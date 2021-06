Les gouvernements du monde entier creusent l’écart de richesse mondial pendant la pandémie de coronavirus

Les politiques économiques adoptées par les gouvernements du monde entier en réponse à la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) creusent le fossé entre les riches et les pauvres.

Le rapport annuel du Credit Suisse sur la richesse mondiale montre que les millionnaires en dollars représentent désormais plus de 1% de la population mondiale pour la première fois de l’histoire. Selon le rapport, il y a 56,1 millions de personnes avec des actifs d’une valeur de plus d’un million de dollars en 2020.

Il s’agit d’une augmentation de 5,2 millions par rapport à 2019, montrant comment les baisses d’urgence des taux d’intérêt et les mesures de relance du gouvernement profitent à ceux qui ont le moins besoin du soutien de l’État et aident leurs actifs à prendre de la valeur malgré le ralentissement économique.

« L’augmentation des inégalités de richesse n’a probablement pas été causée par la pandémie elle-même ou ses impacts économiques directs, mais était plutôt une conséquence des actions entreprises pour atténuer son impact, principalement des taux d’intérêt plus bas », ont déclaré les auteurs du rapport.

En d’autres termes, les actions visant à compenser les effets de la pandémie ont contribué à une augmentation importante des inégalités de richesse. (Connexe : La pandémie creuse l’écart entre les riches et les pauvres, selon une analyse.)

Les pays riches produisent plus de personnes riches pendant la pandémie

Les États-Unis représentaient près d’un tiers des 5,2 millions de nouveaux millionnaires dans le monde l’année dernière, ajoutant 1,7 million au total du pays qui s’élève désormais à 22 millions. L’Allemagne a suivi en ajoutant 633 000 millionnaires supplémentaires. Le Royaume-Uni s’est classé sixième avec 258 000 nouveaux millionnaires, portant son total à 2,5 millions de personnes avec des actifs d’une valeur de plus d’un million de dollars.

41 420 autres ont également rejoint le groupe de personnes possédant des actifs d’une valeur de plus de 50 millions de dollars. Cela représentait un bond de 24% par rapport à 2019 – le taux de croissance annuel le plus élevé en 17 ans. Il y a maintenant 215 030 personnes avec des actifs d’une valeur de plus de 50 millions de dollars.

Des fortunes contrastées en haut et en bas ont été mises en évidence dans le rapport, car ceux qui avaient déjà des revenus inférieurs ont subi des pertes d’emploi et une baisse de revenu.

Le rapport expliquait que l’impact de la pandémie sur la richesse des ménages était pire dans les pays où les gouvernements n’ont pas compensé les pertes de salaire pendant les fermetures économiques forcées. Dans les pays à revenu élevé, les prestations d’urgence ont permis d’atténuer le choc des suppressions d’emplois ou de la baisse des revenus des entreprises.

Ceux qui n’ont pas pu accéder à une aide d’urgence ont été plus durement touchés et contraints de puiser dans leurs économies ou de s’endetter davantage. L’impact a été particulièrement aigu pour les groupes vulnérables, notamment les minorités, les jeunes et les femmes.

Anthony Shorrocks, économiste à l’Université de Manchester et l’un des auteurs du rapport du Credit Suisse, a déclaré que la hausse des prix des actifs ne reflétait pas les défis que la plupart des pays du monde ont ressentis pendant la pandémie.

« Il y a une sorte de déconnexion entre ce qui se passe dans les économies au sens large – qui ont connu de graves problèmes et ont nécessité beaucoup d’interventions du gouvernement – ​​et ce qui est arrivé à la richesse des ménages, qui semble s’être poursuivie comme si de rien n’était », il a dit.

Au total, la richesse mondiale a augmenté de 7,4 % en 2020 pour atteindre 418 300 milliards de dollars en 2020, avec des gains largement attribués à la croissance aux États-Unis, en Europe et en Chine, tandis que la richesse globale en Amérique latine et en Inde a diminué.

La richesse mondiale devrait encore augmenter de 39 % au cours des cinq prochaines années pour atteindre 583 000 milliards de dollars d’ici 2025, tandis que le nombre de millionnaires devrait augmenter de près de 50 % pour atteindre 84 millions de personnes. Le groupe avec plus de 50 millions de dollars d’actifs devrait également se développer de près de 60% pour atteindre 344 000 personnes.

Les dirigeants de Big Pharma rejoignent les rangs des milliardaires pendant la pandémie

Un rapport distinct de la People’s Vaccine Alliance a révélé que neuf personnes de l’industrie pharmaceutique ont rejoint les rangs des milliardaires pendant la pandémie.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, est en tête de liste et vaut maintenant 4,3 milliards de dollars, car son entreprise est devenue la deuxième à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour son vaccin COVID-19 en décembre de l’année dernière. (Connexe: un tiers de tous les gains de richesse des milliardaires américains au cours des 30 dernières années sont survenus pendant la pandémie.)

Le PDG et co-fondateur de BioNTech Ugur Sahin n’est pas en reste avec une fortune de 4 milliards de dollars, suite à la collaboration de son entreprise sur un vaccin avec Pfizer.

D’autres dirigeants de Moderna ont également profité, avec l’immunologiste et premier investisseur Timothy Springer qui vaut désormais 2,2 milliards de dollars, le président Noubar Afeyan 1,9 milliard de dollars et le scientifique et investisseur fondateur Robert Langer 1,6 milliard de dollars.

