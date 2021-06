Un cabinet conseil en médecine factuelle émet un «carton jaune» mettant en garde contre les dangers des vaccins Covid + L’Institut Chan Zuckerberg a acheminé de l’argent vers le laboratoire de Wuhan

Un cabinet conseil en médecine factuelle émet un «carton jaune» mettant en garde contre les dangers des vaccins Covid

Une « entreprise d’intérêt communautaire » qui dit mener des recherches au nom du grand public sans conflits d’intérêts a émis un « carton jaune » d’avertissement contre les « vaccins » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], qui « pourraient nécessiter une enquête plus approfondie » pour « identifier des problèmes dont vous n’aviez peut-être pas connaissance auparavant » concernant leur sécurité.

Dans une lettre, le Dr Tess Lawrie, MBBCh, PhD, directeur d’Evidence-based Medicine Consultancy Ltd et d’EbMC Squared CiC, explique que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a identifié certaines conditions actuelles dans lesquelles les médicaments étudiés en clinique les essais – dans ce cas, les vaccins contre la grippe de Wuhan – ne fonctionnent pas de la même manière dans la vie réelle qu’ils le faisaient prétendument lorsque Big Pharma les évaluait.

Lawrie dit que les experts craignent que les injections de virus chinois ne posent de graves problèmes qui « pourraient ne pas être vus tant qu’un très grand nombre de personnes n’auront pas reçu le médicament ». Déjà, un grand nombre de personnes meurent ou souffrent de réactions indésirables graves aux médicaments (EIM) à cause des injections, et le gouvernement fait comme si de rien n’était.

Dans le système de la carte jaune, 1 253 décès ont déjà été signalés, ainsi que 888 196 ADR. Cela correspond à la période comprise entre le 4 janvier 2021 et le 26 mai 2021.

Lawrie et son équipe ont réparti les données en six catégories :

• EIM hémorragiques, coagulantes et ischémiques

• Effets indésirables du système immunitaire

• EIM « douloureux »

• Effets indésirables neurologiques

• EIM impliquant une perte de la vue, de l’ouïe, de l’odorat ou de la parole

• Effets indésirables liés à la grossesse

Dans chacune de ces six catégories, le mot « décès » a été inclus dans la recherche, ainsi que d’autres qualificatifs. L’objectif était de déterminer combien de blessures et de décès sont liés à toutes les injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] actuellement sur le marché, y compris les variétés d’ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna, et les variétés de vecteurs viraux d’AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J).

« Nous n’avons pas comparé les fréquences d’effets indésirables entre différents vaccins ; Cependant, notre impression est que les EIM n’étaient pas limités à une marque de vaccin particulière (AstraZeneca, Pfizer et Moderna) ou à un type (ARNm et ADN) actuellement utilisé au Royaume-Uni », explique le rapport.

« Sur ce dernier, la plupart des effets indésirables signalés à ce jour (941 774 effets indésirables et 5 474 décès) sont survenus chez des personnes âgées de 18 à 44 ans et de 45 à 64 ans (38 % et 35 %, respectivement) ; la grande majorité (72 %) des effets indésirables signalés sont survenus chez des femmes. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’examiner les données de la carte jaune du Royaume-Uni en fonction de l’âge et du sexe en raison du manque de disponibilité des données.

Les vaccins contre la grippe de Wuhan menacent d’intégrer de manière permanente des protéines de pointe synthétiques dans l’ADN humain

Le rapport cite également un article scientifique récent qui a identifié de nombreuses pathologies potentielles aiguës et à long terme associées aux injections de la grippe chinoise [et/ou américaine, française, britannique et alliées – MIRASTNEWS]. Ceux-ci inclus:

• Amorçage pathogène, maladie inflammatoire multisystémique et auto-immunité

• Réactions allergiques et anaphylaxie

• Amélioration dépendante des anticorps

• Activation d’infections virales latentes

• Neurodégénérescence et maladies à prions

• Émergence de nouvelles variantes du SARS-CoV-2

• Intégration du gène de la protéine de pointe dans l’ADN humain

Nous avons couvert certains de ces points ici à Natural News au cours des derniers mois, y compris le problème d’amorçage pathogène, qui a été mis en évidence plus tôt cette année par une infirmière des urgences de San Diego qui a été testée « positive » pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] après avoir reçu son première dose de l’injection Pfizer.

