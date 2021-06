Étude : Le coronavirus circulait aux États-Unis dès décembre 2019

Une nouvelle étude a révélé que le coronavirus [de la (COVID-19)] circulait déjà aux États-Unis un mois avant le premier cas signalé dans le pays. L’étude a été publiée mardi 15 juin dans la revue Clinical Infectious Diseases.

Les chercheurs ont analysé plus de 24 000 échantillons de sang prélevés aux États-Unis du 2 janvier au 18 mars 2020, dans le cadre de All of Us, un projet des National Institutes of Health (NIH) qui vise à recueillir des données sur la santé de diverses populations.

« Cette étude nous permet de découvrir plus d’informations sur le début de l’épidémie aux États-Unis », a déclaré le Dr Josh Denny, PDG de All of Us et co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

Sept participants de cinq États – Illinois, Massachusetts, Wisconsin, Pennsylvanie et Mississippi – ont été testés positifs pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, avant les premiers cas signalés de la maladie dans ces États.

La détection la plus ancienne provient d’un échantillon prélevé le 7 janvier dans l’Illinois. Il faut environ deux semaines à une personne pour développer des anticorps contre COVID-19, donc le virus pourrait avoir circulé dans l’Illinois dès le 24 décembre 2019.

La première infection dans le pays a été confirmée le 21 janvier 2020, chez un résident de l’État de Washington qui venait de rentrer de Wuhan, en Chine. Mais les chercheurs soupçonnaient que le virus était arrivé aux États-Unis plus tôt. Live Science a précédemment rapporté qu’une étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avait trouvé des preuves que le virus était déjà aux États-Unis en décembre 2019.

Les cas non documentés au début de la pandémie ne sont pas surprenants

Ce n’est pas une surprise qu’il y ait eu des cas non documentés au début de la pandémie, a déclaré le Dr Sarah Cobey, biologiste de l’évolution à l’Université de Chicago et ne fait pas partie de l’étude. Selon Cobey, les experts « savaient déjà que c’était le cas en étudiant les tendances de la surmortalité et des hospitalisations ».

Le modèle le plus récent de Cobey a estimé qu’il y avait environ 10 000 infections dans l’Illinois le 1er mars 2020. « Compte tenu de l’état horrible des tests, il ne faisait aucun doute que nous manquions la plupart des transmissions précoces », a-t-elle déclaré.

Bien que les tests d’anticorps positifs suggèrent une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, ils ne peuvent pas prouver qu’une personne avait le virus. Par exemple, même des tests d’anticorps très précis produisent encore un petit nombre de résultats faussement positifs.

Mais les chercheurs ont pris des mesures pour exclure les faux positifs. Ils ont utilisé deux tests d’anticorps différents, et les échantillons devaient être positifs sur les deux pour être comptés comme des résultats positifs.

Le premier test a identifié 147 échantillons positifs pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2, mais seulement neuf d’entre eux ont également été testés positifs lors du deuxième test. Deux des neuf échantillons ont été collectés après que les premiers cas de COVID-19 ont été identifiés dans les États respectifs des participants.

Il est également possible que les échantillons contiennent des anticorps contre d’autres coronavirus qui « réagissent de manière croisée » dans ce test pour donner des résultats positifs, mais c’est rare. Dans 1 000 échantillons de sang collectés aux États-Unis de janvier à mars 2019, qui ont été utilisés comme groupe témoin à des fins de comparaison, aucun n’a été testé positif pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2.

« Il est peu probable que ces neuf personnes [positives] soient faussement positives », ont écrit les auteurs.

Les chercheurs n’avaient pas non plus d’informations de voyage pour aucun des participants, ce qui pourrait suggérer s’ils ont été infectés au sein de leur communauté ou ailleurs. Les chercheurs prévoient de faire un suivi auprès des personnes testées positives pour leur poser des questions sur leurs antécédents de voyage. Ils prévoient également des recherches supplémentaires pour déterminer exactement quand le coronavirus est apparu pour la première fois aux États-Unis.

« Le mois exact auquel il est probablement entré aux États-Unis est encore inconnu », a déclaré l’auteur principal de l’étude Keri Althoff, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « C’est essentiellement un puzzle en ce moment, et notre étude n’est qu’une pièce de ce puzzle. » (Connexes : des scientifiques et des chercheurs internationaux appellent à une enquête plus rigoureuse sur les origines du coronavirus.)

Le coronavirus a commencé à se propager dans le monde fin 2019

Les autorités ont confirmé un cas de COVID-19 en Thaïlande le 13 janvier de l’année dernière, ce qui en fait le premier cas enregistré en dehors de la Chine. Mais les autorités françaises ont par la suite confirmé qu’un cas de coronavirus avait été signalé en France dès le 27 décembre 2019, près d’un mois avant que le pays n’annonce son premier cas officiel.

