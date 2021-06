Tous les vaccins Covid-19 sont essentiellement INUTILES contre le nouveau mutant « Delta Variant »

Alors que les décès induits par les vaccins commencent à s’accélérer dans le monde à cause des sales vaccins Covid-19, le récit des médias mainstream (grand public) se déplace pour rejeter le blâme sur les inoculations mortelles et coagulantes du sang et sur une nouvelle mutation plus virulente du virus Covid appelée « Variante Delta. Cette variante n’est qu’une couverture pour les décès réels dus aux vaccins, et « il y aura du sang » sur les mains du complexe industriel des vaccins. L’un des médecins de l’Organisation mondiale de la santé (chef de file) met déjà en garde contre «une efficacité réduite» (ce qui signifie que cela ne fonctionne pas du tout) concernant tous ces vaccins Covid-19, y compris les injections d’ARNm et de charge utile de protéines, étant inutiles contre les variantes qui les vaccins sont en fait en train de créer et de se répandre.

Les vaccins Covid-19 rendent les vaccinés PLUS susceptibles d’attraper et de mourir d’une variante mutante « Delta » du virus Covid-19 fabriqué en laboratoire

Le « Delta » Covid se propage comme une traînée de poudre à travers l’Europe et les États-Unis, et maintenant la « première génération » de vaccins Covid est jugée pratiquement sans valeur contre lui. Alors combien de « générations » de Covid et de ses variantes y aura-t-il, et à quelle fréquence ? Les Américains auront-ils besoin d’un rappel tous les trois mois, pour toujours ? Ils n’aimeront pas cette nouvelle.

Courez pour votre vie… c’est l’invasion des mutants de la Covid-19. Tous les humains vaccinés doivent rester confinés, masqués et mis en quarantaine dans leur propre sous-sol jusqu’à nouvel ordre, car les vaccins se sont avérés vous rendre plus faible, plus sensible aux variantes mutantes de Covid-19. Pendant ce temps, « Delta » prend de l’ampleur, comme un ouragan, à travers les États-Unis.

Vaccins Covid souffrant d’une « réduction de la neutralisation » contre les variants Covid-19 « Delta » et « Beta » – Eh bien, vous ne pouvez pas dire que les défenseurs de la santé naturelle ne vous ont pas prévenu

Les souches mutantes de Covid-19 sont immunisées contre tous les vaccins Covid-19, l’OMS l’a presque déjà admis. La variante « Beta » attaque les vaccinés en Afrique du Sud en ce moment que vous lisez ceci. Les variantes sont simplement une couverture pour tous les décès et caillots sanguins causés par les vaccins Covid-19, et pour les moutons vaccinés qui attrapent TOUJOURS Covid-19, même après la vaccination. Il est évident, alors que l’OMS se démène pour convaincre tous les cavaliers et les non-vaccins absolus que les vaccins fonctionnent toujours, ils ne sont tout simplement pas aussi efficaces qu’ils l’avaient espéré. A quoi ? Tuer des gens ?

« L’objectif de Covax est que nous avons besoin que ceux qui sont le plus à risque de contracter une maladie grave, et ceux qui sont les plus exposés, reçoivent ces vaccins et soient protégés », a déclaré un médecin (charlatan) de l’OMS. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas faire en sorte que toutes ces personnes qui luttent déjà contre le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et la maladie d’Alzheimer reçoivent les vaccins Covid-19 qui provoquent des caillots sanguins et une inflammation cardiaque ; ça va les tuer. Ensuite, ils utilisent simplement de faux tests Covid et disent qu’ils sont morts de Covid, ou Delta, ou Beta, ou d’un autre nom de fraternité universitaire.

Des médecins corrompus de l’OMS disent que les mutants Covid « doubles » et « triples » sont en route pour l’Amérique

Oui, les doubles et triples mutants éroderont davantage « l’efficacité » de toute la première vague de vaccins sales contre la Covid-19, s’il est possible d’atteindre une efficacité inférieure à zéro. Il semble que cela soit possible, car les vaccins à ARNm et de vecteurs viraux vous rendent PLUS susceptible d’attraper et de mourir de ces nouveaux mutants plus virulents. Alors maintenant, l’efficacité du vaccin Covid-19 est un pourcentage négatif, en raison du risque d’attraper des mutants doubles et triples.

C’est toute une constellation de mutations surgissant à l’intérieur des variantes, affirment les médecins de l’OMS, qui anéantira totalement toute la puissance des vaccins. Encore une fois, blâmez le virus pour la mort et la destruction, mais jamais les vaccins. Les fausses nouvelles classiques « attraper et relâcher ».

Bien sûr, maintenant, le récit change et prétend que les nouvelles versions mutantes de Covid augmentent dans «les régions sous-vaccinées des États-Unis», comme si elles le testaient vraiment et avaient des résultats à partager avec la communauté médicale et tous les journalistes de la vérité. La plupart des contestateurs de vaccins sales ne s’approchent pas d’un test Covid, car tout cela fait partie du « reel in » et de l’appât. Ils sont tous faux ou faux positifs. Une partie du plan. Juste un autre stratagème. Une autre histoire de couverture pour inciter davantage de personnes à se faire injecter des vaccins mortels que l’OMS déclare déjà obsolètes.

Question : Pourquoi une personne sensée recevrait-elle un vaccin qui sera inutile un mois plus tard ?

Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination. N’est-il pas ironique de voir comment les mutants sont attaqués par des mutants ?

Peter Daszak, « homme de poche » des armes biologiques de Covid, dénoncé par The Lancet pour ne pas avoir divulgué ses intérêts financiers concurrents

Les rédacteurs en chef de la revue à comité de lecture The Lancet ont publié une critique de l’« homme de poche » du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – de la maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] Peter Daszak pour n’avoir pas correctement divulgué les conflits d’intérêts financiers qui ont eu un impact direct sur le cours de la « pandémie ».

Ils soulignent une « correspondance » publiée par le Lancet en février 2020 qui a été co-écrite par 27 « experts en santé publique », dont aucun n’a déclaré aucun de leurs intérêts concurrents. Daszak était l’un de ces « experts ».

« Certains lecteurs ont mis en doute la validité de cette divulgation, en particulier en ce qui concerne l’un des auteurs, Peter Daszak », lit-on dans le nouvel addendum.

« Conformément aux directives du Comité international des éditeurs de revues médicales, les revues médicales demandent aux auteurs de signaler les relations financières et non financières qui peuvent être pertinentes pour interpréter le contenu de leur manuscrit. »

The Lancet a également souligné que les lecteurs avaient peut-être aussi leurs « propres intérêts » qui pourraient « influencer leur évaluation du travail en question », l’insinuation étant que certaines personnes pourraient avoir leur propre programme contre Daszak.

Malgré cela, le journal a demandé à Daszak et aux autres co-auteurs de réévaluer leurs intérêts concurrents et de fournir des divulgations séparées. Daszak a répondu et envoyé une version mise à jour qui tente de dissiper toutes les inquiétudes concernant son organisation « à but non lucratif » EcoHealth Alliance.

« La rémunération de [Peter Daszak] est versée uniquement sous la forme d’un salaire d’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) », affirme le document. « La mission d’EcoHealth Alliance est de développer des solutions scientifiques pour prévenir les pandémies et promouvoir la conservation. »

Daszak travaille toujours sur une étude mondiale conjointe OMS-Chine selon laquelle le virus chinois provient de chauves-souris

Le financement d’EcoHealth provient « d’un éventail » d’agences de financement gouvernementales et de sources non gouvernementales, révèle-t-il en outre. Son travail en Chine a été financé par les National Institutes of Health (NIH) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Selon Daszak, ni lui-même ni EcoHealth n’ont jamais reçu de financement de la République populaire de Chine. Daszak a cependant rejoint l’étude mondiale conjointe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec la Chine sur les origines animales présumées du virus chinois. Il est toujours membre de cette opération.

« Le travail d’EcoHealth Alliance en Chine comprend une collaboration avec un éventail d’universités et d’organisations gouvernementales de sciences de la santé et de l’environnement, qui sont toutes répertoriées dans des publications antérieures, dont trois ont reçu un financement d’agences fédérales américaines dans le cadre de subventions ou d’accords de coopération d’EcoHealth Alliance, comme rapporté publiquement par le NIH », affirme en outre Daszak.

« Le travail d’EcoHealth Alliance en Chine n’est actuellement pas financé. »

Tous les sous-traitants financés par le gouvernement fédéral, dit-il, sont évalués et approuvés par leurs agences fédérales respectives à l’avance et toutes les sources de financement sont notées dans les publications scientifiques, le cas échéant.

« Le travail d’EcoHealth Alliance en Chine consiste à évaluer le risque de propagation virale à travers l’interface faune-bétail-humain, et comprend des enquêtes comportementales et sérologiques des personnes, et des analyses écologiques et virologiques des animaux », poursuit le document.

« Ce travail comprend l’identification de séquences virales dans des échantillons de chauves-souris et a abouti à l’isolement de trois coronavirus liés au SRAS de chauve-souris qui sont maintenant utilisés comme réactifs pour tester des thérapies et des vaccins. »

Daszak dit qu’une partie de ces recherches implique la production d’un « petit nombre » de coronavirus de chauve-souris recombinants, dont la grippe de Wuhan. Le but, affirme-t-il, est d’analyser la façon dont ils pénètrent dans les cellules, ainsi que d’autres caractéristiques qui ne peuvent être déterminées que par une falsification en laboratoire.

« Le NIH a examiné le travail prévu sur le virus recombinant et a estimé qu’il ne répondait pas aux critères qui justifieraient un examen spécifique plus approfondi par son comité de surveillance et de surveillance des agents pathogènes pandémiques potentiels (P3CO) », insiste-t-il.

Plus d’informations sur la tromperie du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

