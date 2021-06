Des centaines de MÉDECINS contractent la Covid-19 APRÈS avoir été vaccinés, dont des dizaines hospitalisés + Des milliers de personnes meurent après les vaccinations contre la Covid !

Des centaines de MÉDECINS contractent la Covid-19 APRÈS avoir été vaccinés, dont des dizaines hospitalisés

L’Indonésie connaît une nouvelle vague d’hospitalisations, la capacité en lits d’hôpitaux atteignant 90 %. Plus de 350 travailleurs de la santé ont été testés positifs pour Covid-19, bien qu’ils aient été vaccinés plus tôt cette année. Des dizaines de médecins vaccinés sont désormais hospitalisés. La soi-disant « efficacité » du protocole de vaccination s’est déjà estompée, ce qui expose les cobayes vaccinés à un risque accru face aux dernières variantes du coronavirus.

Badai Ismoyo, chef du bureau de santé du district de Kudus, affirme que de nombreux médecins vaccinés s’isolent à la maison et vont mieux. Cependant, des dizaines de ces médecins vaccinés sont hospitalisés avec de fortes fièvres et connaissent de faibles niveaux de saturation en oxygène. Certains sont acheminés vers l’unité de soins intensifs.

Des travailleurs de la santé indonésiens entièrement vaccinés sont hospitalisés en masse

Dans la capitale de Jakarta, le radiologue Dr Prijo Sidipratomo rapporte qu’au moins une demi-douzaine de médecins ont été hospitalisés avec COVID-19 au cours du seul mois dernier, bien qu’ils aient été complètement vaccinés. Les travailleurs de la santé sont maintenant préoccupés par l’échec des vaccinations. « C’est alarmant pour nous car nous ne pouvons pas compter uniquement sur les vaccinations », a déclaré le Dr Sidipratomo.

Au début, les vaccins semblaient fonctionner, dans une certaine mesure. Le nombre de travailleurs de la santé indonésiens décédés de la COVID-19 a fortement chuté, passant de 158 en janvier à 13 en mai. Mais l’efficacité à court terme de ces vaccins s’est déjà estompée. Il est également difficile de connaître les raisons pour lesquelles des travailleurs de la santé entièrement vaccinés meurent maintenant. Le système médical indonésien n’a pas fourni d’informations sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de la santé sont décédés avant et après avoir été vaccinés. La cause de ces décès est facile à mal étiqueter, à réétiqueter et à mal interpréter. Si ces travailleurs de la santé sont décédés l’année dernière, cela a été facilement étiqueté « mort par Covid-19 » mais cette année, les systèmes médicaux tardent à annoncer que Covid-19 ou le vaccin ont causé leur mort.

Siti Nadia Tarmizi, un haut responsable du ministère de la Santé, a refusé de commenter le nombre de travailleurs de la santé vaccinés décédés en 2021. Cependant, il y a eu au moins six cas confirmés de personnel hospitalier décédé avec des symptômes de Covid-19 post- vaccination – dont une infirmière et cinq médecins. Le nombre de décès de médecins après la vaccination ne semble pas être aussi important que le nombre de médecins décédés depuis le début de cette expérience d’arme biologique.

Les campagnes de vaccination de masse font pression sur de nouvelles variantes, provoquant de nouveaux décès

Kudus abrite près de 5 000 travailleurs de la santé. En janvier, les travailleurs de la santé de première ligne ont reçu la priorité absolue pour les vaccins expérimentaux contre la Covid-19. Selon l’Association médicale indonésienne, presque tous les travailleurs de la santé de la région ont suivi le protocole expérimental du vaccin. L’Indonésie utilise le vaccin d’urgence Sinovac, qui a été développé à Pékin.

L’Organisation mondiale de la santé a donné la liste d’utilisation d’urgence du vaccin Sinovac en juin – même si des études cliniques préliminaires à court terme ont montré qu’il ne prévenait les maladies symptomatiques que la moitié du temps (51%). L’efficacité prétendue du vaccin n’est pas meilleure qu’à pile ou face. De plus, il n’y a pas de données sur la capacité du vaccin à prévenir les hospitalisations et les décès au fil du temps. Les vrais facteurs qui déterminent l’hospitalisation et le décès ne sont jamais étudiés dans ces essais cliniques de vaccins. Ces données ternes sur les populations vaccinées n’ont pas été comparées aux données sur l’infection naturelle, qui est également connue pour présenter des symptômes bénins pour les personnes en bonne santé, et qui s’est avérée transmettre une immunité durable.