Sur la base de ce cas et d’autres cas connexes, les experts ont déterminé que les vaccins contre la grippe de Wuhan préparent le corps des personnes de manière pathogène à développer davantage de maladies lors d’une exposition future, rendant les injections à la fois nocives et inefficaces.

En ce qui concerne les allergies, les injections de virus chinois contiennent des ingrédients toxiques comme le polyéthylène glycol (PEG) qui sont connus pour déclencher l’anaphylaxie chez certains receveurs, pouvant causer des dommages à la santé à long terme.

L’amélioration dépendante des anticorps, ou ADE, est un autre problème sérieux associé aux vaccins qui est une raison suffisante pour les éviter. La Food and Drug Administration (FDA) est incapable de clarifier son histoire concernant la pertinence des anticorps en ce qui concerne le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], et la «science» est donc partout sur la carte.

Certaines des dernières études montrent également que les injections de virus chinois provoquent une neurodégénérescence et des maladies à prions comme la vache folle qui, dans certains cas, mettent des années à se manifester – mais elles viendront, et probablement à grande échelle.

Les médias grand public craignent beaucoup les soi-disant « variantes » qui sont censées se répandre au Royaume-Uni, en Inde et ailleurs, mais les preuves montrent que ces variantes sont en réalité contenues dans les « vaccins » qui sont injectés dans les bras des gens.

Ce sont les vaccins, en d’autres termes, et non les systèmes respiratoires des gens, qui hébergent des variantes du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] et les propagent dans toute la population mondiale. Lawrie attire l’attention sur ce fait dans son rapport.

Et enfin, l’intégration des gènes des protéines de pointe dans l’ADN humain est une fois de plus le résultat direct des injections, qui les incrustent dans le génome humain via la pointe d’une aiguille.

« Un arrêt immédiat du programme de vaccination est nécessaire pendant qu’une analyse de sécurité complète et indépendante est entreprise pour enquêter sur l’étendue des dommages, qui, selon les données de la carte jaune britannique, incluent la thromboembolie, les maladies inflammatoires multisystémiques, la suppression immunitaire, l’auto-immunité et l’anaphylaxie, ainsi que l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) », insiste Lawrie.

«En raison de la nécessité d’une opportunité, nous n’avons pas détaillé tous les effets indésirables dans ce rapport préliminaire. Les données existantes de la carte jaune couvrant un peu moins de cinq mois indiquent que l’étendue de la morbidité et de la mortalité associées aux vaccins COVID-19 est sans précédent.»

Vous trouverez plus d’informations sur le programme d’injection du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sur ChemicalViolence.com.

Robert F. Kennedy Jr. avertit que Fauci et Gates commettent un génocide de masse contre l’humanité

Qu’est-ce qui a été accompli en 2020 à part l’abolition des droits constitutionnels des Américains ? Pas grand-chose, selon Robert F. Kennedy Jr., qui a récemment pris le temps de parler à Mike Adams, le Health Ranger, de l’épave laissée en raison de la plandémie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

Plutôt que d’aider à « sauver des vies » comme ils prétendaient le faire, les eugénistes Bill Gates et Tony Fauci ont en fait lancé un génocide mondial qui est toujours en cours. Cela a commencé par des verrouillages et des fermetures d’entreprises et a depuis évolué vers une « vaccination » de masse, dont le plein impact reste encore à voir.

« Toute la gamme des droits constitutionnels a été piétinée l’année dernière d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer il y a même deux ans », a expliqué Kennedy, notant que Fauci porte une grande partie de la responsabilité de tout cela.

« Tony Fauci a un budget annuel de 7,6 milliards de dollars, et cet argent, 6,1 milliards de dollars, vient des contribuables américains et 1,6 milliard de dollars vient de l’armée, et c’est pourquoi il s’est lancé dans toutes ces armes biologiques. »

Immédiatement après le 11 septembre, l’armée a commencé à investir de l’argent dans la production de nouvelles armes biologiques, même si cela est illégal, a en outre averti Kennedy. Et Fauci a toujours été là pour mener à bien presque tous les projets.

