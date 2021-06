La Chine s’est engagée dans une « dissimulation massive » – fait obstacle à une enquête internationale sur le laboratoire de Wuhan

L’un des principaux enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé, Jamie Metzl, a déclaré que la Chine continue de s’engager dans une « couverture massive » tout en cachant les origines du SRAS-CoV-2. L’ancien responsable du département d’État est apparu sur Fox News pour appeler à une « enquête complète » sur l’Institut de virologie de Wuhan par le gouvernement des États-Unis et ses alliés internationaux.

« Les Chinois se sont engagés dans une dissimulation massive qui se poursuit jusqu’à ce jour, impliquant la destruction d’échantillons, la dissimulation de dossiers, l’imposition d’un bâillon universel aux scientifiques chinois et l’emprisonnement de journalistes citoyens chinois posant les questions les plus élémentaires. »

« Plus la Chine fait de murs de pierre, plus elle a l’air suspecte », a déclaré Metzl.

La Chine doit au monde des réparations historiques, et ses collaborateurs doivent être tenus de rendre des comptes

Il y a un certain nombre de choses importantes que le Dr Anthony Fauci, le Dr Peter Daszak et le Parti communiste chinois ont en commun. Ils ont tous aidé à financer l’Institut de virologie de Wuhan. Ils ont tous soutenu la recherche sur les coronavirus de gain de fonction du laboratoire. Ils ont été consultés sur les progrès de cette recherche contraire à l’éthique et pensaient que les expériences en cours valaient le risque d’une pandémie potentielle. Ces entités se sont fait confiance pendant de nombreuses années, tout en menant les recherches les plus contraires à l’éthique qui exploitent le système immunitaire humain. Ces entités se sont également remerciées en privé et se sont félicitées publiquement lors d’une crise sanitaire mondiale – une pandémie pour laquelle elles pourraient toutes être coupables.

Pendant plus d’un an, ils ont tous menti sur l’origine du SARS-CoV-2 en laboratoire, se détournant de leurs responsabilités, pour finalement minimiser leur rôle en la matière. Tout comme Fauci s’est parjuré devant le Sénat américain, la Chine a bloqué l’enquête internationale sur les expériences de gain de fonction du laboratoire sur les coronavirus et la recherche sur la surveillance des vaccins/virus. Tout comme Daszak se vante de créer des coronavirus mortels, la Chine se vante de poursuivre la recherche sur le gain de fonction et de construire davantage de laboratoires pour l’ingénierie des virus.

Metzl a déclaré que la Chine avait repoussé l’Organisation mondiale de la santé au début de la pandémie et rejeté les journalistes, donnant au PCC le temps dont il avait besoin pour détruire les preuves et les dossiers. Les preuves montrent que des erreurs ont été commises à l’Institut de virologie de Wuhan. Dans la foulée de l’épidémie initiale à Wuhan, les employés de laboratoire sont tombés gravement malades avec une nouvelle maladie semblable au SRAS. La Chine continue de dissimuler les analyses de sang de ces travailleurs de laboratoire. Yuan Zhiming, directeur du laboratoire BSL-4 de l’Institut de virologie de Wuhan, a écrit en 2019 que la maintenance à l’Institut de virologie de Wuhan était « généralement négligée ». « Plusieurs BSL de haut niveau ont des fonds opérationnels insuffisants pour les processus routiniers mais vitaux », a confirmé Zhiming. Selon l’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb, les six dernières épidémies connues de SRAS-1 sont sorties de leurs laboratoires BSL, et la Chine n’a pas fait part de ces fuites.

Le Dr Peter Daszak joue un rôle majeur dans la dissimulation par la Chine des origines du SRAS-CoV-2

Metzl a souligné que le Dr Daszak faisait partie de la dissimulation. Au début de l’épidémie, Daszak a cherché à contrôler le récit en forçant ses collègues d’EcoHealth Alliance et du Wellcome Trust à écarter complètement la théorie des fuites de laboratoire. En tant que collègue chercheur de l’OMS, Daszak a pu contraindre vingt-sept scientifiques à signer une lettre rejetant la théorie des fuites de laboratoire avant qu’une enquête scientifique n’ait pu avoir lieu. Publiée dans le Lancet, cette lettre faisait l’éloge des Chinois et qualifiait quiconque n’était pas d’accord avec lui de « théoricien du complot ».

« En qualifiant toute personne ayant des opinions différentes de théoricien du complot, la lettre du Lancet était la pire forme d’intimidation en violation totale de la méthode scientifique », a déclaré Metzl.

Daszak a également affirmé « aucun intérêt concurrent » dans la lettre infâme, mais c’est lui qui s’est auparavant vanté de rendre les coronavirus plus mortels, tout en finançant ces expériences contraires à l’éthique au laboratoire de Wuhan et en collaborant avec le PCC.

« Nous ne pouvons pas donner à la Chine un droit de veto sur la question de savoir si nous enquêtons ou non sur la pire pandémie au monde depuis un siècle, puis faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de tout le monde », a averti Metzl.

Notre commentaire

Si l’on recherche la manifestation de la vérité, il ne faut rien exclure et ôter tous les obstacles, surtout si l’on a rien à cacher ou à se reprocher. Pour cela, la vraie enquête internationale doit être indépendante, pluridisciplinaire et inclusive, intégrant notamment des pays comme les Etats-Unis (possèdent cinq types de coronavirus dans ses laboratoires), la France, la Grande-Bretagne, les organisations comme l’OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que l’ensemble des mondialistes qui pourraient tout faire pour orienter vers une piste à cul de sac. Cela biaisera ou faussera les résultats. Il se peut que les autres parties soient impliquées et opèrent déjà les mêmes types de dissimulations, étant donné que les regards ne sont tournés que vers la Chine. Pourquoi ne regarde-t-on pas aussi dans les autres directions pour apaiser les esprits et lever les soupçons ? Si d’autres acteurs soupçonnés comme l’Université de Caroline du Nord ou Fort Detrick ne sont pas visités comme savoir s’ils sont coupables ou non? Car si l’on laisse dans la nature certaines parties susceptibles d’être impliquées, alors plus d’armes biologiques de destruction massive sortiront des laboratoires et l’humanité sera toujours en danger, il faut lever le doute même pour leur propre protection et leur image. – MIRASTNEWS

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

