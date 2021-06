Les armes biologiques génétiques secrètes de la Chine [et/ou des États-Unis et alliés – MIRASTNEWS] ciblent des races basées sur un ADN spécifique

Selon un nouveau rapport choquant, la Chine a créé un livre de recettes d’armes biologiques génétiques secrètes conçues pour cibler les races sur la base d’un ADN spécifique avant le début officiel de COVID-19.

David Asher, un enquêteur de premier plan qui a dirigé l’enquête du département d’État américain sur les origines de la pandémie de coronavirus, une enquête que l’administration Biden a fermée, a déclaré que ce que la Chine a écrit dans sa déclaration aux Nations Unies « établissait essentiellement une feuille de route de développements en biotechnologie pertinents pour la convention sur les armes biologiques que les Chinois ont indiqué comme particulièrement saillants.

« Il n’était pas clair d’après leur déclaration s’il s’agissait d’une utilisation offensive potentielle de la biologie synthétique et d’autres techniques … mais cela semble certainement indiquer ce qu’ils pensaient être les moteurs d’une infraction plus puissante dans la décennie à venir liée à la biotechnologie », a rapporté The Australian citant Asher.

« C’est probablement la chose la plus inquiétante à noter qu’il pourrait y avoir un type de ciblage de population ou de ciblage ethnique utilisant la biologie, selon les Chinois.

Cela ne veut pas dire qu’ils l’ont fait dans le cas de Covid-19 ou quoi que ce soit d’autre, mais cela impliquait certainement qu’ils étaient pleinement conscients que cela est faisable et possible. »

Interrogé par la journaliste d’investigation australienne Sharri Markson sur la façon d’interpréter ce que la Chine a écrit, Asher a déclaré: « Ils présentent le livre de cuisine et ils disent » Quel est l’impact du livre de cuisine? » »

« Ils disent (c’est la) menace accrue des armes biologiques utilisant une technologie de pointe », a-t-il déclaré. « Ils parlent d’une difficulté accrue à se conformer à la convention. »

La Chine a fait ces déclarations dans une soumission il y a plusieurs années à la septième Conférence d’examen des États parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques et à toxines.

La soumission a averti que « de nouveaux types de biotechnologie » pourraient être utilisés « à des fins hostiles, posant une menace latente pour la société humaine », et que la menace « augmentait ». La communication indiquait que les nouvelles technologies rendaient plus difficile le maintien du «respect total et strict de la Convention sur les armes biologiques».

Voici quelques extraits de la soumission de la Chine :

« Les progrès de la biologie synthétique font de la synthèse et de la transformation de la vie une réalité et signifient que la réglementation fondamentale de la recherche biologique, la préparation de nouveaux médicaments et la promotion de nouvelles sources d’énergie sont des efforts révolutionnaires, mais ils ont également le potentiel d’être utilisé à des fins malveillantes.

Théoriquement parlant, la biotechnologie synthétique représente une énorme menace latente pour l’humanité, car elle pourrait être utilisée à l’avenir pour créer des agents pathogènes encore plus toxiques et infectieux que ceux actuellement connus, et qui sont résistants aux vaccins et médicaments traditionnels ainsi que difficiles à isoler et s’identifier à la technologie actuelle.

« Le séquençage de l’ADN pathogène a ouvert la voie au développement de nouvelles méthodes de diagnostic, de médicaments et de vaccins. Mais les mêmes données peuvent également être utilisées pour synthétiser de nouveaux agents pathogènes et modifier l’antigénicité des agents pathogènes, la spécificité de l’infection, la toxicité et la résistance aux médicaments, entraînant l’échec des moyens traditionnels de lutte contre les maladies infectieuses et rendant la prévention et le contrôle de ces maladies encore plus difficiles.

« Une étude approfondie de la biologie des systèmes dans le corps peut analyser systématiquement les différences dans les gènes et la susceptibilité aux maladies dans la population et jeter les bases théoriques d’une amélioration globale des niveaux de santé humaine, mais elle peut également créer le potentiel d’armes biologiques basées sur les différences génétiques entre les races.

Une fois que les éléments hostiles ont compris que différents groupes ethniques ont des sensibilités génétiques intrinsèquement différentes à des agents pathogènes particuliers, ils peuvent mettre ces connaissances en pratique et créer des armes génétiques ciblant un groupe racial avec une sensibilité particulière.

