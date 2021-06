Comment Bill Gates et sa fondation conduisent le système alimentaire – dans la mauvaise direction

La Fondation Bill & Melinda Gates a dépensé près de 6 milliards de dollars au cours des 17 dernières années pour essayer d’améliorer l’agriculture, principalement en Afrique. C’est beaucoup d’argent pour un secteur sous-financé et, en tant que tel, a un poids considérable. Pour mieux comprendre comment la Fondation Gates façonne l’agenda agricole mondial, GRAIN a analysé toutes les subventions alimentaires et agricoles que la fondation a constituées jusqu’en 2020.

(Article de Grain republié à partir de Grain.org)

Nous avons constaté que, bien que les subventions de la Fondation se concentrent sur les agriculteurs africains, la grande majorité de son financement va à des groupes en Amérique du Nord et en Europe. Les subventions sont également fortement biaisées vers les technologies développées par les centres de recherche et les sociétés du Nord pour les agriculteurs pauvres du Sud, ignorant complètement les connaissances, les technologies et la biodiversité que ces agriculteurs possèdent déjà.

De plus, malgré l’accent mis par la Fondation sur les solutions technologiques, une grande partie de ses subventions sont accordées à des groupes qui font pression au nom de l’agriculture industrielle et sapent les alternatives. C’est mauvais pour les agriculteurs africains et mauvais pour la planète. Il est temps de mettre fin à l’influence démesurée des Gates sur l’agriculture mondiale.

En 2014, GRAIN a publié une ventilation détaillée des subventions accordées par la Fondation Bill et Melinda Gates pour promouvoir le développement agricole en Afrique et dans d’autres parties du monde. Notre principale conclusion était alors que la grande majorité de ces subventions étaient acheminées vers des groupes aux États-Unis et en Europe, et non en Afrique ni dans d’autres régions du Sud. Le financement est allé massivement aux instituts de recherche plutôt qu’aux agriculteurs. Ils visaient également principalement à élaborer des politiques de soutien à l’agriculture industrielle, et non aux petits exploitants.

Beaucoup de choses se sont passées depuis. Pour commencer, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce en mai de cette année, laissant planer le doute sur l’avenir de la Fondation et de ses subventions. La nouvelle est arrivée alors que Bill Gates lui-même a été critiqué pour avoir soutenu le monopole des brevets de Big Pharma sur les vaccins COVID-19, pour avoir empêché efficacement l’accès des gens dans une grande partie du monde et pour la façon dont il traite – ou maltraite – les femmes.

Le programme de la Fondation en matière d’agriculture fait également l’objet d’un examen minutieux. Un rapport 2020 de l’Université Tufts a conclu que son travail en Afrique n’a absolument pas atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Le Centre africain pour la biodiversité a publié une série de rapports dénonçant la Fondation Gates pour avoir poussé des OGM et d’autres technologies nuisibles en Afrique. Parmi tout cela, le collectif américain Right to Know a lancé un « Bill Gates Food Tracker » pour surveiller les multiples initiatives dans lesquelles Gates est impliqué pour remodeler le système alimentaire mondial.

GRAIN s’est demandé si la Fondation Gates avait été réceptive aux critiques de son financement pour l’alimentation et l’agriculture. Nous avons donc entrepris de mettre à jour notre rapport 2014, de télécharger les dossiers de subventions accessibles au public de la Fondation et de créer une base de données de toutes les subventions de la Fondation dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture de 2003 à 2020, soit près de deux décennies de subventions.

Les résultats donnent à réfléchir. De 2003 à 2020, la Fondation a distribué un total de 1130 subventions pour l’alimentation et l’agriculture, d’une valeur de près de 6 milliards de dollars, dont près de 5 milliards sont censés servir l’Afrique. Il n’y a eu aucun changement pour essayer d’atteindre directement les groupes en Afrique, aucun recentrage pour s’éloigner de l’approche technologique étroite, et aucun mouvement pour adopter un programme politique plus holistique et inclusif.

