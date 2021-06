C’EST OFFICIEL – Les données officielles montrent que plus de personnes sont décédées à cause des vaccins Covid en 6 mois que de personnes décédées de Covid-19 en 15 mois

Nous pouvons officiellement confirmer que le nombre de personnes décédées à cause des vaccins Covid a dépassé le nombre de personnes décédées de Covid-19.

Cependant, les chiffres sont très probablement bien pires qu’ils n’y paraissent en raison du fait que les données sur les décès dus aux vaccins Covid ont été extraites des données officielles publiées par Public Health Scotland, et le nombre de décès dépasse en fait le nombre de personnes qui ont serait décédé de la Covid-19 en Angleterre.

L’énorme différence ici? Le nombre de personnes décédées à cause des vaccins en Écosse s’est accumulé sur 6 mois, tandis que le nombre de personnes qui seraient décédées de la Covid-19 en Angleterre s’est accumulé sur 15 mois.

Selon les données officielles du NHS qui peuvent être consultées ici, au 2 juin 2021, 87 213 décès de Covid dans les 28 jours suivant un test positif ont été enregistrés dans les hôpitaux anglais. Sur ces 83 624, tous sont décédés d’autres affections préexistantes graves, mais ont été ajoutés aux statistiques de Covid en raison d’avoir reçu un test positif dans les 28 jours suivant leur décès.

Lorsque vous considérez le fait que les tests sont essentiellement obligatoires dans les hôpitaux, bien que ce ne soit pas écrit dans la loi, et qu’ils utilisent le test PCR qui ne peut pas détecter l’infection et peut trouver tout ce qu’il veut trouver s’il est effectué à un taux de cycle élevé, produisant des faux positifs , il n’est pas difficile de comprendre pourquoi des dizaines de milliers de personnes décédées d’autres causes ont été ajoutées aux statistiques de décès de Covid.

Heureusement, les données du NHS nous informent que seulement 3 589 personnes sont décédées de Covid-19 dans les 28 jours suivant un résultat de test positif dans les hôpitaux anglais entre mars 2020 et le 2 juin 2021. Un nombre qui ne justifie pas 15 mois de tyrannie dictatoriale et de fascisme médical.

Quelqu’un peut-il donc nous expliquer pourquoi les régulateurs des médicaments n’ont pas immédiatement mis fin à la mission des autorités de vacciner chaque homme, femme et enfant avec un vaccin expérimental qui ne ferait que réduire le risque de souffrir de complications graves de Covid-19 ?

Parce que selon un rapport publié par Public Health Scotland, le nombre de personnes décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid en Écosse a désormais dépassé le nombre de personnes qui seraient décédées de Covid-19 en Angleterre.

Le rapport qui peut être consulté ici (voir page 8) indique que « Entre le 8 décembre 2020 et le 28 mai 2021, un total de 3 752 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant la réception d’un vaccin Covid-19 en Écosse »

Cela signifie que le nombre de personnes décédées en Écosse à cause du vaccin Covid en seulement 6 mois a dépassé de 163 le nombre de personnes décédées de Covid-19 dans les hôpitaux anglais en 15 mois.

Mais si l’on oublie le nombre de décès de Covid observés en Angleterre et qu’il suffit de regarder l’Écosse, le nombre de personnes décédées à cause du vaccin Covid en 6 mois est presque sept fois le nombre de personnes décédées de Covid-19 en Écosse en 11 mois.

Ce nombre s’élevait à 596 selon une demande de FOI adressée au gouvernement écossais –

Si nous constatons un taux de décès similaire dû au vaccin Covid en Angleterre, le nombre de décès pourrait atteindre 25 123.

Selon un document Excel répertorié dans le rapport de Public Health Scotland qui peut être trouvé ici, 1 289 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm Pfizer, 2 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm Moderna et 2 461 personnes sont décédées. dans les 28 jours suivant l’administration du vaccin à vecteur viral AstraZeneca.

Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que 86 % des enfants ont subi une réaction indésirable au vaccin Pfizer allant de légère à grave au cours de l’essai clinique extrêmement court, allez-vous vraiment permettre à vos enfants d’avoir un vaccin expérimental, ce qu’ils font pas besoin?

