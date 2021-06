8 habitants du Maine décèdent après avoir reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus de Wuhan

Huit personnes de l’État du Maine sont décédées après avoir été complètement vaccinées contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19). Les Centres de contrôle et de prévention des maladies du Maine (MeCDC) ont confirmé les huit décès, dont des personnes vaccinées alors qu’elles recevaient des soins de fin de vie. Les personnes qui contractent le coronavirus de Wuhan 14 jours après leur dernière dose de vaccin sont comptées comme des cas révolutionnaires.

Le Pine Tree State a signalé un total de 387 infections à COVID-19 révolutionnaires au 4 juin. Un porte-parole du MeCDC a expliqué que les huit décès de personnes « répondaient aux critères pour être liés au COVID-19 après avoir été complètement vaccinés ». Cependant, ils ont précisé que les huit sont décédés «avec COVID-19» et non «de COVID-19».

Les huit Mainers ont rejoint les 535 décès par percée vaccinale – sur plus de 3 000 cas ayant nécessité une hospitalisation – enregistrés par le CDC fédéral. Selon l’agence fédérale de santé publique, ces cas révolutionnaires de COVID-19 sont attendus et « ne surviennent que chez un petit pourcentage de personnes vaccinées ».

Arthur Mitchell faisait partie de ces huit résidents du Maine décédés après avoir contracté COVID-19 après la vaccination. Sa fille Margaret Staggs a raconté à WGME 13 le décès de son père. Elle a déclaré que Mitchell avait reçu sa deuxième dose du vaccin COVID-19 Moderna le 8 mars. « [Il] a compté ses deux semaines pour être complètement vacciné [et] était très excité à ce sujet », a ajouté Staggs.

Margaret a poursuivi que toute leur famille s’était détendue après un an de restrictions après que tout le monde ait été complètement vacciné. Cependant, son père a été testé positif pour COVID-19 quatre semaines plus tard – aux côtés d’elle et de son mari. Elle a fait remarquer qu’ils étaient « l’une de ces [personnes] qui sont devenues [COVID-19] positives » après leur vaccination. « Nous avons probablement tous pris une profonde inspiration et baissé un peu notre garde », a déclaré Staggs.

Les niveaux d’oxygène de Mitchell ont diminué, ce qui a nécessité son hospitalisation. Bien qu’il ait été sous respirateur pendant quatre jours, son état ne s’est pas amélioré. Le personnel de l’hôpital a permis à Staggs d’être aux côtés de son père pour lui faire ses adieux le 6 mai. « C’était vraiment difficile de réaliser qu’il allait perdre cette bataille », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ait elle-même travaillé comme infirmière, Staggs a reconnu que les avantages du vaccin ne sont « jamais à 100 pour cent ». Elle a finalement fait remarquer : « N’oubliez pas que tout le monde ne va pas revenir à la normale qu’il connaissait auparavant, car [la pandémie a] touché trop de gens. » (Connexe: une femme de l’Alaska contracte à nouveau COVID-19 malgré le fait d’être vaccinée.)

Les vaccins eux-mêmes sont beaucoup plus dangereux que la maladie qu’ils visent à prévenir

Mitchell a reçu le vaccin Moderna avant sa disparition prématurée. Le vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique basée à Boston est l’un des trois candidats approuvés par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. C’est également l’un des deux vaccins qui utilisent un vecteur d’ARN messager (ARNm) – l’autre étant le Vaccin Pfizer/BioNTech.

Cependant, un certain nombre d’études ont élaboré sur les dangers de ces vaccins à ARNm. En avril 2021, des chercheurs israéliens ont découvert que les personnes qui reçoivent ces vaccins ont un risque plus élevé de contracter des variantes de coronavirus préoccupantes. Des chercheurs de l’Université de Tel Aviv et du fournisseur de soins de santé israélien Clalit Health Services ont examiné les résultats des tests COVID-19 de personnes vaccinées et non vaccinées. Israël a utilisé le vaccin Pfizer/BioNTech à deux doses sur la majorité de sa population, aux côtés d’un petit pourcentage de doses de Moderna.

Ils ont découvert que les Israéliens complètement vaccinés avec le vaccin Pfizer/BioNTech étaient huit fois plus susceptibles d’attraper la souche sud-africaine B1351. Pendant ce temps, ceux qui ont reçu au moins une dose avaient plus de chances d’attraper la variante britannique B117. Les chercheurs ont noté que la prévalence de la souche britannique n’était pas différente chez les Israéliens qui ont reçu les deux doses du vaccin.

