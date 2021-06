Deux jeunes journalistes de la BBC sont décédés de ce que les médias appellent une mystérieuse «maladie courte» après avoir pris le vaccin COVID-19 AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde. Aucun détail n’est fourni sur la maladie et aucune mention de vaccin n’a été supprimée des rapports.

Malheureusement, ils sont morts en peu de temps après avoir été vaccinés. Donc, les maladies étaient courtes, mais le crime est grand.

Lisa Shaw

Mme Shaw a rejoint BBC Radio Newcastle en 2016 en tant que présentatrice de jour. Sa voix était bien connue dans le nord-est de l’Angleterre où elle avait également eu une brillante carrière dans la radio commerciale.

Dans un communiqué, la famille de Mme Shaw a déclaré : « Lisa a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca et est tombée gravement malade quelques jours plus tard.

« Elle a été traitée par l’équipe de soins intensifs du RVI [Royal Victoria Infirmary] pour des caillots sanguins et des saignements dans la tête. »

Un coroner examinera si la cause de la mort de la présentatrice de la BBC Lisa Shaw a pu être compliquée par le fait qu’elle a reçu le vaccin Covid-19 AstraZeneca.

Sa famille a déclaré que la femme de 44 ans avait été traitée pour des caillots sanguins quelques jours après son premier vaccin.

Un certificat provisoire de décès indique que le vaccin est l’un des facteurs possibles pris en compte.

Il confirme qu’une enquête sur la mort de Mme Shaw aura lieu et énumère une « complication de la vaccination Covid-19 AstraZeneca contre le virus [SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] » comme considération.

Le présentateur de BBC Radio Newcastle n’était pas connu pour avoir des problèmes de santé sous-jacents.

Fait intéressant, quelques jours après sa mort, la BBC a rapporté que Lisa Shaw est décédée à l’hôpital après une « courte maladie », sans aucune mention du vaccin.

Ce qu’était exactement la « courte maladie » est encore un mystère. Cependant, ce n’est pas le seul cas.

Dom Busby

Busby a travaillé à la BBC pendant plus de 30 ans dans de nombreuses stations de radio locales, et plus récemment à BBC Sport et BBC Radio 5 Live.

M. Dom Busby a reçu la première dose de son vaccin AstraZeneca le 14 mars, selon sa page Twitter. Il a posté des photos de lui-même recevant l’injection.

La BBC a rapporté que M. Busby est décédé le 10 juin après une « courte maladie ». Aucun autre détail n’a été donné sans aucune mention du vaccin.

Dissimulation des décès dus au vaccin

Ce ne sont pas les deux seuls cas, il existe de nombreux cas où les médias induisent délibérément les gens en erreur en dissimulant des détails et en imaginant de nouvelles maladies mystérieuses pour détourner l’attention de la cause évidente – les effets secondaires du vaccin.

Récemment, le directeur d’Oracle, Joel Kallman, qui a conçu le système de suivi des vaccins du CDC, est décédé deux mois après avoir reçu l’injection du vaccin contre la COVID-19.

Plus tôt, un acteur indien bien connu et ambassadeur de l’État du Tamilnadu pour avoir créé des messages de santé publique est décédé un jour après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Sa vaccination a eu lieu lors d’un événement public avec des chaînes de télévision diffusant des photos de lui en train d’être injecté. Comme l’arrêt cardiaque s’est produit moins de 24 heures après l’inoculation, des questions se sont posées pour savoir s’il est décédé en raison des effets secondaires du vaccin.

Caillots sanguins mortels courants

Des scientifiques allemands ont découvert comment les parties cassées des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca portant le nom de Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Plus tôt, des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes selon lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Syndrome de fuite capillaire

Pendant ce temps, le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut provoquer une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

HYPNOSE DE MASSE : La psychologie inquiétante derrière le vaccin mondial CULTE SUICIDE

Le culte mondial du suicide par vaccin est bien réel, et c’est le produit d’une hypnose de masse combinée à un désir généralisé d’auto-annihilation. Poussés jusqu’à la folie par la culture folle et le terrorisme psychologique des médias mainstream (grand public), de nombreuses personnes cherchent maintenant consciemment ou inconsciemment à mettre fin à leurs propres vies – les suicides dans le monde ont monté en flèche depuis le début des blocages de Covid – et maintenant ils sont tombés sur leur solution finale : Le vaccin Covid.

