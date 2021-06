Le CDC et la FDA préparent la distribution massive d’un vaccin six-en-un Merck/Sanofi pour les enfants, fermant les yeux sur les signaux de sécurité

Depuis le milieu des années 1980, le nombre de vaccins infantiles selon le calendrier vaccinal des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a plus que quadruplé. Lorsque les parents expriment leur réticence à transformer leurs tout-petits en coussins à épingles perpétuels, les fabricants de médicaments et les médecins ont une réponse toute prête : des vaccins combinés qui « simplifient » le calendrier en diminuant le nombre d’injections administrées.

(Article republié à partir de ChildrensHealthDefense.org)

Ce mois-ci marque le lancement aux États-Unis du vaccin de la coentreprise Merck/Sanofi, Vaxelis, un vaccin combiné six-en-un (hexavalent) qui contient des composants contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire (DTaP) ainsi que des composants censés protéger contre la polio, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l’hépatite B.

Les responsables de la santé publique pensent avec optimisme que le regroupement de tous ces composants en une seule injection aidera à combler les lacunes de non-conformité et augmentera la probabilité que les enfants achèvent « toutes les vaccinations recommandées ».

Bien que Vaxelis soit la première injection hexavalente du pays, il rejoint d’autres vaccins quatre ou cinq en un déjà inscrits au calendrier des CDC. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Vaxelis fin 2018 – en tant que série de trois doses pour les nourrissons de 2, 4 et 6 mois – mais ce n’est que maintenant, deux ans et demi plus tard, que le cliché est en train d’être préparé pour une large diffusion.

Il existe de nombreux signes avant-coureurs indiquant que les vaccins tout-en-un puissants sont trop difficiles à gérer pour les systèmes immunitaires immatures. Concernant la sécurité, des signaux sont apparus non seulement pour les vaccins hexavalents mais aussi pentavalents (cinq-en-un).

En Europe, où les nourrissons reçoivent des vaccins hexavalents depuis quelques années (y compris Vaxelis depuis 2016), les formulations ont produit de nombreux rapports troublants de mort subite du nourrisson.

De manière absurde, aucune des études cliniques évaluant l’innocuité et l’efficacité de Vaxelis n’a effectué de comparaisons équitables avec un placebo inerte. Au lieu de cela, dans les deux essais cliniques américains pour Vaxelis, non seulement les enquêteurs ont comparé les nourrissons recevant Vaxelis aux bébés qui ont reçu Pentacel cinq-en-un de Sanofi – mais les bébés des deux groupes ont également reçu les vaccins antirotavirus et pneumococcique en même temps !

Dans ce contexte, l’argumentaire de vente du CDC au public – et ses affirmations selon lesquelles les effets secondaires sont « généralement légers » – ne peuvent pas être considérés comme crédibles.

Voici quelques-uns des autres faits manquants dans les communications du CDC :

Dans les deux essais américains, six nourrissons sont décédés (diapositive n° 27) dans le groupe Vaxelis (certains après avoir reçu une seule dose) ; un nourrisson est également décédé dans le groupe « témoin » qui a reçu des vaccins cinq en un.

Les six receveurs de Vaxelis sont décédés dans les six semaines suivant la vaccination. Ce calendrier correspond à d’autres comptes rendus publiés de « regroupements » de décès de nourrissons après la vaccination hexavalente.

Les causes de décès signalées pour les nourrissons ayant reçu Vaxelis comprenaient l’asphyxie, la septicémie, la présence de liquide dans le cerveau et le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Ces résultats correspondent aux types d’événements indésirables rapportés suite à la vaccination hexavalente en Europe.

Les notices d’emballage d’autres vaccins figurant sur le calendrier des CDC répertorient des causes de décès similaires, suggérant que ces issues fatales de Vaxelis sont vraisemblablement associées à la vaccination.

Dans les essais cliniques, le taux de fièvre était notablement plus élevé chez les receveurs de Vaxelis, même par rapport aux enfants recevant des vaccins cinq en un (47 % contre 34 %).

