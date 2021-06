Les e-mails de Fauci révèlent: la «théorie de l’origine naturelle» était une propagande coordonnée, conçue par les mêmes scientifiques qui ont conçu le virus

Les autorités de santé publique des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis et du British Wellcome Trust ont déterminé l’origine du SRAS-CoV-2 avant qu’une enquête ne puisse avoir lieu, avant qu’aucune preuve ne soit apportée. Selon le communiqué de presse électronique de Fauci, ces responsables de la santé publique étaient paniqués quant à la possibilité que le SRAS-CoV-2 ait été conçu et financé par eux. Essayant de contrôler le récit, ces autorités se sont précipitées dans des réunions d’urgence où elles ont ensuite produit deux documents de propagande reconnus internationalement et très influents pour annuler la théorie des fuites de laboratoire.

Dès le début du scandale Covid-19, la «théorie de l’origine naturelle» était considérée comme une doctrine inébranlable, et toute autre enquête sur les origines du virus était considérée comme une hérésie. Les organisations de médias et les sociétés de médias sociaux ont travaillé à l’unisson pour supprimer la théorie des fuites de laboratoire et censurer toute discussion sur les expériences de gain de fonction des coronavirus au laboratoire de Wuhan. Maintenant, après la publication des e-mails de Fauci, nous avons une image beaucoup plus claire de comment et pourquoi cela s’est produit.

Fauci, Daszak, Andersen, Farrar et Zuckerberg organisent une campagne de propagande pour contrôler le récit sur le SRAS-CoV-2

La prédominance de la «théorie de l’origine naturelle» remonte à une importante téléconférence organisée par le directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Disease, le Dr Anthony Fauci, et le directeur du British Wellcome Trust, le Dr Jeremy Farrar. La réunion a eu lieu le 1er février 2020. Sur la base des courriels privés de Fauci, nous savons maintenant pourquoi la réunion a été convoquée. À peine deux jours auparavant, Fauci était préoccupé en privé par un article de Science qui faisait référence à un article de Nature sur les expériences de gain de fonction sur les coronavirus. L’article soulignait que l’organisation de Fauci avait financé des expériences sur des « virus chimériques » au laboratoire de Wuhan.

Deux jours après la téléconférence d’urgence Fauci-Farrar, le directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison Blanche, Kelvin Droegemeier, a demandé aux National Academies of Sciences, Engineering, Medicine (NASEM) d' »aider à déterminer les origines de 2019-ncov. »

La NASEM a immédiatement fait appel à un groupe d’« experts » en virologie triés sur le volet pour réprimer toute « théorie du complot » sur l’origine de la pandémie. La réunion comprenait « des responsables du FBI, du bureau du directeur du renseignement national, ainsi que du NIH et du ministère de la Santé et des Services sociaux ». La réunion a été utilisée pour affirmer la «théorie de l’origine naturelle» et supprimer l’enquête publique sur les différentes possibilités derrière l’origine du SRAS-CoV-2. La réunion d’une heure comprenait une présentation de Fauci et comprenait des personnes comme le Dr Peter Daszak et Kristian Andersen, les hommes derrière la propagande sur les « origines naturelles » de Covid.

Ces «experts» en virologie ont rédigé deux articles qui ont constitué la base de toutes les hypothèses et propagandes futures sur le sujet. Après la réunion, les responsables de la santé publique à travers l’Europe, les États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé ont cessé de discuter de la théorie des fuites de laboratoire. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a même offert au Dr Fauci une plateforme exclusive pour fournir des informations faisant autorité sur l’origine du covid-19. Cette campagne de propagande a permis une censure généralisée sur les origines de la COVID sur Facebook et sur d’autres questions de santé, de liberté et de droits de l’homme. Cet accord a également été divulgué dans le communiqué de presse électronique de Fauci de mars et début avril 2020.

