Fire Fauci Act introduit contre le Dr Fauci pour désinformation et dissimulation de l’origine de COVID-19

Les législateurs américains ont introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus. La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

La représentante Marjorie Taylor Greene est la marraine du projet de loi. Elle a déclaré mardi qu’elle était fière de parrainer le « Fire Fauci Act », expliquant que les Américains « méritent des réponses » aux fermetures du gouvernement en 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19.

Greene a déclaré que la loi, si elle est adoptée, « ramènera le salaire de Fauci à zéro » et oblige le Sénat américain à confirmer un remplaçant pour son poste.

Selon les données fédérales sur les salaires disponibles pour l’année dernière, Anthony Fauci est l’employé le mieux payé de tout le gouvernement américain. En fait, le Dr Fauci gagnait même plus que le salaire du président des États-Unis.

« Dr. Fauci n’a pas été élu par le peuple américain, il n’a pas été choisi pour guider notre économie, il n’a pas été choisi pour régner sur les parents et l’éducation de leurs enfants, mais pourtant, le Dr Fauci a beaucoup contrôlé nos vies au cours de la dernière année », a déclaré Greene.

Plus tôt ce mois-ci, des milliers d’e-mails de Fauci sont devenus publics, suscitant l’indignation face à sa décision de ne pas poursuivre agressivement la théorie selon laquelle le coronavirus aurait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) en Chine plus tôt.

L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Après que GreatGameIndia a publié les résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques au point que les auteurs ont été contraints de rétracter leur article.

Les courriels de Fauci ont révélé que c’était le Dr Anthony Fauci lui-même qui avait menacé les scientifiques indiens et les avait forcés à retirer leur étude liant le COVID-19 au virus du Sida.

Dans le tweet, Greene a écrit : « Le peuple américain mérite des réponses sur le laboratoire de Wuhan et Fauci mérite d’être tenu responsable !

Aujourd’hui, j’ai envoyé cette lettre à Joe Biden pour exiger une enquête immédiate sur les mensonges d’Anthony Fauci et son implication potentielle dans la dissimulation des origines du virus chinois.

Le peuple américain mérite des réponses sur le laboratoire de Wuhan et Fauci mérite d’être tenu responsable ! pic.twitter.com/ka8PdgZrlk

– Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 4 juin 2021

En 2019, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l’organisation dirigée par le Dr Fauci, a financé des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan et d’autres institutions pour des travaux sur la recherche de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris

Une deuxième phase du projet, commençant cette année-là, comprenait des travaux de surveillance supplémentaires mais également des recherches sur le gain de fonction dans le but de comprendre comment les coronavirus de chauve-souris pourraient muter pour attaquer les humains.

Des recherches controversées similaires ont également été menées par le virologue néerlandais Ron Fouchier, une figure controversée dans le domaine des virosciences.

Ron Fouchier a créé la souche de virus la plus meurtrière au monde et ses recherches ont déclenché une controverse mondiale pour définancer et arrêter de telles expériences.

Les experts ont exprimé légalement des inquiétudes selon lesquelles de telles expériences pourraient non seulement conduire à une pandémie mondiale, mais pourraient également conduire au bioterrorisme.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La plus grande escroquerie de test COVID-19 en Inde – Comment une agence basée à Haryana a falsifié des rapports de test de 1 Lakh pendant Kumbh

Comment une enquête menée par un agent du LIC a révélé la plus grande escroquerie de test COVID-19 de l’Inde, où une agence basée à Haryana a falsifié plus d’un lakh de rapports de test COVID-19 pendant Kumbh.

Au moins 1 lakh Covid-19 rapports de tests effectués pendant Kumbh se sont avérés faux. Selon une enquête détaillée du gouvernement, une agence privée engagée dans des tests Covid-19 pendant Kumbh a collecté de faux échantillons.

Les rapports indiquent que l’agence a utilisé de faux numéros de téléphone et de fausses adresses pour enregistrer des personnes.

Tout est apparu après qu’un agent d’assurance basé au Pendjab a commencé à enquêter sur le SMS qu’il a reçu indiquant que ses échantillons ont été testés négatifs pour COVID-19.

Vipan Mittal, l’agent d’assurance, n’avait cependant donné aucun échantillon pour les tests.

Mittal a envoyé un e-mail au Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) indiquant qu’il avait reçu des rapports de test sans subir de test et qu’il n’avait pas reçu de réponse pour cela, qu’il avait soumis une demande de RTI.

L’ICMR lui a dit que son numéro de téléphone portable était enregistré pour un test COVID-19 à Haridwar.

Mittal n’y était jamais allé.

L’ICMR a en outre examiné l’affaire et a transmis la plainte de Mittal au service de santé de l’Uttarakhand, où il a découvert qu’une agence basée à Haryana, qui était l’une des huit sous-traitées pour effectuer les tests, aurait falsifié des milliers de rapports de tests et les aurait enregistrés pour falsifier numéros de téléphone et adresses.

Toutes les autres agences contractées pour les tests COVID-19 sont actuellement sondées.

Mittal, cependant, dit que son inquiétude n’a pas pris fin et qu’il est déterminé à découvrir comment ses données personnelles ont été volées et utilisées dans l’escroquerie

Les « tests » auraient été effectués entre le 1er et le 30 avril pendant le festival Kumbh après que la haute cour d’Uttarakhand ait ordonné à l’État d’effectuer au moins 50 000 tests quotidiens à Haridwar.

L’enquête a révélé que les noms et les adresses étaient faux. Plusieurs personnes ont partagé le même numéro de téléphone et les mêmes kits de test d’antigène destinés à un usage unique.

Des étudiants et des habitants du Rajasthan qui n’étaient jamais allés à Kumbh ont été présentés comme des collecteurs d’échantillons. L’État avait effectué un total de quatre tests de lakh à Haridwar pendant la période mela avec l’aide de huit agences de collecte d’échantillons. Les autres agences sont également sous scanner maintenant.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia