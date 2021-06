Camilla en Italie, Simone en nous : deux adolescents sont morts après différents vaccins

Alors qu’en Italie l’autopsie confirme que Camilla Canepa, 18 ans, a eu le cerveau dévasté par une terrible hémorragie suite à une thrombose, similaire à celles rapportées parmi les « rares » effets indésirables du sérum adénoviral AstraZeneca, la nouvelle effrayante arrive des Etats-Unis fille de son âge, Simone Scott, 19 ans, est décédée des complications d’une myocardite qui lui avait brisé le cœur, à tel point qu’une greffe était nécessaire, après la deuxième dose de la thérapie génique à base d’ARN messager de Moderna. Juste le vaccin qui, avec Pfizer, sera utilisé en Italie pour les jeunes au lieu d’AstraZeneca, considéré comme plus sûr uniquement pour les plus de 60 ans.

Par Megan Redshaw

Simone Scott, une étudiante de première année de 19 ans à la Northwestern University d’Evanston, dans l’Illinois, est décédée le 11 juin des complications d’une transplantation cardiaque qu’elle a subie après avoir développé ce que ses médecins pensent être une myocardite après sa deuxième dose du vaccin COVID Moderna.

Scott a reçu sa deuxième dose de Moderna le 1er mai, a rapporté WLWT 5. Lorsque la diplômée du Mason High School 2020 et vice-président de la classe supérieure a rendu une visite surprise à ses parents pour la fête des mères, le 9 mai, sa mère a déclaré qu’elle avait remarqué que Scott ne se sentait pas bien.

Simone Scott, une étudiante de première année est décédée un mois après le vaccin Moderna

« J’ai remarqué qu’elle était un peu étouffante, donc sa voix n’était pas exactement la même », a déclaré Valerie Kraimer. Scott est retourné sur le campus le 11 mai, où même après une visite chez le médecin, son état s’est aggravé. Kraimer a déclaré que plusieurs tests sont revenus négatifs, y compris un test COVID-19. « Dimache matin [le 16 mai], elle a envoyé un texto à son père et lui a dit: » Papa, j’ai tellement le vertige. Je ne peux pas sortir du lit’ et c’est à ce moment-là que tout a vraiment commencé à partir de là », a déclaré Kraimer.

Les parents de Scott étaient à des centaines de kilomètres de là, alors son père a appelé la police du campus pour que quelqu’un vienne la surveiller. «Nous avons appris qu’un médecin a dû lui sauter sur la poitrine et lui faire une RCR parce qu’elle était si mauvaise, puis toute la cascade d’événements s’est produite, a déclaré Kraimer. « Ils ont dû l’intuber et ont réalisé qu’elle était en insuffisance cardiaque. »

Après plusieurs interventions, y compris l’accrochage de Scott à une machine ECMO qui reflète la fonction du cœur afin que son propre cœur puisse se reposer, les médecins ont déterminé qu’elle avait besoin d’un remplacement cardiaque. Ses médecins n’ont pas complètement confirmé la cause de sa mort, mais ils ont dit qu’il semble que Scott souffrait d’une myocardite.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque pouvant entraîner une arythmie cardiaque et la mort. Selon des chercheurs de l’Organisation nationale pour les maladies rares, la myocardite peut résulter d’infections, mais « le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire du corps aux lésions cardiaques initiales« . L’université a déclaré aux étudiants que Scott était décédé de complications après avoir subi une transplantation cardiaque. « La mort de Scott est survenue des semaines après une complication cardiaque en mai, qui a conduit à une greffe cardiaque », a rapporté le Daily Northwestern.

L’ancien journaliste du New York Times, Alex Berenson, a déclaré dans un fil publié le 14 juin que l’étudiante en journalisme de Northwestern « a souffert d’un cas d’insuffisance cardiaque induite par une myocardite apparente le dimanche 16 mai. Malgré des mesures extraordinaires pour la sauver, y compris une transplantation cardiaque, elle est décédée Vendredi matin au Northwestern Memorial Hospital de Chicago.

« Les médecins semblent avoir manqué à plusieurs reprises des signaux alors que l’état de Scott s’est aggravé dans les deux semaines qui ont suivi sa deuxième injection – avant qu’elle ne s’écrase brusquement », a déclaré Berenson. Scott a reçu le vaccin COVID de son propre chef, mais son université oblige désormais les étudiants à être complètement vaccinés avant de retourner sur le campus, a rapporté The College Fix. « J’ai toujours l’impression qu’elle est là, même si je sais qu’elle ne l’est pas et que cela ressemble à un tel gâchis », a déclaré Kraimer. Les parents de Scott attendent toujours plusieurs tests sur son cœur pour revenir dans l’espoir qu’ils apprendront pourquoi ils perdu leur fille si soudainement.

Comme The Defender l’a signalé le 11 juin, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) convoqueront une réunion d’urgence de leurs conseillers le 18 juin pour discuter des rapports plus élevés que prévu d’inflammation cardiaque suite à des doses de vaccins COVID Pfizer et Moderna. Le CDC a déclaré lors d’une réunion du 10 juin du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, que l’agence avait identifié 226 rapports d’inflammation cardiaque qui pourraient correspondre à sa « définition de cas de travail » de myocardite et de péricardite après les vaccins, a rapporté The Defender la semaine dernière.

Selon le CDC, un total de 475 cas de myocardite ou de péricardite ont été enregistrés chez des patients de 30 ans et moins qui ont reçu un vaccin à ARNm. L’âge médian des personnes atteintes de myocardite ou de péricardite après la première dose était de 30 ans et de 24 ans après la deuxième dose. Le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) du CDC a révélé 900 cas de myocardite et de péricardite, parmi tous les groupes d’âge signalés dans le Les États-Unis après la vaccination COVID entre le 14 décembre 2020 et le 4 juin 2021. Sur les 900 cas signalés, 533 cas ont été attribués à Pfizer, 331 cas à Moderna et 32 ​​cas au vaccin COVID de J&J.

Le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC, a déclaré lors de l’audience du 10 juin de la FDA qu’il y avait eu un nombre plus élevé que prévu de cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes récemment vaccinés avec leur deuxième dose de vaccin à ARNm. Les données du CDC ont montré 196 rapports de myocardite et de péricardite chez les 18 à 24 ans jusqu’au 31 mai, contre un taux attendu compris entre huit et 83 cas.

Parmi les 16 à 17 ans, 79 cas de myocardite et de péricardite ont été signalés jusqu’au 31 mai. Le taux attendu parmi les personnes de ce groupe d’âge se situe entre deux et 19 cas, a déclaré Shimabukuro lors de sa présentation. Shimabukuro a déclaré que les conclusions du CDC étaient « pour la plupart cohérentes » avec les rapports de rares cas d’inflammation cardiaque qui avaient été étudiés en Israël et rapportés par le département américain de la Défense plus tôt cette année. Children’s Health Defence demande à toute personne ayant subi une réaction indésirable à un vaccin de déposer un rapport en suivant ces trois étapes.

