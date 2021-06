L’espionnage et l’église catholique

« Combien de divisions le pape a-t-il ? C’était la réponse sarcastique de Staline à la demande de Churchill de ne pas laisser les développements internes en Pologne perturber les relations avec le pape.

Alors que la déclaration dédaigneuse de Staline suggérait que l’Église catholique était une puissance insignifiante dans les affaires internationales, il n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité.

Le Saint-Siège a joué un rôle important mais peu étudié dans le renseignement et la diplomatie à travers son service diplomatique, qui est l’un des plus anciens au monde. La forte présence des diplomates du Saint-Siège combinée à leur neutralité leur donne accès à des informations uniques aux quatre coins du globe.

Des documents anciennement top-secrets du KGB (service de sécurité soviétique) déclassifiés après la fin de la guerre froide révèlent l’obsession du Kremlin de contenir l’influence de la papauté. Les services de sécurité soviétiques ont consacré des ressources substantielles à pénétrer et à saper l’Église catholique pendant toute la guerre froide. Et à mesure que les menaces internationales sont devenues plus sophistiquées, les méthodes du Vatican pour se protéger sont également devenues plus sophistiquées.

Aujourd’hui, parce que la papauté entretient des relations diplomatiques avec 183 pays, l’Église catholique est toujours une puissance influente dans les affaires internationales. Bien que la papauté ne possède pas de service de renseignement officiel, elle déploie un corps diplomatique qui fournit des informations précieuses à la communauté diplomatique aux confins du monde, y compris les zones de guerre au Moyen-Orient et en Afrique.

Une brève histoire du service diplomatique du pape

Le service diplomatique du Saint-Siège a été créé il y a plus de 500 ans. En plus de son rôle de chef de l’Église catholique, le pape est le chef politique de la Cité du Vatican, le plus petit État souverain du monde.

Les ambassadeurs pontificaux, appelés « nonces », sont les représentants officiels du pape auprès des États souverains et des organismes étrangers, tels que les Nations Unies. Leurs câbles diplomatiques à Rome incluent des informations sur les préoccupations politiques, économiques et sociales laïques en plus des notes sur la communauté ecclésiale locale, telles que les prêtres qui pourraient être candidats à l’élévation au rang d’évêque.

Les diplomates pontificaux s’entraînent à l’Académie pontificale ecclésiastique de Rome. Les évêques nomment des candidats qui sont ensuite sélectionnés par la Secrétairerie d’État dont le siège est dans la Cité du Vatican. La Secrétairerie d’État est la bureaucratie centrale de l’Église catholique et est responsable des affaires politiques et diplomatiques de l’Église. Le secrétaire aux relations avec les États est l’équivalent d’un ministre des Affaires étrangères et du plus haut fonctionnaire diplomatique du Saint-Siège.

Le programme d’études des diplomates pontificaux à l’Académie pontificale ecclésiastique dure environ quatre ans ; si l’étudiant entrant a déjà un diplôme supérieur en droit canonique, le cours est raccourci à deux ans. Le programme comprend l’histoire diplomatique, le droit international, les techniques de négociation, l’économie, le droit canon, la théologie et les études culturelles. Les étudiants doivent également maîtriser deux langues en plus de leur langue maternelle.

En comparaison, les agents du service extérieur des États-Unis s’entraînent pendant plusieurs mois à un an ou plus, selon la nature de leur première affectation et les exigences linguistiques. La formation diplomatique papale est considérablement plus longue en raison de l’obligation d’acquérir une expertise en théologie et en droit de l’Église.

Dans une interview de 2016, l’archevêque Timothy Broglio, un ancien nonce du pape qui a servi en Amérique latine et en Afrique, a déclaré que, comme dans le département d’État américain, les diplomates pontificaux sont déplacés toutes les quelques années et servent souvent dans des endroits austères.

Grâce à leur formation approfondie, les nonces constituent une source inestimable d’informations sur les développements politiques, économiques et sociaux dans des endroits dangereux à travers le monde.

Hugh Wilson, qui a été ambassadeur des États-Unis en Allemagne avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré que le pape disposait du «meilleur service d’information au monde». Plus récemment, le Saint-Siège a été crédité d’avoir utilisé ses relations diplomatiques à Cuba pour aider à la normalisation des relations entre Washington et La Havane en 2014.

Aujourd’hui comme par le passé, lorsque les guerres éclatent et que d’autres diplomates commencent à évacuer, les nonces pontificaux restent à leur poste même si le Saint-Siège leur permet de partir alors que la violence s’intensifie.