Bien sûr, la Fondation Gates ne se limite pas à octroyer des subventions. Le fonds fiduciaire de la Fondation, qui gère la dotation de la Fondation, a d’importants investissements dans des entreprises alimentaires et agroalimentaires, achète des terres agricoles et détient des participations dans de nombreuses sociétés financières à travers le monde. Ces activités, ainsi que d’autres activités de Gates dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, sont illustrées dans l’infographie qui accompagne ce rapport.

La Fondation Gates lutte contre la faim dans le Sud en donnant de l’argent au Nord

Le graphique 1 et le tableau 1 donnent une vue d’ensemble des résultats de la recherche de GRAIN. Près de la moitié des subventions de la Fondation pour l’agriculture sont allées à quatre grands groupements : le réseau mondial de recherche agricole du Consortium Group on International Agricultural Research (CGIAR), l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA – créée en 2006 par la Fondation Gates elle-même avec la Fondation Rockefeller), l’African Agricultural Technology Foundation (AATF – un autre centre technologique poussant la technologie de la Révolution verte et les OGM en Afrique) et un certain nombre d’organisations internationales (Banque mondiale, agences des Nations Unies, etc.).

L’autre moitié s’est retrouvée avec des centaines d’organisations de recherche, de développement et de politique à travers le monde. La Fondation Gates affirme que 80 % de ses subventions sont destinées aux agriculteurs africains. Mais sur le financement de ces centaines d’organisations, 82% ont été acheminés vers des groupes basés en Amérique du Nord et en Europe, tandis que moins de 10% sont allés à des groupes basés en Afrique.

L’effondrement des ONG financées par la Fondation Gates est encore pire. Près de 90 % de ce financement va à des groupes en Amérique du Nord et en Europe tandis que seulement 5 % sont directement acheminés vers des ONG africaines. La Fondation Gates semble avoir très peu confiance dans les organisations africaines au service des agriculteurs africains. Non pas que nous voudrions que la Fondation Gates envoie simplement plus de ses subventions directement à l’Afrique si elle vient avec le même programme d’agriculture industrielle d’entreprise. Mais il illustre à quel point se situent les priorités de la Fondation.

Par contraste, Oxfam dépense plus de la moitié de tous ses financements directement en Afrique, et plus d’un tiers en Asie et en Amérique latine, en grande partie par l’intermédiaire d’ONG locales dans ces régions.

La Fondation Gates donne aux scientifiques, pas aux agriculteurs

Comme le montre le graphique 2, le principal bénéficiaire des subventions de la Fondation Gates est le CGIAR, un consortium de 15 centres de recherche internationaux lancé dans les années 60 et 70 pour promouvoir la Révolution verte avec de nouvelles semences, engrais et intrants chimiques. La Fondation Gates a donné aux centres du CGIAR 1,4 milliard de dollars depuis 2003.

Une autre priorité de la Fondation Gates dans son financement est de soutenir la recherche dans les universités et les centres de recherche nationaux. Encore une fois, la grande majorité des subventions Gates vont à des universités et des centres de recherche en Amérique du Nord et en Europe. Ensemble, toutes ces recherches reçoivent près de la moitié (47%) du financement de la Fondation Gates.

Le soutien de la Fondation Gates à la recherche de type Révolution verte s’étend au-delà des scientifiques. L’un des bénéficiaires les plus importants du financement de la Fondation Gates est une organisation de plaidoyer de haut niveau appelée Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA). Les fondations Gates et Rockefeller ont lancé l’AGRA en 2006 en tant qu’institution « centrée sur les agriculteurs » et « dirigée par les Africains ». La réalité est tout sauf.

L’AGRA met en œuvre un programme de révolution verte descendant, l’objectif principal étant de mettre les nouvelles semences et produits chimiques développés par les centres de recherche et les sociétés financés par Gates entre les mains des agriculteurs africains. L’AGRA établit, finance, coordonne et promeut des réseaux d’entreprises de pesticides et de semences et d’agences publiques pour vendre et fournir des intrants agricoles aux agriculteurs à travers l’Afrique. Il fait également pression activement sur les gouvernements africains pour qu’ils mettent en œuvre des politiques qui favorisent les entreprises de semences et de pesticides, telles que les brevets sur les semences ou les réglementations autorisant les OGM.

