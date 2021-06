CDC: 6 113 MORTS à la suite d’injections COVID-19, dont 576 avortements – Le programme de contrôle de la population est difficile à nier

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le CDC rapporte maintenant que 6 113 personnes sont décédées à la suite d’injections COVID-19, avec leur dernière publication de données aujourd’hui dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Outre les 6 113 décès signalés, il y a 5 172 incapacités permanentes, 6 435 événements mettant la vie en danger et 51 558 visites aux urgences.

Pour mettre cela en perspective, il y a maintenant plus de décès signalés à la suite d’injections COVID-19 qui ont commencé en décembre 2020, qu’il n’y a eu de décès totaux enregistrés à la suite de vaccinations au cours des 30 dernières années, du 1er janvier 1991 au 30 novembre 2020, selon le VAERS du CDC.

Il y a également eu maintenant 576 décès d’enfants à naître signalés à la suite d’injections COVID-19, car le CDC continue de recommander aux femmes enceintes de se faire injecter ces injections, que de nombreux médecins et scientifiques dissidents décrivent maintenant comme des injections d’« armes biologiques ».

Peut-on encore douter que les objectifs déclarés des dirigeants eugénistes mondiaux, tels que Bill Gates, de réduire la population mondiale battent leur plein ?

Et ce ne sont que les rapports que le CDC a décidé de rendre publics. Il y aurait des dénonciateurs au sein du CDC déclarant que le nombre réel de décès signalés à la suite des injections COVID-19 est maintenant de plus de 50 000. (Source.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Pourquoi personne en Chine ne reçoit le vaccin ?

Je vais vous dire pourquoi ….. c’est parce que le Mouton Stupide ici ne peut pas voir la VÉRITÉ qui est en Pleine Vue.

Tous les politiciens et les travailleurs de la santé ont été payés cher pour cacher les faits réels sur les VACCINS D’ESSAI qui ne sont même pas des vaccins.

Ce sont des changeurs d’ADN modifiés (ARNm) qui provoquent des crises cardiaques, des caillots sanguins, la paralysie des cloches, des accidents vasculaires cérébraux, des paralysies et bien plus encore. En d’autres termes, il tue tous ceux qui reçoivent le vaccin. Cet automne, lorsque le rhume et la grippe reviennent, les systèmes immunitaires vaccinés sont compromis et …..ILS mourront ….c’est aussi simple que ça!

Mais les moutons sont trop stupides et hypnotisés pour même voir cela. AINSI SOIT-IL!!!

Rapport de la Therapeutic Goods Association of Australia :

https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-17-06-2021

Un adolescent décède après le vaccin contre la Covid-19 :

https://www.mercurynews.com/2021/06/25/teen-boy-dies-a-few-days-after-recoming-second-covid-vaccine-shot/

Une femme de 60 ans décède après le vaccin Covid-19 :

https://thewest.com.au/news/coronavirus/wa-death-of-covid-19-vaccinated-woman-referred-to-therapeutic-goods-administration-ng-b881910893z

#vaccin Covid-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le Blog COVID a mis en lumière une autre histoire d’une personne qui s’est moquée publiquement de ceux qui ont remis en question les injections d’armes biologiques COVID-19 sur les réseaux sociaux, et a maintenant payé le prix ultime de sa foi en ces « vaccins » : il a perdu la vie et est décédé le 5 juin 2021.

Jason Bryan Maurer était un barman de 45 ans dans l’Ohio. Il a reçu sa première dose d’ARNm expérimental de Moderna le 2 avril à la Giant Eagle Pharmacy à Tallmadge, Ohio.

Il s’attendait à des effets secondaires car :

Mais il n’a apparemment souffert d’aucun effet secondaire jusqu’à ce qu’il obtienne sa deuxième injection le 30 avril.

Le 3 mai 2021, il a comparé COVID-19 au sida et a critiqué les personnes qui estimaient que les injections COVID-19 étaient distribuées au public trop rapidement avant qu’elles ne puissent être entièrement testées, et leur a dit :

Le 18 mai, il a fièrement annoncé qu’il s’était inscrit à la loterie de l’Ohio pour ceux qui avaient reçu une injection d’une arme biologique COVID-19.

Le 1er juin, quatre jours seulement avant sa mort, il a mis à jour son image de profil pour célébrer le « Mois de la fierté ».

Quelques jours auparavant, il avait posté une image qui semblait se moquer des paroles de Jésus dans Jean 8 :32 :

Le numéro de Jason Bryan Maurer n’est apparemment pas apparu dans la loterie de l’Ohio pour les injections COVID-19, mais le 5 juin, un numéro différent est apparu.

C’était son dernier jour sur cette terre.

Combien de temps, les simples, aimerez-vous vos manières simples ? Combien de temps les moqueurs se plairont-ils à se moquer et les imbéciles détesteront-ils le savoir ?

Si vous aviez répondu à ma réprimande, je vous aurais épanché mon cœur et vous aurais fait connaître mes pensées.

Mais puisque tu m’as rejeté quand j’ai appelé et que personne n’a prêté attention quand j’ai tendu la main, puisque tu as ignoré tous mes conseils et n’as pas accepté ma réprimande, je rirai à mon tour de ton désastre ; Je me moquerai quand la calamité t’atteindra, quand la calamité t’accablera comme une tempête, quand le désastre t’envahira comme un tourbillon, quand la détresse et le trouble t’accableront.

Alors ils m’appelleront mais je ne répondrai pas ; ils me chercheront mais ne me trouveront pas. Puisqu’ils ont haï la connaissance et n’ont pas choisi de craindre l’Éternel, puisqu’ils n’ont pas accepté mon conseil et ont méprisé ma réprimande, ils mangeront le fruit de leurs voies et seront rassasiés du fruit de leurs projets. (Proverbes 1:22-31)