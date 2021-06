Le scientifique controversé Peter Daszak limogé de l’équipe d’enquête de l’ONU sur l’origine de la COVID-19

Le scientifique britannique controversé Peter Daszak a été retiré de la commission COVID-19 qui examine les origines de la pandémie après avoir aidé à dénoncer secrètement la théorie des fuites de laboratoire tout en omettant de mentionner ses liens étroits avec le même établissement.

Le départ du scientifique scandalisé de la commission Lancet soutenue par l’ONU sur les origines du virus a été révélé sur son site Web.

Il a ajouté une phrase entre parenthèses sous sa photo et au-dessus de sa biographie, disant « rejeté des travaux de la Commission sur les origines de la pandémie », a rapporté DailyMail.

Aucune autre information sur le départ de Daszak n’a été donnée – mais il a été confronté à des allégations de conflit d’intérêts après que ses liens étroits avec l’Institut de virologie de Wuhan ont été révélés dans le monde entier le mois dernier.

Cependant, comme nos lecteurs s’en souviendront, GreatGameIndia a exposé Peter Dazak l’année dernière.

Nous avons révélé comment les dollars fiscaux américains ont été utilisés pour financer la recherche controversée sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains. Le projet soutenu par le Dr Anthony Fauci a détourné des fonds américains pour concevoir le coronavirus au laboratoire de Wuhan via une entreprise faisant actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Cette société est EcoHealth Alliance dirigée par Peter Daszak.

Daszak, 55 ans, président de l’Alliance EcoHealth basée à New York, était l’un des 28 experts du monde entier invités à analyser la meilleure façon de répondre à la pandémie.

Le panel comprenait des personnalités mondiales de premier plan dans les domaines de la santé publique, de l’économie, de la philanthropie, de la diplomatie et de la politique.

Il est organisé par le Réseau de solutions de développement durable des Nations Unies, qui, selon son site Internet, « agit sous les auspices des Nations Unies pour mobiliser l’expertise scientifique et technique à l’appui des objectifs de développement durable ».

La présence de Daszak dans un certain nombre d’organismes enquêtant sur les origines de COVID s’est avérée controversée car il a des liens avec l’Institut de Wuhan et son chercheur en chef, le Dr Shi Zhengli – surnommé « Batwoman ».

Il a aidé à organiser une lettre publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet qui a été signée par 27 scientifiques, dont Daszak lui-même, et a dénoncé l’allégation de fuite de laboratoire comme une « théorie du complot » et « non scientifique ».

Daszak a depuis fait face à des allégations de conflit d’intérêts concernant ses liens avec les enquêteurs du laboratoire, qui pensent de plus en plus que COVID a pu fuir.

Des e-mails révélant le rôle de Daszak dans la suppression des informations sur l’origine du virus ont également déjà été révélés par GreatGameIndia l’année dernière.

Ils ont écrit à l’époque: «Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle.

« Les théories du complot ne font que créer de la peur, des rumeurs et des préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus. »

La lettre de « intimidation », orchestrée par Daszak, a été critiquée par des experts pour avoir ostracisé quiconque offrant des opinions différentes sur les origines du virus, les qualifiant de théoriciens du complot.

Ce n’est que maintenant, près de 16 mois après la publication de cette lettre dans la revue médicale de renommée mondiale, que la théorie COVID a été accidentellement divulguée d’un laboratoire ou d’une fabrication humaine à Wuhan est sérieusement examinée.

Le professeur Palese, 77 ans, a fait un revirement important, admettant que toutes les théories sur la façon dont COVID est apparue nécessitent maintenant une enquête appropriée.

Il a déclaré à MailOnline: «Je pense qu’une enquête approfondie sur l’origine du virus Covid-19 est nécessaire.»

« De nombreuses informations inquiétantes ont fait surface depuis la lettre du Lancet que j’ai signée, je veux donc voir des réponses couvrant toutes les questions. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait été initialement approché pour signer la lettre et quelles nouvelles informations avaient été révélées spécifiquement, le professeur Palese a refusé de commenter.

Le professeur Palese s’est exprimé alors que le principal expert américain en pandémie, Anthony Fauci, a continué à faire face à des appels fébriles à la démission après que des courriels ont révélé que les principaux experts en virus ont averti que COVID pourrait être d’origine humaine – même s’il minimisait la possibilité.

Les législateurs américains ont introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus.

La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

« L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude » ! https://t.co/4fF7T6zotr

– Prashant Bhushan (@pbhushan1) 7 juin 2021

Un autre scientifique qui a signé la lettre, le Dr Jeremy Farrar – directeur du Wellcome Trust à Londres – a refusé de commenter les allégations de Fauci mais a déclaré qu’il restait «très probable» que le virus provenait d’un animal mais «il y a d’autres possibilités qui ne peuvent pas être complètement exclu et garder l’esprit ouvert est essentiel ».

