La star du football danois Christen Ericksen s’effondre, le cœur repart sur le terrain + Joel Kallman, concepteur du système de suivi des vaccins du CDC et directeur d’Oracle, est décédé

La star du football danois Christen Ericksen s’effondre, le cœur repart sur le terrain

La star du football danois Christen Ericksen s’est effondrée lors du match des éliminatoires de l’Euro 2021 aujourd’hui. Il a failli mourir pendant le match et son cœur a redémarré sur le terrain. Il existe des rapports contradictoires quant à savoir si Eriksen a été vacciné.

Le joueur de l’Inter Milan Eriksen, 29 ans, est tombé au sol au Parken Stadium peu avant la mi-temps, laissant les joueurs des deux équipes en détresse; L’arbitre anglais Anthony Taylor a appelé les médecins sur le terrain et le cœur d’Eriksen a été redémarré et il a subi un traitement de RCR prolongé, qui lui a sauvé la vie.

Les joueurs danois étaient émus de retourner sur le terrain pour reprendre leur match après l’effondrement de Christian Eriksen plus tôt dans la journée. pic.twitter.com/Oajftke0Hl

Un site sportif italien rapporte qu’il n’a pas été vacciné — « Il n’avait pas de Covid et n’a pas été vacciné non plus. En ce moment, Eriksen est sous la direction du personnel médical danois. »

Mais plusieurs tweets suggèrent que le médecin-chef et cardiologue de l’équipe italienne a confirmé via la radio italienne qu’Eriksen avait reçu son vaccin Pfizer le 31 mai.

Le médecin-chef et cardiologue de l’Inter Milan a confirmé que Christian Eriksen avait reçu le vaccin Pfizer il y a 12 jours. Il a parlé il y a une heure sur Radio Sportiva d’Italie.

Cela semble définitif: un site de football italien de premier plan a publié une interview le 18 mai du médecin-chef de l’Inter Milan, où Eriksen a joué.

« En mars les jours les plus durs, maintenant tous vaccinés. »https://t.co/qWsyKKf1NB

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Bien que les experts étudient toujours la question, le Center for Disease Control and Prevention a confirmé plus de 200 cas de myocardite après la vaccination COVID-19 chez des personnes de 30 ans ou moins.

Récemment, le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut provoquer une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

Joel Kallman, concepteur du système de suivi des vaccins du CDC et directeur d’Oracle, est décédé 2 mois après la vaccination contre le COVID-19

Le directeur d’Oracle, Joel Kallman, qui a conçu le système de suivi des vaccins du CDC, est décédé deux mois après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.

Joel R. Kallman était directeur principal du développement de logiciels pour la division des technologies serveur d’Oracle chez Oracle America, Inc. Il était responsable du développement et de la gestion des produits d’Oracle Application Express. Joel était chez Oracle depuis 1996 et est le co-créateur d’Oracle Application Express.

Il a dirigé l’équipe qui a créé Oracle APEX, une plate-forme de développement d’applications qui rationalise les processus en éliminant le codage complexe et en utilisant une architecture informatique simple.

En 1999, @mikehichwa1 et moi avons « programmé » la toute première application APEX. Il n’y avait pas de constructeur. Nous l’avons fait avec les instructions INSERT.

Pensez-y, la prochaine fois que quelqu’un se plaindra de la convivialité. 😬

Les Centers for Disease Control (CDC) se sont associés à Oracle APEX, sous la direction de M. Kallman, pour créer le v-safe After Vaccine Health Checker.

V-Safe est un « outil basé sur un smartphone qui utilise la messagerie texte et des enquêtes Web pour fournir des bilans de santé personnalisés après avoir reçu un vaccin COVID-19 ».

Le CDC dit dans sa littérature qu’il appelle les personnes qui signalent des effets secondaires graves via v-safe et remplit les rapports VAERS pour ces personnes.

Toutes les données v-safe sont administrées et stockées sur des serveurs Oracle. Becker’s Health IT a signalé des risques de sécurité avec v-safe en décembre.

On ne sait pas combien d’Américains sont inscrits au programme v-safe. Mais le CDC a signalé que 1,6 million de personnes s’étaient inscrites au 13 janvier 2021. Un communiqué de presse du 4 mai indiquait que le système contenait plus de 100 millions d’enregistrements.

M. Kallman a reçu sa première injection de vaccin COVID-19 expérimental le 26 mars, selon sa page Twitter. On ne sait pas s’il s’agissait de Pfizer ou de Moderna.

