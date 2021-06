Les jeunes adultes et les adolescents souffrent d’une inflammation cardiaque causée par les vaccins Covid-19 – les cas montent en flèche à au moins 200 FOIS PLUS que « prévu » par le CDC

Obtenez le vaccin, obtenez le vaccin! Attendez. Ça ne fait rien. Ne l’obtenez pas. « L’hésitation » au vaccin pour les jeunes adultes s’est transformée en « dis simplement non » parce que qui a besoin de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral à 15 ou 25 ans, le tout pour soi-disant « empêcher » d’attraper un virus qui affecte à peine les jeunes adultes ou les adolescents ? Si le vaccin contre la varicelle ou le vaccin contre la grippe provoquait des caillots sanguins et des cœurs gonflés chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, est-ce que tout le monde se précipiterait encore pour l’obtenir ? La réponse est non.

Maintenant, les cas d’inflammation cardiaque et de caillots sanguins dans le monde sont si graves et si répandus (probablement des milliers d’autres non signalés ou effrayés à signaler) que le CDC insidieusement corrompu doit même avouer et l’admettre. Citant les données les plus récentes disponibles, le CDC a déclaré « l’association probable » entre l’inflammation cardiaque et le deuxième vaccin Covid.

Deuxième vaccin Covid-19 causant des dommages critiques au cœur – que fera la TROISIÈME inoculation pour une « variante » ou le « rappel » vous tuera-t-elle ?

Jeter du sel dans la plaie, c’est une maladie rare, donc nous savons que cela ne fait pas qu’« apparaître » tout d’un coup par coïncidence quelques jours seulement après que de jeunes adultes et adolescents en bonne santé se soient fait inoculer un vaccin sale que la FDA et le CDC ont été forcés à étiqueter comme « expérience médicale » en raison de sa faible efficacité et du manque d’essais cliniques. Il s’avère que « l’autorisation d’utilisation d’urgence » ou EUA était un mauvais, mauvais appel, et les vaccins commencent à ressembler eux-mêmes à des armes biologiques terroristes, bien pire que Covid-19 lui-même. Que se passe-t-il lorsque vous obtenez le troisième vaccin, ou le « booster ? » Meurs-tu d’une crise cardiaque ? Et ce sont des gens jeunes et en bonne santé, alors qu’en est-il lorsque vous donnez les deuxième et troisième injections à tous les Américains qui souffrent actuellement de cancer, de diabète, de maladie cardiaque, de démence, de dépression et d’anxiété ?

Mieux vaut empiler ces cercueils de la FEMA dans les stades, les décharges et les quais. Parlez de la troisième guerre mondiale, sauf qu’il n’y a pas besoin de bombes, de chars ou d’armes à feu. Les vaccins sont les nouvelles chambres à gaz, et 150 millions d’Américains entrent par peur de Covid. Imagine ça.

Les vaccins Covid injectent des « charges utiles de protéines » et forcent le code muté dans les cellules humaines, leur demandant de créer des prions dans le sang qui provoquent une inflammation cardiaque

Alors pourquoi tous ces jeunes adultes et adolescents souffrent-ils d’une inflammation cardiaque « rare » immédiatement après les piqûres de Covid ? Les médecins agissent tous totalement perplexes, car s’ils l’appellent comme c’est vraiment le cas, ils sont immédiatement licenciés et leur licence médicale révoquée à jamais par Dark Vador (le régime Biden et le PCC). La réponse est simple. Le sang de ces jeunes est obstrué lentement par des fragments de protéines, des prions et des particules qui se déplacent dans tout le corps ; ils ne restent pas dans le tissu musculaire de l’épaule, comme tous les médecins aimeraient le croire, et aimeraient que nous le croyions tous.

Plus de 1 200 cas ont déjà été signalés en raison des vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna, et ce sont les vaccins à ARNm. Tout cela faisait partie du diaporama de la «réunion consultative» au CDC, le Center for Disease Creation des États-Unis.

Ainsi, une fois que le corps a des protéines collantes et des prions inutiles flottant à l’intérieur des vaisseaux sanguins, y compris collés aux parois des artères et des veines, le cœur doit travailler beaucoup plus fort pour pomper le sang au-delà de tous les blocages. C’est pourquoi nous voyons tous ces cas d’inflammation cardiaque exploser à travers le monde.

Les vaccins à ARNm intègrent le code dans vos cellules pour créer des protéines qui obstruent le sang, et il n’y a pas de « mécanisme » pour arrêter ou ralentir leur production. De plus, les autres vaccins Covid-19 qui ne sont pas des ARNm sont des injections de « charge utile » de protéines qui surchargent également le système circulatoire avec des déchets collants dont il ne peut pas se débarrasser. Le prendre?

C’est EXACTEMENT POURQUOI le Comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation tient une réunion d’urgence, pour traiter les rapports en flèche de péricardite et de myocardite pour des milliers de ces cas non signalés qui sont sur le point de faire l’actualité à travers le monde. Nous parlons des 16 à 24 ans qui poussent pour les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux grâce aux vaccins Covid sales et toxiques. Et la nouvelle « Variante Delta » n’est qu’une histoire de couverture pour tous les dommages, blessures et décès causés par les vaccins qui se produisent actuellement en Inde et en Europe. L’excuse et le mensonge « Delta Variant » arrivent bientôt dans un « théâtre » d’inoculation près de chez vous.

Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, des caillots sanguins ou d’autres événements indésirables. Réglez ensuite votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité sous couvert de vaccination.

INJECTIONS EXPÉRIMENTALES PROVOQUANT UNE HORRIFIANTE MALADIE « RARES » – AVERTISSEMENT GRAPHIQUE

SÛR ET EFFICACE – AVERTISSEMENT VIDÉO GRAPHIQUE

Une autre personne blessée par l’injection de Pfizer.