La Fondation Gates a donné à l’AGRA 638 millions de dollars depuis 2006, couvrant près des deux tiers de son budget global. Mais les résultats de l’AGRA sont pour le moins décevants. Dans les pays où AGRA est active, les rendements des cultures de base n’ont augmenté que de 18 % au cours des 12 dernières années, bien loin de l’objectif de l’AGRA de doubler les rendements. Pendant ce temps, la sous-alimentation (telle que mesurée par la FAO) a augmenté de 30 % dans ces pays.

Au lieu de reconnaître que leurs données montrent un échec complet à atteindre leurs objectifs et de changer leur approche en conséquence, Bill et Melinda doublent la mise. Début 2020, ils ont lancé leur propre nouvel institut de recherche appelé « Gates Ag One ». Cette entreprise prétend accélérer le développement de nouvelles semences et produits chimiques et les faire parvenir plus rapidement aux agriculteurs d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud. Où sera basé l’institut ? Pas en Éthiopie ou au Sri Lanka mais à Saint-Louis, aux États-Unis, patrie de Monsanto et d’autres géants des OGM et des pesticides.

La Fondation Gates achète de l’influence politique

De nombreuses manières subtiles et moins subtiles, les subventions de la Fondation Gates sont utilisées pour pousser les décideurs politiques à mettre en œuvre son programme d’agriculture industrielle de haut en bas.

Un exemple récent est le « Dialogue de haut niveau sur l’alimentation de l’Afrique » de 2021, qui s’est tenu du 29 au 30 avril de cette année. Ce forum, financé par la Fondation Gates et organisé par un certain nombre de bénéficiaires de la Fondation Gates tels que la Banque africaine de développement, le CGIAR et l’AGRA, avait pour but de lancer une politique et un programme de financement pour pousser davantage la Révolution verte en Afrique.

L’événement a attiré pas moins de 18 chefs d’État africains et plusieurs autres personnalités de premier plan. Mais, le plus remarquable de tous, c’est que de toutes les organisations internationales ayant des activités en Afrique sur la longue liste d’orateurs du dialogue, pratiquement toutes sont des bénéficiaires de subventions Gates. Le forum s’est conclu par un engagement à doubler la productivité agricole, ce que l’AGRA et la Fondation Gates ont promis et n’ont pas réussi à réaliser au cours des quinze dernières années.

Bien entendu, l’AGRA elle-même fait également activement avancer l’agenda politique africain. L’AGRA est l’un des principaux organisateurs du Forum annuel de la révolution verte en Afrique (AGRF), qui se présente comme le premier forum mondial pour l’agriculture africaine et qui organise des réunions annuelles depuis une décennie. Les partenaires comprennent certaines des principales sociétés agrochimiques mondiales, telles que Bayer, Corteva et Yara, et bien sûr la Fondation Gates elle-même.

Sans surprise, son agenda est clairement orienté pour pousser les politiques gouvernementales vers davantage d’intrants chimiques, d’engrais et de semences hybrides. Sur son site Web, AGRF a une section spéciale qu’elle appelle la salle des marchés de l’agroalimentaire, qui « a directement facilité plus de 400 entreprises avec un jumelage d’investisseurs ciblés et a hébergé plus de 800 entreprises pour explorer les opportunités de réseautage ». Il s’agit clairement d’un jumelage de marché servant les intérêts des entreprises, pas les agriculteurs.

Alors que la plupart des subventions Gates visent à promouvoir des solutions technologiques, beaucoup sont également orientées vers un changement de politique. Au total, 45 subventions s’adressent aux décideurs ou aux décideurs. Par exemple, l’Iowa State University a obtenu une subvention pour soutenir la mise en œuvre de changements de politique visant à augmenter l’offre de nouvelles semences aux agriculteurs en Afrique.

Le Forum économique mondial a reçu une subvention pour soutenir une « plate-forme politique pour l’innovation agricole et le développement de la chaîne de valeur », tandis que le Centre africain pour la transformation économique a reçu une subvention pour promouvoir la transformation agricole en Afrique visant à des réformes politiques. En outre, la Fondation participe activement au financement du projet « Enabling the Business of Agriculture », mis en œuvre par la Banque mondiale, parmi de nombreuses autres initiatives.

