID, entre le 14 décembre 2020 et le 4 juihttps://www.military.com/daily-news/2021/04/26/pentagon-tracking-14-cases-of-heart-inflammation-troops-after-covid-19-shots.htmln 2021. Sur les 900 cas signalés, 59 cas sont survenus dans le groupe des 12 à 17 ans –– tous les cas sauf un ont été attribués à Pfizer.

Le 10 mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a élargi l’EUA pour le vaccin COVID de Pfizer pour inclure les enfants âgés de 12 à 15 ans. Le 10 juin, Moderna a demandé à la FDA d’étendre l’utilisation d’urgence de son vaccin COVID aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le CDC avait précédemment déclaré qu’il enquêtait sur des informations selon lesquelles certains adolescents et jeunes adultes vaccinés contre COVID pourraient avoir eu des problèmes cardiaques, selon le groupe consultatif de l’agence.

Le comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination a déclaré dans un communiqué que les cas de myocardite à ce jour semblaient se produire principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la deuxième dose et généralement dans les quatre jours suivant la vaccination. La plupart des cas semblaient être « légers » et le suivi est en cours.

Le groupe de travail technique sur la sécurité des vaccins du CDC a déclaré à l’origine que ses systèmes de surveillance n’avaient pas trouvé plus de cas de myocardite que prévu dans la population, mais les membres du comité sur les vaccinations ont déclaré que les prestataires de soins de santé devraient être informés des rapports de « l’événement indésirable potentiel. »

Mais comme The Defender l’a rapporté le 10 juin, le CDC a par la suite reconnu – dans des directives mises à jour sur son site Web le 1er juin – un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite chez les jeunes adolescents après la deuxième dose d’un vaccin COVID à ARNm. Ce n’est que lors de la réunion de jeudi de la FDA que l’agence a discuté publiquement du taux plus élevé et a suivi en annonçant son intention de tenir une réunion d’urgence.

L’UE et Israël enquêtent sur des cas d’inflammation cardiaque

Le 2 juin, les autorités sanitaires israéliennes ont découvert un lien « probable » entre le vaccin COVID de Pfizer – sur lequel le pays s’est appuyé presque exclusivement dans sa campagne de vaccination – et des dizaines de cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes hommes après la deuxième dose.

Dans un communiqué, Pfizer a déclaré qu’il n’y avait toujours aucune indication que les cas soient dus à son vaccin. La myocardite est souvent causée par des infections virales, et il a été rapporté que les infections à COVID sont à l’origine de la maladie, a déclaré le fabricant de médicaments. Le partenaire de Pfizer, BioNTech, a déclaré que plus de 300 millions de doses du vaccin COVID ont été administrées dans le monde et que le « profil bénéfice-risque » du vaccin reste positif.

Le 7 mai, les régulateurs de l’UE ont demandé à Pfizer et Moderna de fournir des données supplémentaires sur les vaccins COVID des sociétés et un lien pothttps://childrenshealthdefense.org/about-us/sign-up/?utm_source=top_of_article&utm_medium=the_defender&utm_campaign=sign_upsentiel avec l’inflammation cardiaque, après que l’agence a achevé https://childrenshealthdefense.org/about-us/sign-up/?utm_source=top_of_article&utm_medium=the_defender&utm_campaign=sign_upsun examen de la sécurité des quatre vaccins COVID autorisés pour une utilisation d’urgence dans l’UE.

Un rapport publié par le comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments a révélé que ses membres étaient au courant de cas de myocardite et de péricardite suite à la vaccination Pfizer. Les régulateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu d’indication que le vaccin ait causé ces cas, mais à titre de prévention, le PRAC a demandé à Pfizer de fournir des données supplémentaires, y compris une analyse des événements en fonction de l’âge et du sexe dans son prochain rapport de sécurité sur la pandémie et examinera si d’autres une action réglementaire est nécessaire.

Inscrivez-vous aux mises à jour de Children’s Health Defense et aux nouvelles de The Defender de Robert F. Kennedy Jr, qui accuse cette pandémie d’être un grand complot planifié depuis de nombreuses années par Bill Gates et Anthony Fauci.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS