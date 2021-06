Des chauves-souris vivantes dans le laboratoire de Wuhan révèlent que Daszak a menti dans un tweet maintenant supprimé [Vidéo]

Par Thomas Lifson

La dissimulation de la probabilité que COVID-19 ait été délibérément créé à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a eu des conséquences profondes pour le monde entier, empêchant la détection précoce et les contre-mesures, ainsi que faisant dérailler la recherche informée.

Un élément clé de cette dissimulation était la dissimulation du fait que le laboratoire de Wuhan travaillait sur des chauves-souris parce que le virus était une variante d’un virus existant transmis par les chauves-souris. L’histoire de couverture, selon laquelle un marché humide a conduit à la dispersion de COVID-19, aurait semblé terriblement faible si l’on avait su que le WIV créait de nouveaux virus à partir de chauves-souris. L’Organisation mondiale de la santé et Peter Daszak, qui a agi en tant qu’enquêteur pour l’OMS, ont catégoriquement nié que le WIV ait des chauves-souris vivantes dans son centre de recherche.

Capture d’écran YouTube.

La journaliste australienne Sheri Markson est entrée en possession d’une superbe vidéo en provenance de Chine découverte par un groupe de recherche clandestin qui se fait appeler «Drastic» qui montre des chauves-souris vivantes au WIV et bien plus encore. La vidéo récemment découverte a été produite par l’Académie chinoise des sciences en mai 2017 pour commémorer l’ouverture de WIV.

J’ai intégré le rapport vidéo de 16 minutes de Mme Markson pour Sky News sur la découverte vidéo ci-dessous, mais pour l’instant, considérez son tweet montrant le mensonge de Daszak

Video unearthed by Drastic’s @BillyBostickson and @uacjess

Elle décrit ses découvertes :

Une vidéo officielle de l’Académie chinoise des sciences pour marquer le lancement du nouveau laboratoire de niveau de biosécurité 4 en mai 2017 parle des précautions de sécurité qui sont en place si « un accident » se produit et révèle qu’il y a eu des « affrontements intenses » avec le gouvernement français pendant la construction du laboratoire. La vidéo montre des chauves-souris détenues dans une cage à l’Institut de virologie de Wuhan, ainsi que la vision d’un scientifique nourrissant une chauve-souris avec un ver. La vidéo de 10 minutes est intitulée « L’équipe de construction et de recherche du laboratoire Wuhan P4 de l’Institut de virologie de Wuhan, Académie chinoise des sciences » et présente des entretiens avec ses principaux scientifiques. Le rapport de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur l’origine de la pandémie a omis de mentionner que des chauves-souris avaient été conservées à l’Institut de virologie de Wuhan et seule son annexe faisait référence aux animaux qui y étaient hébergés.