Fuite du câble Wikileaks: Hillary Clinton a averti la France que la recherche au laboratoire de Wuhan pourrait conduire au bioterrorisme

Dans un câble divulgué par le Département d’État américain en 2009, la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, a averti que les recherches au laboratoire de Wuhan pourraient conduire au bioterrorisme.

Le câble, obtenu via Wikileaks, (lire ci-dessous) a été envoyé par le Département d’État en juin 2009 à toutes les ambassades des pays membres avant la session plénière du Groupe d’Australie à Paris, du 21 au 25 septembre 2009.

Le Groupe Australie est un forum international de contrôle des exportations organisé pour empêcher la propagation des technologies et de la recherche qui pourraient être utilisées dans les armes chimiques et biologiques.

Le câble déclarait : « Nous pensons qu’il est important de se concentrer sur les technologies chimiques et biologiques émergentes, les tendances du commerce des marchandises et les menaces liées aux CBW.

Le câble a également noté qu’Hillary Clinton a exprimé son inquiétude avec la France.

« Les États-Unis pensent que les participants gagneraient à entendre parler de vos expériences d’aide à la Chine dans la mise en place d’un laboratoire de niveau de biosécurité 4 (BSL-4) à l’Institut de virologie de Wuhan du point de vue du contrôle des exportations et du transfert de technologies immatérielles.

Nous sommes particulièrement intéressés de savoir comment la Chine envisage de contrôler les nouveaux chercheurs étrangers en provenance de pays où la prolifération des armes biologiques est préoccupante. »

Plus généralement sur la question du programme d’armes biologiques de la Chine, le câble de la secrétaire d’Etat Clinton notait :

« Les États-Unis pensent que les membres de l’AG seraient intéressés par toute information que vous pouvez partager concernant la Chine et la Corée du Nord, en particulier des informations relatives à :

Les instituts chinois des produits biologiques (situés à Pékin et à Wuhan), pour inclure une analyse d’imagerie aérienne, si possible.

Vos perceptions des activités de prolifération des CBW par les entités chinoises.

Vos perceptions des efforts du gouvernement chinois pour faire respecter ses règles de contrôle des exportations. »

Plus tard, ce sont les services de renseignement français eux-mêmes qui se sont retirés du projet, avertissant Paris que la réputation de la Chine en matière de biosécurité pourrait conduire à une « fuite catastrophique ».

Li Yuan, ancien directeur de projet de la Croix-Rouge chinoise, interrogé par Radio Free Asia a souligné que depuis la création de l’Institut de virologie de Wuhan, l’Académie chinoise des sciences, il y a eu un grave manque de transparence.

Le dessin du laboratoire P4 a été fourni par la France. La conception originale était une couche de pression négative. Un «trou noir» s’est formé au centre du laboratoire de virus. Tout ce qui se trouvait à l’extérieur coulait simplement vers le centre et ne fuyait pas dans le flux inverse.

Li Yuan pense que la partie chinoise n’a pas permis à la partie française de construire, car le but était de construire quelque chose que la partie française ne connaît pas.

Comme indiqué l’année dernière, des sources du renseignement indien ont déclaré à GreatGameIndia que ces « choses à ne pas savoir des Français » sont liées aux armes biologiques.

Pendant plus d’un an, GreatGameIndia a été traqué par des vérificateurs de faits exploités par l’Atlantic Council pour avoir soulevé les mêmes préoccupations.

Pendant ce temps, dans une révélation choquante, il est également apparu que Google et l’USAID ont financé des recherches menées par l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak – un groupe controversé qui a ouvertement collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur la recherche sur le coronavirus de chauve-souris « tueur » – pendant plus d’une décennie.

Un accord de confidentialité montre que des candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont été transférés de Moderna à l’Université de Caroline du Nord en 2019, dix-neuf jours avant l’émergence officielle de la pandémie de Covid-19.

