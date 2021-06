Les courriels de Fauci révèlent un NIH paranoïaque et paniqué, faisant un contrôle des dommages pour dissimuler les origines de laboratoire du SRAS-CoV-2

Une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) a dévoilé plus de 3 000 e-mails impliquant un responsable de la santé publique en disgrâce, le Dr Anthony Fauci. Les e-mails datent des premiers jours de Covid-19. Les e-mails sont rédigés dans des domaines préoccupants, mais ils fournissent un aperçu précieux des motivations trompeuses du Dr Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). À des fins contextuelles, Fauci s’est récemment parjuré lors d’une audience au Sénat. Interrogé par le sénateur Rand Paul, Fauci a affirmé que le NIH n’était pas impliqué dans la recherche sur le gain de fonction des coronavirus. Cependant, les e-mails de Fauci révèlent la panique et la paranoïa de Fauci et d’autres responsables du NIH, et exposent leurs plans pour dissimuler la recherche sur le gain de fonction, obscurcir l’affaire et contrôler le récit.

Fauci et d’autres responsables de la santé publique se sont empressés de dissimuler toute idée que le SRAS-CoV-2 avait été fabriqué en laboratoire

La première étude qui a attiré l’attention de Fauci et du NIH était une étude indienne montrant que des insertions de type VIH étaient incluses dans le SRAS-CoV-2. L’étude a exploré des inserts uniques sur la protéine de pointe et a découvert que le virus n’avait aucun lien avec d’autres coronavirus car il avait les propriétés du VIH. Les chercheurs ont effectué un alignement de séquences multiples de la séquence d’acides aminés de la glycoprotéine de pointe de tous les coronavirus disponibles et ont trouvé quatre insertions uniques au SRAS-CoV-2. Chacun des quatre inserts alignés avec de courts segments des protéines du virus de l’immunodéficience humaine-1 (VIH-1). L’étude a fait face à une pression intense de la part du grand public et a finalement été ciblée, censurée et rétractée.

Le Dr Luc Montagnier, le scientifique qui a découvert le VIH, a soigneusement analysé la description du génome du SRAS-CoV-2. Il a également affirmé que le SRAS-CoV-2 était un virus manipulé. Le professeur britannique Angus Dalgleish et le virologue norvégien Dr Birger Sørensen ont analysé les échantillons et découvert des « empreintes digitales uniques » qui révèlent que « six inserts » ont été créés grâce à la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. Ils ont conclu que « le SRAS-Coronavirus-2 n’a « aucun ancêtre naturel crédible » et a été créé « au-delà de tout doute raisonnable » via une « manipulation en laboratoire ».

Des médias d’information indépendants, dont Zero Hedge et Natural News, ont rendu compte de l’étude indienne et révélé le lien avec le VIH. À l’époque, le NIH était au courant de ce rapport et a activement discuté des moyens de traiter l’information. Le 31 janvier, un journaliste scientifique de l’Agence France-Presse demande à l’immunologiste des NIH, le Dr Barney Graham, de commenter l’étude. « Un contact m’a dit que vous voudriez peut-être donner votre avis sur ce journal qui vient d’être mis en ligne. Cela suggère que le nouveau coronavirus a quatre inserts similaires au VIH-1 et ce n’est pas une coïncidence », lit-on dans l’e-mail. Graham a transmis la correspondance au Bureau des communications et des relations gouvernementales (OCGR), en disant: « C’est une question à laquelle nous ne voulons pas répondre sans une contribution de haut niveau, mais nous voulions que vous soyez au courant de la controverse croissante. » Jennifer Routh de la branche News and Science du NIAID a répondu deux jours plus tard, disant à Graham de refuser tout commentaire, rien que le document ne soit pas examiné par des pairs. Elle a écrit: « Veuillez nous faire savoir si vous recevez des demandes similaires. »

Le directeur du NIH, Francis Collins, a écrit à Fauci pour l’avertir. « Au cas où vous ne l’auriez pas vu, ci-joint le document indien affirmant que les séquences du VIH ont été insérées dans le 2019-nCoV, qui a été catégoriquement démystifié. J’ai trouvé que l’article de Jon Cohen dans Science était un résumé assez utile. Fauci a répondu à Francis Collins : « Le journal indien est vraiment bizarre. D’accord sur le joli résumé de Jon Cohen.

Le NIH et l’OMS s’entendent pour tromper le public sur les origines de laboratoire du SRAS-CoV-2

Bien que le NIAID ait fait tout son possible pour repousser les études révélant les origines en laboratoire du SRAS-CoV-2, le Dr Fauci et Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, semblaient préoccupés par la diffusion de la nouvelle. Dans un courriel, Jeremy Farrar a fait savoir au Dr Fauci que le mot se répandait. Il a même transmis l’article de Zero Hedge à Fauci. Farrar a écrit à Fauci et a déclaré que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, et le représentant chinois, le Dr Bernhard Schwartländer, étaient « entrés en conclave » et « doivent décider aujourd’hui ». Un conclave est une réunion privée.

Farrar a poursuivi: « S’ils tergiversent, j’apprécierais un appel avec vous plus tard ce soir ou demain pour réfléchir à la façon dont nous pourrions aller de l’avant. » Prévariquer, c’est s’écarter de la vérité ou parler et agir de manière évasive. Pourquoi les responsables de l’OMS et du NIH s’entendraient-ils et coordonneraient-ils leurs messages de manière trompeuse et évasive ? Pourquoi les plus grands leaders mondiaux de la santé publique essaieraient-ils de dissimuler ou de tromper le public sur la possibilité que le SRAS-CoV-2 soit un virus conçu en laboratoire ? Pourquoi ne voudraient-ils pas enquêter davantage sur la question? Beaucoup de ces « leaders » sont-ils directement impliqués dans le développement de ces coronavirus modifiés ? Seront-ils bientôt poursuivis dans le cadre d’un procès de médecin moderne, afin que le public puisse en savoir plus ?

La variante delta du coronavirus sera la nouvelle excuse pour des mesures sanitaires tyranniques

Un certain nombre de gouvernements ont mis en garde contre la propagation rapide de la variante Delta du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. En raison de sa propagation, les autorités ont averti que la plus grande vague de la pandémie est encore à venir. Ces mêmes autorités mettent en œuvre des mesures qui restreignent les libertés des personnes – telles que des verrouillages et des mandats de masque – sous prétexte de tenir la variante Delta à distance.

La «variante Delta» peut en fait être un euphémisme pour les personnes qui sont blessées par les vaccins contre le [SRAS-CoV-2 de la] Covid. En accusant une «variante» au lieu du vaccin, le récit de la mythologie du vaccin contre la Covid peut être perpétué jusqu’à ce que les objectifs mondiaux de dépopulation soient atteints.

Selon l’établissement « scientifique » désormais discrédité, la variante Delta ou B16172 détectée pour la première fois en Inde est décrite comme une sous-souche de la variante originale B1617 qui y a initialement circulé. Elle possédait trois mutations notables qui la distinguaient des souches antérieures. La mutation E484Q lui a permis d’échapper à l’immunité des vaccins ou à une infection plus précoce. La mutation L452R lui a permis de devenir 20 % plus transmissible, tandis que la mutation P681R a contribué à son infectiosité accrue.

Un rapport du Times of India (TOI) a déclaré que la variante Delta avait même muté davantage dans certains cas, devenant la souche Delta plus ou AY1. Cette souche possédait la mutation K417N au niveau de la protéine de pointe du virus, ce qui lui permet de pénétrer et d’infecter les cellules humaines. Le rapport TOI a ajouté que la variante AY1 présentait une résistance aux traitements par anticorps monoclonaux pour COVID-19.

L’auteur Michael Snyder a écrit dans son blog que la variante Delta « fait des ravages » dans différents pays du monde. Cela a fait augmenter de 109% les nouveaux cas de COVID-19 au Royaume-Uni en une semaine. Parmi ces nouveaux cas, la variante Delta représentait 91%. Pour cette raison, le gouvernement britannique a envisagé de prolonger les restrictions de verrouillage d’un mois supplémentaire, a rapporté le Daily Mail.

Le même rapport a ajouté qu’une étude de Public Health England (PHE) a révélé que 29% des 42 décès causés par la nouvelle souche étaient entièrement vaccinés contre la maladie. L’étude PHE n’a fait que raviver les craintes d’une autre épidémie, car les cas et les décès y étaient sur une tendance à la baisse. De nombreux Britanniques ont également appelé à la levée des blocages inutiles.

Des variantes préoccupantes telles que la souche Delta serviront de base à de nouveaux blocages

Le Chili est un autre pays qui s’est enfermé par crainte d’une autre variante de COVID-19 en circulation, à savoir la souche brésilienne P1. Les autorités sanitaires de la nation sud-américaine ont annoncé un verrouillage généralisé dans sa capitale, Santiago, le 10 juin. Le verrouillage a suivi le nombre de cas quotidiens au Chili ayant augmenté de 17% au cours des deux dernières semaines. Parallèlement, le nombre de cas quotidiens pour la région métropolitaine de Santiago a également augmenté de 25 % au cours de la même période.

Le verrouillage contrastait fortement avec la campagne de vaccination de masse du Chili pour protéger sa population contre le coronavirus de Wuhan. Il se vantait d’avoir l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, aux côtés de pays comme les États-Unis et Israël. Selon les données de Reuters, environ les trois quarts des 15 millions d’habitants du Chili ont déjà reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. Pendant ce temps, près de 58 pour cent des Chiliens sont complètement vaccinés contre la maladie.

Au moment de la rédaction, la variante Delta représentait environ 10% de tous les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis. Le nombre actuel était une augmentation de 1% par rapport aux chiffres d’il y a un mois. Mais beaucoup ont exprimé la crainte que la souche B16172 ne devienne la variante dominante aux États-Unis, provoquant une autre série de mandats de santé publique tyranniques.

Lors d’une apparition le 13 juin dans le programme CBS Face the Nation, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), le Dr Scott Gottlieb, a prévu que la souche Delta deviendrait probablement dominante aux États-Unis. 19 épidémies à l’automne – les Américains non vaccinés étant les plus à risque.

L’ancien commissaire de la FDA a déclaré : « À l’heure actuelle aux États-Unis, il s’agit d’environ 10 % des infections [et cela] double toutes les deux semaines. Cela ne signifie pas que nous allons assister à une forte augmentation des infections, mais cela signifie que cela va prendre le dessus. Et je pense que le risque est vraiment … que cela puisse provoquer une nouvelle épidémie à l’approche de l’automne. »

Gottlieb a ajouté que le risque d’épidémies causées par la souche Delta serait très probablement plus élevé dans les zones à faible taux de vaccination, en particulier dans certaines villes du sud des États-Unis. les domaines précités. L’ancien chef de la FDA a également cité les données de l’épidémiologiste britannique Neil Ferguson montrant que la souche B16172 était 60% plus transmissible que la variante précédente B117.

En fin de compte, Gottlieb a doublé l’utilisation de vaccins pour lutter contre la propagation de la variante Delta. Il a fait remarquer que les vaccins COVID-19 approuvés pour une utilisation aux États-Unis et dans d’autres pays semblent être efficaces pour contenir la souche. « Nous avons les outils pour contrôler [la variante Delta] et la vaincre. Nous devons juste utiliser ces outils », a-t-il déclaré.

Visitez MedicalTyranny.com pour en savoir plus sur les mandats draconiens de santé publique visant à maintenir la souche Delta du coronavirus de Wuhan à distance.