Jus de vente de vaccins

Dans le contexte de non-responsabilité dont bénéficient les fabricants de vaccins aux États-Unis, les vaccins combinés sont déjà très populaires. En fait, les observateurs du marché et les économistes de la santé louent les gros plans comme étant un catalyseur de tendances positives de l’industrie et une « clé du succès commercial ».

Ainsi, les analystes financiers s’attendent à ce que Vaxelis « gagne une part importante de patients après son lancement [aux États-Unis] » – prédisant qu’il représentera près d’un tiers des vaccinations DTaP aux États-Unis d’ici 2028 – ou 841 millions de dollars de ventes annuelles.

Ces prédictions représentent une bonne nouvelle pour Merck et Sanofi, deux des «quatre grands» géants pharmaceutiques qui dominent le marché des vaccins pour enfants aux États-Unis. Merck est déjà en plein essor dans le secteur des vaccins, enregistrant récemment une croissance annuelle des ventes de 14,8% pour son vaccin antipneumococcique (Pneumovax 23) et de 5,4% pour son vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Gardasil-9.

Cependant, Merck fait également face à une prolifération de poursuites liées au Gardasil – y compris des actions en justice alléguant que la société était au courant et ignorait des événements indésirables qui changeaient la vie dès le départ, dont beaucoup (lorsqu’ils ne sont pas mortels) ont impliqué l’auto-immunité et la douleur chronique. En fait, avant l’avènement de l’utilisation d’urgence des vaccins COVID (responsables d’une escalade alarmante des événements indésirables liés au vaccin), Gardasil avait eu « plus d’effets secondaires signalés que tous les autres vaccins combinés ».

Sanofi est également impliqué dans des milliers de poursuites dans le monde, notamment pour son vaccin contre la dengue désastreux et parfois mortel. Comme pour Merck, cela n’a pas freiné la croissance globale des ventes de vaccins, qui poursuit sa forte trajectoire à la hausse, susceptible d’être encore renforcée par le déploiement de Vaxelis aux États-Unis.

Bien que Sanofi n’ait pas été un précurseur dans la course aux vaccins COVID, la société mène actuellement des essais cliniques de vaccins à ARN messager (ARNm) pour la COVID [Maladie à CoronaVirus = CoronaVirus Desease – MIRASTNEWS] et la grippe saisonnière.

Secret de l’aluminium et ingrédients protégés par des droits acquis

L’adjuvant d’aluminium «super puissant» exclusif de Merck – le sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe (AAHS) – qui jouerait un rôle important dans le profil de risque de Gardasil, est également présent dans Vaxelis.

Après que Merck a développé l’AAHS, elle a commencé à intégrer « de préférence » l’AAHS dans ses vaccins même si, comme les scientifiques danois l’ont souligné l’année dernière, la société semble avoir ignoré les procédures normalement requises pour l’approbation de nouveaux adjuvants.

Selon les Danois, au moment de l’apparition de l’AAHS, il s’agissait d’un « nouveau type d’adjuvant à base d’aluminium avec des excipients qui [n’avaient] pas été utilisés auparavant dans les vaccins autorisés par [l’Agence européenne des médicaments] ». Il aurait dû être – mais n’a apparemment pas été – testé contre un placebo inerte. Pour cette raison et d’autres, les scientifiques danois remettent en question les fondements éthiques des essais cliniques de Gardasil.

En notant que Merck « semble également avoir empêché des études indépendantes sur l’AAHS », les Danois ont répété une critique diffusée par l’expert de l’aluminium de renommée mondiale Christopher Exley en 2018. Dans une discussion approfondie sur différents adjuvants à base d’aluminium et leurs mécanismes d’action immunologiques, Exley et ses co-auteurs ont souligné l’importance d’étudier les adjuvants à base d’aluminium un par un, car chacun est « chimiquement et biologiquement différent avec des rôles potentiellement distincts concomitants dans les événements indésirables liés au vaccin ».

En ce qui concerne, la suspension liquide Vaxelis est adjuvée non seulement sur l’AAHS, mais également sur un autre adjuvant d’aluminium – le phosphate d’aluminium). La notice d’emballage abrège de manière fallacieuse la combinaison d’adjuvants en tant que « sels d’aluminium ».