Le compte Twitter d’Oracle APEX a retweeté M. Kallman deux jours plus tard, annonçant comment ils avaient créé la plate-forme v-safe.

v-safe – une application publique conçue pour des millions de personnes – et la technologie qui la sous-tend ? @OracleCloud et @OracleAPEX #oracledb #orclapex https://t.co/slkgGnWSGK

M. Kallman est décédé le 25 mai. Il laisse dans le deuil son épouse depuis 27 ans et leur fils de 16 ans.

Oracle APEX a tweeté le 27 mai que M. Kallman « est décédé de COVID-19 » en omettant qu’il s’était fait vacciner quelques mois plus tôt.

Nous avons le cœur brisé de partager que Joel Kallman est décédé de Covid-19 le 25 mai. Il avait 54 ans.

La chaleur et l’enthousiasme de Joel ont touché d’innombrables personnes à travers le monde. Il nous manque beaucoup.

Nous vous invitons à partager vos souvenirs : https://t.co/xTKGi7AAXo#orclapex @joelkallman pic.twitter.com/3kzF4nQxoA

Plus tôt, un acteur indien bien connu et ambassadeur de l’État du Tamilnadu pour avoir créé des messages de santé publique est décédé un jour après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Sa vaccination a eu lieu lors d’un événement public avec des chaînes de télévision diffusant des photos de lui en train de prendre la photo. Comme l’arrêt cardiaque s’est produit moins de 24 heures après l’inoculation, des questions se sont posées pour savoir s’il est décédé en raison des effets secondaires du vaccin.

Alors que les vaccins COVID expérimentaux ont été accélérés avec des accords secrets par les gouvernements pour protéger les sociétés pharmaceutiques contre les responsabilités, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Aucun des essais actuels de vaccin COVID-19 n’est conçu pour détecter une réduction de tout résultat grave tel que les hospitalisations, l’utilisation des soins intensifs ou les décès. Voici pourquoi les essais de vaccins COVID-19 ne peuvent pas nous dire si les vaccins sauveront des vies.

Comment les vaccins COVID-19 provoquent la myocardite chez les jeunes

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Bien que les experts étudient toujours la question, le Center for Disease Control and Prevention a confirmé plus de 200 cas de myocardite après la vaccination COVID-19 chez des personnes de 30 ans ou moins.

Le comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) doit se réunir le 18 juin pour discuter de l’augmentation des cas signalés de myocardite, en particulier parmi la population plus jeune, le plus souvent des hommes.

Selon le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC, 226 cas de myocardite ou de péricardite après vaccination chez des personnes de moins de 30 ans ont été confirmés.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Cela réduit à son tour la capacité de votre cœur à pomper le sang et l’oxygène, provoquant des rythmes cardiaques rapides ou anormaux (arythmies). Dans les cas graves, la myocardite peut entraîner une insuffisance cardiaque, un rythme cardiaque anormal et une mort subite.

Selon la Myocarditis Foundation, la maladie peut affecter n’importe qui, des jeunes adultes aux enfants et même aux tout-petits.

Cependant, les personnes qui présentent un risque plus élevé de développer cette maladie sont celles qui ont atteint la puberté au début de la trentaine.

Il a été rapporté que la population masculine est plus sensible à la maladie que les femmes.

Selon le CDC, cette condition était plus répandue chez les jeunes hommes qui avaient reçu leur deuxième dose. « La plupart des cas semblent être bénins et le suivi des cas est en cours », a déclaré le CDC à la presse.

Les personnes qui reçoivent un diagnostic de myocardite présentent souvent des symptômes tels que douleurs thoraciques, fatigue, étourdissements, gonflement des pieds et des chevilles, arythmie et, dans les cas graves, un arrêt cardiaque. Cependant, la plupart des patients présentent des symptômes légers à nuls, esquivant un diagnostic précoce.

Outre le rapport du CDC, le ministère israélien de la Santé a également signalé 275 cas de ce type, de personnes qui avaient reçu leurs vaccins Pfizer-BioNTech de décembre 2020 à mai 2021.

Une étude commandée par le ministère israélien de la Santé a établi « un lien probable entre la réception de la deuxième dose (de Pfizer) du vaccin et l’apparition d’une myocardite chez les hommes âgés de 16 à 30 ans ».

Récemment, le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut provoquer une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

