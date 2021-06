La FDA ajoute un « avertissement d’inflammation cardiaque » aux vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna + Chirurgien licencié par Collège de médecine pour opinion exprimé sur la sécurité des injections de COVID aux enfants

La FDA ajoute un « avertissement d’inflammation cardiaque » aux vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté vendredi un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

Comme indiqué par GreatGameIndia plus tôt, le CDC américain et la FDA avaient levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus à la condition qu’il inclue une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillot sanguin. Maintenant, Moderna a également été inclus.

Pour chaque vaccin, les fiches d’information ont été révisées pour inclure un avertissement concernant la myocardite et la péricardite après la deuxième dose et avec l’apparition des symptômes quelques jours après avoir reçu le vaccin.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Cela réduit à son tour la capacité de votre cœur à pomper le sang et l’oxygène, provoquant des rythmes cardiaques rapides ou anormaux (arythmies). Dans les cas graves, la myocardite peut entraîner une insuffisance cardiaque, un rythme cardiaque anormal et une mort subite.

La mise à jour de la FDA fait suite à un examen et à une discussion du comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention qui se sont réunis mercredi.

Il y a eu plus de 1 200 cas de myocardite ou de péricardite, principalement chez les personnes de 30 ans et moins qui ont reçu les injections, selon les diapositives de présentation de la réunion du CDC.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Pfizer suspend la distribution de médicaments anti-tabac après la découverte d’agents cancérigènes dans les pilules

Jeudi 24 juin, Pfizer a annoncé l’arrêt temporaire de la distribution de sa pilule anti-tabac, Chantix. La société fait cela après https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-halts-distribution-of-anti-smoking-drug-after-finding-carcinogen-671996avoir découvert des niveaux accrus d’un composé cancérigène dans le médicament.

Chantix a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2006 en tant que médicament sur ordonnance censé aider les adultes à arrêter de fumer. Il est destiné à être utilisé régulièrement pendant 12 à 24 semaines.

Pfizer a déclaré qu’il rappelait certains lots de Chantix de la distribution, mais a refusé de divulguer le nombre de lots. La société a ajouté qu’elle suspendait la distribution de Chantix par prudence, en attendant d’autres tests du médicament.

Les organismes canadiens de réglementation de la santé ont également annoncé un rappel du médicament antitabac, connu sous le nom de Champix en dehors des États-Unis.

« Nous avons travaillé main dans la main avec les autorités réglementaires du monde entier », a déclaré Pfizer dans un communiqué.

Composé cancérigène trouvé dans Chantix et de nombreux autres médicaments

Les agents cancérigènes trouvés dans Chantix sont connus sous le nom de nitrosamines. Pfizer a découvert la substance après que la FDA et d’autres autorités de réglementation pharmaceutique du monde entier ont demandé aux sociétés pharmaceutiques d’évaluer leurs produits pour les nitrosamines. Ces organismes l’ont fait après qu’une nitrosamine, la N-nitrosodiméthylamine ou NDMA, a été trouvée dans des médicaments contre l’hypertension il y a trois ans.

Les nitrosamines sont courantes dans l’eau et certains aliments, tels que les viandes grillées et salées, les produits laitiers et les légumes. La FDA affirme que l’ingestion de très faibles niveaux de nitrosamines ne devrait pas causer de dommages.

La FDA a ajouté que les nitrosamines peuvent augmenter le risque de cancer si les gens y sont exposés à des niveaux élevés pendant de longues périodes. Les niveaux dans les médicaments ne sont actuellement pas censés dépasser un excès de risque de cancer théorique d’un sur 100 000.

Les sociétés pharmaceutiques ont depuis trouvé des nitrosamines dans une variété de leurs médicaments.

Le médicament contre les brûlures d’estomac Zantac, vendu par Sanofi SA, et sa forme générique, la ranitidine, ont été retirés du marché en 2019 après avoir été découverts avec des composés susceptibles de former de la NDMA au fil du temps et à haute température. La NDMA a également été trouvée dans Zantac après qu’un solvant utilisé pendant le processus de fabrication du médicament a créé une réaction secondaire qui a formé les nitrosamines.

