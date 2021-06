Des médecins de Singapour exigent l’arrêt de la vaccination contre la Covid des adolescents après la mort inexpliquée d’un garçon de 13 ans enquêtée aux États-Unis

Un groupe de médecins a écrit une « lettre ouverte urgente » au comité d’experts de Singapour sur la vaccination contre le Covid-19, appelant à l’arrêt de la vaccination des jeunes à Singapour jusqu’à ce que le CDC américain clarifie les raisons pour lesquelles un adolescent bénéficiaire du vaccin est décédé.

Rédigée «au nom de nombreux pédiatres, médecins de soins primaires, spécialistes, chirurgiens et généralistes concernés» et signée par un certain nombre de professionnels de la santé singapouriens, la lettre a été publiée sur Facebook samedi.

Ses auteurs ont exhorté les autorités à « envisager un court délai » pour vacciner les jeunes avec des injections d’acide ribonucléique messager (ARNm) en raison du récent incident aux États-Unis.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, un garçon de 13 ans est décédé de problèmes cardiaques après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Covid-19 de Pfizer, alors que les responsables de la santé commencent à lier les cas d’inflammation cardiaque chez les enfants aux injections.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Les médecins qui ont signé la lettre ont fait valoir que le CDC devrait disposer de « quelques semaines pour produire des données solides et convaincantes » sur la mort de l’adolescent et la possibilité d’un lien avec l’inoculation.

Ils insistent sur le fait que le problème est urgent car Singapour poursuit « l’un des programmes d’ARNm les plus agressifs » au monde, dans lequel au moins 200 000 adolescents devraient être vaccinés.

« Certes, nous ne voulons plus voir de décès suspectés liés au vaccin chez des jeunes dans la force de l’âge », indique la lettre.

Alors que les inquiétudes se propagent, des parents singapouriens ont également lancé une pétition, demandant aux autorités de la cité-État insulaire de suspendre la vaccination des moins de 30 ans, en particulier des écoliers de 12 à 15 ans, jusqu’à ce que l’enquête du CDC soit terminée. Il a jusqu’à présent été signé par quelque 2 000 personnes.

Dimanche, le comité d’experts sur la vaccination contre la Covid-19 a confirmé avoir pris connaissance de la lettre des médecins. Les autorités ont assuré qu’elles surveillaient de près les données locales et mondiales pour maintenir leurs recommandations à jour.

Pour le moment, l’évaluation est que les avantages des injections de Covid-19 l’emportent sur les risques posés par le virus, a déclaré le comité.

L’organisme a conseillé de poursuivre la vaccination des jeunes locaux, mais a ajouté que par mesure de précaution, ils devraient éviter les activités physiques intensives pendant une semaine après la deuxième dose et contacter un médecin en cas de complications de santé.

Pendant ce temps, la Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté vendredi un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le tribunal de Lisbonne décide que seulement 0,9% des «cas vérifiés» sont morts de COVID, au nombre de 152, et non 17 000 comme prétendu

Selon une décision du tribunal de Lisbonne, seulement 0,9% des «cas vérifiés» sont morts de COVID, au nombre de 152, et non 17 000 comme le prétend le gouvernement. La décision a prouvé que le gouvernement a falsifié les statistiques sur les décès dus à la COVID-19.

À la suite d’une pétition citoyenne, un tribunal de Lisbonne a été contraint de fournir des données vérifiées sur la mortalité COVID-19.

Selon la décision (lire l’intégralité du jugement ci-dessous), le nombre de décès vérifiés dus à la COVID-19 de janvier 2020 à avril 2021 n’est que de 152, et non d’environ 17 000 comme le prétendent les ministères.

Tous les « autres » sont décédés pour diverses raisons, bien que leur test PCR soit positif.

Les données proviennent du Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (Système d’information sur les certificats de décès – SICO), le seul système de ce type au Portugal.

La référence à 152 certificats de décès délivrés « sous la supervision du ministère de la Justice » est fallacieuse, car tous les certificats de décès sont délivrés sous les auspices du ministère de la Justice, étant la seule institution qui les délivre.

L’année dernière, une cour d’appel portugaise a statué que les tests PCR ne sont pas fiables et qu’il est illégal de mettre en quarantaine des personnes uniquement sur la base d’un test PCR.

Le tribunal a déclaré que la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés et de la charge virale présente. Citant Jaafar et al. 2020, le tribunal conclut que :

« si quelqu’un est testé par PCR comme positif lorsqu’un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c’est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que cette personne soit infectée est inférieure à 3%, et la probabilité que ledit résultat est un faux positif est de 97%.«

En Allemagne, il a été révélé selon de nombreux échanges d’e-mails obtenus par un groupe d’avocats dans un litige juridique, que le ministère allemand de l’Intérieur avait engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus afin de justifier un verrouillage strict.