Le chercheur principal, le Dr Adi Stern, a déclaré : « Nous avons trouvé un taux disproportionnellement plus élevé de la variante sud-africaine chez les personnes vaccinées avec une deuxième dose [vaccin Pfizer/BioNTech], par rapport au groupe non vacciné. Sur la base des modèles de la population générale, nous nous serions attendus à un seul cas de la variante sud-africaine – mais nous en avons vu huit. » Elle a ajouté que sur la base des découvertes de son équipe, la souche B1351 peut contourner l’immunité induite par le vaccin « dans une certaine mesure ». (Connexe : les injections de Covid-19 propagent de nouvelles « variantes » du coronavirus.)

Une étude de mars 2021 menée par des chercheurs de l’Université Ben Gourion du Néguev a révélé que l’efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech diminue face à la souche sud-africaine. Ils ont analysé des échantillons de sang prélevés sur des Israéliens vaccinés et comment les échantillons ont résisté à différentes variantes de coronavirus. Ils ont découvert que le vaccin produit des niveaux élevés d’anticorps contre la souche de coronavirus d’origine et la variante B117. Cependant, il n’a neutralisé que modérément la variante B1351.

Le chercheur principal, le Dr Ran Taube, a déclaré: « Nos résultats montrent que le vaccin [Pfizer/BioNTech] est moins efficace contre la souche sud-africaine, mais l’efficacité existe toujours. » Lui et ses collègues ont noté que les résultats de leur étude « appellent une attention particulière à la propagation des variantes et à une [possibilité] pour un nouveau vaccin avec un pouvoir neutralisant amélioré contre les variantes du SRAS-CoV-2. »

Facebook s’est officiellement associé à une organisation connue pour pousser la propagande chinoise afin de mettre fin au scepticisme en ligne à propos des vaccins COVID-19.

(Article d’Alec Schemmel republié à partir de NewsBusters.org)

Facebook et la multinationale biopharmaceutique Merck & Co., Inc. ont annoncé qu’ils s’associeraient pour travailler avec d’autres entreprises et organisations, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fait la propagande de la propagande chinoise, pour rechercher et promouvoir comment les plateformes en ligne peuvent le mieux contester et arrêtez ce que Facebook appelle « l’hésitation au vaccin ».

Le géant des médias sociaux et Merck « engagent chacun 20 millions de dollars dans cette initiative pluriannuelle », selon un blog de Facebook Newsroom. « Les partenaires de l’Alliance comprennent la Bay Area Global Health Alliance, la Fondation CDC, Facebook, l’Initiative du MIT sur l’économie numérique, Merck, le Sabin Vaccine Institute, le Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le World Banque et l’Organisation mondiale de la santé », a écrit le chef de la santé de Facebook, Kang-Xing Jin.

Changer le « comportement de santé » des personnes est au cœur de l’initiative : « Alors que l’objectif initial de la recherche soutenue sera sur les vaccinations COVID-19, l’Alliance a l’intention de créer un réseau mondial de centres de recherche sur les médias sociaux et la santé axé sur l’amélioration des comportements de santé via des plateformes en ligne », lit-on dans le communiqué de presse de Merck sur la nouvelle initiative.

La Silicon Valley a fait de l’OMS l’étalon-or de la vérité sur COVID-19. Pourtant, l’OMS a l’habitude de pousser certaines de ses propres affirmations douteuses sur le virus.

L’OMS a tweeté le 14 janvier 2020 qu’il n’y avait « aucune preuve claire de transmission interhumaine du nouveau #coronavirus ». Cependant, même la chronologie des événements de l’OMS montre qu’un cas a été signalé pour la première fois en Thaïlande le 13 janvier 2020.

Le partenariat de Facebook avec l’OMS est discutable, mais pas surprenant. Facebook a commencé à recommander des informations fournies par l’OMS lorsque le coronavirus a commencé à devenir un problème d’importance nationale. La plate-forme a recommandé les informations de l’OMS aux utilisateurs qui avaient l’habitude d’interagir avec du contenu que la plate-forme considérait comme de la désinformation. « Ces messages connecteront les gens aux mythes COVID-19 démystifiés par l’OMS, y compris ceux que nous avons supprimés de notre plate-forme pour avoir entraîné des dommages physiques imminents. »

En savoir plus sur : NewsBusters.org

