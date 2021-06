Israël fait face à une nouvelle épidémie de coronavirus même si ses citoyens ont déjà reçu des vaccins

Israël est à nouveau confronté à la menace d’une épidémie imminente de coronavirus de Wuhan (COVID-19). Le nouveau contraste fortement avec les rapports antérieurs selon lesquels le pays gardait la COVID-19 sous contrôle avec son programme de vaccination utilisant le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech. Mais les experts israéliens de la santé affirment que de telles brèves poussées sont « tout à fait attendues » et qu’il n’est pas encore nécessaire de sonner l’alarme.

Une de ces épidémies s’est produite dans la ville de Beit She’an, dans le nord d’Israël. Un rapport du Jewish News Syndicate a déclaré que le ministère israélien de la Santé avait ordonné aux participants d’un concert en salle du 17 juin de se faire tester pour COVID-19 et de se mettre en quarantaine. L’ordre du ministère du 20 juin faisait suite à un des membres de l’auditoire testé positif pour COVID-19.

Le ministère de la Santé a déclaré que la source de l’infection faisait toujours l’objet d’une enquête – mais serait liée à une personne récemment rentrée de l’étranger. Il a ajouté que des enquêtes sont toujours en cours pour savoir si les nouveaux cas impliquent la variante Delta hautement infectieuse. Également appelée souche B16172, la variante Delta a été identifiée pour la première fois en Inde et s’est depuis propagée dans plus de 80 pays.

Des épidémies se sont également produites dans des écoles de la ville septentrionale de Binyamina-Giv’at Ada et de la ville centrale de Modi’in-Maccabim-Re’ut. En réponse, le directeur général du ministère de la Santé, Hezi Levi, a signé un mandat de masque pour les écoles des deux zones – dans les espaces ouverts et fermés. Levi a signé la commande le 20 juin.

Mais les experts de la santé du pays à majorité juive n’ont pas exprimé leur inquiétude à ce sujet. Le professeur Eyal Leshem du centre médical Chaim Sheba de Tel HaShomer a déclaré : « Tant que nous voyagerons à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël, nous aurons des épidémies parmi les personnes – vaccinées et non vaccinées – et principalement parmi les étudiants. »

Le biologiste informatique Eran Segal de l’Institut des sciences Weizmann a appuyé les remarques de Leshem, affirmant que les épidémies n’étaient « pas surprenantes ». Tomer Lotan, chef du groupe de travail national sur les coronavirus du pays, a quant à lui déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les dernières épidémies de COVID-19 entraînent un changement dans la politique actuelle du ministère de la Santé.

Les épidémies annoncent une vague post-vaccinale d’infections à coronavirus causées par la souche Delta

Alors que les épidémies font toujours l’objet d’une enquête, des spéculations selon lesquelles la souche Delta était responsable des nouveaux cas ont émergé. Selon le Coronavirus National Information and Knowledge Center d’Israël, la nouvelle variante est 60% plus contagieuse que la souche britannique B117. Il provoque également plus de deux fois plus d’hospitalisations que la variante britannique, a ajouté le centre dans son rapport du 20 juin.

Les responsables de la santé israéliens ont souligné que le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech semble être très efficace contre la variante Delta. Ils ont souligné que le vaccin avait stoppé l’apparition d’une COVID-19 sévère. Plus de 5,4 millions d’Israéliens ont reçu le vaccin à deux doses dans le cadre du programme de vaccination de masse largement salué du pays. (Connexe : En Israël, refuser la vaccination contre le coronavirus signifie que votre vie est terminée.)

Leshem a fait remarquer que les dernières épidémies de COVID-19 à Beit She’an, Binyamina-Giv’at Ada et Modi’in-Maccabim-Re’ut « nous disent que c’est à quoi ressemblera l’avenir ». Il a ajouté : « Les personnes non vaccinées peuvent être infectées et les personnes entièrement vaccinées pourraient être infectées – mais seront protégées contre les maladies graves. Leshem a en outre noté que les épidémies ne posent pas de risque pour la santé publique car plus de 90 pour cent des Israéliens de plus de 50 ans avaient déjà été vaccinés. »

Mais Cyrille Cohen de l’Université Bar-Ilan a déclaré que jusqu’à un tiers des personnes infectées lors des récentes épidémies de COVID-19 ont été vaccinées. Actuellement, environ 35 % des Israéliens éligibles ne sont pas vaccinés contre la maladie. Leshem a déclaré qu’il espérait que les épidémies les convaincraient de se faire vacciner.

Les autorités israéliennes affirment que le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech offre une protection contre la variante Delta. Mais cela a peut-être contribué à la propagation de la COVID-19 en rendant plus de personnes susceptibles de contracter différentes variantes.

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Tel Aviv et du fournisseur de soins de santé israélien Clalit Health Services a examiné le vaccin à deux doses et a révélé qu’il augmentait le risque que les personnes attrapent des variantes préoccupantes du coronavirus de Wuhan. (Connexe : un panel israélien conclut que le vaccin Pfizer contre le covid provoque « probablement » une inflammation cardiaque, en particulier chez les jeunes.)

Ils ont découvert que la variante sud-africaine B1351 était huit fois plus répandue chez les personnes ayant terminé le calendrier de vaccination à deux doses. Les chercheurs ont également découvert que la variante britannique B117 était plus répandue chez ceux qui ont reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

Le chercheur principal, le Dr Adi Stern, a déclaré : « Nous avons trouvé un taux disproportionnellement plus élevé de la variante sud-africaine chez les personnes vaccinées avec une deuxième dose, par rapport au groupe non vacciné. Sur la base des tendances dans la population générale, nous nous serions attendus à un seul cas de la variante [B1351], mais nous en avons vu huit.»

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur les épidémies de COVID-19 provoquées par les vaccins contre la maladie.