Une étude menée l’année dernière a révélé que le coronavirus avait commencé à se propager dans le monde fin 2019.

Publiée dans la revue Infection, Genetics and Evolution, l’étude a révélé que le virus était en train de muter et qu’une grande partie de la diversité génétique mondiale du virus à l’origine [du SRAS-CoV-2] de la COVID-19 se trouvait dans tous les pays les plus durement touchés.

Cela suggère que le SRAS-CoV-2 était largement transmis dans le monde dès le début de l’épidémie, selon François Balloux, co-auteur principal de l’étude.

Les chercheurs ont écrit que « les estimations phylogénétiques soutiennent que la pandémie de COVID-2 a commencé entre le 6 octobre 2019 et le 11 décembre 2019. » La phylogénétique est l’étude des relations évolutives entre les entités biologiques – souvent des espèces, des individus ou des gènes.

L’équipe de Balloux a criblé les génomes de plus de 7 500 virus de patients infectés à travers le monde. Leurs résultats s’ajoutent à un nombre croissant de preuves que la propagation du SRAS-CoV-2 a commencé fin 2019.

Les études génétiques offrent « des informations fascinantes sur l’évolution du virus » et soulignent qu’il s’agit « d’une cible mouvante avec une destination évolutive inconnue », a déclaré Jonathan Stoye, chef de la division de virologie au Francis Crick Institute du Royaume-Uni.

« Toutes les preuves sont entièrement compatibles avec une origine vers la fin de l’année dernière, et il n’y a aucune raison de remettre cela en question de quelque manière que ce soit », a déclaré Stoye.

Suivez Pandemic.news pour plus d’actualités et d’informations sur les origines de la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent :

LiveScience.com

NYTimes.com

WEForum.org

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une fuite expose le plan britannique de « verrouillage permanent »

Un e-mail prétendument de l’épidémiologiste britannique et planificateur de pandémie Neil M. Ferguson, à gauche, explique que les blocages et les restrictions en place depuis le printemps dernier n’étaient que la première partie du plan.

La deuxième phase verra le Royaume-Uni enfermé définitivement et des mesures beaucoup plus sévères, y compris des bracelets, seront mises en place, à partir du 15 juillet.

L’e-mail divulgué

Par CR

(henrymakow.com)

Après l’annonce récente que le Royaume-Uni maintiendrait les restrictions liées à la Covid-19 pendant au moins un mois supplémentaire, de nouvelles informations surprenantes ont été divulguées au public.

Les e-mails de Ferguson expliquent que l’excuse qui sera donnée au public sera un pic initial de « cas » des variantes indienne et népalaise, suivi de plusieurs nouvelles variantes prétendument originaires du Royaume-Uni.

La modélisation sera manipulée pour montrer l’augmentation des cas à la suite d’événements tels que les manifestations anti-verrouillage et les matchs de football, ainsi que les personnes se rendant dans les stations balnéaires et diverses attractions touristiques.

Tout ce qui est nécessaire est une coopération continue entre le gouvernement et les médias et la majorité des Britanniques continueront de faire ce qu’on leur dit. Le résultat sera la fin de tout ce qui ressemble à la liberté.

UNE NATION ARRÊTÉE À DOMICILE

Pour appliquer les nouvelles mesures de verrouillage, tout le monde au Royaume-Uni sera obligé de porter des « bracelets Stay At Home ».

Ils seront exploités par la technologie 5G et garantiront que les gens ne s’aventurent pas plus loin de chez eux que ce qui est autorisé.

La police n’aura plus besoin d’arrêter les gens et de vérifier leurs adresses, elle sera surveillée électroniquement. Cela sera appliqué sous la menace d’amendes massives pouvant aller jusqu’à 50 000 livres sterling, ainsi que d’une détention indéfinie. Les bracelets deviendront obligatoires dans tout le Royaume-Uni à partir de décembre 2021.

SUPPRESSION DE L’OPPOSITION, CENSURE

Ferguson exprime son inquiétude quant au fait qu’il existe une minorité, petite mais de plus en plus bruyante, qui ne veut pas accepter ces plans.

Afin de lutter contre ce groupe, il propose une censure en ligne accrue avec la coopération de grandes entreprises technologiques en plus de poursuites pénales des « anti-confinement », ainsi que de retirer les enfants et les personnes âgées des familles qui refusent la vaccination et même de retirer les familles de leurs propres propriétés.

Apparemment, le Premier ministre Boris Johnson prévoit de réprimer le mouvement anti-verrouillage et de déployer l’armée une fois que les nouvelles mesures de verrouillage prendront effet en juillet. La police doit également être renforcée. Aucune dissidence ou non-conformité ne sera tolérée.