Pire encore, après le début des campagnes de vaccination de masse, les cas de Covid-19 sont soudainement devenus étiquetés «variantes de covid-19» alors que des «cas révolutionnaires» ont commencé à apparaître dans les populations vaccinées. Aujourd’hui, la population générale est confrontée à de nouvelles « variantes » qui ont muté après la vaccination. Cette crise ne fera qu’empirer à mesure que la santé du système immunitaire inné sera supprimée et négligée.

Les sources comprennent :

Reuters.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

JUSTE UNE AUTRE RÉACTION GRAVE AU VACCIN EN INDONÉSIE

C’est une autre réaction sévère au vaccin expérimental en Indonésie

Volume 29 : Publications sur les réseaux sociaux sur les décès dus au vaccin Covid-19 et les effets secondaires graves

Pour les autres vidéos du même genre cliquez sur le lien ci-dessus BIT CHUTE

Source : Natural News

APPEL DE RÉVEIL URGENT : Des milliers de personnes meurent après les vaccinations contre la Covid !

https://www.kla.tv/18608

Enregistrements du représentant de Moderna faisant une admission HORRIFIQUE à propos du vaccin

Le « Stew Peters Show » a obtenu des enregistrements audio téléphoniques d’un représentant de Moderna racontant à une victime l’horrible vérité que nous soupçonnions depuis le début, et MAINTENANT, elle est enregistrée.

Source : Spectacle Stew Peters

https://odysee.com/$/invite/@FearlessNation:7

Exclusif: un athlète qui s’est remis de COVID face à un «avenir très différent» après que la deuxième dose de vaccin Pfizer déclenche une myocardite

Greyson Follmer, un étudiant de l’Ohio State University (OSU), était un athlète d’élite et membre du chapitre universitaire du Reserve Officers’ Training Corps (ROTC).

(Article de Megan Redshaw republié à partir de ChildrensHealthDefense.org)

Mais, selon sa mère, le jeune de 19 ans de l’Ohio envisage maintenant un avenir très différent, après avoir développé de graves complications cardiaques après sa deuxième dose de vaccin COVID de Pfizer.

Dans une interview exclusive avec The Defender, Marie Follmer a déclaré que personne ne l’avait mise en garde contre le potentiel de risques accrus d’événements indésirables liés au vaccin COVID pour des personnes comme son fils, qui avaient déjà COVID et avaient acquis une immunité naturelle.

Greyson fait du sport depuis l’âge de 4 ans. Il était un athlète qui a joué dans le championnat de football de l’État au lycée, puis est allé à l’OSU et a commencé l’université pendant la pandémie de COVID. Il a également rejoint ROTC sa première année et était très actif – courant plusieurs kilomètres chaque jour avec des sacs lourds sur le dos.

Greyson était en parfaite santé et n’avait aucune condition sous-jacente, à l’exception de l’asthme – qui n’affectait pas ses capacités athlétiques – et des allergies alimentaires.

Comme la plupart des étudiants au début de l’année, Greyson et ses amis ont contracté COVID. Bien que la plupart n’aient eu aucun symptôme, Greyson a présenté de légers symptômes de grippe – bien qu’ils ne ressemblaient en rien à ses symptômes post-vaccinaux, a expliqué Follmer.

L’université a obligé les étudiants qui avaient COVID à se mettre en quarantaine. Cela les obligeait également à passer une IRM cardiaque avant de pouvoir retourner à l’école. Follmer pensait que c’était étrange, mais elle s’est assurée que son fils en ait un.

Lorsque l’IRM cardiaque est revenue, elle a montré que le cœur de Greyson était hypertrophié avec une légère inflammation. Le cardiologue a pensé que cela pouvait être lié au fait d’être un athlète d’élite et a signé une décharge pour que Greyson retourne à l’école.