De l’urticaire au gonflement: les vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus liés à 4 réactions cutanées

Selon une étude, les vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sont liés à quatre réactions cutanées différentes et douloureuses après la vaccination.

La douleur et l’inconfort sont «normaux», affirment les experts

L’étude a été menée par des allergologues du Massachusetts General Hospital (MGH) et les résultats ont révélé qu’au moins deux pour cent des 49 197 personnes vaccinées ont déclaré avoir des réactions cutanées douloureuses.

Malgré les effets secondaires alarmants, certains experts de la santé affirment qu’il est normal de ressentir des effets secondaires bénins après tout vaccin. Ils disent également que ces effets indésirables valent la peine d’éviter d’être infectés, sans aucun doute sur l’insistance de Big Pharma qui a tout à gagner d’un public convaincu que les vaccins les sauveront pendant la pandémie.

L’étude, qui a été publiée dans la revue JAMA Dermatology, a conclu que les réactions sont « rares » et ne se produisent pas souvent deux fois.

Mais êtes-vous prêt à risquer des affections cutanées douloureuses et des effets secondaires encore pires en prenant ces vaccins expérimentaux ?

Les chercheurs ont découvert que les éruptions cutanées et les démangeaisons à un autre endroit que le site d’injection étaient la réaction la plus courante aux vaccins.

L’urticaire était la deuxième réaction la plus signalée aux vaccins. L’urticaire est une éruption cutanée surélevée qui démange et qui apparaît sur la peau. Ils peuvent apparaître sur une partie de votre corps ou être répartis sur de vastes zones. L’éruption est souvent très irritante et varie de quelques millimètres à la largeur d’une main.

D’autres personnes vaccinées ont présenté un gonflement ou un œdème de Quincke, une affection qui implique le gonflement de zones de tissus sous la peau. L’œdème de Quincke peut parfois affecter le visage et la gorge.

L’étude a examiné les effets indésirables des vaccins Pfizer et Moderna qui ont le même processus d’ARN messager. Les résultats ont montré que, dans l’ensemble, les deux vaccins semblaient produire un nombre similaire de réactions dans chaque cohorte. (Connexe : Plus de 80 % des enfants qui ont reçu l’injection Covid de Pfizer ont subi des effets secondaires.)

L’âge moyen des personnes signalant une réaction cutanée était de 41 ans, les effets secondaires étant plus fréquents chez les femmes. Un nombre choquant de 85 pour cent des femmes ont subi des effets secondaires douloureux après la vaccination, avec seulement 15 pour cent des hommes signalant les mêmes effets indésirables.

Les personnes à la peau blanche qui ont été vaccinées ont signalé des problèmes plus souvent, 62 % d’entre elles déclarant avoir eu une réaction cutanée douloureuse.

Les données ont également montré que les réactions ne semblaient plus se reproduire après avoir reçu la deuxième dose. Environ 83% du groupe qui a ressenti des démangeaisons ou des éruptions cutanées avec la première dose ne l’a pas signalé après avoir reçu la deuxième dose.

Le Dr Kimberly G. Blumenthal, codirectrice du programme d’épidémiologie clinique à l’HGM, a déclaré qu’il s’agissait de la première information que les experts disposent sur le risque de « récurrence des réactions cutanées » après la deuxième dose lorsqu’il y a une réaction après la première dose.

Blumenthal a ajouté que les résultats pourraient rassurer les patients qui présentent « des éruptions cutanées, de l’urticaire et un gonflement » après avoir reçu la première dose de leurs vaccins à ARNm.

Le Dr Lacey B. Robinson, auteur principal et allergologue et chercheur au MGH, a ajouté que les réactions cutanées ne devraient pas être une raison pour sauter la deuxième dose, d’autant plus que tout le monde n’a pas ressenti d’effets indésirables après avoir reçu la deuxième dose.

Pourtant, bien qu’il ait assuré aux gens qu’il était sans danger de se faire vacciner, Robinson a déclaré que si vous ressentez les mêmes effets secondaires graves « dans les heures suivant la vaccination » ou à tout moment, vous devriez consulter un allergologue ou un immunologiste pour obtenir des « conseils sur la vaccination à la dose 2 ».

Le « bras COVID » est un autre effet secondaire du vaccin à la deuxième dose

Plus tôt en 2021, des experts de la santé ont averti que le vaccin Moderna pourrait provoquer une réaction douloureuse au bras plusieurs jours après l’inoculation. Surnommé « bras COVID », l’effet secondaire a été signalé par plusieurs patients aux États-Unis qui ont présenté une grande lésion rouge autour du site d’injection.

Les experts médicaux appellent l’effet secondaire une hypersensibilité cutanée retardée, ce qui signifie « une réaction retardée sur la peau ».

Le Dr Debra Jaliman, qui a un cabinet privé à Manhattan, New York, a expliqué que l’effet secondaire semble être une réaction allergique qui se produit après avoir reçu une injection. Le site où l’injection a eu lieu est ferme et rouge, et d’autres ressentent également des démangeaisons, la lésion étant douloureuse au toucher.

Contrairement à d’autres effets secondaires qui surviennent souvent en un jour ou deux, le bras COVID peut apparaître même cinq à neuf jours après la première injection.

Visitez Vaccines.news pour en savoir plus sur les effets secondaires douloureux et souvent dangereux des vaccins contre les coronavirus.

6 milliards d’humains à tuer par l’élite – Programme de dépopulation du Nouvel Ordre mondial

6 milliards de personnes à tuer par l’élite – Agenda de dépopulation du NOM – Des médecins holistiques décédés mystérieusement en exposant les dangers des vaccins et du traitement du cancer.