Les e-mails ont également révélé comment tous ces scientifiques se sont entendus avec le Dr Fauci dans une dissimulation de la recherche sur les armes biologiques COVID-19, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction pour colporter la théorie de l’origine naturelle du coronavirus.

L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Après que GreatGameIndia a publié les résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques au point que les auteurs ont été contraints de rétracter leur article.

Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude liant COVID-19 au virus du sida

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

FAIRE PLUS DE MAL : Google a comploté avec Peter Daszak, le laboratoire de Wuhan pour mener des expériences dangereuses sur les coronavirus

Un nouveau rapport a fait sauter le couvercle sur l’implication de Google dans le gain illégal de recherche de fonction du scientifique de Wuhan Peter Daszak sur les coronavirus de chauve-souris qui, selon beaucoup, ont déclenché la « pandémie » du coronavirus de Wuhan (Covid-19).

Selon Steve Hilton, la révélation pourrait devenir l’un des « plus grands scandales » de notre époque, prouvant une fois de plus que le mantra d’entreprise de Google « Don’t Be Evil » est douloureusement dépassé.

« C’est honnêtement l’un des plus gros scandales depuis, je ne sais pas, cent ans », a déclaré Hilton lors d’une récente apparition sur Fox News Primetime. « Je ne peux pas penser à un plus gros. »

L’animateur de « The Next Revolution » a cité un rapport explosif récemment publié par The National Pulse mettant en évidence les liens financiers profonds entre Google et l’Alliance EcoHealth de Daszak, qui serait «un groupe controversé qui a ouvertement collaboré avec le Wuhan Institute of Virology (WIV) sur recherche « tueur » sur le coronavirus de chauve-souris.»

Daszak, comme vous vous en souvenez peut-être, a travaillé au sein de l’équipe d’enquête sur le virus chinois « sauvagement compromis » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pendant ce temps, il a personnellement « défendu les efforts » pour essayer de « démystifier la théorie » selon laquelle la grippe de Wuhan est originaire d’un laboratoire de Wuhan par opposition à un marché humide de Wuhan.

Cette dernière révélation sur Google montre simplement que Big Tech a également été impliquée dans la suppression de cette théorie tout en soutenant le récit selon lequel la soupe aux chauves-souris ou d’autres absurdités de ce type étaient responsables du déclenchement des germes chinois dans le monde.

« C’est une histoire vraiment choquante et cela ne fait qu’ajouter à cette montagne de preuves de plus en plus importante que nous avons une dissimulation massive des établissements en cours parce que les personnes au cœur de cela savent ce qu’elles ont fait », a déclaré Hilton.

« Des gens comme Peter Daszak, des gens comme [Dr. Anthony] Fauci lui-même qui, bien sûr, a initié le travail que Daszak a ensuite envoyé à l’Institut de virologie de Wuhan pour rendre les coronavirus de chauve-souris plus aéroportés et plus transmissibles et plus infectieux pour le système respiratoire humain – [une théorie] que nous connaissons maintenant comme la plus l’origine probable de la pandémie. Ils le cachent parce qu’ils savent qu’ils ont mauvaise conscience.

Google travaille toujours « 24 heures sur 24 » pour écraser la théorie de l’origine du laboratoire

Même si de nombreux médias grand public admettent maintenant que le virus chinois peut provenir d’un laboratoire de Wuhan, Google essaie toujours d' »écraser cette explication » dans les recherches en redirigeant les gens «vers ce qu’ils appellent la « théorie de l’origine naturelle », pour laquelle il n’y a littéralement aucune preuve», dit Hilton.

Pendant presque toute l’année 2020, Google a cherché partout une sorte de « preuve » pour étayer la théorie de l’origine naturelle, mais n’a rien trouvé. Pourtant, Google et YouTube censurent le contenu qui soutient la théorie de l’origine du laboratoire à partir de leurs plateformes respectives.

Selon Hilton, il s’agit d’une preuve évidente d’un conflit d’intérêts massif chez Google, qui travaille main dans la main avec l’establishment – ​​certains pourraient dire que Google est l’establishment – ​​pour protéger le faux récit et continuer à le propager comme une « vérité ».

« Si vous pensez aux conséquences de cette pandémie et à l’idée qu’elle a été en fait créée par des scientifiques qui opéraient avec arrogance en dehors des limites de la réglementation en place et qui couvraient ensuite leurs traces, c’est tellement scandaleux », a déclaré Hilton.

Un porte-parole de Google, quant à lui, nie ces allégations, les qualifiant de sans fondement. Cette personne a déclaré à Fox News que les « subventions philanthropiques ponctuelles » accordées par Fauci à ses copains à Wuhan « ont des années et n’avaient rien à voir avec la Covid ».

« Nous nous sommes engagés précisément zéro fois avec cette organisation sur tout travail lié à Covid ou au laboratoire de Wuhan », a ajouté le porte-parole.

Plus d’informations sur la controverse sur le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News