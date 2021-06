Comment Google et l’USAID ont financé les expériences d’armes biologiques COVID par Peter Daszak au laboratoire de Wuhan

Dans une révélation choquante, il est apparu que Google et l’USAID ont financé des recherches menées par l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak – un groupe controversé qui a ouvertement collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur la recherche sur le coronavirus de chauve-souris « tueur » – pendant plus d’une décennie.

Note : Toutes les études mentionnées dans le rapport peuvent être lues à la fin de l’article.

Le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak – qui a collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur des recherches financées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Dr Anthony Fauci dans une vidéo surprenante, a admis en 2016 comment ses collègues chinois ont inséré des protéines de pointe dans le virus du SRAS pour créer « Killer Coronavirus » qui pourrait infecter les humains.

Maintenant, les liens financiers mis au jour par GreatGameIndia révèlent que ces expériences ont été financées par Google et USAID.

Google.org, la branche caritative du géant de la technologie, finance des études menées par des chercheurs de l’alliance EcoHealth, dont Peter Daszak depuis au moins 2010.

La relation de plus de dix ans est évidente dans une étude de 2010 intitulée Identification of GBV-D, a Novel GB-like Flavivirus from Old World Frugivorous Bats (Pteropus giganteus) in Bangladesh (lire ci-dessous) sur les flavivirus des chauves-souris, qui répertorie Daszak et EcoHealth Alliance Vice Le président Jonathan Epstein en tant qu’auteurs, qui remercie Google.org pour le financement.

L’étude a été menée sur des chauves-souris du Bangladesh pour détecter les agents infectieux présents chez elles. Il est dit:

Les chauves-souris sont des réservoirs pour un large éventail d’agents zoonotiques, notamment les lyssas, les henipahs, les corona comme le SRAS, les Marburg, les Ebola et les astrovirus. Dans un effort pour rechercher la présence d’autres agents infectieux, connus et inconnus, nous avons criblé des sérums de 16 chauves-souris Pteropus giganteus de Faridpur, au Bangladesh, en utilisant le pyroséquençage à haut débit.

Une telle étude sur les chauves-souris et les chasseurs de chauves-souris a également été menée secrètement en Inde, dans l’État du nord-est du Nagaland.

L’étude est passée sous le scanner car deux des 12 chercheurs appartenaient au département des maladies infectieuses émergentes de l’Institut de virologie de Wuhan, et elle a été financée par la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) du département de la Défense des États-Unis. Ils auraient eu besoin d’autorisations spéciales en tant qu’entités étrangères.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases, créée à l’origine par la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’année dernière, le CDC a été surpris en train de financer le Manipal Center for Virus Research (MCVR) du Karnataka pour mener secrètement des recherches sur le virus mortel Nipah – un agent pathogène considéré comme une arme biologique potentielle.

Le fait qu’un laboratoire privé sous-qualifié manipulait secrètement un virus dangereux sous le nez du gouvernement à la demande d’une agence étrangère a suscité de grandes inquiétudes au sein de l’appareil du ministère de la Santé.

Une autre étude de 2014 intitulée Evidence for henipavirus Spike in human populations in Africa (lire ci-dessous) sur le henipavirus débordement, qui a été rédigée par Daszak, déclare de la même manière qu’elle était en partie « soutenue par Google.org ».

Un autre article de 2015 intitulé Macacine Herpesvirus 1 in Long-Tailed Macaques, Malaysia, 2009-2011 (lire ci-dessous) axé sur l’herpès, qui répertorie Daszak et Epstein d’EcoHealth comme auteurs, révèle qu’il a été « soutenu par Menaces pandémiques : programme PREDICT, la Fondation Skoll et Google.org. »

PREDICT est un programme international de 200 millions de dollars financé sur une période de dix ans pour mener des expériences de gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.

Ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

Il a été financé dans le cadre d’expériences de gain de fonction par Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance par le gouvernement américain.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article « scientifique » dans Lancet affirmant que le virus a fait sauter naturellement les espèces croisées.

En 2018, les chercheurs de l’EcoHealth Alliance ont rédigé un autre article (lire ci-dessous) intitulé « Enquête sur les risques sérologique et comportemental des travailleurs ayant un contact avec la faune en Chine » qui a été « rendue possible » grâce à la contribution financière de Google.org.

Le résumé de l’article de 14 pages résume :

Nous rapportons une étude menée dans la province du Guangdong, en Chine, pour caractériser les comportements et les perceptions associés à la transmission d’agents pathogènes à potentiel pandémique dans les populations humaines fortement exposées à l’interface animal-humain. Une enquête sur les facteurs de risque et l’exposition a été menée auprès de personnes très exposées à la faune.

Le document semble jeter les bases de la théorie selon laquelle les coronavirus de type SRAS pourraient provenir d’un marché humide dans une province proche de la ville de Wuhan – l’épicentre probable de COVID-19.

Cependant, les courriels de Fauci ont révélé comment Peter Daszak s’est entendu avec le Dr Anthony Fauci et d’autres scientifiques de haut niveau dans une dissimulation de la recherche sur les armes biologiques COVID-19, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction pour colporter la théorie de l’origine naturelle du coronavirus.

Google n’a pas seulement financé les expériences d’Armes biologiques en Chine, mais a également créé la machine de guerre hybride AI-Human pour l’armée chinoise.

Il a été rapporté par GreatGameIndia plus tôt comment Google a créé un programme d’intelligence artificielle pour l’équipe de combat homme-machine pour l’armée chinoise par le biais d’espions universitaires à l’Université Tsinghua, financé par le Comité des sciences et de la technologie de la Commission militaire centrale de Chine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia