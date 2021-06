Mort par vaccin – Le plus grand scandale du 21ème siècle

Dans son livre Deadly Medicines and Organized Crime, le Dr Peter Gotzsche, sans doute reconnu comme l’un des plus grands experts mondiaux de l’évaluation de la médecine factuelle (EBM), écrit : « La raison pour laquelle nous prenons autant de médicaments est que les sociétés pharmaceutiques ne vendent pas de médicaments. Ils vendent des mensonges sur les médicaments…. Les patients ne se rendent pas compte que même si leurs médecins en savent beaucoup sur les maladies, la physiologie humaine et la psychologie, ils en savent très peu sur les médicaments qui ont été concoctés et habillés par l’industrie pharmaceutique.

Un problème qui est rarement discuté ou accordé une attention sérieuse est la surspécialisation dans les soins de santé. L’approche de la médecine moderne pour identifier et traiter les maladies et lutter contre la réduction des infections a, dans de nombreux cas, cessé d’être multidisciplinaire.

La médecine est également devenue de plus en plus compartimentée et confinée à un système de croyances matérialiste rigide qui a maintenant établi son propre ensemble de normes, de critères et de valeurs qui sont souvent contraires aux protocoles scientifiques de référence. La conséquence est que son étroitesse d’esprit a isolé la médecine moderne de la critique objective et préservé ses défauts internes, ses erreurs et ses fabrications, qui ont contribué aux blessures inutiles et à la mort d’innombrables patients.

Les dépenses de santé des États-Unis ont atteint 3 800 milliards de dollars en 2019. En raison de la pandémie de Covid, les dépenses pour 2020 seront astronomiquement plus élevées. On pourrait s’attendre à ce qu’avec le système de santé le plus cher au monde, les États-Unis disposent également des meilleures pratiques fondées sur des preuves pour garder leurs citoyens en bonne santé. À présent, nous devrions être parfaitement experts dans la prévention et l’inversion des maladies, tout en commettant un minimum d’erreurs entraînant des blessures ou la mort.

Cependant, c’est exactement le contraire qui est le cas. Au lieu de minimiser les facteurs causant des maladies, la médecine américaine provoque plus de maladies par le biais de tests de diagnostic erronés, d’une utilisation excessive des procédures médicales et chirurgicales et de la prescription excessive de médicaments. La raison fondamentale de cette catastrophe est que l’établissement de santé d’aujourd’hui, et la science d’entreprise en général, s’appuient sur des motivations génératrices de profit.

Le Dr Peter Gotzsche est sans doute reconnu comme l’un des plus grands experts mondiaux dans l’évaluation de la médecine factuelle (EBM). En tant que co-fondateur de la principale organisation phare d’EBM – la Collaboration Cochrane – chargée d’examiner et d’analyser la recherche clinique évaluée par des pairs, il connaît parfaitement la corruption généralisée qui imprègne l’industrie pharmaceutique et les revues médicales. Dans son livre Deadly Medicines and Organized Crime, il écrit :

« La raison pour laquelle nous prenons autant de médicaments est que les sociétés pharmaceutiques ne vendent pas de médicaments. Ils vendent des mensonges sur les médicaments…. Les patients ne se rendent pas compte que même si leurs médecins en savent beaucoup sur les maladies, la physiologie humaine et la psychologie, ils en savent très peu sur les médicaments qui ont été concoctés et habillés par l’industrie pharmaceutique. »

Après avoir jeté un regard juste et objectif sur la médecine américaine au cours des cinq dernières décennies, en particulier sur les statistiques de décès iatrogènes, ou de décès causés par des médicaments prescrits et des erreurs médicales, notre établissement de santé s’avère tout sauf bénin.

Malgré ses nombreuses découvertes et mérites remarquables, une quantité substantielle de pratiques médicales recommandées a échoué chez les patients.

« Si le système médical était une banque », écrit le Dr Stephen Persell de la Northwestern University’s School of Medicine, « vous ne déposeriez pas votre argent ici, car il y aurait une erreur une fois sur deux à une fois sur trois lorsque vous effectuerez une transaction. » Le Dr Persell fait référence aux taux d’erreurs médicales évitables causant des blessures graves aux patients et maintenant la troisième cause de décès.

Il existe d’excellentes preuves pour soutenir l’argument selon lequel les décès iatrogènes ont dépassé les décès par cancer et défient désormais les maladies cardiaques pour la première place. Une étude de 2008 a révélé que jusqu’à la moitié des événements indésirables signalés par les patients n’étaient pas enregistrés dans leurs dossiers hospitaliers.

En 2017, les enquêtes continuent de constater que moins de 10 % des erreurs médicales sont signalées. Les effets indésirables rapportés varient selon la spécialité et passent souvent inaperçus ou sont mal évalués. Une étude supplémentaire a révélé que près des deux tiers des cardiologues avaient refusé de signaler à une autorité une erreur grave dont ils avaient directement connaissance.

À titre d’exemple, les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis, représentant 665 000 décès par an. Le CDC, qui sape systématiquement les menaces pour la santé si cela signifie se positionner contre les intérêts commerciaux privés, estime que 34% des décès cardiovasculaires sont prématurés et évitables.

En revanche, l’American Heart Association affirme que 80 pour cent sont évitables. Que font les chefs de nos agences fédérales de santé pour plaider en faveur de la prévention ? Peu ou rien.

Il n’y a pas de politique nationale réaliste et scientifiquement fondée pour réduire les taux de mortalité cardiovasculaire, cancéreuse et diabétique. Étant donné que les moyens les plus viables et les plus efficaces pour prévenir ces maladies sont naturels et à la portée de chacun, il n’est pas financièrement lucratif de détourner le financement fédéral des traitements pharmaceutiques et des interventions chirurgicales. Le CDC et la FDA dépendent largement des revenus monétaires provenant des industries des médicaments et des dispositifs médicaux.

Plus tôt, nous avons parlé de la corruption et de la fraude systémiques qui affligent le CDC et la FDA depuis des décennies. Il serait beaucoup moins coûteux de vider complètement, de démanteler, de fumiger et de reconstruire les agences plutôt que de continuer à faire pression pour des réformes, qui n’ont fait que perpétuer une tuerie en protégeant les médicaments, les vaccins et les procédures médicales inutiles qui mettent la vie en danger.

Le Dr Gotzsche note qu’il en va de même pour les sociétés pharmaceutiques privées. Malgré les nombreux procès que les compagnies pharmaceutiques ont perdus devant les tribunaux fédéraux, rien n’a fondamentalement changé afin de les dissuader d’activités illégales pour augmenter leurs profits. En fait, le coût du paiement des règlements et du règlement des poursuites est pris en compte dans les dépenses liées à la conduite des affaires.

Il y a dix ans, nous nous sommes associés à trois médecins certifiés pour entreprendre la tâche d’examiner la littérature évaluée par des pairs afin de recalculer les statistiques de nombreuses branches de la médecine afin d’arriver à un taux de pertes plus réaliste en raison d’erreurs médicales.

Nous avons commencé par une question de base. Les normes actuelles de la pratique médicale américaine et la science qui les soutient prouvent-elles que les thérapies et protocoles de soins recommandés – qu’il s’agisse de médicaments, de chirurgie, de méthodes de diagnostic, de dispositifs médicaux, etc. – sont réellement efficaces ? Et si oui, à quel prix pour la santé et le bien-être des patients ?

Nos résultats et conclusions finales ont été surprenants et ont abouti à la sortie d’un livre largement lu et référencé, Death by Medicine. Nous nous sommes efforcés d’éviter les commentaires éditoriaux de nos conclusions. Nous avons décidé de ne rapporter que les statistiques et les faits avec nos calculs. Le fait que nos données placent l’erreur iatrogène comme la première cause de décès en Amérique était à lui seul suffisant.

Ce qui était nouveau dans notre analyse, c’est que nous avons inclus des décès évitables, tels que certaines infections et carences nutritionnelles sévères, qui auraient pu être facilement corrigées par les cliniciens et le personnel médical si des programmes de prévention viables avaient fait partie de notre système de santé.

Après sa publication, le livre a été envoyé à des centaines de journalistes, de fonctionnaires fédéraux et d’organisations médicales à but non lucratif. Il a été complètement ignoré par l’orthodoxie ; cependant, il est devenu de plus en plus populaire parmi les médecins de médecine alternative et complémentaire qui étaient déjà pleinement conscients des dangers structurels pour la santé publique au sein des soins médicaux conventionnels.

Revisiter l’héritage de la médecine américaine en matière de décès iatrogènes est maintenant plus crucial que jamais car les mêmes comportements qui ont contribué à la principale cause de décès du pays se répètent pendant la pandémie de Covid-19. Le gouvernement et les responsables fédéraux de la santé refusent de manière répréhensible des médicaments peu coûteux et très efficaces, tels que l’ivermectine et l’hydroxychloroquine, pour traiter les infections au stade précoce et intermédiaire du SRAS-2.

Les cas d’infections et de décès par Covid ont été grossièrement exagérés. Et maintenant, nous réalisons que les profils d’efficacité et d’innocuité des vaccins sont des escroqueries orchestrées. En conséquence, tout l’édifice institutionnel pour vacciner la population mondiale est voué à devenir le plus grand scandale du 21e siècle.

Malheureusement, personne ne peut obtenir de statistiques précises sur les blessures et les décès associés au vaccin Covid-19 à partir du système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) du CDC. Une surveillance hebdomadaire attentive des mises à jour des événements indésirables du VAERS nous convainc que l’ensemble du système est truqué de manière criminelle.

Les responsables du CDC supervisant la base de données truquent sans aucun doute les chiffres après que le ratio d’événements indésirables, y compris les décès, par nombre de doses administrées soit comparé à la base de données EudraVigilance plus robuste et précise de l’Union européenne et au système de carte jaune moins fiable au Royaume-Uni.

Au 17 juin, le VAERS signalait 329 021 blessures et 5 888 décès dus aux vaccins Covid. La mise à jour la plus récente de la base de données fait état de 26 541 blessures supplémentaires, mais de 1 972 décès en moins. Comment expliquer cette disparition soudaine de près de 2 000 morts ?

La mystérieuse perte d’entrées de décès s’est produite au cours de la même semaine alors qu’un groupe de travail du CDC composé de professionnels de la santé externes examinait une association entre les vaccins à ARNm et le nombre croissant de cas signalés d’inflammation cardiaque ou de myocardite.

Le groupe a conclu qu’il existe en effet « une association probable ». L’occasion des décès supprimés dans le VAERS fait également suite au rapport du centre médical israélien Shamir selon lequel le vaccin de Pfizer est lié à des cas de purpura thrombocytopénique thrombotique, une maladie auto-immune associée à une forme rare de coagulation sanguine.

Cependant, malgré des reportages hebdomadaires locaux dans tout le pays sur des jeunes aussi jeunes que 19 ans mourant de complications vaccinales peu de temps après avoir reçu un vaccin à ARNm, le CDC affirme que les 1 200 personnes, âgées de 16 à 24 ans, se sont rétablies et aucun décès n’a été signalé. Cela explique-t-il le nettoyage probable des entrées dans VAERS ?

Mais c’est bien pire. Il nous suffit de regarder les statistiques de l’Union européenne sur les événements indésirables liés au vaccin Covid-19 et de les comparer avec le VAERS et la récente conclusion du CDC pour réaliser qu’il y a une dissimulation massive dans les efforts de notre gouvernement pour assainir le bilan de sécurité des vaccins Covid.

Depuis cette semaine, le système EudraVigilance fait état de plus de 1,5 million de blessés et de 15 472 décès. Dans ces chiffres, 28 583 blessures et 1 862 décès sont dus à des complications cardiaques telles que la myocardite.

Deuxièmement, l’UE et les États-Unis ont administré à peu près le même nombre de doses de vaccin Covid, environ 409 millions et 379 millions respectivement. Par conséquent, nous devrions nous attendre à trouver un rapport dose/blessure similaire.

Encore une fois, nous découvrons que le CDC joue le système de signalement du pays pour réduire la perception des risques mortels. Sur la base du ratio de l’UE, nous pouvons estimer de manière prudente qu’un minimum de 14 300 Américains ont été tués par les vaccins jusqu’à présent. Si nous remontons une semaine avant que le CDC ne nettoie les entrées dans le VAERS, cela ferait plus de 17 000 décès dus au vaccin Covid. Le nombre réel d’Américains souffrant d’effets indésirables serait de 1,4 million.

En d’autres termes, l’UE signale 4 fois plus de blessures et de décès liés au vaccin que les autorités sanitaires américaines. Aux États-Unis et dans l’UE, le vaccin à ARNm de Pfizer représente la majorité de ces victimes. À moins que les vaccins Covid-19 ne créent une vendetta personnelle contre les personnes titulaires de passeports européens, ces chiffres ne s’additionnent pas.

Avant l’arrivée des vaccins Covid, le médicament anti-inflammatoire de Merck Vioxx était largement considéré comme la plus grande catastrophe pharmaceutique de l’histoire médicale américaine. Le médicament n’aurait jamais dû être approuvé et autorisé en premier lieu ; et, Merck savait à l’avance que le médicament serait mortel et a caché cette documentation aux régulateurs de la FDA.

Vioxx était sur le marché pendant cinq ans avant d’être retiré. Au moment du recours collectif fédéral contre Merck, l’épidémiologiste de la FDA, le Dr David Graham, a estimé que le médicament avait tué 60 000 patients en raison de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Étant donné que la majorité des décès concernaient des patients âgés, un rapport ultérieur du Conservateur américain a prédit que jusqu’à un demi-million de patients pourraient être décédés des suites du médicament au cours d’une période plus longue. Pourtant, au cours de ces années, Merck encaissait 2 milliards de dollars par an grâce aux ventes de Vioxx, gagnant plus du double de son amende éventuelle de 4,8 milliards de dollars après avoir été reconnu coupable.

Pour mettre cela dans une perspective plus large, les vaccins Covid n’ont été distribués que depuis six mois et ont maintenant contribué à un chiffre réaliste de 17 000 décès ou vers 30 000 cette année seulement. Étant donné que l’immunité des vaccins diminue rapidement et qu’il semble certain qu’ils offrent peu de protection contre les nouvelles souches du SRAS-2, les responsables de la santé recommandent déjà des injections de rappel régulières.

Semblable à un médicament sur ordonnance, ceux qui adhèrent au battage médiatique de la propagande vaccinale comptent en principe sur ces vaccins à vie ou jusqu’à ce que le virus ne devienne qu’une nuisance saisonnière. Par conséquent, les blessures et les décès liés au vaccin iatrogène pourraient probablement se poursuivre au rythme actuel au cours des années à venir.

Les vaccins Covid-19 sont en passe de dépasser le nombre conservateur de décès par Vioxx de plus de trois fois et même le médicament le plus mortel de la médecine moderne, la Cerivastatine, fabriqué par Bayer à la fin des années 1990 et responsable de plus de 100 000 décès au cours de la période de quatre ans. sur le marché. Dans peu de temps, les vaccins Covid seront le médicament le plus meurtrier à avoir émergé de Big Pharma.

Une étude publiée dans le Journal of Patient Safety a estimé que 400 000 décès inutiles et évitables surviennent chaque année dans les seuls hôpitaux américains. À ce rythme, il n’est pas surprenant que la grande majorité des décès soient dus aux infections au SRAS-2 qui se sont produites dans les hôpitaux.

Si nos responsables fédéraux de la santé avaient été compétents et moins compromis par les exigences et l’influence des fabricants de médicaments, la plupart de ces décès ne se seraient probablement jamais produits.

Il a été estimé que les contribuables américains ont déboursé 39 milliards de dollars pour le développement, le financement et le financement du vaccin Covid-19 et pour des mesures de réponse nationalisées. La majeure partie de cela a été horriblement gaspillée après que nous ayons examiné d’autres options disponibles pour infléchir la pandémie, mais ont été catégoriquement ignorées. « Dans le cas des vaccins en général », a observé la revue Health Affairs,

« Le gouvernement joue souvent un rôle démesuré, mais à l’ère de Covid-19, le rôle du gouvernement était encore plus central que d’habitude. Le gouvernement a essentiellement supprimé la majeure partie des risques traditionnels de l’industrie liés au développement de vaccins : a) échecs scientifiques, b) échecs à démontrer la sécurité et l’efficacité, c) risques de fabrication et d) risques de marché liés à la faible demande. »

Bien que cela puisse choquer et déranger une personne rationnelle, Health Affairs – une publication médicale tout à fait orthodoxe – applaudit les mesures négligentes du gouvernement comme « de l’argent bien dépensé ».

Pour cette raison, il est crucial de comprendre les terribles décisions prises pendant la pandémie de Covid dans le contexte des crimes passés de la médecine moderne et des échecs évitables.

Dans les prochains mois, la réputation d’Anthony Fauci sera encore entachée. Nous pourrions prédire qu’il démissionnera à mesure que de nouvelles preuves d’incompétence apparaîtront et, à notre avis, peut-être une négligence criminelle dans sa gestion de la pandémie et des efforts pour blanchir le rôle des États-Unis dans le soutien à la recherche sur le gain de fonction menant au génie génétique du SRAS- 2 virus.

Heureusement, contrairement aux scandales passés où des décisions médicales erronées étaient responsables de milliers d’invalidités et de décès inutiles, de nombreux médecins et scientifiques du monde entier élèvent la voix pour condamner les politiques meurtrières du CDC, du NIAID, du ministère britannique de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé.

Alors, que pouvons-nous raisonnablement supposer à ce stade? À une époque, la plupart des Américains faisaient confiance à la science, à la médecine et à notre système de santé sans question ni critique. Cependant, aujourd’hui, nous observons une corruption systémique et des conflits d’intérêts flagrants dans les mêmes agences de santé fédérales qui ont également contribué à des erreurs médicales et à des décès incalculables avant l’arrivée du SRAS-2.

Ils ont militarisé la science pharmaceutique et des médias suppliants qui braillent soutiennent cette perversion des faits médicaux. Maintenant, les médias adeptes des médicaments attaquent les diseurs de vérité, les médecins, les professeurs et les journalistes accomplis qui risquent leur carrière et leur réputation pour faire ressortir les erreurs du récit de la pandémie. C’est une bataille que la majorité silencieuse peut trouver sa voix et son courage pour s’avancer et soutenir.

Richard Gale et Gary Null PhD, Progressive Radio Network, 25 juin 2021

Richard Gale est le producteur exécutif du Progressive Radio Network et un ancien analyste de recherche principal dans les industries de la biotechnologie et de la génomique.

Le Dr Gary Null est l’animateur de l’émission de radio publique la plus ancienne du pays sur la santé alternative et nutritionnelle et un réalisateur de documentaires multi-primés, dont Poverty Inc et Deadly Deception.