« Le développement rapide des sciences et technologies biologiques peut augmenter considérablement le pouvoir destructeur des armes biologiques. Une façon d’y parvenir est d’augmenter la virulence des micro-organismes pathogènes. La recherche en génomique microbienne peut augmenter la virulence ou la pathogénicité d’un agent pathogène en modifiant ses propriétés antigéniques.

Un autre moyen consiste à rendre inefficaces les médicaments et les vaccins traditionnels. Les supergènes conférant une résistance aux antibiotiques peuvent être synthétisés par la technologie de recombinaison de l’ADN, ce qui rend les agents pathogènes hautement résistants aux médicaments. Des agents pathogènes dotés de gènes détoxifiants peuvent également être produits, tout comme des agents pathogènes qui peuvent échapper à la reconnaissance et aux attaques du système immunitaire, rendant les vaccins et les médicaments inutiles.

Une troisième voie consiste à rendre la population cible plus sensible aux microbes pathogènes. L’interférence ARN peut inactiver des gènes spécifiques dans le corps, inhiber l’expression de protéines corporelles importantes, perturber la fonction physiologique et intensifier les effets d’une attaque par arme biologique.

Et une quatrième façon consiste à rendre les attaques biologiques plus furtives. Des gènes ou des virus étrangers peuvent être introduits dans la population cible de manière asymptomatique au moyen de vecteurs de thérapie génique, permettant à une attaque d’arme biologique d’être montée secrètement.

« Les développements de la biotechnologie ont créé de nombreux nouveaux problèmes et défis pour le contrôle des armes biologiques et le suivi des traités, ce qui rend plus difficile le suivi du respect de la Convention dans le domaine biologique. Cela se produit notamment par la synthèse de nouveaux agents de guerre biologique.

Théoriquement parlant, la biologie synthétique peut créer des microbes possédant tous les attributs spéciaux que les gens peuvent souhaiter – de nouvelles variétés de virus et de bactéries plus virulentes, plus infectieuses et plus résistantes aux médicaments que toutes celles connues de l’humanité aujourd’hui.

Le séquençage des gènes est de plus en plus rapide et les coûts diminuent ; des applications industrielles de la technologie de séquençage apparaissent déjà et peuvent être utilisées pour synthétiser de nouveaux agents pathogènes. Un autre moyen consiste à faciliter la création d’armes biologiques.

La technologie génétique moderne peut être utilisée pour apporter des modifications génétiques aux agents traditionnels de la guerre biologique, rendant leur production plus efficace et augmentant leur stabilité.

Une troisième voie passe par la gestation d’une nouvelle génération d’armes biologiques. La recherche sur les différences génétiques et la susceptibilité aux agents pathogènes entre différentes populations et espèces peut conduire à la création d’armes biologiques raciales basées sur des différences génétiques entre les races.

« La science et la technologie de la biologie synthétique se répandent rapidement et la technologie de l’ADN synthétique est déjà devenue un outil de base de la recherche biologique ; les réactifs et équipements associés sont de plus en plus faciles à obtenir.

Des erreurs accidentelles dans les laboratoires de biotechnologie peuvent mettre l’humanité en grand danger. La biologie synthétique dans certaines recherches et applications biotechnologiques civiles peut involontairement donner naissance à de nouveaux agents pathogènes artificiels très dangereux avec des conséquences imprévisibles.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, la stratégie nationale de fusion militaro-civile de la Chine a mis la biologie en évidence comme priorité, et l’Armée populaire de libération pourrait être à l’avant-garde de l’expansion et de l’exploitation de ces connaissances.

En 2016, la valeur stratégique potentielle de l’information génétique a conduit le gouvernement chinois à lancer la National Genebank, qui entend devenir le plus grand référentiel au monde de telles données. Il vise à « développer et utiliser les précieuses ressources génétiques de la Chine, à protéger la sécurité nationale en bioinformatique et à renforcer la capacité de la Chine à s’emparer des hauteurs de commandement stratégiques » dans le domaine de la guerre biotechnologique.

L’intérêt de l’armée chinoise pour la biologie en tant que domaine de guerre émergent est guidé par des stratèges qui parlent d' »armes génétiques » potentielles et de la possibilité d’une « victoire sans effusion de sang ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

J&J cesse son activité sur les opioïdes après un règlement de 230 millions de dollars et la mort de 500 000 Américains

Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) a accepté de cesser de vendre des médicaments opioïdes aux États-Unis à la suite d’un accord de 230 millions de dollars avec l’État de New York.