Le médicament contre le diabète, la metformine, a également été retiré plus tard cette année-là après avoir découvert qu’il contenait des nitrosamines.

Pfizer soutient toujours Chantix comme médicament anti-tabac

Eamonn Nolan, porte-parole de Pfizer, a déclaré dans un e-mail que les avantages de Chantix « l’emportent sur les risques potentiels très faibles, le cas échéant, posés par l’exposition à la nitrosamine de la varénicline en plus d’autres sources courantes au cours d’une vie ». La varénicline est le nom générique de Chantix. (Connexe : Dead is dead : médicament pour aider les fumeurs à arrêter de fumer augmente le risque de crise cardiaque ET d’automutilation.)

Le porte-parole a ajouté que Pfizer n’a détecté aucun problème de sécurité lié au cancer lors des tests de Chantix ou chez les personnes prenant le médicament qui essaient d’arrêter de fumer. Il a fait valoir que les fumeurs sont jusqu’à 30 fois plus susceptibles d’avoir un cancer du poumon que les non-fumeurs.

Malgré l’insistance de Pfizer, il y a beaucoup de problèmes avec Chantix. Les inquiétudes concernant le médicament ont été soulevées pour la première fois peu de temps après avoir reçu l’approbation de la FDA en 2006. Des rapports ont immédiatement fait état d’effets secondaires psychiatriques. En 2009, la FDA a ordonné à Pfizer de mettre une étiquette d’avertissement sur la boîte de Chantix. La société a protesté contre cela pendant des années et en 2016, la FDA a cessé d’exiger l’étiquette d’avertissement.

En 2020, les ventes de Chantix ont rapporté à Pfizer 919 millions de dollars, soit environ 17% de moins qu’en 2019. L’un des principaux brevets de Pfizer sur Chantix a expiré en novembre 2020. Dans un rapport trimestriel en mai, la société a averti que bien que « la concurrence générique pour Chantix n’ait pas encore commencé, il pourrait commencer à tout moment. »

Apprenez-en plus sur les différents médicaments dangereux comme Chantix en lisant les derniers articles sur DangerousMedicine.com.

Les sources comprennent :

JPost.com

Bloomberg.com

WSJ.com

Arsenio Toledo

4115 personnes vaccinées sont décédées CDC

Plus près d’un million, c’est triste à dire ; Bientôt, ce sera des milliards. Plus d’informations sur ces choses et des nouvelles connexes ici : TRAHISON ! PREUVE QUE NOTRE GOUVERNEMENT SAIT QUE LA PLANDÉMIE ARRIVE UN AN AVANT QU’ELLE SE TROUVE ET EN PROFITE !

https:// www.bitchute.com/video/qrPQzW9FZvQv/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un chirurgien licencié par le Collège de médecine pour avoir exprimé des inquiétudes en matière de sécurité concernant les injections de COVID pour les enfants

SASKATCHEWAN : Le Justice Centre for Constitutional Freedoms représente le Dr Francis Christian, professeur clinicien de chirurgie générale à l’Université de la Saskatchewan et chirurgien en exercice à Saskatoon. Le Dr Christian a été convoqué à une réunion aujourd’hui, suspendu de toutes ses responsabilités d’enseignement avec effet immédiat et congédié de son poste à l’Université de la Saskatchewan à compter de septembre 2021.

(Article republié du JCCF.ca)

Il y a un enregistrement de la rencontre du Dr Christian aujourd’hui entre le Dr Christian et le Dr Preston Smith, doyen de la faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, Collège de médecine, la Dre Susan Shaw, médecin-chef de la Saskatchewan Health Authority, et Dr Brian Ulmer, chef du département de chirurgie du Saskatchewan College of Medicine.

De plus, le Centre de justice représentera le Dr Christian dans sa défense d’une plainte déposée contre lui et d’une enquête du Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan. La plainte conteste que le Dr Christian ait plaidé pour le consentement éclairé des vaccins Covid pour les enfants.

Le Dr Christian est chirurgien depuis plus de 20 ans et a commencé à travailler à Saskatoon en 2007. Il a été nommé directeur du programme des sciences humaines chirurgicales et directeur de la qualité et de la sécurité des patients en 2018 et a cofondé le programme des sciences humaines chirurgicales. Le Dr Christian est également rédacteur en chef du Journal of The Surgical Humanities.

Le 17 juin, le Dr Christian a publié une déclaration à plus de 200 médecins qui contenait ses inquiétudes concernant les injections de Covid aux enfants. Il y a noté qu’il est pro-vaccin et qu’il ne représente aucun groupe, la Saskatchewan Health Authority ou l’Université de la Saskatchewan. « Je vous parle directement en tant que médecin, chirurgien et autre être humain. » Le Dr Christian a noté que le principe du consentement éclairé était sacro-saint et a noté qu’un patient doit toujours être « pleinement conscient des risques de l’intervention médicale, des avantages de l’intervention et de l’existence d’alternatives à l’intervention ».

« Cela devrait s’appliquer en particulier à un nouveau vaccin qui n’a jamais été essayé auparavant chez l’homme … avant que le vaccin ne soit déployé chez les enfants, les enfants et les parents doivent connaître les risques des vaccins à ARNm », a-t-il écrit.

Le Dr Christian s’est dit préoccupé de ne pas avoir rencontré « un seul enfant ou parent vacciné qui ait été suffisamment informé » sur les vaccins Covid pour les enfants.

Parmi ses points, il a déclaré que :

Le vaccin à ARNm est un nouveau vaccin expérimental jamais utilisé par l’homme auparavant. Les vaccins à ARNm n’ont pas été entièrement autorisés par Santé Canada ou le CDC américain, et sont en fait sous « autorisation provisoire » au Canada et « autorisation d’utilisation d’urgence » aux États-Unis. Il a noté que « l’approbation complète du vaccin prend plusieurs années et de multiples considérations de sécurité – cela ne s’est pas produit ». Que pour être admissible à une « autorisation d’utilisation d’urgence », il doit y avoir une urgence. Bien qu’il ait déclaré qu’il existe de solides arguments en faveur de la vaccination des personnes âgées, des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé, il a déclaré: « Covid ne constitue pas une menace pour nos enfants. Le risque qu’ils meurent de Covid est inférieur à 0,003% – c’est encore moins que le risque qu’ils meurent de la grippe. Il n’y a pas d’urgence chez les enfants. Les enfants ne transmettent pas facilement le virus Covid aux adultes. Les vaccins à ARN-M ont été « associés à plusieurs milliers de décès » dans le Vaccine Adverse Reporting System aux États-Unis. « Ceux-ci semblent être inhabituels, par rapport au nombre total de vaccins administrés. » Il l’a qualifié de « signal fort qui ne doit pas être ignoré ». Il a noté que les vaccins ont déjà causé de « graves problèmes médicaux pour les enfants » dans le monde entier, y compris « un risque réel et significativement accru » de myocardite, d’inflammation du cœur. Le Dr Christian note que l’agence nationale allemande des vaccins et l’agence britannique des vaccins ne recommandent pas le vaccin pour les enfants et les adolescents en bonne santé.

La Saskatchewan Health Authority/College of Medicine a écrit une lettre au Dr Christian le 21 juin 2021, alléguant qu’ils avaient « reçu des informations selon lesquelles vous vous engagez dans des activités conçues pour décourager et empêcher les enfants et les adolescents de se faire vacciner contre la Covid-19 contrairement à les recommandations et les efforts d’intervention en cas de pandémie de la Saskatchewan et des autorités de santé publique du Canada.