« Il n’était pas à 100 %, mais il se remettait. Il a pu aller skier, retourner au ROTC et partir en vacances de printemps », a déclaré Follmer.

Follmer et son mari se sont d’abord fait vacciner avec Moderna. Lorsqu’une amie de Follmer a pris rendez-vous pour que les enfants se fassent vacciner, elle s’est rendue à l’OSU, est allée chercher Greyson et lui a dit qu’il allait se faire vacciner.

Greyson a reçu sa première dose de Pfizer le 16 avril et une deuxième dose le 7 mai. Après la première dose, Greyson a ressenti des symptômes mineurs, mais sa mère ne les a pas reliés au vaccin COVID.

C’est après sa deuxième dose que les choses ont vraiment changé, a déclaré Follmer. Greyson a ressenti des symptômes importants peu de temps après sa deuxième dose. À trois reprises, il a été emmené à l’hôpital d’urgence pour enfants de Nationwide.

« Mon fils a l’impression d’avoir une crise cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Follmer. « Il souffre maintenant d’hypertension artérielle, de douleurs thoraciques sévères, de maux de dos, de taux rénaux élevés, d’hypothyroïdie, de ganglions lymphatiques enflammés dans différentes zones de son corps, et il ne peut ni travailler ni faire de l’exercice. »

Follmer a déclaré que Greyson avait l’impression de mourir et qu’il devait dormir tout le temps. Il ne pourra probablement pas retourner au ROTC et ne sait pas s’il pourra retourner à l’école en août. Greyson a eu des pieds cassés au football et n’a rien dit de comparable à la douleur thoracique qu’il ressent maintenant.

« Un enfant en parfaite santé s’est détérioré », a déclaré sa mère.

Les médecins ont d’abord attribué les problèmes cardiaques que Greyson a connus en mai, après le vaccin, à la COVID qu’il avait en septembre 2020. Croyant qu’il était un « long-courrier », ils ont référé son fils à la clinique Ohio COVID.

Selon la Harvard Gazette, « les long-courriers COVID » est un terme utilisé pour décrire ceux qui continuent de ressentir des symptômes de COVID longtemps après le temps de récupération prévu. Les patients ont tendance à être plus jeunes et, dans certains cas, n’ont ressenti au départ que des symptômes bénins.

Le 15 juin, Greyson a été emmené par les services de médecine d’urgence à Ohio Health. Follmer a déclaré qu’elle savait que les symptômes de son fils étaient liés au vaccin Pfizer, mais personne ne savait comment l’aider.

Greyson a vu de nombreux médecins et spécialistes. Sa famille a dépensé plus de 12 000 $ en un mois. Le travail de laboratoire est couvert par l’assurance, mais ses autres traitements ne le sont pas. Greyson suit des traitements à base de cellules souches, prend de l’ivermectine et de nombreux suppléments pour soutenir son état.

Les médecins prévoient qu’il lui faudra deux ans pour se rétablir complètement, bien qu’il n’y ait aucune recherche ou information sur la façon de traiter la myocardite provoquée par un vaccin COVID.

En attendant, Greyson ne peut pas tondre l’herbe, travailler ou aller à l’école. Il se promène en se tenant la poitrine et est en consultation pour faire face aux effets que cela a eu sur sa vie, a déclaré sa mère.

Follmer a déclaré qu’elle n’était pas anti-vaccin, surtout parce qu’elle a une jeune fille qui pourrait tomber malade. Aucun de ses enfants n’avait jamais eu de réaction aux vaccins.

La fille de Follmer, 11 ans, est immunodéprimée. Même si tous ses enfants avaient été exposés à la COVID, elle pensait protéger sa fille en faisant vacciner son fils.

Follmer a expliqué :

«Je pense que ce qui me frustre en ce moment, c’est que personne ne m’a dit que si vous avez une hypertrophie cardiaque ou une inflammation cardiaque, ne vous faites pas vacciner. Personne ne nous a jamais dit cela. Je n’aurais jamais pensé que dans un million d’années, mon enfant tomberait malade.