Regardez ci-dessous pendant que Kennedy discute avec le Health Ranger de ces questions et d’autres questions importantes :

https://www.brighteon.com/embed/1b295642-28f8-4af8-878b-0b4d28e469a7

Fauci a prétendu financer la recherche de «vaccins» tout en poussant activement de nouvelles armes biologiques

En catégorisant ses efforts comme « à double usage », Fauci a pu couvrir ses efforts d’armes biologiques en affirmant qu’il s’agissait de « recherche » impliquant de nouveaux « vaccins ». Cela s’est produit il y a des décennies et cela se produit toujours aujourd’hui, le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] étant l’itération actuelle.

Avec Gates, qui a également un penchant pour le génocide, Fauci a envoyé des millions de dollars des contribuables en Chine et ailleurs pour être utilisés pour la recherche sur les armes biologiques. Cela se révèle également, en grande partie grâce au mouvement #FauciEmails.

« Il n’y a aucune connaissance qui soit jamais sortie de 20 ans où il a joué avec ce genre de choses qui ont jamais aidé la santé publique », a déclaré Kennedy. « Et nous savons maintenant que, bien sûr, ce virus est presque certainement issu d’expériences que [Fauci] menait en Chine, et il a provoqué cette pandémie mondiale. »

[Ici il ne faut pas exclure que des expériences similaires aient été menées en interne, par exemple aux Etats-Unis, étant donné que ces derniers détiennent selon des experts, cinq types de coronavirus de chauves-souris dans leurs laboratoires et que des échanges scientifiques et l’aide financière s’effectuaient entre les Etats-Unis et la Chine.

Cela peut tout aussi vouloir signifier que Wuhan pouvait certes en être l’auteur, mais il n’est pas exclu que les Etats-Unis et leurs alliés aient doublé la Chine en sourdine- dans l’ombre du secret – avec pour objectif de lui faire porter le chapeau, c’est-à-dire la totale responsabilité.

Cela peut se lire dans la façon dont la crise sanitaire a été gérée par toutes les parties. On a la forte impression qu’il y a un dénominateur commun dans la prise de décisions. JDDM – MIRASTNEWS].

La raison pour laquelle Fauci a tant de pouvoir est que son agence était censée étudier les allergies et les maladies infectieuses pour trouver la cause première de leur apparition. Au lieu de cela, il a abusé de son poste pour mener des recherches sur les armes biologiques comme une sorte de maniaque homicide.

Lorsque Fauci a commencé à occuper son poste actuel il y a près de 50 ans, le taux national d’allergies n’était que de six pour cent. Aujourd’hui, c’est plus de 54%, ce qui montre que Fauci n’a absolument rien fait pour aider à résoudre le problème et ne l’a fait qu’empirer.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Fauci, il y a eu une explosion de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, d’autisme et d’autres maladies qui n’existaient jamais avant qu’il ne soit installé à son poste. Comment s’en est-il sorti ?

« Lorsqu’il a pris ses fonctions, [l’autisme] a touché un Américain sur 10 000. Aujourd’hui, c’est un garçon sur 22 qui naît dans ce pays », dit Kennedy. « Son travail consiste à nous dire pourquoi cela se produit. »

« Il ne fait pas cette recherche, même si c’est la recherche que le Congrès lui a dit de faire », a ajouté Kennedy, révélant que les pires maladies chroniques que nous voyons aujourd’hui sont en fait devenues épidémiques peu de temps après l’installation de Fauci.

« Ce qu’il fait, c’est qu’il a pris tout cet argent et a transformé son agence en incubateur pour l’industrie pharmaceutique. »

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sur Pandemic.news.

L’Institut Chan Zuckerberg a acheminé de l’argent vers le laboratoire de Wuhan d’où provient probablement la Covid

Un autre coupable plandémique du coronavirus de Wuhan (Covid-19) a été identifié, et vous le soutenez probablement en utilisant son application sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Ce coupable est Mark Zuckerberg de Facebook, bien sûr, qui a été démasqué pour avoir acheminé des centaines de milliers de dollars vers Wuhan, en Chine, par le biais de son « Initiative Chan Zuckerberg ».