Lisez le câble qui a fuité ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La Norvège déclare que le risque de mourir du vaccin AstraZeneca CoviShield est plus élevé que celui de la COVID-19

La Norvège a annoncé que vous courez un plus grand risque de mourir du vaccin AstraZeneca de marque Covishield en Inde que de la COVID-19. En attendant la décision finale sur le vaccin controversé, la Norvège a quant à elle décidé de décharger son stock d’AstraZeneca vers d’autres pays nordiques qui souhaitent effectivement les utiliser malgré les risques associés.

Les Norvégiens courent un plus grand risque de mourir d’avoir été inoculés avec le vaccin d’AstraZeneca que de COVID-19, a conclu l’Institut national de santé publique (FHI) dans son analyse, recommandant le vaccin, auparavant lié à de graves complications sous la forme de rares caillots sanguins et hémorragie en cas de faible numération plaquettaire.

L’abstention du vaccin pourrait éventuellement éviter jusqu’à 10 décès liés aux effets secondaires, a déclaré la FHI, selon le journal Verdens Gang.

Jusqu’à présent, la Norvège a enregistré cinq cas d’incidents graves signalés peu de temps après la vaccination, avec trois décès. FHI a calculé le taux de mortalité du vaccin AstraZeneca à 2,3 personnes pour 100 000 vaccinés.

Le FHI a souligné que continuer à vacciner exposerait en revanche les femmes plus jeunes à un « risque déraisonnablement élevé », étant donné les niveaux relativement actuels d’infection en Norvège.

De plus, l’institut s’oppose à l’offre du vaccin sur une base volontaire, ce qui a été proposé à la fois en Norvège et dans d’autres pays scandinaves.

« Nous pensons qu’une telle alternative peut sembler contraire à l’éthique et avec un risque élevé que ceux qui font un tel choix n’aient pas pleinement compris le risque auquel ils sont exposés », a déclaré l’institut.

La FHI a également avancé que recommander le vaccin AstraZeneca pour une utilisation ultérieure pourrait entraîner une baisse de la confiance de la population dans les programmes de vaccination en général.

« Cela pourrait entraîner une baisse du taux de vaccination et du taux de vaccination à long terme, et que les patients des groupes à risque diront également non aux vaccins. »

Une enquête récente de la FHI en collaboration avec Mindshare et Norstat a indiqué que 76% des personnes interrogées étaient sceptiques quant à au moins un des vaccins, même si 82% étaient initialement positifs à l’idée de se faire vacciner. Parmi les vaccins, AstraZeneca a obtenu le plus haut niveau de scepticisme avec 99%, par rapport à Moderna (9 %) et Pfizer (8%).

Dans l’attente d’une décision finale, cependant, la Norvège a décidé de distribuer son stock d’AstraZeneca aux autres pays nordiques qui souhaitent réellement les utiliser.

Pendant ce temps, même les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19. Ces vaccins AstraZeneca ne sont cependant pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock non désiré est déchargé sur les Indiens.

De plus, cela arrive à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre l’entreprise.

Des scientifiques allemands ont découvert comment les parties cassées des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Plus tôt, des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes selon lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Pendant ce temps, le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut provoquer une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Couverture de la FDA !! Ils connaissaient les effets secondaires mortels des Vaccins ! Ordre du jour –

Source: Spirit2All

Bitchute https://www.bitchute.com/channel/sOzGB69H3knh/

https://www.bitchute.com/embed/9SRnnDblhWR4/?feature=oembed#?secret=V9Hfa5CcSl

COUVERTURE DE LA FDA ! – ILS CONNAISSENT LES EFFETS SECONDAIRES MORTELS DES VACCINS (1)

. 𝗷𝗼𝗶𝗻𝗲𝗱 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘄𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗹 𝗧𝗩 𝘁𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗲 “𝗦𝗹𝗶𝗱𝗲 𝟭𝟲.” 𝗙𝗗𝗔 𝗞𝗡𝗘𝗪. 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗗𝗜𝗗𝗡𝗧 𝗧𝗘𝗟𝗟 𝗬𝗢𝗨 !