« J’étais prêt à faire vacciner ma fille – elle aura 12 ans en août et a un poumon et des voies respiratoires reconstructives. Il n’y a aucun moyen sur cette planète que je lui donne le vaccin maintenant. Le frère jumeau de Greyson ne se fera pas non plus vacciner après avoir vu ce que son frère a vécu. »

Follmer a déclaré que personne ne lui avait dit avoir signalé la réaction indésirable de son fils au système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). « Si je ne l’avais pas mis sur Facebook et que quelqu’un ne m’avait pas dit de le mettre dans VAERS, je n’aurais jamais su le faire. »

Follmer a déclaré qu’elle avait depuis signalé la réaction indésirable de son fils au VAERS (ID1395886), mais personne n’a suivi le cas de son fils et le rapport n’a pas été ajouté au système. Elle a également essayé d’appeler le CDC pour voir si quelqu’un pouvait les aider.

« Je le veux juste mieux. C’est l’essentiel », a déclaré Follmer. Je veux juste que tout le monde sache – ne soyez pas naïf comme je l’étais et pensez que cela ne peut pas arriver à vos enfants.

Un chirurgien cardiothoracique met en garde contre la vaccination des personnes qui ont déjà eu COVID

Le Dr Hooman Noorchashm, chirurgien, immunologiste et défenseur de la sécurité des patients, a écrit plusieurs lettres à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis peu de temps après que l’agence a accordé à Pfizer et Moderna l’autorisation d’utilisation d’urgence pour leurs vaccins COVID.

Dans ses lettres, Noorchashm a exhorté la FDA à exiger un pré-dépistage des protéines virales du SRAS-CoV-2 afin de réduire les blessures et les décès liés au vaccin COVID.

Noorchashm a également appelé Pfizer et Modern à instituer « des recommandations claires aux cliniciens pour qu’ils retardent la vaccination de toute personne récemment guérie de la COVID, ainsi que de tout porteur connu symptomatique ou asymptomatique – et de dépister activement autant de patients à haut risque cardiovasculaire que cela est raisonnablement possible, afin de détecter la présence du SARS-CoV-2, avant de les vacciner.

Selon Noorchashm, il est scientifiquement établi qu’une fois qu’une personne est naturellement infectée par un virus, les antigènes de ce virus persistent dans le corps pendant longtemps après l’arrêt de la réplication virale et la disparition des signes cliniques d’infection.

Lorsqu’un vaccin réactive une réponse immunitaire chez une personne récemment infectée, les tissus abritant l’antigène viral persistant sont ciblés, enflammés et endommagés par la réponse immunitaire.

« Dans le cas du SRAS-CoV-2, nous savons que le virus infecte naturellement le cœur, la paroi interne des vaisseaux sanguins, les poumons et le cerveau », a expliqué Noorchashm. « Il s’agit donc probablement de certains des organes critiques qui contiendront des antigènes viraux persistants chez les personnes récemment infectées. Après la réactivation du système immunitaire par un vaccin, on peut s’attendre à ce que ces tissus soient ciblés et endommagés.

Dans une interview avec The Defender, Noorchashm a déclaré que le cas de Greyson lui rappelait Everest Romney – le basketteur américain qui a été hospitalisé après sa deuxième dose de Pfizer pour des caillots sanguins dans son cerveau.

Voici mon dernier podcast. Celui-ci avec Cherie Romney qui dit que son mari + son fils de 17 ans ont souffert de graves caillots sanguins et ont été hospitalisés après avoir reçu des vaccins COVID à ARNm. #TheDefender https://t.co/jbPCGjtSRb

– Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 26 mai 2021

Selon Noorchasm, Romney et Greyson avaient acquis une immunité naturelle parce qu’ils avaient été infectés par COVID, et ils n’avaient probablement aucun avantage à tirer d’un vaccin COVID.

Noorchashm a expliqué :

« C’est une erreur colossale de vacciner des personnes qui ont déjà eu des infections, et c’est un préjudice totalement évitable que nous causons. Pourquoi nous précipitons-nous pour vacciner des personnes dont nous savons qu’elles sont immunisées et qu’elles n’ont aucun avantage à en tirer ? Si je fais quelque chose d’inutile sur le plan médical à quelqu’un en tant que médecin, je l’expose à un danger potentiel. Si vous avez eu une infection récente et que vous avez des antigènes viraux dans vos tissus, vous pouvez littéralement et immunologiquement endommager les tissus.