L’« œuvre caritative » de Zuckerberg aurait attribué l’argent à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, où Ralph Baric travaille en tant que « professeur » – Baric étant l’un des scientifiques louches qui ont mené des recherches illégales sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris sous la direction de Tony Fauci .

Baric a été surpris en train d’assister à diverses conférences à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), où certains pensent maintenant que le coronavirus de Wuhan (Covid-19) est originaire.

En collaboration avec Shi Zhengli, également connue sous le nom de « femme chauve-souris », Baric a travaillé à peaufiner le coronavirus de chauve-souris pour en faire une menace plus importante pour les humains. Et rien de tout cela n’aurait été possible sans les importantes contributions en espèces de Zuckerberg et de sa femme.

« L’Initiative Chan Zuckerberg (CZI) a récemment accordé une subvention de 433 000 $ à l’UNC pour des équipements de laboratoire qui accéléreront la recherche pour lutter contre la pandémie de COVID-19 », révèle un communiqué de presse.

« Cette subvention représente une nouvelle collaboration entre l’organisation philanthropique de la côte ouest CZI et UNC à la recherche d’une solution mondiale à la pandémie. »

Un résumé de la façon dont la subvention a été utilisée révèle qu’une grande partie de celle-ci couvrait l’achat d’un « manipulateur de liquide », qui est décrit comme « un bras robotique qui peut pipeter des fluides beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que les humains.

L’argent de Zuckerberg a également été utilisé pour acheter « des instruments de soutien, y compris un autre robot qui détecte les particules virales actives dans les échantillons et une machine pour séquencer l’ARN ».

« Ensemble, ces outils multiplient par 20 le taux de test des composés », poursuit-il.

Zuckerberg a financé des recherches sur les écouvillons nasaux du virus chinois

Les dons « philanthropiques » de Zuckerberg étaient également couverts par une étude, actuellement en attente d’examen par les pairs, intitulée « Virus infectieux SARS-CoV-2, ARN viral dans les écouvillons nasopharyngés et statut sérologique des patients externes symptomatiques COVID-19 aux États-Unis ».

Cette étude, les notes de synthèse, fournit une analyse complète des facteurs de maladie démographiques, immunologiques, virologiques et cliniques associés à l’isolement du virus infectieux et des niveaux d’ARN viral dans des échantillons d’écouvillonnage nasopharyngé dans la plus grande étude à ce jour sur des adultes ambulatoires symptomatiques atteints de COVID-19. »

Parmi les autres contributeurs au projet, citons Gilead Sciences, qui a menacé d’assassiner le scientifique français Dr Didier Raoult pour avoir osé parler de la façon dont il a utilisé avec succès l’hydroxychloroquine (HCQ) pour traiter les patients « diagnostiqués » avec le virus chinois.

Les National Institutes of Health (NIH) et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de Fauci ont également contribué au projet, malgré les récents mensonges de Fauci, sous serment, sur le fait de n’avoir aucune relation avec Baric, Zuckerberg ou l’un des autres virus de la grippe de Wuhan. les escrocs qui ont beaucoup profité de l’escroquerie.

Fauci a tenté de jouer l’idiot – bien qu’il soit vraiment idiot – lors d’une récente interview avec Chuck Todd de MSNBC, affirmant qu’il n’avait « aucune idée » de tout cela.

Fait intéressant, ces liens financiers entre Baris et la « charité » de Zuckerberg en disent long sur la censure active par Facebook du contenu du coronavirus de Wuhan (Covid-19) qui défie le récit officiel approuvé par Fauci.

« Facebook passe des contrats avec le groupe « Lead Stories » exclusivement dirigé par les démocrates, composé principalement de ratés de CNN, afin de censurer les informations gênantes », écrivent Natalie Winters et Raheem Kassam de The National Pulse.

« Lead Stories est également contracté par TikTok, qui appartient à son tour à ByteDance, une entreprise utilisée par le Parti communiste chinois et son Armée populaire de libération pour promouvoir la propagande communiste. »

Plus d’informations sur la criminalité du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