Heaven’s Gate était un culte californien qui a pris fin dans les années 1990 lorsque presque tous ses membres se sont suicidés après avoir cru que leur chef – un homme nommé Applewhite – les amènerait au salut.

De la même manière que les membres de la secte de Heaven’s Gate pensaient qu’ils pourraient atteindre l’ascension et s’élever au-dessus de l’humanité en consommant du poison qui, selon eux, les téléporterait vers un « vaisseau-mère extraterrestre » les attendant de l’autre côté de la comète de Haley, les sectaires du vaccin suicide croient ils peuvent atteindre l’ascension en s’injectant une arme biologique mortelle qui les transformera en un être humain « libre » et leur donnera un statut VIP dans la société (grâce à leurs passeports vaccinaux).

De la même manière que les sectaires de Heaven’s Gate se sont suicidés à la recherche d’une ascension vers un faux dieu, les adorateurs des vaccins d’aujourd’hui se tuent en rendant hommage au faux dieu de la « science ». Et le résultat sera le même : mort de masse et illusions brisées.

Quand les gens tournent le dos à Dieu, ils ne reconnaissent plus leur propre valeur

Malheureusement, beaucoup de gens n’ont plus aucun sens de l’estime de soi parce qu’ils ont tourné le dos à Dieu et adorent à la place la technologie, la science, l’argent ou la célébrité. Ainsi, ils n’ont rien d’autre à vivre que plus d’argent et de gloire. Quand ceux-ci ne sont pas assez épanouis, ils cherchent à s’auto-annihiler, ne réalisant pas que chaque être humain est un miracle du divin, créé à l’image de Dieu.

Vous injecter une arme biologique mortelle conçue pour mettre fin à des vies humaines est un affront à Dieu et un acte d’annihilation spirituelle et physique. Je crois que la plupart des gens qui prennent le vaccin, à un certain niveau, savent qu’il est potentiellement mortel, mais ils accueillent favorablement la possibilité d’auto-annihilation parce que c’est bien mieux que l’alternative, qui est ostracisée par la société et rejetée par leurs pairs. La plupart des gens préfèrent mourir que d’être rejetés, et les propagandistes du vaccin paient donc les « influenceurs » des médias sociaux, les célébrités et les fausses figures d’autorité pour tenter d’assimiler l’obéissance au vaccin à l’acceptation sociale.

Cela s’attaque aux faibles qui définissent leur propre valeur par la façon dont les autres les voient (ou les acceptent). Rejeter le vaccin aujourd’hui, au milieu de toute la propagande et de la coercition, demande un acte de réelle réalisation de soi, de courage et de foi en Dieu. Relativement peu de gens possèdent cette capacité aujourd’hui parce qu’ils ont rejeté le Dieu même qui leur a accordé la vie et la conscience.

Ainsi, ceux qui prennent le vaccin participent littéralement à un grand culte mondial du suicide qui se déroule avec l’hypnose de masse, le lavage de cerveau et l’ingénierie sociale. Tout comme les cultistes de Heaven’s Gate, ces personnes sont plus qu’heureuses de prendre le poison et de mettre fin à leurs propres vies tant que cela signifie qu’elles ont été « acceptées » par la société dans le processus.

La raison pour laquelle je mentionne tout cela est que nous devons comprendre la psychologie tordue de ces sectaires afin de survivre à leur suicide de masse, qui aura un impact même sur ceux d’entre nous qui évitent les injections d’armes biologiques. Alors que la mort massive balaie les économies et les nations, elle aura des conséquences horribles sur le fonctionnement de la société, notamment l’effondrement des lignes d’approvisionnement et des perturbations extrêmes du personnel dans des secteurs comme la finance, l’énergie, les télécommunications et l’agriculture.

Regardez cette courte vidéo choquante d’un professionnel des ressources humaines du secteur de l’énergie, mettant en garde contre la façon dont les grandes entreprises pétrolières envisagent déjà des stratégies de « remplacement » pour remplacer leurs propres cadres qui ont été vaccinés. « Planification de la relève » est ce qu’on appelle, et selon cette femme, les dirigeants du secteur pétrolier s’attendent à ce qu’environ la moitié de ceux qui ont pris le vaccin mourront dans les années à venir.

Écoutez mon podcast complet Situation Update pour glaner des détails plus surprenants sur la façon dont les esprits tordus des sectateurs du suicide par vaccin fonctionnent réellement :