Les inquiétudes du Dr Christian concernant les vaccinations des mineurs contre la Covid ne lui sont pas propres. Le Center for Disease Control des États-Unis a tenu aujourd’hui une «réunion d’urgence» pour discuter des cas croissants de myocardite (inflammation cardiaque) chez les jeunes hommes après avoir reçu les vaccins Covid-19.

Le CDC a publié aujourd’hui de nouvelles données selon lesquelles le risque de myocardite après le vaccin Pfizer est au moins 10 fois supérieur au taux attendu chez les hommes et les femmes de 12 à 17 ans. Le gouvernement allemand a émis des directives publiques contre la vaccination des moins de 18 ans.

L’Organisation mondiale de la santé a publié une mise à jour sur son site Web le lundi 21 juin, qui contenait la déclaration concernant les conseils pour la vaccination contre la Covid-19 selon laquelle « les enfants ne devraient pas être vaccinés pour le moment« . Dans les 24 heures, ces directives ont été retirées et de nouvelles directives ont été publiées, indiquant que «les vaccins Covid sont sans danger pour les personnes de plus de 18 ans».

Le Dr Christian dit qu’il existe un grand « réseau croissant de médecins et de scientifiques éthiques et moraux » qui appellent à la prudence dans la recommandation de vaccins pour tous les enfants sans consentement éclairé. Il a dit que les médecins doivent « toujours faire passer leurs patients et l’humanité en premier ».

Le Dr Byram Bridle, un éminent immunologiste de l’Université de Guelph avec une sous-spécialité en vaccinologie, a récemment participé à une conférence de presse sur la Colline du Parlement sur CPAC organisée par le député Derek Sloan, où il a discuté de la censure des scientifiques et des médecins. Le Dr Bridle a exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité de la vaccination des enfants avec des vaccins expérimentaux à ARNm.

Le directeur du contentieux du Centre de justice, Jay Cameron, s’inquiète également de la censure croissante des professionnels de la santé lorsqu’il s’agit de remettre en question le récit du gouvernement sur Covid. « Nous constatons une tendance claire de médecins hautement compétents et qualifiés à des postes très estimés qui sont supprimés et censurés ou même licenciés, pour avoir pratiqué la science et la médecine correctement », a déclaré M. Cameron.

Le Centre de justice a représenté le Dr Chris Milburn en Nouvelle-Écosse, qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire professionnelle l’année dernière après qu’un groupe de militants se soit opposé à une chronique d’opinion qu’il a écrite dans un journal local. Le Centre de justice a présenté des mémoires au Collège au nom du Dr Milburn, défendant le droit des médecins d’exprimer leurs opinions sur des questions de politique sur la place publique et affirmant que chacun a droit à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, telle que garantie par la Charte canadienne des droits et libertés – y compris les médecins. Le Centre de justice a noté que tenter de faire sanctionner professionnellement un médecin pour ses opinions et ses commentaires sur des questions d’intérêt public équivalait à de l’intimidation et à de l’intimidation pour avoir dénoncé le gouvernement.

La semaine dernière, le Dr Milburn a également été puni pour avoir exprimé ses préoccupations concernant les politiques de santé publique, car il a été démis de ses fonctions de chef des urgences pour la zone est de la Nova Scotia Health Authority. Dans une tournure inhabituelle, une pétition a été lancée pour que le Dr Milburn remplace le Dr Strang au poste de médecin-chef de la province.

« Censurer et punir les scientifiques et les médecins pour avoir exprimé librement leurs préoccupations est arrogant, oppressif et profondément non scientifique », déclare M. Cameron.

« Le monde occidental et l’idée de la recherche scientifique elle-même reposent dans une large mesure sur les principes de la liberté de pensée et d’expression. La médecine et la sécurité des patients ne peuvent régresser que lorsque le dogme et une orthodoxie élitiste, comme celle imposée par le Saskatchewan College of Medicine, punissent les médecins pour avoir exprimé leurs inquiétudes », conclut M. Cameron.

Pour en savoir plus : JCCF.ca

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News