En 2003, des rebelles burundais qui appartiendraient aux Forces nationales de libération ont assassiné l’archevêque Michael Courtney pour son rôle dans la négociation d’un accord de paix entre le gouvernement burundais et l’opposition hutue. Le meilleur exemple de l’influence de la diplomatie papale dans les relations internationales est peut-être son rôle dans la lutte contre le communisme pendant la guerre froide.

L’espionnage et le Saint-Siège pendant la guerre froide

Peu de temps après la révolution bolchevique de 1917 et la fondation de l’État soviétique, les hauts dirigeants du Saint-Siège ont reconnu la menace que les Soviétiques représentaient pour la religion organisée.

En 1929, le pape Pie XI a créé le Collège pontifical russe, le Russicum, pour préparer les prêtres au service dans les territoires contrôlés par les communistes. Cependant, les Soviétiques pensaient qu’il servait d’école aux espions.

L’édition de 1972 de l’encyclopédie de contre-espionnage du KGB décrivait le Russicum comme une organisation de renseignement clandestine engagée dans des mesures actives et des opérations d’influence. Il a déclaré que les étudiants du Russicum recevaient une formation politique, théologique et linguistique, « apprenaient des spécialités civiles pour établir une identité de couverture » et que « leur objectif était d’organiser un soutien pour renverser l’Union soviétique ».

Étant donné qu’une partie aussi importante de la population du territoire occupé par les Soviétiques était catholique, le Kremlin était particulièrement préoccupé par le fait que le Saint-Siège utilise son influence pour saper l’autorité soviétique.

Le transfuge du KGB Vasili Mitrokhin a déclaré que les Soviétiques considéraient l’Église catholique comme une menace idéologique sérieuse et que « le Vatican était une cible principale pour les opérations de pénétration du KGB ». En raison de l’inquiétude soviétique face à la subversion idéologique après les rébellions en Hongrie et en Tchécoslovaquie, les opérations du KGB visant le Saint-Siège se sont considérablement développées dans les années 1960 et 1970.

Les Soviétiques étaient particulièrement préoccupés par la subversion en Lituanie, car plus de 80 pour cent de sa population était catholique. Un objectif principal du KGB était d’empêcher le Saint-Siège de contacter tout clergé catholique non sous contrôle soviétique.

En 1956, le KGB a lancé l’Opération Étudiants, conçue pour pénétrer les bureaucraties du Vatican et saper l’influence de l’Église catholique en Lituanie, en envoyant deux agents du KGB étudier en tant qu’étudiants en théologie à l’Université pontificale du Latran à Rome.

Bien que ces agents interagissent avec des membres supérieurs du Saint-Siège – ils ont même rencontré le pape Jean XXIII – l’opération a largement échoué. Beaucoup de leurs camarades, des émigrés lituaniens à Rome et du clergé soupçonnaient qu’ils coopéraient avec les autorités soviétiques. Certes, l’opération n’a pas abouti à la dégradation du pouvoir et de l’influence de l’Église parmi les fidèles catholiques de Lituanie tant souhaitée par les Soviétiques.

En 1962, les Soviétiques tentèrent à nouveau de pénétrer dans le sanctuaire intérieur du Saint-Siège. La même année, le pape a officiellement convoqué le Concile Vatican II, qui a examiné un grand nombre de réformes dans l’Église catholique. Des invitations à participer ont été envoyées aux Églises chrétiennes des territoires communistes. En réponse, le KGB a réuni une délégation de religieux catholiques de Lituanie, parmi lesquels se trouvaient plusieurs de ses agents.

Le KGB a chargé ces agents de participer directement et de façonner les discussions qui ont lieu au sein du conseil. Ils devaient obtenir une audience privée avec le pape, faire des incursions avec « l’aile des réformes » au Vatican et travailler pour convaincre les participants du conseil que les récits de persécution des catholiques derrière le rideau de fer étaient très exagérés. Parce que le KGB n’était pas en mesure de cultiver des sources de haut niveau au Saint-Siège, cette opération s’est également avérée de peu d’utilité dans la guerre clandestine de l’Union soviétique contre l’Église catholique.

Les inquiétudes du Kremlin concernant l’influence catholique n’ont fait qu’augmenter avec le temps. En 1975, le KGB a organisé une conférence à Varsovie avec des représentants des agences de sécurité de l’Allemagne de l’Est, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Bulgarie et de Cuba pour concevoir une stratégie pour des opérations de renseignement plus coordonnées ciblant l’Église catholique.