L’enthousiasme de Gates pour les OGM est clairement illustré par sa base de données de subventions. La Michigan State University a reçu 13 millions de dollars pour créer un centre en Afrique qui offre une formation aux décideurs africains sur la façon d’utiliser et de promouvoir la biotechnologie. L’Association africaine du commerce des semences a obtenu une subvention pour sensibiliser les agriculteurs « aux avantages du remplacement de leurs anciennes variétés de cultures par des semences plus récentes ».

L’AATF a reçu 32 millions de dollars pour accroître la sensibilisation aux avantages de la biotechnologie agricole et 27 millions de dollars supplémentaires pour financer l’approbation et la commercialisation du maïs OGM dans au moins quatre pays africains. Ainsi, la Fondation Gates ne finance pas seulement l’acceptation publique des OGM, elle finance également directement l’approbation et la commercialisation des OGM en Afrique.

Les bénéficiaires de subventions Gates portent clairement l’agenda Gates et influencent la politique agricole mondiale. En un peu plus d’une décennie, l’idée originale de Gates en Afrique, l’AGRA, a réussi à se hisser de nulle part au centre des discussions sur les politiques agricoles à travers le continent. De même, alors que la résistance aux OGM en Afrique reste élevée, l’AATF parvient à faire adopter une législation pour accepter les OGM, comme on l’a vu plus récemment au Ghana.

Il est tout aussi important de voir qui la Fondation Gates soutient que ce qu’elle ne soutient pas : les agriculteurs africains. La Fondation ne fournit aucun financement pour soutenir les systèmes de semences paysannes, qui fournissent 80 à 90 % de toutes les semences utilisées en Afrique. Au lieu de cela, il fournit beaucoup de fonds à des initiatives qui les détruisent.

En outre, la Fondation Gates soutient la biofortification en tant que solution à la malnutrition, en détournant les fonds et l’attention d’efforts beaucoup plus pratiques et culturellement appropriés pour améliorer la nutrition en améliorant la biodiversité à la ferme et l’accès des personnes à celle-ci. Au cours de la dernière décennie environ, la Fondation Gates a accordé 73 millions de dollars à des initiatives de biofortification qui visent essentiellement à emballer artificiellement des nutriments dans des produits de culture unique.

Ensuite, bien sûr, il y a Bill Gates lui-même. Assis avec des chefs d’État, des décideurs politiques et des chefs d’entreprise, Gates essaie de les convaincre que sa vision du monde est la meilleure. Le monde s’est habitué aux images de lui serrant la main ou assis côte à côte avec les dirigeants du monde. En effet, beaucoup de ces dirigeants semblent très désireux d’être sur ces photos et de tenir compte de ses conseils.

La présentation la plus récente de cela a eu lieu lors du «Sommet des dirigeants sur le climat» virtuel de Joe Biden, où Gates a partagé sa vision sur la façon de lutter contre la crise climatique. Sa recette pour lutter contre la crise climatique est très similaire et tout aussi dangereuse à la façon dont il veut nourrir le monde : développer de nouvelles technologies, faire confiance au marché et mettre en place des politiques pour que les entreprises puissent accélérer tout cela.

Gates n’écoute clairement pas ou n’apprend pas des gens sur le terrain. Alors pourquoi quelqu’un devrait-il l’écouter ? Plutôt que d’être écoutés, Gates et son programme technologique d’entreprise descendant doivent être combattus et arrêtés net.

GRAIN souhaite remercier Camila Oda et María Teresa Montecinos pour leur aide dans la compilation de la base de données et à « A Growing Culture » ​​pour leurs commentaires sur le projet et leur travail sur l'infographie.

Cliquez ici et ici pour consulter toutes les subventions alimentaires et agricoles de la Fondation Gates.