𝙄𝙎 𝘼 𝙈𝙐𝙎𝙏 𝙒𝘼𝙏𝘾𝙃 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙑𝙄𝙀𝙒

Le Dr Bryan Ardis a étudié les effets indésirables de ces vaccins dans le monde entier et a suivi toutes les études et les données du VAERS chaque semaine. Le 22 octobre 2020, le Dr Ardis a trouvé des documents de la FDA répertoriant 4 troubles de caillots sanguins différents qui, selon eux, proviendraient de ces vaccins Covid.

Le Dr Ardis a des copies de ce rapport et de la tristement célèbre « diapositive 16 » qui répertorie tous les effets indésirables / effets secondaires graves attendus pour les personnes que la FDA a prédit qu’ils seraient signalés. En décembre, la FDA a produit des « fiches d’information » pour les vaccins Pfizer et Moderna et AUCUN des effets secondaires graves de son propre rapport d’octobre n’a été répertorié. Zéro.

Ces fiches d’information ont été remises aux hôpitaux, aux médecins, aux administrateurs des vaccins, aux médias et au public. (Fiches d’information = Documents d’autorisation d’utilisation d’urgence) Les « fiches d’information » sont censées être le seul document qui informe le public recevant le vaccin de tout effet secondaire ou problème, afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée et obtenir un consentement véritable et éclairé. Ce n’est clairement pas le cas.

Le Dr Ardis est le PDG d’Ardis Labs et ses 2 cabinets ont aidé des milliers de patients du monde entier, y compris d’aussi loin que les Philippines, Taïwan, l’Australie, la Barbade, l’Italie, l’Écosse et bien d’autres.

Il a été le premier médecin en Amérique à dénoncer le Remdesivir – le médicament non approuvé par la FDA dont le Dr Fauci a fait un protocole dans tous les hôpitaux des États-Unis. La Chine a utilisé de la vitamine C et a enregistré environ 4K décès depuis janvier 2020. L’Amérique a suivi Fauci avec du Remdesivir et des ventilateurs et nous avons eu, selon le CDC, plus de 500 000 décès… bien que ce nombre soit très suspect.

Au début de 2020, le Dr Ardis a perdu son beau-père à cause de protocoles hospitaliers peu judicieux. Depuis lors, le Dr Ardis a pour mission d’aider à éduquer le public sur les dangers pour les Américains dans plusieurs de nos «instituts de santé». Il est un fervent adepte du Dr Sherry Tenpenny et pense que les vaccins rendent les gens malades et que Big Pharma crée leur future base de consommateurs.

Son podcast « The Dr Ardis Show » est disponible sur notre page YouTube Dr Ardis Show et sur la plateforme Vokal Media

Source: http://FrankSpeech.com

Dr. Ardis sur Vokal

https://vokalnow.com/show/the-dr-ardis-show

Dr. Ardis sur youtube

https://www.youtube.com/channel/UC8q1m6TLG6HboMpfAFfm-ZQ

LA FDA SAIT. ILS NE VOUS L’ONT JUSTE PAS DIT !

C’EST UNE INTERVIEW À REGARDER

https://beforeitsnews.com/christian-news/2021/06/fda-cover-up-they-knew-about-deadly-vax-side-effects-agenda-all-the-children-must-be-killed-worlds-top-virologist-says-all-vaccinated-will-soon-die-cdc-admits-at-least-96-of-deaths-from-co-2599176.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

John McAfee a-t-il été assassiné par l’État profond ?

John McAfee a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Barcelone quelques heures seulement après qu’un tribunal espagnol ait approuvé son extradition vers les États-Unis, où il faisait face à des accusations d’évasion fiscale et d’autres crimes financiers. Cependant, de sérieuses questions ont été soulevées pour savoir si John McAfee a été assassiné par le Deep State ?

John McAfee a-t-il été assassiné par l’État profond ?

McAfee, 75 ans, a été retrouvé dans sa cellule à la prison de Sant Esteve Sesrovires mercredi soir, ont rapporté les médias espagnols, citant un communiqué officiel du ministère de la Justice.

Les gardiens et le personnel médical de la prison sont intervenus et ont tenté une réanimation, mais en vain, a indiqué le ministère.