Un document du KGB anciennement top secret déclare que les organes de sécurité communistes devraient activement tenter de cultiver plusieurs responsables catholiques influents, tels que le cardinal Agostino Casaroli, un haut fonctionnaire diplomatique du Saint-Siège, et le cardinal Franz König, l’archevêque de Vienne.

D’autres objectifs déclarés de la conférence comprenaient la pénétration de l’académie responsable de la formation des diplomates du Vatican et la collecte de renseignements sur les futures élections papales. Les objectifs des Soviétiques à la conférence pourraient être qualifiés de vœux pieux.

Le KGB a cependant réussi à implanter subrepticement un dispositif d’écoute dans une statue qui a été placée dans la salle à manger du cardinal Casaroli. Étant donné que Casaroli avait régulièrement des discussions avec des diplomates pontificaux axés sur le bloc communiste à cet endroit, le bogue électronique était probablement une bonne source d’informations sur la politique du Saint-Siège en matière d’Ostpolitik, c’est-à-dire le rapprochement avec le bloc communiste.

Les craintes soviétiques concernant le Saint-Siège se sont transformées en hystérie en octobre 1978, lorsque le Collège des cardinaux a choisi le cardinal polonais Karol Wojtyla comme pape. Lorsque Youri Andropov, le chef du KGB à l’époque, a appris l’élection de Wojtyla, il a demandé à son chef de station à Varsovie : « Comment pourriez-vous permettre l’élection de quelqu’un d’un pays socialiste comme pape ?

Le KGB avait suivi de près la carrière de Wojtyla en raison de son anticommunisme profond avant son élévation en tant que pape Jean-Paul II. Un rapport du KGB le décrit comme un dangereux anticommuniste. Un rapport déclassifié de la Central Intelligence Agency de 1978 déclarait avec prévoyance qu’un pape polonais rajeunirait le nationalisme en Pologne et dans les autres États occupés par les Soviétiques, ce qui poserait un sérieux défi à l’autorité et à la stabilité soviétiques.

L’administration Reagan considérait l’Église catholique comme un allié très important dans la guerre contre le communisme. Ronald Reagan et le directeur de la Central Intelligence Agency William Casey ont tous deux été ravis par l’anticommunisme articulé du pape Jean-Paul II, qui a conduit à l’établissement de relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 1984.

Casey s’est rendu à Rome plusieurs fois pour rencontrer personnellement le pape et l’informer des développements dans le monde communiste. Un rapport déclassifié de la Central Intelligence Agency détaille un briefing de janvier 1986 donné par des représentants du renseignement américain à un petit nombre de responsables du Saint-Siège sur l’Initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, un système de défense antimissile très controversé.

Le fait que des responsables du renseignement américain aient fourni un briefing confidentiel à un groupe de conseillers pontificaux souligne l’importance que l’administration Reagan attribuait au Saint-Siège dans les affaires mondiales. De plus, la Central Intelligence Agency a utilisé le clergé catholique pour acheminer de l’argent en Pologne pour soutenir Solidarité, le syndicat polonais anti-communiste.

Les craintes du KGB concernant la menace pour le communisme posée par l’Église catholique étaient en effet justifiées, et le Saint-Siège s’est classé comme l’une des principales cibles des services de renseignement soviétiques pendant la guerre froide. Néanmoins, les efforts concertés des services de sécurité soviétiques pour saper l’influence de l’Église catholique dans le bloc de l’Est ont été un échec complet.

L’éminent historien de la guerre froide, John Lewis Gaddis, identifie le pape Jean-Paul II comme une figure déterminante pour préparer le terrain à la disparition de l’Union soviétique. L’effondrement du communisme, cependant, n’a pas diminué le rôle actif du Saint-Siège dans les relations internationales de l’après-guerre froide.

Influencer discrètement les relations internationales : le Saint-Siège après la guerre froide

Dans le monde de l’après-guerre froide, les efforts diplomatiques du Saint-Siège sont encore plus apparents aux quatre coins du globe. Parce que le Saint-Siège entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec tant de pays, il constitue une source d’informations précieuse pour les services diplomatiques occidentaux et reste une cible des organisations de renseignement étrangères.

Dans une interview de 2017, un ancien diplomate américain a déclaré que de nombreux nonces avaient une expertise approfondie en la matière sur les gouvernements étrangers avec lesquels les gouvernements occidentaux ont des contacts limités ou inexistants. Parce que le pape maintient une politique de non-alignement politique, son corps diplomatique obtient un accès unique aux puissances étrangères, notamment au Moyen-Orient.