Tableau 1 : Subventions agricoles de la Fondation Gates par type de bénéficiaire, 2003-2021

Agence Millions de dollars américains Principaux destinataires CGIAR 1373 Le CGIAR est un consortium de 15 centres de recherche internationaux mis en place pour promouvoir la Révolution verte à travers le monde. Gates fait désormais partie de ses principaux donateurs. Les principaux bénéficiaires sont : IFPRI (223 millions de dollars), CIMMYT (346 millions de dollars), IRRI (197 millions de dollars), ICRISAT (151 millions de dollars), IITA (166 millions de dollars), ILRI (74 millions de dollars), CIP (91 millions de dollars) et autres. La plupart des subventions prennent la forme d’un soutien de projet à chacun des centres, et nombre d’entre eux se concentrent sur le développement de nouvelles variétés de cultures. AGRA 638 Un total de 20 subventions pour le soutien de base et les principaux domaines d’intervention de l’AGRA : les semences, les sols, les marchés et le lobbying auprès des gouvernements africains pour modifier les politiques et la législation. Organisations internationales (ONU, Banque mondiale, etc.) 601 Banque mondiale – BIRD (192 millions de dollars) ; Programme alimentaire mondial (PAM) (99 millions de dollars); PNUD (54 millions de dollars) ; FAO (88 millions de dollars) Fondation des Nations Unies (76 millions de dollars). La part du lion des subventions à la Banque mondiale vise à promouvoir les investissements des secteurs public et privé dans l’agriculture (70 millions de dollars), le PAM est soutenu pour améliorer les opportunités de marché pour les petits agriculteurs, le PNUD pour créer des agro-entreprises rurales en Afrique de l’Ouest, et le soutien à la FAO est principalement destiné aux travaux statistiques et politiques. AATF 170 L’AATF (African Agricultural Technology Foundation) est une organisation de recherche ouvertement pro-OGM et pro-entreprise basée à Nairobi. L’essentiel du soutien de Gates consiste à développer du maïs OGM résistant à la sécheresse, un projet qui a déjà lamentablement échoué selon beaucoup. Mais il bénéficie également d’un soutien pour accroître « la sensibilisation à la biotechnologie agricole pour une meilleure compréhension et une meilleure appréciation », et pour faire approuver une législation autorisant les OGM dans les pays africains. Universités & Centres de Recherche nationaux 1393 Plus des trois quarts de tous les financements de Gates aux universités et centres de recherche vont à des institutions aux États-Unis et en Europe, telles que Cornell, Michigan et Harvard aux États-Unis, et les universités de Cambridge et de Greenwich au Royaume-Uni, entre autres. Le travail soutenu est un mélange de recherche agronomique de base, de sélection et moléculaire, ainsi que de recherche sur les politiques. Cela inclut en grande partie le génie génétique. La Michigan State University, par exemple, a reçu 13 millions de dollars pour aider les décideurs africains « à prendre des décisions éclairées sur la façon d’utiliser la biotechnologie ». Bien que la plupart des subventions de la Fondation soient censées bénéficier à l’Afrique, à peine 11% de ses subventions aux universités et centres de recherche vont directement aux universités et instituts de recherche africains (147 millions de dollars au total, dont 30 millions de dollars pour le Forum universitaire régional basé en Ouganda mis en place par la Fondation Rockefeller). de prestation de services ONG de prestations de services 1446 La Fondation Gates les considère comme des agents pour mettre en œuvre son travail sur le terrain. Elles comprennent à la fois de grandes ONG de développement et des fondations, et les activités soutenues ont tendance à avoir un fort angle de développement technologique ou à se concentrer sur des travaux politiques et éducatifs conformes à la philosophie de la Fondation. Un énorme 70 % de ces subventions se retrouvent avec des bénéficiaires basés aux États-Unis et 19 % en Europe. Les ONG africaines reçoivent 4 % des subventions des ONG (73 millions de dollars au total, dont 36 millions de dollars vont à des groupes en Afrique du Sud, et 13 millions de dollars supplémentaires pour « Farm Concern International » – une ONG basée à Nairobi avec pour mission de construire business models » pour les petits agriculteurs). Sociétés 244 Une part relativement mineure du financement de Gates va directement au secteur des entreprises. La plupart des subventions sont destinées à des technologies spécifiques développées par les sociétés en question. Les principaux bénéficiaires comprennent la World Cocoa Foundation (31 millions de dollars), une entreprise représentant les principaux transformateurs mondiaux d’aliments et de cacao, pour améliorer l’efficacité du marketing et de la production, et Zoetis (une transnationale vétérinaire basée en Belgique – 14 millions de dollars) pour fournir des produits vétérinaires aux agriculteurs. Total 5865