Comment ce double coup dur d’aluminium (319 microgrammes par dose de vaccin) interagit avec les six antigènes du vaccin, ou les nombreux autres ingrédients de Vaxelis, ou la lourde charge d’aluminium dans d’autres vaccins pour enfants est en grande partie inconnue.

Selon la notice insérée de Vaxelis, le vaccin comprend également : du polysorbate 80 (un ingrédient signalé pour sa propension à induire des réactions d’hypersensibilité) ; glutaraldéhyde et formaldéhyde (produits chimiques problématiques jugés nécessaires pour inactiver la toxine coquelucheuse); sérum albumine bovine (souvent récoltée sur des fœtus bovins lorsque les vaches femelles se révèlent gestantes à l’abattage); trois antibiotiques différents (néomycine, streptomycine et polymyxine B); thiocyanate d’ammonium (également inhibiteur de rouille, désherbant et défoliant); et la protéine de levure (associée, notamment dans les vaccins contre l’hépatite B, à des réactions auto-immunes).

Les failles réglementaires permettent aux fabricants de « rechercher des droits acquis » pour les ingrédients dans les nouveaux vaccins si les composants sont déjà présents dans d’autres vaccins autorisés, quelle que soit l’insuffisance des tests d’innocuité d’origine.

Ainsi, Merck et Sanofi n’ont pas perçu la nécessité de tester Vaxelis pour des effets endommageant l’ADN ou cancérigènes, et n’ont mené aucune étude sur la pharmacocinétique des ingrédients (c’est-à-dire comment les substances entrent, traversent et sortent du corps).

La principale mise en garde émise dans la maigre fiche d’information du patient sur Vaxelis est de ne pas donner Vaxelis aux enfants s’ils sont « allergiques à l’un des ingrédients ».

Pour toi et toi… mais pas pour moi ?

Le CDC semble être particulièrement intéressé à s’assurer que les enfants pauvres et non blancs reçoivent Vaxelis. L’agence a commencé à préparer le terrain pour offrir Vaxelis via le programme Vaccins pour les enfants (VFC) – le programme de vaccination de l’agence pour les pauvres – il y a plus de deux ans, en mars 2019.

En septembre de la même année, le CDC a procédé à un vote affirmatif. Les services de santé publique font la promotion de Vaxelis auprès des fournisseurs de VFC participants depuis début juin 2021.

Lors de sa réunion de septembre 2019, le CDC a présenté un autre sujet jugé important pour une discussion dans un proche avenir – soulevant la question de savoir si Vaxelis devrait être « recommandé de préférence » pour la population pédiatrique amérindienne/native de l’Alaska (AI/AN).

La justification ténue, selon les notes de réunion, était parce que, « à l’ère pré-vaccinale » (il y a plus de 35 ans), « la maladie à Hib est survenue à un plus jeune âge parmi la population AI/AN par rapport à la population générale ».

Vague du futur ?

À en juger par son site Web, le CDC perçoit les vaccins combinés comme la vague de l’avenir et a marqué son ferme soutien à Vaxelis en incorporant le nouveau vaccin dans son calendrier vaccinal 2021.

Comme si l’exposition à six antigènes n’était pas suffisante, la FDA et le CDC disent également qu’il est acceptable pour les prestataires de soins de santé d’administrer le vaccin six en un en même temps que d’autres vaccins.

La caractérisation par ces agences du profil de sécurité de Vaxelis comme « acceptable » indique qu’elles n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable ou sont prêtes à accepter un niveau élevé de dommages collatéraux en échange de la « commodité » de injections six-en-un.

Cependant, comme le découvrent de plus en plus les parents « accablés par la culpabilité » des adolescents blessés par le vaccin COVID, la commodité est une mauvaise consolation pour les effets indésirables qui changent la vie ou mettent la vie en danger.

