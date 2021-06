Belgique : 12 pensionnaires d’une maison de retraite entièrement vaccinés sont décédés après avoir contracté la COVID-19

NIVELLES, WALLONIE – Les États-Unis désignent les personnes entièrement vaccinées qui contractent la COVID-19 comme des « cas révolutionnaires ». Il y avait beaucoup trop de ces cas qui se produisaient à travers le pays. En conséquence, les Centers for Disease Control ont modifié leurs protocoles de test pour ces cas afin de garantir que pratiquement toutes les personnes « complètement vaccinées » sont négatives pour COVID-19.

Tout penseur critique sait déjà que ces soi-disant vaccins n’ont aucun avantage tangible et ont de nombreux risques mortels. Mme Olivia Kingree est décédée de COVID-19 deux mois après sa deuxième dose de Moderna. M. Alan Sporn est décédé de la COVID-19 deux mois après sa deuxième injection de Pfizer. Les gens obtiennent ces vaccins en raison de la pression des pairs, des mandats des employeurs et/ou du culte de Fauci. Les injections sont toutes risquées, la seule récompense étant quelques minutes d’influence sur les réseaux sociaux. Maintenant, une maison de retraite en Belgique a encore affirmé l’évidence.

La maison de retraite Nos Tayons a vacciné 98% de ses résidents en janvier, selon le journal belge francophone Le Soir. Le personnel a été vacciné à un taux de 70 %. Mais le 17 mai, une épidémie majeure a commencé dans l’établissement. Au moins 67 résidents ont été testés positifs pour COVID-19, ainsi que 20 membres du personnel.

Fait intéressant, tous les résidents ont contracté la soi-disant «variante indienne» tandis que tout le personnel a obtenu la «variante anglaise». Tous les résidents ont reçu des injections Pfizer les 8 et 29 janvier, y compris un résident de 102 ans. Certains membres du personnel ont reçu des vaccins d’Oxford-AstraZeneca. Au moins 12 résidents sont décédés depuis le 17 mai, tous âgés de plus de 87 ans. Deux autres résidents sont toujours hospitalisés.

Les vaccins causent les variantes ?

Nos Tayons est géré par une division du gouvernement belge qui garantit spécifiquement « des conditions de vie dignes pour tous ». Christie Morreale, ministre régionale de la Santé, a déclaré dans un communiqué que les vaccins sont efficaces et ont fait baisser les taux d’hospitalisation dans les maisons de soins infirmiers. Anne-Catherine Roobaert, la directrice de Nos Tayons, a déclaré dans un communiqué que le pire était derrière eux. Mais Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence wallonne pour la qualité de vie, a déclaré que tout devait être scruté pour déterminer ce qui s’était passé.

Le virologue français et lauréat du prix Nobel Luc Montagnier a émis l’hypothèse que les vaccins sont à l’origine des variantes dites de la COVID-19. La variante anglaise, également connue sous le nom de variante Alpha, semble être en corrélation positive avec les injections d’Oxford-AstraZeneca. Par exemple, la Thaïlande recevra finalement 61 millions de doses d’AstraZeneca et a commencé à les administrer le 7 juin. Le Bangkok Post a rapporté le 11 juin que la variante Alpha est la plus dominante en Thaïlande. En outre, une étude menée par des chercheurs israéliens en avril a révélé que la variante sud-africaine était huit fois plus répandue chez les personnes vaccinées par Pfizer que chez les personnes non-vaccinées.

Ce n’est également un secret pour personne que les pays les plus vaccinés au monde connaissent une augmentation des cas de COVID-19. Mais les Centers for Disease Control (avec l’OMS suivant au même rythme) ont changé la façon dont ils testent les soi-disant «cas révolutionnaires» en avril, éliminant efficacement le risque statistique de tests PCR positifs pour les personnes vaccinées. Les subterfuges et les manipulations continuent.

Euthanasier les personnes âgées

Ce qui s’est passé en Belgique est une pure euthanasie. Il n’y a aucune autre raison de faire une injection expérimentale à des personnes de 87 ans, à moins que vous ne vouliez les tuer. Mais la Belgique est loin d’être seule.

L’Association du barreau de l’État de New York a conclu la semaine dernière que le gouverneur Andrew Cuomo avait probablement contribué à au moins 1 000 décès en raison de son ordre d’admettre des patients COVID-19 dans des maisons de soins infirmiers. L’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande et les Pays-Bas ont des histoires tout aussi effrayantes d’euthanasie des personnes âgées.

Nous n’avons pas le pouvoir ici de suivre les chiffres de la population mondiale pour garantir l’exactitude. Mais ça va être très intéressant de comparer la population mondiale de 2020 à 2021 à 2022 et ainsi de suite. Le site Web de Deagel, souvent cité, que nous ne pouvons confirmer comme crédible, va jusqu’à dire que les États-Unis perdront 70 % de leur population d’ici 2025. L’Allemagne devrait perdre 66 % de sa population. En fait, presque tous les pays «occidentaux» devraient perdre une population importante, selon Deagel.

La meilleure chose à faire est de ne vous soucier que de vous et de votre famille. Nous ne pouvons rien faire pour arrêter ce qui se passe, à part continuer à informer les masses. Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

ATLANTA – Les médias mainstream (grand public) rejettent avec suffisance et sans honte tous les faits, la science et les observations sur les injections COVID-19 expérimentales en tant que « théorie du complot ». CNN, qui a plus de temps commercial pour les produits pharmaceutiques que tous les autres réseaux, est connu pour cela.