Les cadres supérieurs de CanSino Biologics sont également devenus milliardaires pendant la pandémie, le cofondateur et directeur scientifique de la société chinoise, Zhu Tao, vaut désormais 1,3 milliard de dollars, le cofondateur et vice-président principal Qiu Dongxu 1,2 milliard de dollars et le cofondateur et vice-président principal Mao Huinhoa ​​1 milliard de dollars.

CanSino a développé un vaccin à injection unique qui a été approuvé pour une utilisation en Chine plus tôt cette année.

Le président du ROVI, Juan Lopez-Belmonte, figure également sur la liste avec 1,8 milliard de dollars. Le fabricant espagnol de médicaments sous contrat Rovi fabrique des flacons pour le vaccin de Moderna et a conclu un nouvel accord pour commencer à fabriquer les ingrédients actifs du vaccin.

Suivez Pandemic.news pour plus d’informations sur la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent :

TheGuardian.com

Oxfam.org

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La vague de coronavirus post-vaccin déferle à travers le Royaume-Uni; plus de 16 000 nouveaux cas et plus d’une douzaine de décès enregistrés malgré une vaccination intense

La vague post-vaccinale d’infections au coronavirus de Wuhan (COVID-19) au Royaume-Uni bat son plein.

Mercredi 23 juin, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a enregistré 16 135 nouvelles infections, en hausse de près de 80% par rapport au chiffre de la semaine dernière et près de 5 000 cas de plus que la veille. (Connexes : les cas de coronavirus sont en augmentation au Royaume-Uni, même si 8 adultes sur 10 ont reçu le « vaccin ».)

Il s’agit du bilan quotidien le plus élevé signalé depuis le 6 février plus tôt cette année, lorsque 18 262 personnes ont été testées positives pour COVID-19. 19 autres décès prétendument dus au coronavirus ont également été enregistrés, contre neuf la semaine dernière. Le nombre d’hospitalisations a également augmenté de 20%.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a plus de 153 000 décès enregistrés au Royaume-Uni qui mentionnent COVID-19 sur le certificat de décès.

Les responsables de Public Health England (PHE) attribuent en partie l’augmentation des cas de COVID-19 à la nouvelle variante delta. Un porte-parole du Premier ministre a déclaré que PHE avait déjà mis en place des mesures de verrouillage supplémentaires dans des endroits au Royaume-Uni où la variante delta a été détectée.

Certaines de ces mesures comprennent des protocoles de recherche des contacts «améliorés», des programmes de tests de masse et des quarantaines obligatoires.

Le porte-parole a ajouté qu’au moins 41 cas de la variante ont déjà été identifiés dans le pays.

Les autorités ont souligné la nécessité pour les habitants du Royaume-Uni de se faire vacciner pour éviter les infections. Ceci malgré le fait que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter même si une grande partie du pays a déjà reçu au moins une dose du vaccin.

Au moment de mettre sous presse, le Royaume-Uni a déclaré avoir vacciné 60,3% de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus au Royaume-Uni. Au Pays de Galles, 61,6% des adultes sont complètement vaccinés. En Angleterre, c’est 60,4% des adultes. Ils sont suivis par l’Écosse et l’Irlande du Nord, où 59 et 56,7% de tous les adultes sont complètement vaccinés.

Les responsables de la santé au Royaume-Uni considèrent l’augmentation des cas comme un signe positif

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à PHE, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que l’augmentation du nombre de cas est en fait une bonne chose car cela signifie que le programme de tests de masse en Écosse fonctionne.

Au cours des 24 heures précédant l’annonce du dernier décompte de la COVID-19, l’Écosse a testé plus de 42 000 personnes pour le coronavirus. Il s’agit du plus grand nombre de tests que l’Écosse a effectués en une seule journée depuis le début de la pandémie. Environ sept pour cent des tests sont revenus positifs.

Elle a ajouté que, même si chaque décès par coronavirus est une terrible tragédie, les données montrent que le programme de vaccination de masse du pays fonctionne.

Pour le prouver, Ramsay a indiqué un graphique montrant prétendument les décès liés à la COVID-19 au Royaume-Uni et a déclaré que les chiffres « sont si petits sur ce graphique que vous ne pouvez même pas voir d’augmentation ».

Des scientifiques de haut niveau et des ministres du gouvernement pensent que les données concernant les cas sont « encourageantes » car elles sont censées montrer que la vitesse de la vague d’infection post-vaccination ralentit. Ils pensent également que cette vague ressemble davantage à une «bosse» et que le pire de la crise des coronavirus est en fait passé.

Les statistiques du National Health Service, le système de santé public du Royaume-Uni, montrent même que la pression sur les hôpitaux avec des patients COVID-19 diminue même si le nombre réel de patients infectés nécessitant un traitement est toujours en augmentation.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni pourrait encore avoir un « hiver rude » devant lui. Il a dit cela même si ses ministres et experts de la santé ont déclaré que l’augmentation des cas de coronavirus est censée être une bonne chose.

Johnson n’a pas non plus exclu de mettre en place davantage de mesures de verrouillage si les cas de COVID-19 augmentaient à nouveau. Le plan actuel de son gouvernement est d’assouplir toutes les restrictions d’ici le 19 juillet et il a déclaré « qu’il semble bon » que la suppression du verrouillage se déroule comme prévu.

Apprenez-en plus sur la façon dont la pandémie de coronavirus affecte toujours des pays comme le Royaume-Uni avec des taux de vaccination élevés en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

DailyMail.co.uk

Mirror.co.uk

News.Sky.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News