POUSSER LES VACCINS ; TRAITEMENTS SUPPRIMANTS

Les traitements contre le covid éprouvés et efficaces tels que l’HCQ et l’ivermectine ont déjà été supprimés, mais il est ensuite prévu d’interdire complètement la production et la vente de médicaments contre le rhume et les allergies.

D’autres mesures incluent : 1. Retirez les personnes âgées et donnez-leur du Midazolam (médicament pour le suicide assisté par un médecin qui va en fait avec un tas d’autres médicaments terribles) 3. Retirez les médicaments en vente libre pour ce qui précède.

Bientôt le seul traitement autorisé pour lutter contre le covid-19 sera un vaccin expérimental. Non seulement les « anti-confinement » sont pointés du doigt pour leur manque de coopération avec les autorités, mais aussi les Noirs, les Asiatiques et même les homosexuels car ils ont largement refusé de se faire vacciner. Quiconque ne pense pas et n’agit pas selon les ordres du gouvernement est perçu comme un problème.

LES VERROUILLAGES CONTINUERONT POST-COVID

Ceux qui s’attendent à un retour à la normalité une fois la Covid sous contrôle seront profondément déçus. L’idée de « confinements climatiques » a déjà été discutée dans les médias, mais Ferguson va plus loin.

Selon l’e-mail, les fermetures se poursuivront au cours des prochaines années pour des raisons telles que l’environnement et la pénurie d’eau, les pénuries alimentaires, la finance mondiale et l’inflation de masse, conduisant à la mise en œuvre du tristement célèbre plan Kalergi.

Pour ceux qui ne connaissent pas le plan Kalergi, l’idée est que les Européens blancs soient remplacés par l’immigration et le mélange des races, et qu’un gouvernement paneuropéen soit installé.

Il semble que nous soyons à mi-chemin, avec l’Union européenne et des cargaisons de migrants venant d’Afrique et du Moyen-Orient. Il s’agit d’un plan qui a été révélé pour la première fois dans les années 1920 et qui ne se concrétise que maintenant, apparemment avec la coopération de l’ONU, de l’OMS et du WEF.

La liberté ne nous sera pas rendue, mais nous serons plutôt soumis à des pertes de liberté croissantes, au chaos et au désordre, et à des difficultés inutiles.

TYRANNIE PAR CONSENTEMENT

L’e-mail souligne la nécessité de maintenir le soutien de la majorité de la population, la classe dirigeante se présentant comme des «amis du peuple» (comme le décrit Ferguson) plutôt que comme les tyrans corrompus et sans cœur qu’ils sont.

Parce qu’il est impossible pour un petit groupe de personnes de régner sur des millions de personnes par la seule force, nous sommes soumis à une propagande constante des médias et du gouvernement, à une censure croissante et à une variété d’incitations financières et de sanctions.

Personne ne serait prêt à appliquer ces règles illégales s’il ne croyait pas qu’il faisait la bonne chose ou risquait de perdre son emploi bien rémunéré pour avoir refusé de suivre les ordres.

De même, peu d’entreprises fermeraient volontairement leurs portes indéfiniment sans la menace d’amendes massives. Le seul espoir est que davantage de gens se rendent compte que rien de tout cela n’est nécessaire pour un virus qui tue une fraction de pour cent et qu’ils arrêtent d’obéir aux règles ridicules et illégales.

Les virus mutent presque toujours pour devenir plus transmissibles mais moins dangereux, et il n’y a aucune raison de croire que la Covid-19 soit différent. Les données des «vagues» récentes ailleurs dans le monde confirment que le nombre de «cas» a augmenté mais que moins de personnes sont décédées qu’auparavant. Le virus est moins menaçant que jamais.

RAISONS DU SCEPTICISME

L’origine de cet e-mail n’étant pas vérifiée, il serait sage de l’aborder avec scepticisme. Il semble peu probable que « Joint Global Kalergi Plan » soit le nom officiel du programme de mixage immigration/race des mondialistes.

De plus, cela n’a aucun sens d’interdire les médicaments contre le rhume et les allergies, mais très peu de ce qui s’est passé n’a aucun sens.

Indépendamment de l’authenticité de l’e-mail, ce n’est pas un scénario invraisemblable compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des 15 derniers mois.

Il nous reste deux options, soit refuser de nous conformer à la tyrannie sans fin qui nous est imposée, soit nous asseoir et espérer que tout finira par s’arranger.

The reopening was already cancelled; there is no guarantee that it will happen next month either.

https://www.henrymakow.com/2021/06/leak-exposes-shocking-uk-plan-for-lockdown.html?_ga=2.55480553.319600760.1622905010-903648786.1588285733

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News