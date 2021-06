La Russie publie une VIDÉO de l’incursion d’un navire de guerre britannique dans les eaux près de la Crimée, contredisant clairement la version des événements de Londres

La Russie a publié une vidéo montrant un navire des garde-côtes avertissant le HMS Defender qu’il violait la frontière de son État et tirant des coups de semonce sur le navire de guerre britannique, contestant les affirmations de Londres concernant la rencontre de mercredi.

Le court clip, publié jeudi par le Bureau fédéral de la sécurité (FSB) de Russie, montre la confrontation entre un navire de patrouille et le destroyer de la Royal Navy, au nom ironique, qui a passé mercredi le cap Fiolent, près de la ville de Crimée de Sébastopol.

« Si vous ne changez pas de cap sur tribord, je tirerai », a averti l’officier du navire des garde-côtes par radio du destroyer britannique, avertissant le navire de guerre qu’il était sur le point de violer les eaux territoriales russes.

Les images publiées par Moscou ce soir semblent suggérer que la Russie dit la vérité sur la confrontation d’hier à la mer Noire et que les Britanniques mentent. Dans ce document, les forces russes exigent à plusieurs reprises que les Britanniques quittent leurs eaux et, après plusieurs avertissements, tirent des coups de semonce. pic.twitter.com/gruC73MVUj

– Bryan MacDonald (@27khv) 24 juin 2021

« Vous devez immédiatement quitter la mer territoriale de la Fédération de Russie », vient le deuxième avertissement. Puis on entend le capitaine donner les ordres, en russe. « Coups de feu d’avertissement. NE PAS, répéter NE PAS frapper le défenseur. Confirmez, fini. »

Moscou a également affirmé qu’au moins un avion intercepteur avait également largué des bombes sur le parcours du Defender, en prenant soin de ne pas toucher le navire envahisseur.

Mercredi, Londres a officiellement déclaré qu' »aucun coup de semonce n’avait été tiré sur le HMS Defender » et que le navire « effectuait simplement un passage innocent dans les eaux territoriales ukrainiennes conformément au droit international ».

Le Royaume-Uni considère que la Crimée – une péninsule historiquement russe qui a été réabsorbée par Moscou à la suite d’un référendum de 2014 – fait toujours partie de l’Ukraine. La région stratégiquement vitale, qui est majoritairement ethniquement russe, a été cédée à Kiev en 1954, alors que les deux pays faisaient partie d’un État de l’Union. Le déménagement a été fait pour des raisons à la fois pratiques et symboliques par Nikita Khrouchtchev, qui avait grandi dans le Donbass.

Le soi-disant « passage innocent » était « un mouvement délibéré pour faire un point sur la Russie », selon Jonathan Beale, un correspondant militaire de la BBC qui était à bord du destroyer.

La provocation de la Royal Navy est intervenue juste un jour après que la Russie ait célébré le 80ème anniversaire de l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne nazie et ses alliés en 1941. S’adressant aux journalistes jeudi, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré que la Russie prenait son intégrité territoriale au sérieux.

« Nous ne pouvons que faire appel au bon sens et exiger le respect du droit international », a déclaré Ryabkov aux journalistes. « Si cela n’aide pas et si nos collègues ne comprennent pas, nous pouvons non seulement bombarder sur le parcours, mais aussi sur la cible. »

Le Venezuela devient le premier pays à recevoir le vaccin cubain Abdala

Le pays sud-américain a signé un contrat pour 12 millions de médicaments qui atteindront le territoire vénézuélien dans les prochains mois.

Une infirmière montre une dose d’Abdala dans un centre de vaccination à La Havane, Cuba, le 23 juin 2021Alexandre Meneghini / Reuters

Le Venezuela est le premier pays à recevoir un lot du candidat vaccin cubain Abdala, arrivé ce jeudi dans le pays sud-américain.

Le vice-président vénézuélien, Delcy Rodríguez, en compagnie de l’ambassadeur de Cuba à Caracas, Dagoberto Rodríguez, a rendu compte de l’arrivée de l’expédition du médicament anti-Covid de fabrication cubaine, qui atteint 92,28% d’efficacité avec son schéma à trois doses.

Rodríguez a annoncé que ce vaccin sera intégré au plan national de vaccination qui jusqu’à présent a été réalisé avec les antigènes russes Sputnik V et la cellule Vero chinoise.

« C’est un triomphe de l’avoir », a déclaré Rodríguez, qui a affirmé que le contrat signé entre Cuba et le Venezuela porte sur la fourniture de 12 millions de vaccins dans les prochains mois.

Le Venezuela reçoit le premier lot de vaccins de Cuba Abdala est l’un des vaccins développés et produits dans le pays frère contre le SRAS-CoV-2, le Venezuela devient le premier pays à recevoir le médicament avec plus de 92% d’efficacité.#Carabobo200AñosDeLibertadpic.twitter.com/BWHwhdsR0Z

– Institut National d’Hygiène Rafael Rangel (@Inhrr_ve) 24 juin 2021

Abdala a été développé par le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) de Cuba.

Il est basé sur la formulation de la protéine RBD (Receptor Binding Domain) et utilise l’hydrogène aluminium comme amplificateur de la réponse immunitaire.

La protéine utilisée par ce médicament est extraite de la levure pichia pastoris, qui est largement utilisée pour les études biochimiques et biotechnologiques.

La conception du médicament utilise le RBD et le récepteur ACE 2, la principale voie d’accès du coronavirus à la cellule qui infecte et provoque la maladie chez l’individu.

Ce système induit des anticorps neutralisants contre le virus SARS-CoV-2 dans la cellule, c’est pourquoi une réponse immunitaire se développe chez la personne.

Le nom de ce complexe est tiré du célèbre poème dramatique du politicien et écrivain cubain José Martí.

De plus, Cuba a récemment annoncé qu’un autre candidat vaccin contre le coronavirus, Sovereign 02, montrait une efficacité de 62 % dans son calendrier à deux doses.