En savoir plus sur : ChildrensHealthDefense.org

Les sources de cet article incluent :

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Vaccinés mourant à un taux 3 fois plus élevé après avoir contracté la variante Delta ?! La protéine 666 et les mutants de la pyramide

TimTruth.com – Odysee.com 25 juin 2021

https://www.bitchute.com/embed/ko5S0UjE4wgV/?feature=oembed#?secret=WJbPhGJKDa

Source

LE VACCIN COVID MODERNA PROVOQUE ENTIÈREMENT L’URTICAIRE AU CORPS COMME UNE RÉACTION INDÉSIRABLE [2021-06-26] – NOTYOMAMA51 (VIDÉO)

Cette femme souffre terriblement et a de l’urticaire sur tout le corps après son premier vaccin Moderna. Croyez-le ou non, ELLE AURA TRÈS PROBABLEMENT SON DEUXIÈME VACCIN AUSSI ! Vous ne pouvez pas réparer ABRUTIS. Elle prétend avoir fait des recherches approfondies, mais ses sources de recherche étaient des amis de Sheeple, Mainstream Media News et la Government Medical Mafia. D’une manière ou d’une autre, elle n’a trouvé aucune information parmi les milliers de vrais médecins qui travaillent réellement sur le terrain avec de vrais patients. Elle n’a écouté aucun de ces médecins qui sont censurés ou licenciés pour avoir dit la vérité. Elle ne savait pas que le Vaccin n’est pas un vaccin, elle ne savait pas qu’il était expérimental, elle ne savait pas que le Vaccin Covid ne vous protège pas contre la Covid-19 (le nouveau terme est BREAKTHROUGH CASES), elle ne savait pas que les vaccins Covid à ARNm modifient EN PERMANENCE votre ARN/ADN en producteurs de protéines de pointe et vous transforment en un organisme génétiquement modifié (OGM) et CORROMPT EN PERMANENCE VOTRE PROPRE SYSTÈME IMMUNITAIRE, elle ne savait pas qu’une fois que vous obtenez le vaccin, il n’y a PAS D’INVERSION, PAS DE RETOUR A L’HUMAIN 1.0, AUCUN MOYEN DE DÉTOX, elle ne savait pas qu’elle avait plus de chance d’être frappée par un éclair que de mourir de Covid, elle ne savait pas qu’il existait plusieurs traitements bon marché, sûrs et efficaces, elle l’a fait pas au courant des effets secondaires et des effets indésirables sans fin, elle ne savait pas que Covid-19 est beaucoup moins dangereux que la grippe annuelle (alias grippe), elle ne savait pas que Big Pharma, le gouvernement et son employeur sont EXEMPTS de toute responsabilité, et elle ne savait pas que plus de gens étaient morts de ce Vaccin au cours des 90 premiers jours de Covid au cours de la dernière année et demie. Pourquoi ne connaissait-elle aucune de ces vérités, parce qu’elle n’a AUCUNE INDICATION SUR COMMENT FAIRE DES RECHERCHES, puisque cela ne fait pas partie de l’éducation publique, et cela ne l’a pas été depuis les années 1970. Oui, vous êtes un MOUTON COVIDIOT, et oui, vous êtes responsable de votre propre situation de STUPIDITÉ. Elle ne sait toujours pas qu’elle doit maintenant mourir dans un génocide de masse avant 2030, comme dans l’Agenda 2030, et très probablement avant 2025, qui est le calendrier mis à jour. La plupart des gens étaient conscients de l’événement Covid-19 PLANdemic / SCAMdemic Government Conspiracy Theory / False Flag depuis avril 2020. Comment diable pouvez-vous encore être ENDORMI de toutes ces VÉRITÉS plus d’un an plus tard, en juin 2021 ? Tout ce que je peux dire, c’est que la comédie IDIOCRACY était en fait un documentaire prédictif.

UN GARÇON DE 13 ANS MEURT APRÈS UN VACCIN, DR. PETER MCCULLOUGH : « NOUS DEVONS ARRÊTER LE VACCIN POUR LES MOINS DE 30 ANS MAINTENANT »

POURQUOI SEULEMENT LES MOINS DE 30 ANS ? MIRASTNEWS