La nécessité médicale est au rez-de-chaussée de tout ce que les médecins font en matière de sécurité, a déclaré Noorchasm. « Si vous voulez être un hôpital, un médecin, un praticien ou un organisme de santé sûr, vous ne feriez rien qui ne soit pas nécessaire pour les gens ou qui ne soit fondamentalement pas bénéfique. Il n’y a de probabilité de préjudice que s’il n’y a pas de nécessité médicale », a-t-il déclaré.

Interrogé spécifiquement sur la myocardite, Noorchashm a déclaré qu’il s’agissait de la prédiction et du pronostic originaux qu’il avait faits à la FDA.

Noorchashm a dit :

« Nous savons que le virus naturel du SRAS CoV-2 peut affecter le cœur. Il peut provoquer des caillots sanguins pouvant entraîner des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et une myocardite. Le virus peut déclencher une réponse immunitaire ou une inflammation du cœur. Partout où le virus ira, le système immunitaire ciblera ce tissu et causera des problèmes. Si vous avez déjà eu une infection et que vous avez des antigènes dans les tissus où le virus pénètre, comme le cœur, et que vous activez la réponse immunitaire [with a vaccine], vous allez activer les dommages.

Noorchashm, qui est pro-vaccin, a déclaré que les injections doivent être réparties pour les personnes qui ne sont pas immunisées et souhaitent être vaccinées, et la FDA et les CDC devraient réfléchir soigneusement à la limitation de l’injection à une dose, en particulier chez les jeunes, ou à l’augmentation la durée entre la première et la deuxième dose.

Dans sa lettre à la FDA, Noorchashm a recommandé de dépister activement autant de patients à haut risque cardiovasculaire que raisonnablement possible, afin de détecter la présence du SRAS-CoV-2, avant de les vacciner.

« Si quelqu’un a des antécédents connus de COVID, il ne devrait pas y avoir de précipitation pour le faire vacciner », a déclaré Noorchashm. « Cela devrait être notre politique nationale. Si vous avez eu la COVID, ou si vous avez des preuves d’immunité en laboratoire, vous ne devriez pas vous précipiter pour vous faire vacciner. »

En savoir plus sur : ChildrensHealthDefense.org et Pandemic.news

Traduction : MIRASTNEWS

Une victime d’une injection de Pfizer s’exprime après que le médecin ait confirmé que le vaccin avait causé un trouble auto-immun

Stevie Thrasher est une femme en bonne santé de 29 ans qui a reçu l’injection de Pfizer et a immédiatement commencé à ressentir une réaction catastrophique.

Après 9 hospitalisations et des dizaines de tests, ainsi que des rendez-vous avec des spécialistes, Thrasher n’a toujours qu’une seule réponse – elle a été causée par l’injection appelée «vaccin».

Source : Spectacle Stew Peters

https://odysee.com/$/invite/@FearlessNation:7

Infirmière : Les blessures vaccinales observées sont une myocardite et des dommages aux organes reproducteurs féminins

Voulez-vous que votre petite fille prenne ce vaccin?

https://odysee.com/$/invite/@FearlessNation:7

Source : Natural News

Des loups déguisés en mouton – Les gouverneurs républicains sont pro-Injections d’armes biologiques malgré leur opposition aux « passeports vaccinaux » COVID-19

Le gouverneur du Texas Greg Abbott et le gouverneur de Floride Ron DeSantis sont les gouverneurs républicains des deux plus grands États républicains des États-Unis.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Les gouverneurs des deux plus grands États républicains des États-Unis ont récemment pris des mesures politiques pour restreindre ou interdire les « passeports de vaccins » comme moyen de discrimination contre les citoyens privés qui choisissent de ne pas recevoir l’un des injections d’armes biologiques COVID-19.