Nous avons tous vu les milliers de vidéos de personnes vaccinées collant des objets métalliques sur le site de l’injection. Tous ressentent l’attraction magnétique. Mais CNN, bien sûr, veut que vous rejetiez ce que vous voyez de vos propres yeux et que vous croyiez simplement ce qu’ils vous disent.

Le Dr Michael Yeadon est l’ancien directeur scientifique et vice-président de Pfizer. Il a averti tout le monde en décembre que ces injections expérimentales d’ARNm conduiraient à une infertilité massive. Les femmes ne pourront plus former de placenta et ne pourront donc plus porter de bébé. Nous avons également vu des cycles menstruels effrayants de femmes non vaccinées qui se trouvaient à proximité de personnes vaccinées.

Le Dr Roger Hodkinson, un pathologiste britannique, a découvert que les protéines de pointe dans les injections expérimentales d’ARNm stérilisent efficacement les hommes. Il a déclaré l’évidence, en ce sens que les 2-3 mois de soi-disant essais cliniques n’étaient pas suffisants pour connaître les effets à long terme de ces injections. Bien sûr, les « vérificateurs des faits » des médias grand public disent qu’ils ont « démystifié » le Dr Hodkinson.

Modèles VAERS inquiétants

Il y a aussi maintenant une campagne coordonnée pour détourner l’attention du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Le système, géré par les Centers for Disease Control et la Food and Drug Administration, existe depuis 1990 et a existé dans un anonymat relatif jusqu’en 2021. En effet, le nombre de décès liés aux vaccins au cours des six premiers mois de 2021 s’élève à 5 888. L’année la plus élevée avant 2021 (à laquelle il reste encore six mois) a enregistré environ 500 décès liés au vaccin.

Harvard Pilgrim Health Care a découvert en 2010 que moins de 1 % de tous les effets indésirables des vaccins sont signalés au VAERS. Ainsi les nombres VAERS doivent être multipliés par 100 pour avoir une bonne idée de la situation réelle. Cela signifie qu’au moins 588 000 Américains sont morts après des injections COVID-19 expérimentales. Mais il existe un autre schéma très inquiétant dans le VAERS qui n’obtient pas la même presse que les décès.

Le VAERS a enregistré 522 avortements spontanés

Vous avez bien lu. Au 11 juin, il y avait 522 cas d’avortement spontané après des injections expérimentales de COVID-19 signalées au VAERS.

Encore une fois, si nous utilisons l’extrapolation de Harvard Pilgrim Health Care, cela signifie qu’il y a probablement eu bien plus de 52 000 avortements spontanés après les vaccins depuis janvier. Les avortements, spontanés ou non, sont des événements très personnels pour les femmes. Ainsi, peu vont le signaler publiquement.

Le Dr Sara Beltran Ponce a publié un article sur son avortement spontané sur Twitter en février. L’infirmière pédiatrique Mary Voll a publié un article sur la sienne en mars et nous a menacés d’une sorte d’action en justice pour avoir republié ses propres mots. Nous espérons que notre couverture de ces histoires arrête la signalisation de la vertu. Les comptes rendus du VAERS sur les avortements spontanés semblent tous très similaires.

Une femme de 40 ans a fait une fausse couche 30 jours après la deuxième dose de Pfizer. Une femme de 36 ans du New Jersey était enceinte de 16 semaines lorsqu’elle a perdu son bébé trois semaines après le deuxième coup de Pfizer. Une femme du Dakota du Sud de 26 ans avec des antécédents de grossesses saines et à terme a perdu son bébé six jours après la deuxième dose de Moderna.

Ensuite, il y a la femme de 27 ans de la Pennsylvanie. Elle a reçu sa deuxième injection expérimentale d’ARNm Pfizer le 23 février. Le même jour, elle a découvert qu’elle était enceinte. Quatre semaines plus tard, les médecins ont découvert que son bébé n’avait aucun rythme cardiaque.

Presque tous ces avortements spontanés sont dus à des injections de Pfizer et Moderna. Lire la suite de l’affaire ici.

Mensonges « pro-choix »

La société doit éliminer les termes manipulateurs comme pro-choix et pro-vie. Tous les moyens pro-choix sont pro-avortement aux États-Unis. Ces mêmes personnes (libéraux/démocrates) disent que vous n’avez pas d’autre choix que de recevoir des injections expérimentales d’ARNm et d’ADN de vecteur viral, de porter des masques, etc. Il est logique que cette foule soit pro-vaccin car ces injections provoquent des avortements.

Pendant ce temps, pro-vie signifie simplement anti-avortement. Tout cela est bien et louable. Mais cette même foule (les républicains) est majoritairement pro-peine de mort et pro-militaire. Ce n’est un secret pour personne que les républicains sont à peu près le dernier espoir d’une résolution raisonnable avec ce programme COVID-19. Mais n’oublions pas que l’ancien président Donald Trump encourage non seulement ses partisans à obtenir les clichés expérimentaux, mais veut également être crédité pour les avoir créés.

Ne faites confiance à aucun politicien. Ces gens sont tous achetés et payés. Pfizer rapportera 26 milliards de dollars rien qu’en 2021 grâce à ces clichés expérimentaux « gratuits ». Une génération entière d’enfants ayant fait des études collégiales sera probablement stérilisée cet automne, car pratiquement toutes les universités américaines exigent des injections expérimentales. Ne laissez pas cela vous arriver à vous-même ou à vos enfants. Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