Dans un communiqué, le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que l’accord interdit à J&J de promouvoir les opioïdes par quelque moyen que ce soit. Il est également désormais interdit à J&J de faire pression sur les produits au niveau fédéral, étatique ou local.

J&J a cessé de commercialiser ses produits opioïdes aux États-Unis en 2015 et, à partir de 2020, a complètement cessé de les vendre ici en Amérique.

Une partie du règlement oblige également J&J à résoudre toutes les réclamations légales liées aux opioïdes avec des paiements alloués au cours des neuf prochaines années. La société pourrait également être contrainte de payer 30 millions de dollars de plus la première année si la chambre exécutive de l’État promulgue une nouvelle législation établissant un fonds de règlement des opioïdes.

Les produits pharmaceutiques opioïdes ont tué au moins 500 000 personnes aux États-Unis au cours des dernières décennies. Le règlement fait suite à de nombreuses années de poursuites intentées par des États, des villes et des comtés contre des fabricants d’opioïdes comme J&J.

Une surprescription flagrante de la drogue a rendu des millions d’Américains dépendants. Beaucoup d’autres ont été grièvement blessés ou sont maintenant morts à cause de cette dépendance.

« L’épidémie d’opioïdes a fait des ravages dans d’innombrables communautés de l’État de New York et du reste du pays, laissant des millions de personnes toujours dépendantes aux opioïdes dangereux et mortels », a indiqué James dans un communiqué.

« Johnson & Johnson a contribué à alimenter cet incendie, mais aujourd’hui, ils s’engagent à quitter le secteur des opioïdes, non seulement à New York, mais dans tout le pays. Les opioïdes ne seront plus fabriqués ou vendus aux États-Unis par J&J. »

J&J ne prétend aucun « acte répréhensible » malgré le paiement du règlement

En plus de J&J, les géants pharmaceutiques Purdue Pharma, Mallinckrodt LLC, Endo Health Solutions, Teva Pharmaceuticals USA et Allergan Finance LLC devraient également comparaître devant les tribunaux.

Chacune de ces sociétés est accusée de faire la même chose que J&J en termes de commercialisation et de distribution d’opioïdes.

Dans un communiqué, J&J a précisé qu’il « n’est pas un aveu de responsabilité ou d’acte répréhensible de la part de l’entreprise » et qu’il est « conforme aux termes de l’accord de règlement global de 5 milliards de dollars annoncé précédemment pour la résolution des poursuites et réclamations relatives aux opioïdes par États, villes, comtés et gouvernements tribaux.

J&J a déjà été dans l’eau chaude, après avoir été accusé d’avoir illégalement poussé des produits pharmaceutiques mortels sur des résidents de maisons de soins infirmiers malades et âgés.

Il s’est avéré que la société avait versé des pots-de-vin à Omnicare pour promouvoir des médicaments comme Floxin, Levaquin, Risperdal, Ultram, Duragesic, Procrit et Aciphex lorsqu’ils n’étaient pas nécessaires, le tout pour améliorer ses objectifs de « performance ».

Maintenant, J&J pousse les injections pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) qui sont connus pour provoquer des caillots sanguins mortels. Il s’agit simplement de la dernière itération du racket de J&J sur les médicaments et les vaccins illicites, qui rapportent toujours plus de bénéfices que les maigres coûts des règlements ultérieurs pour les blessures et les décès.

En ce qui concerne son injection de virus chinois, J&J a fait l’actualité après que la peau d’un homme a commencé à se décoller peu de temps après avoir reçu le vaccin.

La société est également devenue une cible du lobby catholique après qu’il ait été déterminé que ses vaccins contre la grippe de Wuhan contiennent des ingrédients dérivés de parties du corps d’un bébé avorté, qui violent les principes de la religion concernant le caractère sacré de la vie.

« Johnson & Johnson est à 100% coupable, tout comme son bankster et ses partisans de Wall Street », a écrit l’un des nôtres en réponse à une autre affaire impliquant la poudre de talc pour bébé de J&J causant le cancer.

La corruption et la cupidité des grandes sociétés pharmaceutiques ont coûté la vie à des milliards de personnes. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez Corruption.news.

Les sources de cet article incluent :

CNBC.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La plus grande menace pour l’humanité n’est pas « Covid », mais plutôt le complexe industriel du virus pandémique

En janvier, Jonathan Latham, PhD, a inventé le terme « complexe industriel de virus pandémique » pour décrire l’une des plus grandes menaces existentielles pour l’humanité.