Cela signifie-t-il que Greg Abbott et Ron DeSantis sont contre les injections d’armes biologiques qui ont tué des dizaines de milliers de personnes et sont maintenant injectés aux enfants ?

À peine. En fait, ces deux gouverneurs, et TOUS les gouverneurs des États-Unis actuellement, quelle que soit leur affiliation politique, sont complices de meurtres de masse !

À moins que j’aie raté des nouvelles quelque part, une fois que la FDA et le CDC ont autorisé une autorisation d’utilisation d’urgence pour commencer à injecter ces injections d’armes biologiques COVID-19 aux enfants, AUCUN des gouverneurs américains n’a pris de mesures dans leur État pour arrêter les injections massives d’enfants avec ces injections d’armes biologiques, même s’ils ont le pouvoir de le faire.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a récemment signé la loi SB 2006 qui « interdit au gouvernement, aux entreprises et aux établissements d’enseignement d’exiger une preuve de vaccination contre la COVID ».

Des rapports circulent maintenant dans les médias alternatifs de la part de ceux qui ont réellement lu le projet de loi, et ce qu’ils ont découvert, c’est que bien que le projet de loi interdise la discrimination fondée sur le statut de « vaccination » COVID-19, il permet aux forces de l’ordre de vacciner de force ses citoyens, ainsi que les enfermer en quarantaine sous la direction des « agents de santé de l’État ».

Kelen McBreen, écrivant pour News Wars :

Une section négligée du projet de loi du Sénat de Floride 2006, promulguée par la législature de l’État et le gouverneur Ron DeSantis le 3 mai 2021, permet aux représentants du gouvernement de vacciner de force les citoyens. Ironiquement, le projet de loi a été largement soutenu car il aurait été destiné à interdire les passeports vaccinaux en Floride. « En Floride, votre choix personnel concernant les vaccinations sera protégé et aucune entreprise ou entité gouvernementale ne pourra vous refuser des services en fonction de votre décision », a déclaré DeSantis aux Floridiens. Bien que le législateur interdise aux entreprises privées et aux entités gouvernementales de demander la preuve d’une vaccination COVID, il permet également à l’État de vacciner les citoyens «par tous les moyens nécessaires». En vertu de l’article 315 du chapitre 381 de la loi sur la santé publique de la Floride, titre XXIX, les individus peuvent être soumis à une quarantaine ou à un isolement s’ils refusent d’être examinés, testés, vaccinés ou traités lors d’une urgence de santé publique telle que COVID-19. « L’examen, les tests, la vaccination ou le traitement peuvent être effectués par toute personne qualifiée autorisée par le responsable de la santé de l’État », explique le projet de loi. Le projet de loi poursuit: «Si l’individu présente un danger pour la santé publique, le responsable de la santé publique peut soumettre l’individu à l’isolement ou à la quarantaine. S’il n’y a pas de méthode pratique pour isoler ou mettre en quarantaine l’individu, le responsable de la santé publique peut utiliser tous les moyens nécessaires pour vacciner ou traiter l’individu. La législature déclare que tout ordre donné à la police par le responsable de la santé publique qui aide à vacciner de force une personne est immédiatement exécutoire. En outre, les bénévoles qui aident l’État à vacciner ou à mettre en quarantaine les personnes bénéficieront d’un hébergement, d’un transport, d’une protection contre la responsabilité de l’État et d’une indemnisation des travailleurs. (Article complet.)

Une chaîne Bitchute appelée HighImpactFlix a également signalé ceci

https://www.bitchute.com/embed/nWqyb0otLuQ/

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a également récemment promulgué un projet de loi censé empêcher la discrimination à l’encontre des citoyens privés du Texas de se voir refuser des services en raison de leur statut vaccinal, par le biais du projet de loi SB 968 qui « interdit à l’État de délivrer des passeports vaccinaux et aux entreprises d’exiger des documents ».

Cependant, une disposition clé du projet de loi a été supprimée et n’est pas parvenue à l’étage de la Chambre pour un vote : une interdiction des mandats des employeurs pour le vaccin COVID-19.