Tableau 2 : Bénéficiaires de subventions agricoles de la Fondation Gates, 10 principaux pays 2003-2021

(Hors subventions au CGIAR, AGRA, AATF et organisations internationales)

Pays Millions de dollars américains Principaux destinataires États-Unis 1657 Les États-Unis sont de loin le plus grand pays bénéficiaire des subventions agricoles Gates destinées aux agriculteurs des pays pauvres : 1 657 millions de dollars distribués en plus de 400 subventions. Les récipiendaires comprennent des universités et des instituts de recherche américains pour produire des variétés végétales et de la recherche en biotechnologie pour les agriculteurs en Afrique (par exemple, l’Université Cornell, un énorme 212 millions de dollars en 26 subventions), de grands projets d’ONG principalement orientés vers le développement de technologies et de marchés (par exemple, Heifer, 51 millions de dollars pour augmenter la productivité des vaches et Technoserve Inc., 51 millions de dollars, pour promouvoir de nouvelles technologies), et plusieurs projets de politique et de renforcement des capacités pour faire avancer le programme de la fondation en Afrique et ailleurs. Royaume-Uni 466 Un total de 81 subventions axées sur la recherche, comme pour l’Université de Greenwich pour travailler sur les ravageurs et les maladies du manioc et d’autres cultures (10 subventions totalisant 73 millions de dollars), et pour l’Alliance mondiale pour les médicaments vétérinaires pour le bétail (9 subventions totalisant 169 $ m) produire des médicaments pour le bétail et des vaccins vendus par le secteur privé aux agriculteurs africains. Allemagne 154 8 subventions pour l’Entreprise fédérale allemande pour la coopération internationale (GIZ) pour développer des chaînes d’approvisionnement pour les producteurs africains de noix de cajou et de riz et d’autres projets (57 millions de dollars), et trois autres subventions pour la Société allemande d’investissement pour travailler sur la culture africaine du coton et du café (47 $ m), entre autres. Inde 98 Total de 33 subventions à une variété de bénéficiaires, dont trois subventions à PRADAN (34 millions de dollars pour la formation des agricultrices) et trois subventions à la BAIF (16 millions de dollars) pour donner aux agriculteurs l’accès aux dernières technologies d’élevage. Pays-Bas 95 Principalement pour cinq subventions à l’Université de Wageningen pour la recherche agronomique sur les légumineuses à grains, soutenant l’agriculture numérique et d’autres projets (57 millions de dollars). Canada 74 Un total de 20 subventions, principalement destinées aux universités, pour assurer l’adoption de nouvelles technologies, développer des chaînes d’approvisionnement commerciales en semences de manioc en Tanzanie et produire des vaccins contre les maladies du bétail, entre autres programmes. Australie 61 Un total de 24 subventions principalement à des universités et des centres de recherche (dont 30 millions de dollars pour l’Université du Queensland) pour développer des hybrides de sorgho et de niébé pour l’Afrique et fournir des bovins génétiquement améliorés, entre autres programmes. Chine 48 Principalement pour l’Académie chinoise des sciences agricoles (deux subventions totalisant 33 millions de dollars) pour développer de nouvelles variétés de riz pour les agriculteurs du monde entier. Ouganda 46 Principalement pour le RUFORUM (deux subventions totalisant plus de 30 millions de dollars pour soutenir les universités de recherche agricole de la région). RUFORUM a été créé en tant que programme de la Fondation Rockefeller en 1992 et est devenu un forum universitaire régional indépendant en 2004. Kenya 43 Subventions à Farm Concern International pour créer des chaînes de valeur axées sur le marché pour un certain nombre de cultures, et à un certain nombre d’entreprises agroalimentaires actives dans la région pour faire de même. Total des 10 premiers 2742 2,7 milliards de dollars, soit près de la moitié de tous les financements agricoles de Gates, sont allés aux bénéficiaires de ces 10 pays : plus de 90 % aux pays du Nord.

Pour en savoir plus : Grain.org et FoodSupply.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News