Lire le jugement ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Coercition vaccinale par procuration : Kamala exige que les gens « frappent aux portes » et harcèlent les personnes non vaccinées

Afin d’aider le faux « président » Joe Biden à atteindre son objectif du 4 juillet de « vacciner » au moins 70 % du pays contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), Kamala Harris exhorte les militants démocrates à faire du porte-à-porte et harceler leurs voisins non vaccinés.

Lors d’un événement à Atlanta, Harris a dit à son auditoire de « volontaires » d’aller « frapper aux portes » et d’encourager les gens à se faire injecter pour le virus chinois afin que nous puissions tous être « en sécurité » et revenir à une « nouvelle normalité » comme aussi vite que possible.

Harris a même proposé des conseils sur la façon de renforcer le vaccin « hésitant » à baisser la garde et à retrousser ses manches pour une injection à « vitesse de distorsion », même s’ils n’avaient jamais prévu de le faire.

« Par exemple, si vous frappez à la porte et que quelqu’un vous dit qu’il n’a pas le temps de se faire vacciner – parce que les gens sont occupés et qu’ils essaient juste de passer la journée – ou qu’ils disent que les pharmacies ne sont jamais ouvert quand ils ont le temps, eh bien, réglons cela », a crié Harris.

« Parce que maintenant, vous pouvez leur faire savoir que les pharmacies de notre pays gardent leurs portes ouvertes pendant 24 heures les vendredis de juin, y compris aujourd’hui. Parce qu’il faut rencontrer les gens là où ils sont ! Certaines personnes occupent deux emplois, ou trois emplois.

Kamala admet que les vaccins ont été développés « de très nombreuses années » avant la pandémie ; exhorte les Américains à être de bons citoyens « corporatifs » en se faisant injecter

Harris a continué avec un faux accent du sud à parler avec condescendance et nervosité à sa petite foule de la sécurité et de l’efficacité des injections, car elles ont été développées il y a « de nombreuses années », bien avant la plandémie.

S’adressant à son auditoire chétif comme s’ils étaient des élèves de première année tout en suant et en lui serrant les bras comme un tweaker, Harris a continué, peut-être à tort, à exhorter tout le monde à être de bons citoyens « d’entreprise » en encourageant leurs amis, les membres de leur famille et leurs voisins à obtenir piquée rapidement.

L’utilisation par Harris du mot « entreprise », dans ce contexte, est révélatrice, montrant qui dirige vraiment le spectacle : Big Pharma. Nous n’avons plus de citoyens des États-Unis d’Amérique, mais plutôt des citoyens de la société américaine qui sont censés obéir à leurs « maîtres » sur commande.

C’est en grande partie pourquoi beaucoup ont été obligés de porter un masque, s’avère-t-il. Tout comme les esclaves d’autrefois qui étaient obligés de se couvrir le visage, on disait aux esclaves américains d’aujourd’hui qu’ils devaient protéger leurs orifices respiratoires pour « aplatir la courbe ».

Maintenant, on nous dit tous que nous avons besoin d’une aiguille, un peu comme un troupeau de bétail, pour nous protéger tous contre les germes chinois. Et si le petit programme de porte-à-porte de Harris échoue, alors nous ne pouvons qu’imaginer ce que ce régime imposteur a dans sa manche pour la phase suivante.

Puisqu’il n’y a aucune chance que Biden atteigne son taux de vaccination de 70% d’ici le 4 juillet, aura-t-il recours à l’envoi de chars militaires dans les rues de l’Amérique pour poignarder les gens par la force ? Restez à l’écoute.

« Ce déchet diabolique devrait être traîné hors de la Maison Blanche en criant et en donnant des coups de pied », a écrit un commentateur de Newspunch. « Télévisez le 14 juillet dans le monde. »

« C’est une fraude et elle ne devrait même pas être là », a écrit un autre. «Elle est un accessoire dans un sideshow prétendant être le gouvernement. Ils le sont tous et les plus intelligents le savent. Leur travail consiste à tromper le monde en leur faisant croire qu’ils sont le gouvernement et les stupides pensent que tout est réel.

D’autres ont noté qu’aucune des excuses avancées par Harris pour expliquer pourquoi les gens résistent à l’injection n’est même valable. Il n’en demeure pas moins que la plupart des Américains, semble-t-il, ne souhaitent en aucun cas l’injection.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant la campagne de vaccination contre la grippe de Wuhan, visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Newspunch.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News