Et nous avons déjà vu les effets de ne pas inclure cette disposition dans la loi, car un hôpital de Houston a licencié de nombreux membres de son personnel pour avoir refusé d’injecter le vaccin d’arme biologique COVID-19, et un juge fédéral nommé par l’ancien président républicain Ronald Reagan en 1985 s’est rangé du côté de l’hôpital, au lieu des citoyens du Texas. Voir:

Voici deux autres projets de loi que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, vient de promulguer ce mois-ci pour démontrer ses véritables intentions concernant les injections d’armes biologiques COVID-19 :

SB 1353 – Exige des rapports de vaccination pour profiler la race et l’origine ethnique.

HB 797 – Permet aux infirmières de soins à domicile d’administrer tous les vaccins approuvés par la FDA aux patients de soins à domicile et de soins palliatifs.

Je l’ai dit plusieurs fois et je continuerai de le dire plusieurs fois jusqu’à ce que cela vienne à l’esprit du public :

Le gouvernement est votre ennemi ! Il n’y a AUCUNE solution politique au génocide avec des armes biologiques COVID !

Les deux partis politiques sont achetés et payés par les milliardaires et les banquiers de Wall Street, et ILS sont ceux qui contrôlent les États-Unis. Voir:

N’y a-t-il alors plus d’espoir ?

Oui, il y a de l’espoir ! Mais pas tant que les gens aux États-Unis ne comprendront pas que TOUS les politiciens, quel que soit leur parti politique, ne peuvent pas et ne veulent pas nous aider.

Au niveau spirituel, comme je l’ai écrit plusieurs fois, c’est une guerre entre Dieu et Satan, et Dieu va gagner ! Mais dans le processus, la population mondiale sera considérablement réduite.

Dans le domaine physique, il s’agit d’une guerre entre Main Street et Wall Street Globalists. Et Wall Street est toujours vulnérable aux masses, si les gens s’unissent et résistent.

Et la meilleure façon de le faire est de soutenir UNIQUEMENT les entreprises et les services qui ne nécessitent pas de restrictions COVID-19. Même dans les États bleus libéraux comme la Californie, du moins pour l’instant, il est volontaire pour les entreprises d’utiliser une sorte de système de vérification de la vaccination COVID-19.

Toute entreprise qui vous oblige à porter un masque, à présenter une preuve de vaccination COVID-19, etc. – RÉSISTEZ ! S’ils vous refusent le service, emmenez vos affaires ailleurs !

Cela a déjà un impact au Royaume-Uni, comme le rapporte Paul Joseph Watson avec Summit News.

L’Angleterre s’apprête à abandonner les règles relatives aux masques faciaux après la révélation d’un énorme impact économique

Les mesures de distanciation sociale coûtent à certaines entreprises plus de 40% de leur chiffre d’affaires normal.

L’Angleterre devrait abandonner toutes les règles relatives aux masques faciaux le 19 juillet après qu’il a été révélé que le maintien de telles restrictions coûterait des milliards à l’économie et forcerait de nombreuses entreprises à fermer.

« L’obligation de porter des masques dans les transports publics et dans les magasins sera remplacée par des directives conseillant aux gens de porter des masques dans certaines circonstances, plutôt que de les obliger », rapporte le Times.

La décision fait suite aux conclusions d’une évaluation interne de l’impact économique produite par le programme de recherche sur les événements du gouvernement qui a détaillé l’impact massif des mesures de distanciation sociale sur les entreprises.

Politico Playbook révèle que,

« Le maintien de toutes les mesures coûterait des milliards à l’économie et entraînerait la fermeture de nombreuses entreprises. »

Plus précisément, les salles couvertes telles que les arts, les cinémas et les événements commerciaux n’atteindraient que 59% de leur chiffre d’affaires 2019 si les restrictions restaient, ce qui leur coûterait 4,88 milliards de livres sterling au cours de l’année prochaine.

Même si la seule restriction restante est les masques faciaux,

« L’ensemble de l’industrie événementielle n’atteindrait que 82 % de son chiffre d’affaires 2019. Les salles couvertes n’obtiendraient que 72 pour cent. Intérieur non assis à seulement 65 pour cent. Les sites extérieurs sans places assises ne géreraient que 82 % de leur chiffre de 2019. »

L’industrie de l’événementiel dans son ensemble ne génère que 60% des revenus normaux dans le cadre des restrictions actuelles, qui se poursuivront probablement jusqu’au 19 juillet.