Il y a eu une campagne de propagande coordonnée pour dissimuler la fuite du laboratoire

Le premier élément de propagande comprend une lettre ouverte au public, publiée dans le Lancet le 19 février 2020. L’auteur de la lettre est le Dr Peter Daszak, président de l’association à but non lucratif de New York EcoHealth Alliance. Daszak est un éminent chercheur sur les coronavirus à gain de fonction qui a acheminé des subventions approuvées par Fauci au laboratoire de Wuhan. Daszak s’est précédemment vanté de la facilité de créer la protéine de pointe des coronavirus pour les rendre plus infectieux et mortels. Au lieu d’enquêter sur ses propres recherches sur les coronavirus jusqu’au laboratoire de Wuhan, Daszak a mis fin à tout débat et a appelé à une « solidarité unilatérale avec tous les scientifiques et professionnels de la santé en Chine ».

« Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle », indique la lettre. Vingt-sept scientifiques ont été contraints de signer la lettre, sous peine d’être socialement ostracisés au cours de leur carrière. Daszak a menacé tous ceux qui n’étaient pas d’accord en qualifiant leurs inquisitions de « désinformation ». La lettre affirmait que « le partage transparent des données sur cette épidémie est maintenant menacé par des rumeurs et des informations erronées sur ses origines ».

Dans les e-mails, Daszak réfléchissait à ses options, décidant de la meilleure voie pour tromper le public. Avant la mise en ligne de la lettre, il a envisagé de ne pas la signer « donc elle a une certaine distance par rapport à nous et ne fonctionne donc pas de manière contre-productive ». Daszak a écrit dans les e-mails : « Nous le diffuserons ensuite d’une manière qui ne le liera pas à notre collaboration afin de maximiser une voix indépendante. »

Daszak s’est également demandé si son collègue Ralph Baric devait signer le document. Baric est le virologue de l’Université de Caroline du Nord qui a collaboré avec le directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zheng-Li, sur des expériences de gain de fonction. Dans un e-mail du 6 février 2020, Daszak a écrit qu’il n’y avait « pas besoin que vous signiez la » déclaration « Ralph !! » ce à quoi Baric a répondu : « Je pense aussi que c’est une bonne décision. Sinon, cela semble égoïste et nous perdons de l’impact. Les auteurs de la lettre ont déclaré « aucun intérêt concurrent » et n’ont pas divulgué leurs affiliations, mais après un examen plus approfondi, cinq signataires étaient directement affiliés à l’Alliance EcoHealth de Daszak et cinq autres travaillaient pour le Wellcome Trust de Jeremy Farrar.

Le deuxième morceau de propagande soigneusement conçu qui a trompé le monde a été publié dans Nature le 17 mars 2020. L’article s’intitulait « L’origine proximale du SRAS-CoV-2 ». Cet article a été rédigé par nul autre que Kristian Andersen et quatre autres scientifiques qui ont directement participé à la téléconférence Fauci/Farrar le 1er février (une révélation également obtenue à partir d’un e-mail du 1er février 2020 de Farrar). L’article menaçait la communauté scientifique de se mettre d’accord sur la « théorie de l’origine naturelle ». Fait intéressant, le seul auteur qui n’était pas à la téléconférence Fauci-Farrar a finalement rétracté sa position. Curieusement, c’est Andersen qui a envoyé un courrier électronique à Fauci avant la téléconférence du 1er février, indiquant que le SARS-CoV-2 aurait pu être conçu. « Il faut regarder de très près toutes les séquences pour voir que certaines des fonctionnalités semblent (potentiellement) conçues », a écrit Andersen à Fauci avant le lancement de la campagne de propagande.

Les courriels montrent qu’il y a eu une correspondance interne importante entre la NASEM et les « experts » en virologie qui ont rédigé la propagande sur les origines du SRAS-CoV-2. Les e-mails suggèrent qu’il y a eu un effort coordonné pour manipuler le public sur les origines du SRAS-CoV-2 en utilisant une planification trompeuse, un consensus faisant autorité, l’intimidation et la censure. Lisez plus d’analyses sur The EpochTimes.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