Contrairement à certains « virus », la plus grande menace à laquelle l’humanité est confrontée est le système toujours plus envahissant de tyrannie fasciste par lequel les entreprises et le gouvernement ont fusionné et se nourrissent maintenant les uns des autres pour perpétuer les « crises sanitaires » à des fins lucratives.

La « pandémie » du coronavirus de Wuhan (Covid-19) n’est que le dernier exemple de ce système corrompu, qui « tire de l’argent pour le profit privé », pour citer le Dr Joseph Mercola.

« Il comprend des organisations philanthropiques qui agissent comme des tireurs de ficelle, des influenceurs et des centres de profit, le ministère de la Défense, qui est à la fois une vache à lait et un provocateur, des universitaires, qui assurent les relations publiques, et des organisations à but non lucratif universitaires qui agissent comme des blanchisseurs d’argent », ajoute Mercola .

Parce que le complexe industriel du virus pandémique a une image à maintenir, il s’efforce de paraître respectable en prétendant être à la fois bénéfique et transparent. C’est pourquoi le monde universitaire, le secteur philanthropique et d’autres entités « autorités » sont généralement amenés à servir de couverture.

« Ensemble, ils contribuent à obscurcir le véritable programme sous un vernis de respectabilité et de bien public », prévient Mercola.

« L’une des dernières tactiques de propagande employées dans un effort pour façonner l’opinion publique et décourager la curiosité est d’accuser toutes les enquêtes d’être » anti-science ». »

Combien d’«épidémies» et de «pandémies» faudra-t-il avant que les gens se rendent compte qu’on leur ment à chaque fois ?

Tout comme le complexe militaro-industriel, le complexe industriel du virus pandémique comprend un éventail d’institutions et d’entités de divers secteurs, qui se soutiennent mutuellement pour maintenir l’illusion aussi longtemps que possible.

Dans le cas du virus chinois, ils ont maintenu la mascarade pendant plus d’un an alors que des millions de personnes crédules ont suivi, portant leurs masques et recevant leurs injections sous la contrainte de leurs suzerains.

Latham décrit le système qui facilite ce processus comme « un ensemble imbriqué d’entreprises et d’autres institutions qui se nourrissent et se soutiennent mutuellement avec des biens et des services de manière auto-renforcée ».

« Ces rôles non traditionnels sont destinés à confondre et à camoufler les différentes parties mobiles d’une situation complexe, protégeant ainsi l’ensemble d’un examen minutieux », a déclaré Latham.

À l’heure actuelle, la plupart des gens reconnaissent et comprennent que le virus chinois a été créé par l’homme. Il n’est pas simplement apparu de nulle part et transféré comme par magie des chauves-souris aux humains sans une sorte de bricolage dans un laboratoire.

Le complexe industriel du virus pandémique, cependant, a fait tout son possible pour masquer cette vérité au public, même après qu’il ait été révélé que la Chine communiste avait déjà un « vaccin » prêt pour son émergence des semaines avant l’apparition du premier « cas ».

Ce type de chose a déjà été essayé avec le SRAS, le MERS, le virus Ebola et de nombreuses autres maladies « exotiques » qui sont apparues de nulle part, seulement pour que le complexe industriel du virus pandémique s’en mêle avec sa solution. La différence est que cette fois, cela a fonctionné à l’échelle mondiale.

Chernoh Bah documente une grande partie de cette histoire dans le livre « The Ebola Outbreak in West Africa: Corporate Gangsters, Multinationals & Rogue Politicians », qui souligne à quel point le « patient zéro » dans cet événement particulier sous fausse bannière était une fraude.

« Le jeune garçon est décédé à l’âge de 18 mois, bien trop jeune pour jouer avec des chauves-souris, et il n’a jamais reçu de diagnostic d’Ebola », explique Mercola.

« Ni l’un ni l’autre de sa famille. Le premier cas enregistré d’Ebola a en fait été trouvé en Guinée, environ trois mois après la mort du petit garçon.

Selon Latham, il s’agissait également d’un scénario d' »évasion de laboratoire », comme le sont bon nombre de ces « épidémies ». Et comme d’habitude, suivre l’argent permet presque toujours de retracer leurs véritables origines.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur la tromperie plandémique sur Pandemic.news

Les sources de cet article incluent :

NoQreport.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News