Le Saint-Siège s’est avéré être une force très active pour tenter d’empêcher l’escalade de la violence au Moyen-Orient. Pour atteindre cet objectif, les diplomates pontificaux ont travaillé avec diligence pour cultiver de meilleures relations avec l’Iran en particulier, en ouvrant une mission diplomatique à Téhéran et en consacrant un évêque au service des catholiques en Iran. Les efforts du Saint-Siège pour s’engager avec l’Iran lui ont donné un meilleur accès aux hauts dirigeants de ce pays, qui maintient désormais l’une des plus grandes missions diplomatiques au Vatican.

L’Iran et la Russie, entre autres, ont reconnu le poids du Saint-Siège dans les délibérations internationales. En 2013, le Saint-Siège a constamment fait pression contre une intervention militaire en Syrie en réponse aux allégations selon lesquelles Assad aurait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple.

Les diplomates pontificaux ont informé plus de 70 ambassadeurs étrangers de la position du pape. Lorsque les États-Unis ont choisi de ne pas intervenir militairement à l’époque, cela a prouvé que le Saint-Siège restait une force influente dans les relations internationales entre les grandes puissances. L’Iran « a exprimé son admiration pour la façon dont le pape a dirigé les frappes aériennes en Syrie ».

Au fur et à mesure que l’environnement international de la menace a évolué, l’approche du Saint-Siège en matière de sécurité a également évolué. Compte tenu du grand nombre de missions diplomatiques accréditées auprès du Saint-Siège, la Cité du Vatican reste un centre d’activité de renseignement étranger. L’Iran maintient une importante présence diplomatique au Vatican.

Un haut responsable de la Cité du Vatican a dit un jour à un journaliste : « qui sait quelles autres fonctions ils [les diplomates iraniens] ont », ce qui implique que les services de renseignement iraniens sont actifs dans « le grand poste d’écoute du monde ». Étant donné que le Saint-Siège maintient des contacts étroits avec les pays d’intérêt pour Téhéran, la Cité du Vatican est une cible attrayante pour les services de renseignement iraniens.

De plus, le Saint-Siège est de plus en plus préoccupé par les puissances étrangères utilisant la technologie d’écoute électronique, en particulier lors de l’élection d’un nouveau pape. Lorsqu’un pape meurt ou démissionne, le Collège des cardinaux se réunit dans la chapelle Sixtine de la Cité du Vatican pour élire le nouveau pape.

Avant leur rencontre, les services secrets italiens, en collaboration avec les responsables de la sécurité du Vatican, balayent minutieusement la chapelle Sixtine à la recherche de bogues électroniques. De plus, ils utilisent un équipement de brouillage pour empêcher les signaux radiofréquence d’entrer ou d’émaner de la zone. Il est interdit aux cardinaux d’apporter des téléphones portables ou d’autres appareils électroniques dans la chapelle Sixtine lors de la sélection d’un nouveau pape.

Le Saint-Siège est également préoccupé par la sécurité physique de ses missions diplomatiques et l’intégrité de ses réseaux de communication. Un ancien nonce a déclaré lors d’une interview sur la diplomatie en 2017 que les ambassades papales utilisaient des méthodes de cryptage modernes et sophistiquées lors de la transmission de câbles diplomatiques à Rome. Parce que le Saint-Siège est neutre et se veut accueillant, il institue des mesures de sécurité physique minimales dans ses installations diplomatiques à l’étranger.

En 2009, la résidence de l’archevêque Paul Gallagher, le nonce au Burundi qui a pris la relève après l’assassinat de l’archevêque Courtney, a été touchée par les mortiers des Forces de libération nationale. Alors que Gallagher a survécu, l’incident a démontré une fois de plus que les diplomates du Saint-Siège mettent leur vie en danger dans des endroits dangereux à travers le monde.

Conclusion

Les études de renseignement sur la guerre froide ont tendance à négliger l’importance historique du Saint-Siège, malgré les documents d’archives disponibles auprès des services de sécurité soviétiques établissant que le Kremlin considérait l’Église catholique comme une menace importante pour l’autorité soviétique. Les efforts persistants du KGB et de ses services frères pour pénétrer et saper le Saint-Siège se sont avérés vains.

Alors que la guerre froide est terminée, le rôle de premier plan de l’Église catholique dans les affaires internationales n’a fait que s’étendre. L’empreinte étendue des diplomates pontificaux à travers le monde a solidifié leur place en tant que membres précieux de la communauté des affaires internationales. Le pape ne dispose pas d’une grande armée ou de vastes ressources économiques. Quoi qu’il en soit, le Saint-Siège restera une cible privilégiée pour l’espionnage en raison de son influence et de sa possession de l’un des biens les plus précieux du moment : des informations précises et opportunes.