Cependant, avec certains conseillers du gouvernement (à savoir un ancien communiste) poussant pour que les restrictions se poursuivent littéralement pour toujours, ne soyez pas surpris de voir certaines d’entre elles réintroduites en hiver.

Mais avec des passeports vaccinaux pour les pubs toujours à l’étude, tout retour de restrictions n’aura probablement d’impact que sur ceux qui n’ont pas pris de vaccin.

Cela créera alors une société à deux vitesses où ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas reçu le vaccin seront confrontés à la discrimination et au verrouillage de facto pour les années à venir.

Lisez l’article complet sur Summit News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

LA PROTÉINE DE POINTE EST LA MALADIE ET LA BIO-ARME EST LE FAUX VACCIN | AUCUN VIRUS NÉCESSAIRE

Dans cette vidéo, je partage la preuve que le secret biologique du GÉNOCIDE COVAX, et du JAB GENOCIDAL qui en résulte, est l’exploitation du récepteur ACE2 (Angiotensin Converting Enyzme2) par la protéine de pointe. Juste la désormais célèbre protéine Spike est suffisante pour rendre malade et même tuer des gens. Aucun virus nécessaire.

« La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie »

Et si vous avez été piqué, vous êtes maintenant votre propre usine de protéines de pointe à vie.

Il s’ensuit que si vous prenez des substances comme l’hydroxycloroquine et d’autres mentionnées dans la vidéo qui interfèrent avec le SPIKE PROTEIN BINDING, ce serait un remède efficace et bon marché. Cependant, ce n’est pas l’ordre du jour. L’abandon rapide de la MÉTHODE SCIENTIFIQUE par le Dr Faucenstein avec les premiers mots de sa bouche a montré qu’ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce terrier de lapin. Et s’est assuré qu’il soit abattu dès que possible.

Le blocage de la liaison et de l’exploitation du récepteur ACE2 par la protéine de pointe est essentiel pour limiter les effets de l’exposition aux protéines de pointe perdues. Pour le vacciné, cela peut être la clé pour avoir une chance de survivre pendant un certain temps. Mais ils devront être toujours conscients de la situation et prêts à agir, et prêts à NE JAMAIS RETOURNER À LA CABALE PHARMA. Ils n’aideront jamais avec la maladie. Seulement avec des symptômes.

Extraits musicaux :

Intro : Alien 1979 « Le Passage » https://www.youtube.com/watch?v=j-oK0klLhgM

Outro : Imagine Dragons « Radioactif » © 2012 KIDinaKORNER/Interscope Records

Source : Winston Smith News : https://www.bitchute.com/video/KFWRjJh0KpDj/

Des médecins à travers le monde mettent en garde contre les « vaccins » Covid19

https://rumble.com/viqn29-worldwide-doctors-warn-for-the-vaccines-must-see.html

VOSF Témoignage inquiétant d’une recruteuse pour des sociétés pétrolières et gazières.

Disturbing testimony from a recruiter for oil and gas companies.

Une recruteuse pour des sociétés pétrolières et gazières a récemment lancé un avertissement inquiétant sur Tik Tok, affirmant que ces grandes entreprises se préparent à remplacer leurs employés vaccinés d’ici trois ans.

https://www.newswars.com/oil-gas-industry-planning-to-replace-vaccinated-personnel/

💉☠Tweet supprimé, nonnes ont reçu le vaccin Covid dans le Kentucky,USA. 2 sont mortes 2 jours après

(ENGLISH LANGUAGE)💉☠⚠Tweet supprimé, nonnes ont reçu le vaccin Covid dans le Kentucky, USA. 2 sont mortes 2 jours après. 28 sont positives, certaines encore hospitalisées. Elles étaient négatives avant. Sans sortir du couvent, comment sont-elles tombées malades aussi vite? Posez-vous la question. (Vous noterez que la c’est vidéo une émission de télé et même ça, Twitter veut le supprimer).