Des enquêteurs ont été envoyés en prison pour enquêter sur la cause du décès, mais « tout indique qu’il pourrait s’agir d’un suicide », a ajouté le ministère.

Plus tôt mercredi, un tribunal espagnol a décidé d’autoriser son extradition vers les États-Unis pour fraude fiscale entre 2014 et 2018, ce qui aurait pu le conduire à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans. Les autorités américaines avaient également des poursuites civiles en instance contre McAfee pour un montant estimé à 13 millions de dollars de bénéfices provenant de stratagèmes de crypto-monnaie.

McAfee a été arrêté en Espagne en octobre 2020 et détenu en prison comme « risque de fuite » dans l’attente de son audience d’extradition.

Cependant, beaucoup se sont demandé si John McAfee avait bien été assassiné par le Deep State. Les questions sont enracinées dans les déclarations que McAfee a lui-même faites.

Un tweet de 2019 de McAfee, connu pour avoir exprimé librement son opinion, même de manière extravagante, a averti que l’ancien magnat de la technologie recevait des « messages subtils » de la part de responsables du gouvernement américain qu’ils allaient le faire tuer et le faire ressembler à un suicide.

Il a même montré un tatouage en lisant « whackd », que les utilisateurs de Twitter ont commencé à transformer en hashtag, avec #McAfeeDidntKillHimself, peu de temps après l’annonce de sa mort.

Recevoir des messages subtils de la part de responsables américains disant en effet : « Nous venons pour vous McAfee ! Nous allons vous suicider ». Je me suis fait tatouer aujourd’hui au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit.$WHACKD disponible uniquement sur https://t.co/HdSEYi9krq🙂 pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj

– John McAfee (@officialmcafee) 30 novembre 2019

L’autre tweet a averti les abonnés de McAfee qu’il était « content » peu de temps après son arrestation en octobre 2020 en Espagne.

Je suis content ici. J’ai des amis.

La nourriture est bonne. Tout est bien.

Sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute.

– John McAfee (@officialmcafee) 15 octobre 2020

Bizarre

– Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 23 juin 2021

Le plus bizarre de tous est le propre explicatif de McAfee sur l’État profond et comment il contrôle secrètement l’Amérique.

#JohnMcAffe explique comment le #DeepState contrôle l’Amérique. pic.twitter.com/SQSx4ZZQTI

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 24 juin 2021

Existe-t-il un état profond ? Contrôle-t-il secrètement l’Amérique ?

Utilisez votre bon sens !

Écoutez. pic.twitter.com/yIwmnPf8Di

– John McAfee (@officialmcafee) 25 juillet 2020

La mort de McAfee a également conduit les critiques à faire exploser le système judiciaire américain et son extradition imminente vers les États-Unis.

« L’Europe ne devrait pas extrader les personnes accusées de crimes non violents vers un système judiciaire si injuste – et un système pénitentiaire si cruel – que les accusés nés dans le pays préféreraient mourir que d’y être soumis », a tweeté Edward Snowden, lui-même un fugitif des États-Unis. après avoir dénoncé la surveillance de masse de la National Security Agency.

Snowden a averti que le journaliste emprisonné et fondateur de Wikileaks Julian Assange, qui fait également face à une éventuelle extradition vers les États-Unis, pourrait être le prochain.

L’Europe ne devrait pas extrader les personnes accusées de crimes non violents vers un système judiciaire si injuste – et un système carcéral si cruel – que les accusés nés dans le pays préféreraient mourir plutôt que d’y être soumis. Julian Assange pourrait être le prochain.

Jusqu’à ce que le système soit réformé, un moratoire devrait subsister. https://t.co/tUociySmVy

– Edward Snowden (@Snowden) 23 juin 2021

Une nouvelle focalisation sur l’État profond en sapant les intérêts nationaux est devenue une pensée sérieuse pour de nombreux citoyens. Peu connu de beaucoup, l’État profond a son origine dans l’Empire britannique et la façon dont la Table ronde a infiltré les anciennes colonies britanniques (y compris l’Inde) à travers l’Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia